Trump-Regierungsvertreter versprechen, ein Iran-Abkommen bringe Frieden, Inspektionen und die Wiederöffnung der Straße von Hormus – während Teheran erklärt, man sei tatsächlich „näher denn je“ an einer Einigung und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Araghchi: Sollte eine Einigung erzielt werden, wird diese von beiden Seiten aus der Ferne unterzeichnet und anschließend bekannt gegeben.

Die Vereinigten Arabischen Emirate hatten zugestimmt, insgesamt 10 Milliarden Dollar freizugeben, von denen bereits mehr als 3 Milliarden Dollar ausgezahlt worden waren (Reuters).

(Reuters). Neueste Meldung von Bloomberg: Hochrangige US-Regierungsbeamte sagen, das Iran-Abkommen erfülle die Kernziele der USA und öffne die Straße von Hormus wieder ; das Iran-Abkommen garantiere langfristigen Frieden in der Region und beinhaltete ein Inspektionsregime .

; das Iran-Abkommen garantiere langfristigen Frieden in der Region und . Pakistans Premierminister Sharif: „Wir können bestätigen, dass ein endgültiger, vereinbarter Text des Friedensabkommens vorliegt und Pakistan nun eng mit beiden Seiten zusammenarbeitet, um die nächsten Schritte festzulegen.“

und Pakistan nun eng mit beiden Seiten zusammenarbeitet, um die nächsten Schritte festzulegen.“ Überraschung, Überraschung: Der iranische Außenminister sagt, die Seiten seien „ sich noch nie so nah gewesen, und bis zur endgültigen Fertigstellung sollten die Medien von Spekulationen über den Inhalt absehen; Details werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben .“

.“ Trump lehnt auf Truth Social die iranische Version der Bedingungen des MoU (unten) ab: „Was sie gesagt haben, einschließlich ihrer schwachen und erbärmlichen Erklärung, dass es ein Abkommen gibt, hat nichts mit der Wahrheit zu tun .“

.“ Teheran: „Entgegen den Berichten westlicher Medien wird sich der Iran nicht dazu verpflichten, die Kontrolle über die Straße von Hormus aufzugeben .“

.“ CNN spekuliert (anscheinend verfrüht) über eine Unterzeichnung der „Islamabad-Erklärung“ in Genf bereits am Sonntag oder in der nächsten Woche.

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VAE bereit, Milliarden für den Iran freizugeben, während ein Abkommen mit den USA näher rückt

Bei dem heute vorgestellten endgültigen Absichtserklärung (MoU) gibt es deutlich mehr Bewegung als zuvor. Nun berichtet Reuters über möglicherweise freigegebene iranische Gelder, um die Verhandlungen wieder an den direkten Verhandlungstisch zu bringen und ein endgültiges Friedensabkommen auszuarbeiten.

Die VAE haben zugestimmt, Milliarden von Dollar für den Iran freizugeben, berichtet Reuters unter Berufung auf vier Quellen:

Die VAE hatten zugestimmt, insgesamt 10 Mrd. Dollar freizugeben, von denen bereits mehr als 3 Mrd. Dollar ausgezahlt worden waren

Zwei weitere Quellen mit Kenntnis der Vereinbarung teilen Reuters mit, dass sich die Gesamtmittel durch diesen Schritt auf 20 Mrd. Dollar belaufen

Reuters konnte nicht feststellen, ob die für die Überweisungen vorgesehenen Mittel den VAE gehören oder aus seit langem gesperrten iranischen Konten im Bankensystem der VAE oder anderswo stammen

„Die Außenpolitik der VAE orientiert sich an der Förderung der Deeskalation und dem Abbau von Spannungen in der gesamten Region, während gleichzeitig dauerhafter Frieden und Stabilität vorangetrieben werden“, erklärt ein Vertreter der VAE gegenüber Reuters. „Die VAE unterstützen Bemühungen, einschließlich derer der Vereinigten Staaten, die darauf abzielen, die Völker der Region vor den Auswirkungen des Konflikts zu schützen“

Beamter der Trump-Regierung: Bevorstehendes Abkommen erfüllt zentrale US-Ziele

Bloomberg veröffentlicht über einen namentlich nicht genannten Beamten der Trump-Regierung einige Einzelheiten, die weitere Einblicke in die offenbar „hoffnungsvollste“ (Hervorhebung durch die Häkchen) Entwicklung hinsichtlich eines endgültigen Memorandum of Understanding zur Beendigung des Krieges und zur Aushandlung eines endgültigen Abkommens geben…

