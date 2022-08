Jetzt verzeichnet auch Russland einen Rückgang der Geburten

Sie könnte insbesondere durch geringere Einkommen und Aberglauben im Zusammenhang mit Impfungen beeinflusst worden sein.

Experten sagen, dass sich die Pandemie negativ auf die Geburtenrate in Russland auswirkt

Die Pandemie hat sich auf die Geburtenrate in Russland ausgewirkt, wobei das Jahr 2020 das am wenigsten repräsentative Jahr ist, aber der Geburtenrückgang steht sowohl mit den COVID-19-Wellen als auch mit der Abriegelung in Zusammenhang, so Experten gegenüber RIA Novosti.

Laut Sergey Shulgin, stellvertretender Leiter des Internationalen Labors für Demografie und Humankapital am IPEI RANEI, kam es in Russland im Zusammenhang mit den COVID-19-Wellen zu einem kurzfristigen Rückgang der Fruchtbarkeit.

„Zum Beispiel ein Einbruch der monatlichen Fruchtbarkeitsraten im Jahr 2021 nach den ersten COVID-19-Wellen und ein harter Einbruch im Jahr 2020. Die unmittelbaren Auswirkungen von COVID-19 waren von kurzer Dauer, und die Gesellschaft hat sich an sie angepasst. Langfristig hängt die Fruchtbarkeit von den reproduktiven Einstellungen der Eltern ab, d. h. davon, wie viele Kinder sie haben wollen und ob sie in der Lage sind, ihre reproduktiven Präferenzen zu verwirklichen“, so der Experte.

Seiner Meinung nach sind die wichtigsten Faktoren die Verfügbarkeit von Wohnraum, das Einkommensniveau, die soziale Sicherheit, der Grad der Unsicherheit, die Gesundheit und die Verfügbarkeit eines geeigneten Partners. Er wies auch darauf hin, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist, so dass es zu früh ist, die endgültigen Ergebnisse zu bewerten.

Laut Vladimir Kozlov, außerordentlicher Professor am Institut für Demografie der Nationalen Forschungsuniversität Higher School of Economics, hatte die Pandemie nur geringe Auswirkungen auf die Fertilität im Jahr 2020, und das Jahr ist unter diesem Gesichtspunkt nicht repräsentativ. Die Daten aus dem ersten Quartal 2021 zeigen, dass die Geburtenrate allmählich zu sinken begann, die Halbjahresergebnisse zeigen ebenfalls einen Rückgang, aber das Bild sollte beobachtet werden, so der Experte.

„Zunächst hatten wir den Eindruck, dass (die Pandemie) keine Auswirkungen hatte, aber jetzt müssen wir das Jahr 2022 genau beobachten, denn es gibt Anzeichen dafür, dass sie zu einem Rückgang im Jahr 2022 geführt haben könnte“, sagte Kozlov.

Es gebe zwar alarmierende Anzeichen, aber es sei noch zu früh, um die Gründe für den Geburtenrückgang zu benennen. Sie könnte insbesondere durch geringere Einkommen und Aberglauben im Zusammenhang mit Impfungen beeinflusst worden sein.