Die Social-Media-Inquisition kommt zum Weltgipfel der Regierungen

Die Handschuhe sind ausgezogen und die Maske wurde beiseite geworfen. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez hat dem Internet den Krieg erklärt und seine Ideologen zu Schiedsrichtern der Wahrheit ernannt.

Nicht einmal Francisco Franco hätte sich einen solchen Tag träumen lassen, an dem auf einer Bühne in Dubai vor dem Weltgipfel der Regierungen ein zukünftiger spanischer Staatschef sich so offen zum Premierminister der Wahrheit und zum Meister und Befehlshaber der Koalition der Digital Willing erklären würde.

Von nun an wird jeder, der das verbreitet, was Regierungen und Globalisten als Desinformation betrachten, vor die neue Inquisition der sozialen Medien gestellt.

„Desinformation entsteht nicht von selbst, sondern wird von bestimmten Akteuren geschaffen, gefördert und verbreitet. Wir werden gegen sie vorgehen, ebenso wie gegen die Plattformen, deren Algorithmen ihre Desinformation aus Profitgründen verstärken.“ Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez, Weltgipfel der Regierungen, Februar 20206

Sanchez sagt, es sei, um unsere Demokratie zu retten und unsere Kinder zu schützen. Er sagt, es sei zum Wohle aller.

Aber der Propagandasoldat der neuen Weltordnung weiß genau, was er tut, und seine Marschbefehle kommen nicht nur von ihm allein.

Dubai, Davos, Brüssel, Canberra, London, Langley, Tel Aviv, Genf und andere Städte haben ihre globalistischen Handlanger in der Regierung geschickt, um uns in das böse, weltweite Netz zu verstricken, das sie spinnen.

Mit messianischer Inbrunst folgt die marxistische Marionette in Madrid der totalitären Linie, indem sie die Unschuldigsten unter uns, die Kinder, als Vorwand benutzt, um eine globale Zensur durchzusetzen.

„Spanien wird Minderjährigen unter 16 Jahren den Zugang zu sozialen Medien verbieten […] Unsere Kinder sind einem Raum ausgesetzt, den sie niemals alleine navigieren sollten […] Wir werden sie vor dem digitalen Wilden Westen schützen.“ Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez, Weltgipfel der Regierungen, Februar 2026

I agree with PM Pedro Sancez @sanchezcastejon. Social media regulation and accountability matter. Platforms must be designed and run to protect children’s safety and health:



. enforce real age limits,

. curb harmful and addictive design,

. be transparent about algorithms,

.… https://t.co/p3GNpnDOIk — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 5, 2026

Übersetzungen von „X“: Ich stimme Premierminister Pedro Sánchez @sanchezcastejon zu. Die Regulierung und Rechenschaftspflicht sozialer Medien sind wichtig. Plattformen müssen so gestaltet und betrieben werden, dass sie die Sicherheit und Gesundheit von Kindern schützen:.

echte Altersbeschränkungen durchsetzen,.

schädliche und süchtig machende Designs einschränken,.

Transparenz hinsichtlich Algorithmen gewährleisten,.

eine Sorgfaltspflicht einhalten

und einer unabhängigen Aufsicht unterliegen.

Es gibt Belege dafür, dass Schäden nicht nur durch die Nutzung, sondern auch durch das Design verursacht werden.

Die @WHO unterstützt #DigitalBalance – die Verringerung von Schäden durch übermäßige Nutzung sozialer Medien bei gleichzeitiger Stärkung der #DigitalLiteracy, der Resilienz und des sicheren digitalen Zugangs.

Ich fordere die Social-Media-Branche auf, Daten mit der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu teilen, damit wir gemeinsam lernen und beraten können.

Soziale Medien sind zu einem gescheiterten Staat geworden. Wenn wir unsere Kinder schützen wollen, gibt es nur eine Möglichkeit: die Kontrolle zurückgewinnen.

Das 11. Gebot lautet daher, dass niemand unter 16 Jahren soziale Medien nutzen darf.

Digitale Offenlegung führt zu peinlicher Bloßstellung, und die neuen Weltherrscher wollen ihre Kleider zurückhaben.

Die Zeiten des freien und offenen Zugangs zu Informationen sind längst vorbei.

Jetzt ist die Zeit der Altersüberprüfungen gekommen – Ihre Pässe für das Internet –, die von algorithmischen Zollbeamten durchgesetzt werden, die von Ihnen verlangen, dass Sie Ihre Papiere vorzeigen und beweisen, dass Sie würdig sind, die Datenautobahn zu befahren.

Unabhängig davon, wie alt Sie sind, müssen Sie den digitalen Diktatoren nun beweisen, dass Sie ein guter Netzbürger sein werden, indem Sie alles, was heilig und privat ist, über sich hochladen.

Sie sind hinter Ihrem Blut her, und das nicht nur im übertragenen Sinne. Sie wollen Ihre biometrischen Daten, Ihre DNA, Ihre Daten. Sie müssen Sie wie Vieh verfolgen, aufspüren und katalogisieren.

Und wie die wilden Tiere, für die sie Sie halten, werden sie Sie, wenn Sie sich nicht genau so verhalten, wie sie es wollen, werden sie dich auf die Weide schicken – um durch die kargen Felder einer digitalen Dystopie zu streifen, wo du zwar gegen den Wind der Ungerechtigkeit, der dir widerfährt, heulen kannst, deine Stimme aber in einer trostlosen Leere verhallt, wo nur taube Ohren wohnen, in dieser winzigen Ecke des Cyberspace, in die sie dich gesperrt haben, wo niemand deine Schreie hören wird.