Es bleibt jedoch eine gesunde Portion Wenns hier drin…

BBG: Hochrangige US-Regierungsbeamte sagen, das Iran-Abkommen erfülle die Kernziele der USA und das Abkommen öffne die Straße von Hormus wieder [Der Iran hat eine ganz andere Interpretation dieses Punktes]; das Iran-Abkommen garantiere langfristigen Frieden in der Region und beinhalt ein Inspektionsregime.

Wenn der Iran sich daran hält, wird er wirtschaftlich belohnt.

Vorteile für den Iran ergeben sich, wenn er tatsächlich liefert.

Die USA erwarten, das Abkommen in den nächsten Tagen zu unterzeichnen.

Die USA erhalten im Rahmen des Iran-Abkommens angereichertes Material.

Der Vertragsentwurf hebt auch die US-Blockade auf und führt zum Abbau des iranischen Atomprogramms.

Die Iraner erhalten bei Unterzeichnung des Abkommens nichts.

Noch nicht ganz an der Ziellinie, aber sehr nah dran.

80–85 % Zuversicht, dass ein Abkommen unterzeichnet wird.

Das Iran-Abkommen enthält konkrete Bestimmungen zur Öffnung der Meerenge, zur Aufhebung der Blockade und zum Abtransport von angereichertem Material.

Es wird eine erhebliche Sanktionserleichterung geben, abhängig davon, wie sich der Iran verhält.

Die USA sehen erhebliche Fortschritte im Vertragstext.

Das regionale Friedensabkommen ist umfassend.

Einigung über konkrete Bestimmungen zur Vernichtung und Beseitigung von angereichertem Material.

Zuversichtlich, dass die Israelis mitziehen werden.

Einige Iraner sind von diesem Abkommen nicht begeistert, aber ich denke, der Widerstand ist recht gering.

Vizepräsident JD Vance hat versucht, die Position der USA zu verdeutlichen:

Der Iran erhalte „kein Bargeld“ allein für die Unterzeichnung eines Abkommens, erklärte Vizepräsident JD Vance am Freitag. Vance schrieb in einem Beitrag auf X, dass er„viele Falschinformationen über ein mögliches Abkommen sehe“. „Die Iraner erhalten kein Bargeld, und es werden keine Gelder freigegeben, nur weil sie ein Abkommen unterzeichnen oder an einem Treffen teilnehmen“, sagte er und fügte hinzu, dass das vorliegende Abkommen so gestaltet worden sei, „um sicherzustellen, dass die Bedenken der USA und ihrer Verbündeten Vorrang haben“. Nur wenn der Iran „seinen Verpflichtungen nachkommt, werden wirtschaftliche Vorteile für ihn und die gesamte Region entstehen.“ „Dieses Abkommen hat das Potenzial, die Region neu zu gestalten und zu dauerhaftem Frieden zu führen“, sagte er. „Der Präsident wird uns auf die eine oder andere Weise ein gutes Ergebnis bescheren.“

Zur Erinnerung: Hier sind die 14 Punkte, die die iranische Seite am Freitag veröffentlicht hat:

