Die USA versuchen, die Kontrolle über den globalen Energiesektor zu dominieren und die Routen zu kontrollieren, über die Energie an globale Abnehmer geliefert wird.
Dieser Vorwurf wird von Russlands Außenminister Lawrow in einem Interview mit dem Fernsehsendernetzwerk TV BRICS erhoben. Das Interview berührt auch andere Aspekte. Die nachfolgend wiedergegebenen Auszüge beziehen sich ausschließlich auf Energiefragen:
Mehrere Zentren raschen wirtschaftlichen Wachstums sowie von Macht und finanziellem wie politischem Einfluss sind entstanden. Die Welt wird durch Wettbewerb neu geformt. Der Westen ist nicht bereit, seine ehemals dominierenden Positionen aufzugeben.
Zudem ist mit dem Amtsantritt der Trump-Regierung dieser Kampf zur Eindämmung von Konkurrenten besonders offensichtlich und offen geworden. Tatsächlich erklärt die Trump-Regierung offen ihren Anspruch, im Energiesektor zu dominieren und ihre Wettbewerber zu kontrollieren.
Offenkundig unfaire Methoden werden gegen uns eingesetzt: Die Aktivitäten russischer Ölunternehmen wie Lukoil und Rosneft werden verboten, und es gibt Versuche, Russlands Handel, Investitionskooperation und militärisch-technische Beziehungen mit unseren wichtigsten strategischen Partnern zu diktieren und einzuschränken – darunter Indien sowie andere BRICS-Staaten.
…
All diese geopolitischen Konfrontationen sowie die Versuche, den objektiven Lauf der Geschichte zu sabotieren, wirken sich zwangsläufig auf bilaterale Beziehungen aus. Ich werde sie nicht alle aufzählen; dazu gehören Sanktionen, die vom Westen erfundene sogenannte „Schattenflotte“, Versuche, Schiffe auf offener See mit militärischer Gewalt festzusetzen – in eklatanter Verletzung des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen – und vieles mehr. Zölle für den Kauf von Öl oder Gas von bestimmten Lieferanten sind inzwischen zur Normalität geworden.
…
Man sagt uns, das Ukraine-Problem müsse gelöst werden. In Anchorage haben wir den US-Vorschlag akzeptiert. Wenn wir es „wie Männer“ betrachten, bedeutet das: Sie haben es vorgeschlagen und wir haben zugestimmt – also muss das Problem gelöst werden. …
Bislang sieht die Realität jedoch ganz anders aus: Neue Sanktionen werden verhängt, ein „Krieg“ gegen Tanker auf offener See wird unter Verletzung des UN-Seerechtsübereinkommens geführt. Man versucht, Indien und unsere anderen Partner daran zu hindern, billige und erschwingliche russische Energieressourcen zu kaufen (Europa ist längst ausgeschlossen), und zwingt sie, US-Flüssigerdgas zu überhöhten Preisen zu erwerben. Das bedeutet, dass sich die Amerikaner die Aufgabe gestellt haben, wirtschaftliche Vorherrschaft zu erlangen.
Darüber hinaus sehen wir, obwohl sie angeblich einen Vorschlag zur Ukraine gemacht haben und wir bereit waren, ihn anzunehmen (jetzt sind sie es nicht mehr), auch im wirtschaftlichen Bereich keine positive Perspektive. Die Amerikaner wollen die Kontrolle über alle Routen übernehmen, über die die führenden Länder der Welt und alle Kontinente mit Energieressourcen versorgt werden. Auf dem europäischen Kontinent haben sie es auf die Nord-Streams abgesehen, die vor drei Jahren gesprengt wurden, auf das ukrainische Gastransportsystem und auf TurkStream.
Dies zeigt, dass das Ziel der USA – die Dominanz über die Weltwirtschaft – mithilfe einer beträchtlichen Anzahl von Zwangsmaßnahmen verfolgt wird, die mit fairem Wettbewerb unvereinbar sind. Zölle, Sanktionen, direkte Verbote, das Verhindern von Kooperationen zwischen bestimmten Akteuren – all das müssen wir berücksichtigen.
Ein heute veröffentlichter Artikel der New York Times über Trumps Griff nach dem Öl Venezuelas macht teilweise einen ähnlichen Punkt (archiviert):
In China erklärte eine Sprecherin des Außenministeriums im vergangenen Monat, Herr Trump „schikaniere“ Venezuela, um es zur Abgabe seines Öls zu zwingen. Spanien schloss sich zusammen mit fünf lateinamerikanischen Ländern, darunter Mexiko und Brasilien, der Verurteilung der „externen Aneignung“ der natürlichen Ressourcen Venezuelas als illegal an.
Herr Trump hat versucht, den Spieß umzudrehen, indem er behauptete, Venezuela habe „uns unser Öl weggenommen“ und 2007 „unsere Vermögenswerte gestohlen“, als es die staatliche Kontrolle über seine Ölindustrie verstärkte und zwei der drei in dem Land tätigen US-Unternehmen zwang, ihre Projekte mit erheblichen Verlusten aufzugeben.
Ob dies tatsächlich Herrn Trumps wahre Motivation ist, bleibt unklar. Er hat ein US-Recht behauptet, „das Öl zu nehmen“ – von Irak über Syrien bis Libyen –, auch wenn er dies bislang nicht umgesetzt hat.
Dies stellt einen scharfen Bruch mit jahrzehntelanger Praxis dar, …
Eine riskante Strategie zur Kontrolle der globalen Energie fällt nicht vom Himmel:
- Wo ist das Strategiepapier, das diese Pläne darlegt?
- Wer hat es verfasst?
- Wer ist die zentrale Person im Weißen Haus, die diese Strategie vorantreibt?