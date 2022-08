Trump-Razzia? Was zum Teufel ist falsch an diesem Bild?

Wir haben gerade über zweieinhalb Jahre totaler Tyrannei hinter uns, die zu vollständigem Totalitarismus geführt hat. Die Sklavenklasse des Landes akzeptierte (freiwillig) Hausarrest namens Lockdowns, sie akzeptierte den erzwungenen Verlust ihres Arbeitsplatzes, sie akzeptierte den Verlust fast aller ihrer Freiheiten, sie akzeptierte staatlich inszenierte Unruhen, Zerstörung von Eigentum und brutale Gewalt – alles vom Staat – erlaubt, sie akzeptierte den Verlust fast aller Bewegungsfreiheit, sie akzeptierte das Tragen tödlicher Masken auf Befehl, und sie akzeptierte experimentelle giftige Biowaffen-Injektionen zu Hunderten von Millionen.

Sie lebten mit absichtlich hergestellter Nahrungsmittelknappheit, sie lebten mit Einkommensverlusten durch die heuchlerischen Monster in den politischen Ämtern, sie ließen ihre Familien und Freunde im Stich, sie verloren jede anständige medizinische Versorgung (das Wenige, das es gab), sie lebten mit staatlichem Massenmord, auch genannt Demozid, sie schwärzten ihre Nachbarn an und mieden alle, die sich nicht dem staatlich verordneten Schwachsinn fügten, und sie verkrochen sich unter Felsen und taten so, als sei nichts geschehen.

Sie sahen zu, wie Billionen von gefälschten Dollars gedruckt, gestohlen (Diebstahl von Eigentum) und an die Banken und Konzerne verfüttert wurden, sie sahen zu, wie ein inszenierter Krieg in der Ukraine zum Futter für Dummheit weltweit wurde, sie sahen zu, wie sich die Preise verdoppelten, verdreifachten und in einigen Fällen fast über Nacht um das Hundertfache stiegen. Sie sahen zu, wie die Prügelattacken der Polizei dramatisch zunahmen, wie sie Mass Shootings zuließen, die von der Regierung inszeniert und von der Polizei ignoriert wurden, und sie sahen zu, wie der Staat mit der Vergiftung und Tötung von Kindern durch tödliche Injektionen mit gefälschten „Impfstoffen“ drohte und diese nun umsetzt.

Das ist bei weitem nicht alles, was passiert ist, aber es reicht aus, um zu verstehen, dass all dies die Schuld der Massen von Schafen ist, die weiterhin am Altar der Regierung, der Medien und des totalen politischen Wahnsinns beten. Wenn es jemals eine Geisteskrankheit gegeben hat, dann ist jetzt offensichtlich, dass 99% dieser Bevölkerung von dieser Krankheit befallen sind, die durch Ignoranz, Gleichgültigkeit, Feigheit und Abhängigkeit verursacht wird – und trotz alledem glauben sie weiterhin fast alles, was ihnen erzählt wird.

Seit heute Morgen, nach allem, was ich oben erwähnt habe, und noch viel mehr, wird diese Bevölkerung aus verängstigten und naiven Einfaltspinseln weiterhin von Dummheit und blinder Leichtgläubigkeit verzehrt. Nach all dem, was passiert ist, besteht heute das, was heute von den meisten Mainstream- und alternativen Medien präsentiert wird, zu fast 100% aus der sogenannten Razzia in Trumps Villa. Vergessen ist die Realität, dass alle Freiheit zerstört wurde, die Wirtschaft fast ruiniert ist, die Sklaverei der Massen grassiert, vergessen die Tatsache, daß die Drohung, die bewaffnete IRS auf jeden Bürger loszulassen, der nicht von der Regierung geschützt wird, beinahe vor der Umsetzung steht und daß weitere Fake-„Viren“ geplant sind. Aber alles, was heute wichtig ist, ist die Trump-„Razzia“, die nach allen Gesetzen der Logik wahrscheinlich ein abgekartetes Spiel ist, ein Betrug oder eine falsche Flagge, die aus einer Reihe von Gründen benutzt wird. Selbst wenn es sich um eine legitime Geschichte handeln sollte, ist sie für das Gesamtbild irrelevant. Alle werden von diesem Unsinn verschlungen, und das ist Absicht.

Meiner Meinung nach sollte jeder Präsident vor oder nach seinem Ausscheiden aus dem Amt wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit inhaftiert werden, und ich würde jede Maßnahme dieser Art begrüßen, aber dies ist nur eine weitere Verschwörung zur Spaltung. Und natürlich wurde es von der so genannten „Rechten“ mit Haut und Haaren geschluckt. Aber auch fast alle alternativen Medien, einschließlich der meisten, die sich als „libertär“ bezeichnen, haben ihn als legitim akzeptiert. Diejenigen, die diesen Coup geplant haben, wussten genau, was sie taten, und fast die Gesamtheit der „konservativen“ und vorgeblich „libertären“ Menschen hat den Köder geschluckt.

Dies könnte aus einer Vielzahl von Gründen geschehen, unter anderem, um die bevorstehenden Wahlen zu beeinflussen, um Trump und seine hirnlose Anhängerschaft zu stärken oder zu zerstören, um absichtlich Unruhen unter den Einheimischen auszulösen oder aus anderen Gründen. Eines ist sicher: Es ist bizarr und nicht glaubwürdig. Selbst Trumps Reaktion scheint selbstdarstellerisch und Fake zu sein, aber wer weiß das schon?

Meine Herangehensweise an das Leben und insbesondere an „Nachrichten“ ist es, nichts zu glauben, nichts und niemandem zu vertrauen und alles zu hinterfragen. Diese merkwürdigen Ereignisse in letzter Zeit bestätigen mich in meiner Haltung, und im Interesse von Intelligenz und Vernunft werde ich diese „Nachrichten“ mit Vorsicht genießen und keine Energie darauf verwenden, ein weiteres löchriges staatliches Narrativ zu kaufen oder in Betracht zu ziehen. Das tue ich natürlich nie. Ich betrachte dies nur als Betrug und Täuschung, und höchstwahrscheinlich als einen Betrug, der von einer der beiden Seiten oder von beiden initiiert worden sein könnte.

Denken Sie nach, bevor Sie springen, denn in den meisten Fällen ist die Klippe der ruchlosen Lügen viel höher als erwartet, und Leichtgläubigkeit führt nur zum Wahnsinn.