1. Ein sofortiger und dauerhafter Waffenstillstand an allen Fronten, einschließlich im Libanon. 2. Eine Verpflichtung Washingtons, sich nicht in die inneren Angelegenheiten des Iran einzumischen und dessen Souveränität zu respektieren. 3. Eine vollständige Aufhebung der Seeblockade innerhalb von 30 Tagen. 4. Eine Verpflichtung der Vereinigten Staaten, ihre Streitkräfte aus der Umgebung des Iran abzuziehen. 5. Die Wiederöffnung der Straße von Hormus innerhalb von 30 Tagen gemäß den iranischen Vorgaben. 6. Die Aussetzung der Sanktionen gegen den Verkauf von Öl, petrochemischen Produkten und deren Derivaten, wobei dem Iran der uneingeschränkte Zugang zu den daraus generierten finanziellen Mitteln gewährt wird. 7. Die Notwendigkeit, dass die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten Wiederaufbaupläne für den Iran im Wert von mindestens 300 Milliarden US-Dollar vorlegen. 8. Die Durchführung von Verhandlungen innerhalb eines Zeitraums von 60 Tagen, um eine endgültige Vereinbarung zu erzielen, die Nuklearfragen, die vollständige Aufhebung der primären und sekundären US-Sanktionen sowie die Aufhebung der Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergie-Organisation umfasst. 9. Der Iran bekräftigt sein Bekenntnis zum Atomwaffensperrvertrag (NPT), keine Atomwaffen herzustellen. 10. Eine Verpflichtung der USA, während der Verhandlungsphase ihre Streitkräfte in der Region nicht zu verstärken und keine neuen Sanktionen gegen den Iran zu verhängen. 11. Die Freigabe von 24 Milliarden US-Dollar an eingefrorenen iranischen Geldern innerhalb von 60 Tagen, wobei die Hälfte dieses Betrags dem Iran vor Beginn der Verhandlungen und nach Unterzeichnung der Absichtserklärung zur Verfügung gestellt wird. 12. Die Einrichtung eines Überwachungsmechanismus zur Umsetzung des Abkommens. 13. Die Genehmigung des endgültigen Abkommens durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrats. 14. Die abschließenden Verhandlungen beginnen nicht vor der Freigabe der Hälfte der eingefrorenen iranischen Gelder, der Aussetzung der Ölsanktionen gegen den Iran und der Aufhebung der Seeblockade. Das endgültige Abkommen beschränkt sich auf die Frage des Verbleibs angereicherter Materialien, die Urananreicherungsaktivitäten, die Aufhebung der Sanktionen und das Wiederaufbauprogramm der iranischen Wirtschaft, während jegliche Diskussion über das iranische Raketenprogramm und die Unterstützung von Widerstandsbewegungen vollständig von der Tagesordnung ausgeschlossen wird.

Es besteht jedoch offensichtlich nach wie vor eine erhebliche Kluft zwischen den verfeindeten Seiten, sodass sich die tatsächliche Lage voraussichtlich bis zum Ende des Wochenendes – oder vielleicht schon in den nächsten Stunden – abzeichnen wird. Aus den Nachrichtenagenturen:

Sprecher des iranischen Außenministeriums: Irans Entscheidungsgremien beraten über das Memorandum – Staatsfernsehen. IRANISCHE ZIVILE KERNKRAFTWERKE SIND AKZEPTABEL: US-BEAMTER

Pakistans Premierminister: Endgültiger Text des MoU steht fest

Pakistan schließt sich an, wobei Premierminister Sharif erklärt: „Wir können bestätigen, dass ein endgültiger, einvernehmlicher Text des Friedensabkommens vorliegt und Pakistan nun eng mit beiden Seiten zusammenarbeitet, um die nächsten Schritte festzulegen.“ Der Ölpreis gibt nach.

SHARIF: ENDGÜLTIGER, VEREINBARTER TEXT DES FRIEDENSABKOMMENS LIEGT VOR

PRÄSIDENT TRUMP TEILTE MIR IN EINEM KURZEN TELEFONAT MIT, DASS ER DEN BEITRAG DES IRANISCHEN AUSSENMINISTERS ARAGHCHI ALS „SEHR POSITIV“ BETRACHTETE – AXIOS-REPORTER

Amid ongoing intense mediation efforts by Pakistan, we are fully aware of incessant misinformation campaign being waged by those who want to sabotage the peace deal. Setting aside the noise, we can confirm that a final, agreed upon text of the peace deal has been reached and… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 12, 2026

Übersetzung von „X“: Angesichts anhaltender intensiver Vermittlungsbemühungen Pakistans sind wir uns der unablässigen Desinformationskampagne voll bewusst, die von jenen geführt wird, die den Friedensvertrag sabotieren wollen. Abgesehen vom Lärm können wir bestätigen, dass ein endgültiger, vereinbarter Text des Friedensvertrags erreicht wurde und Pakistan nun eng mit beiden Seiten zusammenarbeitet, um die nächsten Schritte zu finalisieren. Der Frieden war noch nie so nah wie jetzt.

