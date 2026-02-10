Signalisiert Netanjahus bevorstehender Besuch bei Trump einen US-Angriff auf den Iran?

Larry C. Johnson

Der Druck auf Donald Trump, den Iran anzugreifen, wächst. Neben der US-Flugzeugträgerkampfgruppe, die im Arabischen Meer südlich des Iran positioniert ist, zieht die USA eine beträchtliche Anzahl an Luftstreitkräften in der Region zusammen – vor allem F-35-Jets. Noch beunruhigender ist, dass Israels Premierminister Bibi Netanjahu seine Reise in die USA um eine Woche vorgezogen hat. Ursprünglich sollte er am 18. Februar eintreffen, verlegte das Treffen aber auf seinen Wunsch hin auf den 11. Februar vor. Warum diese Dringlichkeit?

Den ersten Hinweis erhalten wir aus der israelischen Presse. Die zionistischen Medien beschreiben Netanjahus bevorstehenden Besuch in den Vereinigten Staaten als eine dringliche, hochriskante Reise mit dem Schwerpunkt Iran-Politik, vor dem Hintergrund der jüngsten indirekten Gespräche zwischen den USA und dem Iran im Oman sowie anhaltender regionaler Spannungen. Die Berichterstattung großer Medien (Times of Israel, Jerusalem Post, Haaretz und andere) vom 8.–9. Februar 2026 hebt folgende Kernpunkte hervor:

Zweck:

Die Hauptagenda sind die US-iranischen Verhandlungen. Netanjahu will auf ein umfassenderes Abkommen drängen, das nicht nur das iranische Atomprogramm, sondern auch Beschränkungen für ballistische Raketen, die Unterstützung von Stellvertretergruppen (z. B. Hisbollah, Huthis) und andere Bedrohungen umfasst.

Israelische Erwartungen:

Berichte (u. a. Times of Israel, Ynet, Jerusalem Post) deuten darauf hin, dass Netanjahu Zusicherungen verlangt, wonach Washington Israels Sicherheitsbedenken berücksichtigen wird. Einige Quellen sagen, er könnte potenzielle israelische Angriffspläne präsentieren oder erörtern, falls der Iran bei Raketen- oder Nuklearfragen „rote Linien“ überschreitet. Israelische Verteidigungsbeamte haben US-Gesprächspartnern demnach erklärt, das iranische Raketenprogramm stelle eine existentielle Bedrohung dar, und Israel sei zu einseitigem Handeln bereit, falls nötig.

Kontext und Dringlichkeit:

Der Besuch folgt kurz auf indirekte Gespräche zwischen den USA und dem Iran (6. Februar im Oman), die Israel skeptisch betrachtet. Die Medien vermerken den Vorstoß, die Agenda über das Atomthema hinaus zu erweitern, während Trump angedeutet hat, ein enger gefasstes Abkommen könne ausreichen. Die Berichterstattung stellt den Besuch als Versuch Netanjahus dar, die US-Diplomatie im Sinne israelischer Interessen zu beeinflussen – insbesondere nach jüngsten US-Sanktionen gegen den Iran im Anschluss an die Oman-Gespräche.

Das Treffen zwischen den USA und dem Iran in der vergangenen Woche hat bei den Zionisten einen regelrechten Ausraster ausgelöst. Stephen Bryens jüngster Artikel auf SubStack ist dafür beispielhaft – Iran and Rope-a-Dope in Oman. Er schreibt:

Wenn Präsident Trumps Idee darin besteht, die Gespräche mit dem Iran in die Länge zu ziehen und am Ende mit leeren Händen dazustehen, dann ist Witkoff sein Mann. Denn Witkoff ist im „Verhandlungsgeschäft“. Wenn er keine hochrangigen Treffen abhalten kann, muss er nach Hause gehen. Witkoff ist kein Aufgeber. … Rope-a-Dope ist die iranische Strategie. Man stimmt nichts zu außer den eigenen „friedlichen“ Absichten, zieht dies über Wochen des „Feilschens“ hin und schickt die Amerikaner dann nach Hause. Deshalb bezeichnete der iranische Außenminister Abbas Araghtschi die Gespräche im Oman als „einen guten Start“. Das waren sie auch. Zunächst einmal machten die Iraner klar, dass sie nichts anderes als das Atomthema diskutieren würden. Es sollte keine Gespräche über Raketen geben oder über innere Angelegenheiten (also über die Demonstranten und das harte Vorgehen des Regimes, das Zehntausende das Leben gekostet hat). Darüber hinaus erklärten die Iraner der amerikanischen Delegation, dass sie weder über ihr Recht auf Urananreicherung sprechen noch bereits angereichertes Uran außer Landes bringen würden. (Präsident Putin hatte Araghtschi bereits gesagt, dass Moskau iranisches Uran akzeptieren würde, falls dies Teil eines Abkommens wäre – es würde jedoch weiterhin dem Iran gehören.) … Die eigentliche Tragödie ist nicht nur das Scheitern, das Atomprogramm einzudämmen. Es ist die Entscheidung der USA, Gespräche nur unter Akzeptanz der iranischen Ausgangsbedingungen zuzulassen. Zentrale Fragen – insbesondere das Schicksal des iranischen Volkes – auszuklammern, ist ein schwerer Fehler. Noch schlimmer ist dies als die frühere Erklärung der Trump-Regierung, die USA strebten keinen Regimewechsel im Iran an, was den Mullahs einen gewaltigen Sieg zum Nulltarif verschaffte. Es gibt bessere Wege, mit dem iranischen Regime umzugehen als das Desaster im Oman.

Stephen ist ein bekennender Zionist, aber er ist nicht verrückt wie Smotrich oder Ben-Gvir. Lassen Sie mich erklären, warum Herrn Bryens Sicht auf das, was letzte Woche im Oman geschah, Ihre Aufmerksamkeit verdient. Stephen ist ein prominenter US-Verteidigungsexperte, Stratege und Senior Fellow bei Organisationen wie dem Center for Security Policy und dem Yorktown Institute. Er diente unter Ronald Reagan von 1981 bis 1988 als stellvertretender Unterstaatssekretär für Handelssicherheit im Verteidigungsministerium, wo er die Defense Technology Security Administration (DTSA) gründete und leitete, mit dem Schwerpunkt auf der Kontrolle von Technologietransfers an Gegner.

Ich kenne Herrn Bryen und mag ihn. Er ist ein angesehener Analyst und schreibt normalerweise Artikel, die sich auf Fakten und nicht auf Emotionen konzentrieren. Der oben zitierte Text zeigt einen ungewöhnlichen Ausbruch von Emotionen und Wut. Wenn jemand wie Stephen so reagiert, dann wissen Sie, dass die gesamte AIPAC-Szene in Aufruhr ist. Donald Trump steht unter beispiellosem und massivem Druck seiner zionistischen Unterstützer, den Iran anzugreifen.

Ich weiß nicht, ob der Angriff diese oder nächste Woche stattfinden wird, aber der politische Druck von Trumps jüdischen Geldgebern ist glühend heiß und zeigt keinerlei Anzeichen eines Nachlassens. Trumps letztes Treffen mit Netanjahu am 29. Dezember war eine Koordinierungssitzung zur Anfachung einer Farbrevolution im Iran. Das ist gescheitert. Ich glaube, Bibis Hauptziel ist es, Trump dazu zu bringen, den Abzug zu betätigen und den Iran anzugreifen.