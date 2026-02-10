Moon of Alabama

Die USA versuchen, die Kontrolle über den globalen Energiesektor zu dominieren und die Routen zu kontrollieren, über die Energie an globale Abnehmer geliefert wird.

Dieser Vorwurf wird von Russlands Außenminister Lawrow in einem Interview mit dem Fernsehsendernetzwerk TV BRICS erhoben. Das Interview berührt auch andere Aspekte. Die nachfolgend wiedergegebenen Auszüge beziehen sich ausschließlich auf Energiefragen:

Mehrere Zentren raschen wirtschaftlichen Wachstums sowie von Macht und finanziellem wie politischem Einfluss sind entstanden. Die Welt wird durch Wettbewerb neu geformt. Der Westen ist nicht bereit, seine ehemals dominierenden Positionen aufzugeben.

Zudem ist mit dem Amtsantritt der Trump-Regierung dieser Kampf zur Eindämmung von Konkurrenten besonders offensichtlich und offen geworden. Tatsächlich erklärt die Trump-Regierung offen ihren Anspruch, im Energiesektor zu dominieren und ihre Wettbewerber zu kontrollieren.

Offenkundig unfaire Methoden werden gegen uns eingesetzt: Die Aktivitäten russischer Ölunternehmen wie Lukoil und Rosneft werden verboten, und es gibt Versuche, Russlands Handel, Investitionskooperation und militärisch-technische Beziehungen mit unseren wichtigsten strategischen Partnern zu diktieren und einzuschränken – darunter Indien sowie andere BRICS-Staaten.

…

All diese geopolitischen Konfrontationen sowie die Versuche, den objektiven Lauf der Geschichte zu sabotieren, wirken sich zwangsläufig auf bilaterale Beziehungen aus. Ich werde sie nicht alle aufzählen; dazu gehören Sanktionen, die vom Westen erfundene sogenannte „Schattenflotte“, Versuche, Schiffe auf offener See mit militärischer Gewalt festzusetzen – in eklatanter Verletzung des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen – und vieles mehr. Zölle für den Kauf von Öl oder Gas von bestimmten Lieferanten sind inzwischen zur Normalität geworden.

…

Man sagt uns, das Ukraine-Problem müsse gelöst werden. In Anchorage haben wir den US-Vorschlag akzeptiert. Wenn wir es „wie Männer“ betrachten, bedeutet das: Sie haben es vorgeschlagen und wir haben zugestimmt – also muss das Problem gelöst werden. …

Bislang sieht die Realität jedoch ganz anders aus: Neue Sanktionen werden verhängt, ein „Krieg“ gegen Tanker auf offener See wird unter Verletzung des UN-Seerechtsübereinkommens geführt. Man versucht, Indien und unsere anderen Partner daran zu hindern, billige und erschwingliche russische Energieressourcen zu kaufen (Europa ist längst ausgeschlossen), und zwingt sie, US-Flüssigerdgas zu überhöhten Preisen zu erwerben. Das bedeutet, dass sich die Amerikaner die Aufgabe gestellt haben, wirtschaftliche Vorherrschaft zu erlangen.

Darüber hinaus sehen wir, obwohl sie angeblich einen Vorschlag zur Ukraine gemacht haben und wir bereit waren, ihn anzunehmen (jetzt sind sie es nicht mehr), auch im wirtschaftlichen Bereich keine positive Perspektive. Die Amerikaner wollen die Kontrolle über alle Routen übernehmen, über die die führenden Länder der Welt und alle Kontinente mit Energieressourcen versorgt werden. Auf dem europäischen Kontinent haben sie es auf die Nord-Streams abgesehen, die vor drei Jahren gesprengt wurden, auf das ukrainische Gastransportsystem und auf TurkStream.

Dies zeigt, dass das Ziel der USA – die Dominanz über die Weltwirtschaft – mithilfe einer beträchtlichen Anzahl von Zwangsmaßnahmen verfolgt wird, die mit fairem Wettbewerb unvereinbar sind. Zölle, Sanktionen, direkte Verbote, das Verhindern von Kooperationen zwischen bestimmten Akteuren – all das müssen wir berücksichtigen.