Etwas wirklich Neues unter der Sonne

Das ist nun wirklich eine Premiere: Präsident Trump teilt den Tweet von Außenminister Arachchi…

Zum ersten Mal gibt der Iran eine positive Erklärung ab, man sei einem Abkommen „näher denn je“ – Ölpreis fällt

Inmitten des ständigen Hin und Her und der ständigen Schwankungen darüber, wie nah oder fern ein endgültiges Abkommen zwischen Teheran und Washington ist, vertritt Teheran nun die These, man sei „noch nie so nah“ gewesen – was etwas überraschend ist, da Trump gerade die eigenen öffentlichen „14 Punkte“ als „Fake News“ bezeichnet hat, was die Zustimmung der USA dazu angeht.

Doch dies ist das erste Mal seit langer Zeit, dass die iranische Seite etwas Positives zur Frage des Abschlusses eines Abkommens und der Rückkehr zu einem direkten Verhandlungsrahmen geäußert hat. Der oberste Diplomat des Landes hat gerade erklärt, dass die verfeindeten Seiten noch nie so nah beieinander standen und die Medien bis zum Abschluss des Abkommens von Spekulationen über dessen Inhalt Abstand nehmen sollten; Details würden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Nachdem der Rohölpreis aufgrund von Trumps „Fake News“ auf Truth Social (siehe unten, wonach er viele wichtige iranische Forderungen nicht akzeptiert habe) sprunghaft angestiegen war, gab der Ölpreis nach der neuen Erklärung von Araghchi wieder nach:

The Islamabad Memorandum of Understanding has never been closer. Pending its finalization, the media should refrain from entering speculation about its content.



In line with our responsible and transparent approach, all details will be shared with the public in due course. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 12, 2026

Übersetzung von „X“: Das Islamabader Memorandum of Understanding war noch nie näher. In Erwartung seiner Endfassung sollte die Medienlandschaft davon absehen, in Spekulationen über seinen Inhalt einzutauchen. Im Einklang mit unserem verantwortungsbewussten und transparenten Ansatz werden alle Details rechtzeitig mit der Öffentlichkeit geteilt.

Trump weist Irans Darstellung und Bedingungen zum Absichtsprotokoll zurück

Und da ist es: Präsident Trump selbst widerlegt die am Morgen geäußerte Behauptung, ein „Deal stehe kurz bevor“ – indem er sich auf Truth Social zu Wort meldet und die von Iran genannten Bedingungen (wie sie öffentlich in staatlichen Medien verbreitet wurden) zurückweist:

Was sie gesagt haben, einschließlich ihrer schwachen und erbärmlichen Erklärung, es gebe einen Deal, hat nichts mit der Wahrheit zu tun.

Sofort kam es zu dem erwarteten und bekannten Ölpreisanstieg und einer Rückkehr zum Pessimismus, auch wenn es bislang noch keine Bombenangriffe gab, nachdem das Weiße Haus die für gestern Abend geplante dritte Nacht der Luftangriffe abgesagt hatte:

Die These „Ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran steht kurz bevor“ taucht wieder auf, doch Teheran weigert sich, seinen Einfluss in der Straße von Hormus aufzugeben

Nachdem man diese Aussage schon unzählige Male gehört hatte – und zwar ohne Ergebnis (vielmehr oft mit dem gegenteiligen Effekt, nämlich dem Abgleiten in weitere Konflikte und Eskalationen) –, begrüßte das pakistanische Außenministerium am Freitag die „Fortschritte“, die zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran in indirekten Verhandlungen erzielt wurden.

CNN und andere Mainstream-Medien berichten über diesen „Hinweis“, dass (wieder einmal) ein vorläufiges Abkommen Gestalt annimmt. Doch angesichts des Musters und der Erfolgsbilanz solcher Berichterstattung, die sich durchweg als verfrüht, schwer fassbar und oft geradezu falsch erwiesen hat – ist es schwer, nicht zynisch zu sein und vieles davon als bloße Propaganda zu betrachten, die darauf abzielt, die Energiepreise niedrig zu halten.

„Beide Seiten begrüßten die durch anhaltende diplomatische Bemühungen erzielten Fortschritte und äußerten die Hoffnung, dass diese Anstrengungen bald zu einer dauerhaften Einigung und einer friedlichen Lösung führen werden“, laut Pakistans Zusammenfassung eines Telefonats des Außenministeriums mit dem Chefdiplomaten der Europäischen Union.