„Ich schlage vor, die Anonymität in den sozialen Medien zu beenden […] Ich glaube, wir müssen das Prinzip der Pseudonymität als Funktionselement der sozialen Medien vorantreiben und alle diese Plattformen dazu zwingen, jedes Benutzerkonto mit einer europäischen digitalen Identitätsbörse zu verknüpfen.“ Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez, WEF-Jahrestagung, Januar 2025

At the WEF, Spanish PM Pedro Sanchez calls "TO END ANONYMITY ON SOCIAL MEDIA" and that the EU should "FORCE THESE PLATFORMS TO LINK EVERY USER ACCOUNT TO A EUROPEAN DIGITAL IDENTITY WALLET" #wef25

This is making the rounds on Spanish-speaking media https://t.co/GRWM499OzP pic.twitter.com/NmkD07MPHl — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) January 22, 2025

Übersetzung von „X“: Auf dem Weltwirtschaftsforum fordert der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez, „die Anonymität in den sozialen Medien zu beenden“ und dass die EU „diese Plattformen dazu zwingen sollte, jedes Benutzerkonto mit einer europäischen digitalen Identitätsbörse zu verknüpfen“ #wef25

Dies macht derzeit in den spanischsprachigen Medien die Runde https://weforum.org/meetings/world

Grenzen, Abgrenzungen und Geburtsrechte – all das bedeutet ihnen nichts, diesen Idioten, die dir deine Identität stehlen und sie digitalisieren würden, damit alle in der Informationswolke sie sehen können.

Gehütet und gefesselt, nur das sehen zu dürfen, was man sehen darf, nur die Stimmen zu hören, die man hören darf, und nur das zu sagen, was man sagen darf – das ist die geplante neue Normalität.

Aber das muss nicht so sein!

Es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass, egal wen du wählst, die Bomben weiter fallen und die Lebenshaltungskosten weiter steigen werden.

„Ordo ab chao” ist das angestrebte Ziel.

Schaffe Chaos, um die Menschen aufzuhetzen, und präsentiere dann eine Lösung für das Chaos unter dem Deckmantel der Ordnung.

Der spanische Ministerpräsident folgt dieser Formel wie ein braver kleiner Schoßhund.

Und wie ein Hund, der verwöhnt und mit zu viel Premium-Purina aufgezogen wurde, scharrt er ungeduldig mit den Hufen, um mehr zu bekommen – um seine Herren zufrieden zu stellen –, damit er, wenn er endlich aus dem Amt ist, eine bequeme, mit Trockenfutter gefütterte Zukunft vor sich hat.

Genau dort gehört er auch hin, unter die machthungrigen Hunde, denen es noch erlaubt ist, sich am Fleisch von Nutztieren zu laben, während der Rest von uns Bauern mit künstlichem Fleisch und alternativen Proteinen ernährt werden soll.

Insekten, Käfer und Krabbeltiere sind die Nahrung der Zukunft. Sie werden sie mögen lernen. Sie werden es müssen.

Entweder das oder Sie essen Lebensmittel aus Petrischalen, die aus den mürrischen Schatzkammern der Gates Foundation stammen.

Talking with @drdrew about my @thesociable coverage on UN & WEF agendas to reduce meat consumption, to financialize/tokenize everything in nature, and Klaus Schwab's vision for the Fourth Industrial Revolution. Check out the full talk with @AskDrDrew here https://t.co/Dlefv89xvY pic.twitter.com/LtHrBattSd — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) February 4, 2026

Übersetzung von „X“: Im Gespräch mit @drdrew über meine Berichterstattung auf @thesociable zu den Agenden der UN und des WEF zur Reduzierung des Fleischkonsums, zur Finanzialisierung/Tokenisierung aller Naturgüter und zu Klaus Schwabs Vision für die vierte industrielle Revolution. Das vollständige Gespräch mit @AskDrDrew finden Sie hier: https://rumble.com/v758w8m-davos-

Machen Sie keinen Fehler: Die böswillige Bewegung, die sich auf einem Kontinent abspielt, der noch nie Frieden gekannt hat, geschweige denn weiß, wie man damit umgeht, wird nicht aufhören, bis jeder Mann, jede Frau und jedes Kind sich ihr unterwirft.

Aber diese Bewegung kennt keine Grenzen. Das ist der entscheidende Kern ihres Kreuzzugs. Sie wollen, dass Sie gute, gehorsame Weltbürger sind.

Ihr Wunsch ist es, die Zivilisation von einem quasi-kommunistischen, neo-feudalistischen, techno-totalitären Regime mit einer Weltbank, einer Weltwährung, einer Weltregierung und einer Weltarmee verschlingen zu sehen, die über die Erde marschiert, mit bunten Windrädchen an der Brust ihrer Soldaten, damit sie allen, die sie erobern, virtuell signalisieren können, dass sie das erste faschistische Regime in der gesamten Menschheitsgeschichte sind, das auf der Seite des Guten steht.

Aber ihr Irrtum beruht auf der falschen Annahme, dass Sie sich fügen werden, dass Sie unterwürfig sein werden, dass Sie irgendwo tief in Ihrem Innersten nicht auf die Stimme der Vernunft in Ihrem Kopf hören werden – dass Sie das Gefühl der Freiheit in Ihrer Seele beiseite schieben werden – dass Sie all das für die beruhigende Bequemlichkeit aufgeben werden, die mit totaler Kontrolle einhergeht.

Sie wissen, wie mächtig Sie sind.

Sie fürchten Treue, Loyalität und Aufruhr, die die Freiheit im menschlichen Geist begünstigen.

Sie wollen eine unorganische Koalition der Digital Willing aufbauen.

Aber eine organische, von Individuen geführte Koalition der Digital Unwilling würde sie zittern, beben und zurück in die gentrifizierten Höhlen von Genf und darüber hinaus treiben.

Malo periculosam libertatem quam quietam servitutem.