Und doch deuten die Meldungen aus dem Iran nicht auf eine positive Dynamik oder die Anfänge einer sich abzeichnenden Einigung hin – auch wenn nach wie vor alles möglich ist (je nachdem, inwieweit beide Seiten bereit sind, von ihren jeweiligen roten Linien und festen Positionen „abzurücken“).

Der Iran behauptet derzeit, die Straße von Hormus stehe „fest“ unter der Kontrolle der IRGC – eine Behauptung, die das Pentagon vehement zurückgewiesen hat, wobei der iranische Admiral Habibollah Sayyari erklärte, sie übe weiterhin „Macht“ über die Golfregion aus.

„Der westliche Teil der Straße von Hormus, die Meerenge selbst und der Persische Golf stehen unter der festen Kontrolle der Marine der IRGC“, wurde Sayyari in den staatlichen Medien zitiert. „Kein Schiff darf ohne unsere Erlaubnis einlaufen.“ Ein weiterer Kommandeur bekräftigte zudem: „Wir hatten und haben weiterhin Macht in der Region“ – und wies damit Trumps Äußerungen zurück, wonach das iranische Militär zu diesem Zeitpunkt völlig besiegt und dezimiert sei.

Doch um noch einmal auf die optimistischen Berichte vom Freitag zurückzukommen, die möglicherweise keinerlei realen Grundlage haben (die Zeit wird es zeigen): CNN geht sogar so weit, über den Ort einer Unterzeichnungszeremonie für ein „Memorandum of Understanding“ zwischen Teheran und Washington zu berichten:

Eine Unterzeichnungszeremonie für eine Absichtserklärung mit dem Iran würde höchstwahrscheinlich in Genf, Schweiz, stattfinden, teilten drei Quellen CNN am Freitag mit. Die Unterzeichnung könnte bereits am Sonntag stattfinden, so eine mit den Plänen vertraute Person. Dies folgt auf die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump am Donnerstag, der von einer „großartigen Einigung“ sprach, die den Konflikt mit dem Iran beilegen könnte, und andeutete, dass diese in den kommenden Tagen unter Dach und Fach gebracht werde. Trump sagte, er rechne bald mit einer Unterzeichnungszeremonie für das Dokument, möglicherweise in Europa, an der Vizepräsident JD Vance teilnehmen werde. Iranische Beamte haben jedoch noch nicht bestätigt, dass eine Einigung erzielt wurde. Zwei mit den diplomatischen Gesprächen vertraute Quellen sagten, die Unterzeichnungszeremonie werde in Genf stattfinden – unweit des Ortes, an dem Trump und eine US-Delegation nächste Woche in Frankreich an einem G7-Gipfel teilnehmen werden. Eine dieser Quellen sagte, eine Unterzeichnungszeremonie würde den Beginn der „zweiten Phase“ der diplomatischen Gespräche markieren, während die Vertreter an der Umsetzung der Absichtserklärung arbeiten. Mehrere Quellen sagten, die Absichtserklärung werde als „Islamabad-Erklärung“ bezeichnet, in Anerkennung der wichtigen Vermittlerrolle, die Pakistan gespielt habe. Es wurde jedoch noch nichts bestätigt, und eine iranische Quelle deutete an, dass auch die österreichische Hauptstadt Wien in Betracht gezogen werde.

According to reports from Iran, the proposed deal may be even more scandalous than what was reported last night.



Iran’s Mehr News Agency, citing a source close to the Iranian negotiating team, claims the draft Memorandum of Understanding (MOU) between the United States and Iran… https://t.co/rMctp2wbPS — גיא עזריאל Guy Azriel (@GuyAz) June 12, 2026

Übersetzungen von „X“: Laut Berichten aus dem Iran könnte das vorgeschlagene Abkommen sogar noch skandalöser sein als das, was gestern Abend berichtet wurde.

Die iranische Nachrichtenagentur Mehr, unter Berufung auf eine Quelle im Umfeld der iranischen Verhandlungsführung, behauptet, der Entwurf eines Memorandums über das Verständnis (MoU) zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran umfasse:

Eine sofortige und dauerhafte Waffenruhe an allen Fronten, einschließlich des Libanon

Eine Zusage der USA, sich nicht in die inneren Angelegenheiten des Iran einzumischen

Die Aufhebung der Seeblockade innerhalb von 30 Tagen

Den Rückzug der US-Streitkräfte aus Gebieten in der Nähe des Iran

Die Wiedereröffnung der Straße von Hormus innerhalb von 30 Tagen unter iranischen Regelungen

Die Aussetzung von Sanktionen gegen den iranischen Ölexport und die petrochemische Industrie

Vollständigen Zugang zu den finanziellen Vermögenswerten des Iran

60 Tage Verhandlungen über eine endgültige nukleare Vereinbarung

Die Freigabe von 24 Milliarden US-Dollar an eingefrorenen iranischen Geldern, wobei die Hälfte des Betrags noch vor Beginn der Gespräche freigegeben wird

Das iranische Raketenprogramm und die Unterstützung für Proxymilizen wären nicht Teil der Verhandlungen

Die endgültige Vereinbarung würde vom UN-Sicherheitsrat gebilligt

Der Entwurf wartet noch auf Überprüfung und Genehmigung durch die iranischen Behörden

Falls das zutrifft, würde das massive Vorleistungen an Teheran bedeuten – im Austausch für Versprechungen und zukünftige Verhandlungen.

Mehrmals in der jüngeren Geschichte haben Kritiker Israel beschuldigt, große Sportereignisse als Deckmantel für militärische Operationen zu nutzen, in der Annahme, dass die Aufmerksamkeit der Welt anderswo sei. Letzte Nacht mag eine andere Art von Ablenkung geboten haben: den Druck auf ein kapitationsähnliches Abkommen mit dem Iran. Einer der größten Mängel im berichteten Rahmenwerk ist, dass der Iran offenbar im Voraus bezahlt wird, während er im Gegenzug kaum mehr als Versprechungen bietet. Die Wiedereröffnung der Straße von Hormus bedeutet Milliarden für das Regime der Ajatollahs. Der Iran erhält einen Waffenstillstand, Sanktionserleichterungen und wiederhergestellte Ölexporte. Im Gegenzug bietet er hauptsächlich vage Zusagen, die schwer zu überprüfen und noch schwerer durchzusetzen sein werden. Während Präsident Trump wiederholt tiefe Skepsis hinsichtlich der Glaubwürdigkeit des Iran und seiner Bereitschaft zu sinnvollen Kompromissen zum Ausdruck gebracht hat, scheinen die entstehenden Vereinbarungen keinerlei Verpflichtung des Iran zu enthalten, zu beweisen, dass sich daran etwas geändert hat.

Allerdings würde sich der Inhalt des Absichtsprotokolls wahrscheinlich lediglich auf die Festlegung eines Rahmens beschränken, auf dessen Grundlage beide Seiten an den Verhandlungstisch zurückkehren würden, und noch nicht unbedingt auf ein endgültiges, dauerhaftes Friedensabkommen. Die iranischen Staatsmedien schienen sich am Freitag einig zu sein, dass zumindest hinsichtlich der Wiederaufnahme formeller Gespräche auf der Grundlage eines Absichtsprotokolls gewisse Fortschritte erzielt worden seien, wie Bloomberg berichtet:

Die halbstaatliche iranische Nachrichtenagentur Mehr berichtete, die Länder verhandelten über ein Abkommen, wonach die Meerenge innerhalb von 30 Tagen unter iranischer Aufsicht wieder geöffnet werden soll. Einem Vertragsentwurf zufolge hätten die USA keine Rolle bei der künftigen Verwaltung der Meerenge, und der Iran würde sich nicht verpflichten, die Kontrolle zu übertragen oder die Bedingungen wiederherzustellen, die vor den Angriffen der USA und Israels bestanden, berichtete die staatliche Islamic Republic News Agency.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baghaei, hat unterdessen laut Mehr Spekulationen der Medien über ein Abkommen zurückgewiesen und die entschlossene und prinzipientreue Haltung des Iran bekräftigt. Er erklärte: „Textlich ist der Text in seinen wesentlichen Teilen fast fertiggestellt. Das Problem ist, dass die widersprüchlichen Positionen der Vereinigten Staaten in diesem Prozess stets Turbulenzen und Störungen verursacht haben.“

Schon allein was die Rhetorik angeht, scheinen die beiden Seiten noch sehr weit voneinander entfernt zu sein:

Präsident Trump betonte am Donnerstag, die USA stünden kurz vor einer Einigung über Friedensgespräche mit dem Iran,wobei er von seinen nur wenige Stunden zuvor geäußerten Drohungen, weitere Militärschläge zu starten und die iranische Ölinfrastruktur zu beschlagnahmen, Abstand nahm. Trump sagte, der oberste iranische Führer Mojtaba Khamenei habe dem Plan zugestimmt, der seiner Aussage nach in den kommenden Tagen abgeschlossen werde und den Weg für weitere Gespräche über das iranische Atomprogramm ebne. Teheran erklärte, man habe noch keine Entscheidung getroffen. „Der Iran ist zu keinem endgültigen Ergebnis bezüglich des Abkommens gekommen“, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Esmail Baghaei, laut staatlichen Medien. „Wir werden es bekannt geben, sobald wir zu einem Ergebnis gekommen sind.“

Weitere Hürden liegen in den Details:

Die iranische Nachrichtenagentur IRNA berichtet, dass die Frage der US-Sanktionen gegen den Iran erst nach der Unterzeichnung der Absichtserklärung und einer 60-tägigen Frist für die Durchführung von Friedensverhandlungen geklärt werden soll. „Der Iran geht in der Absichtserklärung keine Verpflichtungen in Bezug auf die Atomfrage ein, und die andere Seite verpflichtet sich nicht zur Aufhebung der Sanktionen“, hieß es. „Sollte Teheran beschließen, die Absichtserklärung zu unterzeichnen, werden einige seiner eingefrorenen Gelder sofort und der Rest schrittweise freigegeben.“

Iran’s Mehr News claims a draft Trump-Iran deal would leave the Strait of Hormuz under Iranian control, provide $300B in reconstruction funding plus $24B upfront, suspend sanctions, withdraw U.S. forces from the region, ease pressure on missiles/proxies, and restrain Israel in… — Amena Bakr (@Amena__Bakr) June 12, 2026

Übersetzung von „X“: Irans Nachrichtenagentur Mehr News behauptet, ein Entwurf für ein Trump-Iran-Abkommen würde die Kontrolle über die Straße von Hormus bei Iran belassen, 300 Milliarden Dollar für Wiederaufbauprojekte plus 24 Milliarden Dollar im Voraus bereitstellen, Sanktionen aussetzen, US-Streitkräfte aus der Region abziehen, den Druck auf Raketen/Proxy-Gruppen mildern und Israel in Libanon zurückhalten.

Teheran bekräftigt seinen Standpunkt in der folgenden neuen Erklärung:

„Entgegen den Berichten westlicher Medien wird der Iran nicht zustimmen, die Kontrolle über die Straße von Hormus aufzugeben. Das einzige Thema, auf das sich die Absichtserklärung bezieht, ist die Wiederaufnahme der Schifffahrt in der Straße von Hormus nach Kriegsende“, berichteten die staatlichen Medien des Iran.

„Das Hauptziel der Unterzeichnung der Absichtserklärung ist es, den Krieg an allen Fronten zu beenden“, fügten sie hinzu.

All dies geschieht in einer Woche, die damit begann, dass der Iran und die USA erneut in aktive Kampfhandlungen übergingen und die Golfstaaten unter iranischen Raketenangriffen standen – als Vergeltung für die jüngsten Wellen schwerer Tomahawk-Angriffe der USA gegen den Iran.

Dennoch berichten Bloomberg und andere Folgendes: „USA und Iran stehen kurz vor einem Friedensabkommen rund um das G7-Treffen nächste Woche.“ Was soll man dazu sagen, außer dass wir das schon einmal erlebt haben und die Zeit es zeigen wird. Hat Trump die für gestern geplanten Angriffe abgesagt, weil tatsächlich endlich ein Abkommen ausgehandelt wird?

Weitere aktuelle Entwicklungen

via Newsquawk

Die iranische Nachrichtenagentur Mehr News berichtete, dass das 14-Punkte-Memorandum of Understanding zwischen den USA und dem Iran eine Verpflichtung der USA beinhaltet, Sanktionen aufzuheben, ihre Truppen aus der Umgebung des Iran abzuziehen, die Seeblockade aufzuheben, die Straße von Hormus wieder zu öffnen, die Ölsanktionen aufzuheben und eingefrorene iranische Gelder freizugeben; die Atomfrage wurde für eine endgültige Einigung um 60 Tage zurückgestellt. Zudem müssen die USA einen Plan zum Wiederaufbau der iranischen Wirtschaft vorlegen, während sich die abschließenden Verhandlungen zwischen den beiden Ländern auf nukleare und wirtschaftliche Fragen konzentrieren sollen, ohne das iranische Raketenprogramm zu erörtern. Dieser Text muss noch von den zuständigen Institutionen im Iran geprüft und endgültig festgelegt werden. [Klicken Sie hier für das vollständige 14-Punkte-MoU]

Das MoU zwischen den USA und dem Iran wird laut CBS unter Berufung auf Quellen voraussichtlich nächste Woche unterzeichnet, wobei Bloomberg später berichtete, dass dies beim G7-Treffen in Genf nächste Woche geschehen könnte. Zu den ersten Schritten gehört die Gewährleistung der „Handelsfreiheit“ durch die Minenräumung und Öffnung der Straße von Hormus. Die Unterzeichnung würde den Startschuss für 60 Tage dauernde Gespräche zur Aushandlung der Details geben. Grundsätzlich würde sich der Iran zu einer Sperrfrist von 15 bis 20 Jahren verpflichten, während der er kein Uran anreichern und seine Nuklearanlagen abbauen würde. Als Gegenleistung für diese Schritte würde der Iran finanzielle Erleichterungen erhalten, die zeitlich gestaffelt und an die Einhaltung der Vereinbarungen geknüpft wären.

US-Präsident Trump sagte, er gehe davon aus, dass der Oberste Führer des Iran das Abkommen gebilligt habe und dass die Aufhebung der Blockade Teil des Iran-Abkommens sei, während er hinzufügte, dass der Iran keine Atomwaffen besitzen werde und dass sie viel mehr an einem Abkommen interessiert seien als er. Trump fügte hinzu, es handele sich um eine sehr starke Absichtserklärung, sie hätten den Iran als rational empfunden und sie würden ein Abkommen schließen. Außerdem sagte er, die Meerenge werde unmittelbar nach der Unterzeichnung der Absichtserklärung geöffnet, vielleicht am Samstag oder Montag, aber er wolle keine Frist für das Abkommen setzen, und erklärte, ein Abkommen bezüglich der Insel Kharg sei nun vom Tisch.

US-Präsident Trump sagte bei einer virtuellen Wahlkampfveranstaltung, man habe sich mit dem Iran geeinigt und es sei so gut wie abgeschlossen, während man alles bekommen habe, was man wollte, und behauptete, man habe den Krieg mit dem Iran beendet.

Der israelische Premierminister Netanjahu führte laut CBS News am Donnerstagabend ein Telefonat mit US-Präsident Trump bezüglich der Möglichkeit eines bevorstehenden Friedensabkommens zwischen den USA und dem Iran.

Flugzeuge, die mit dem Vorausteam von US-Vizepräsident Vance in Verbindung stehen, bewegen sich im Vorfeld einer möglichen Unterzeichnung des iranischen MoU, so ein Reporter der New York Post.

Die staatlichen iranischen Medien sagten, Teheran werde die Kontrolle über Hormuz im Rahmen des US-Abkommensentwurfs nicht abtreten, berichtete AFP.

Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte, die im Zusammenhang mit dem Abkommen aufgeworfenen Fragen seien Spekulationen und die Angelegenheit sei noch nicht abgeschlossen. Er fügte hinzu, dass die Lage in der Straße von Hormus aufgrund der Maßnahmen der USA unsicherer sei und dass die Aussagen über Zeitpunkt und Ort der Unterzeichnung des Abkommens Spekulationen der Medien seien. Darüber hinaus erklärte der Sprecher, der Iran habe bislang noch keine endgültige Entscheidung über das Abkommen getroffen, der Text des Abkommens sei jedoch fast fertiggestellt.

Von Al Hadath zitierte Quellen sagten, der Iran habe seine endgültige Zustimmung gegeben, die Katar an die USA weitergeleitet habe.

Iranische Staatsmedien berichteten, dass die in Sirik gehörten Explosionen mit einer Konfrontation mit einem Schiff zusammenhingen, das bei dem Versuch, die Straße von Hormus zu passieren, gegen Vorschriften verstoßen habe.

Laut Al Araby wurde ein israelischer Luftangriff in Jebchit im Südlibanon gemeldet.

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