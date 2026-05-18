Trump sagt dem Iran nach neuem Friedensvorschlag: „Die Uhr tickt, handelt schnell“, während Analysten eine wahrscheinliche Rückkehr zum Krieg prognostizieren und weitere Updates

Von Tyler Durden

Update (14:10 Uhr ET) : Präsident Trump hat den Iran am Sonntag gewarnt, dass die „Uhr tickt“, da die von Pakistan vermittelten Gespräche nicht nur ins Stocken geraten sind, sondern auch keinerlei Anzeichen dafür zeigen, dass sie in absehbarer Zeit wieder aufgenommen werden. „Sie sollten sich besser SCHNELL bewegen, sonst wird nichts mehr von ihnen übrig bleiben“, schrieb er auf Truth Social. „ZEIT IST VON ENTSCHEIDENDER BEDEUTUNG!“

Er sprach am selben Tag mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, der zusammen mit Lindsey Graham die Wiederaufnahme entschlossener Maßnahmen gegen Teheran gefordert hat, um sicherzustellen, dass der Iran niemals Atomwaffen entwickeln kann. Trumps Worte sind seit mehreren Wochen ein gewissermaßen vertrauter Refrain.

Wie wir weiter unten ausführlich darlegen, gibt der Iran an, vom Weißen Haus einen Gegenvorschlag mit „5 Bedingungen“ für den Frieden erhalten zu haben. In vielerlei Hinsicht stehen diese in direktem Gegensatz zu den 5 Bedingungen, die der Iran letzte Woche an die USA geschickt hatte und die Trump als „Müll“ abgelehnt hatte.

Aber bislang gibt es keinen Hinweis darauf, dass die US-Seite ihren jüngsten Forderungen einen Zeitplan beigefügt hat. Trump nutzt dieses neue „Die Uhr tickt“ vielleicht als eine Art zeitliche Drohung. Aber auch hier war in der neuen Warnung kein konkretes Datum enthalten.

Letzte Woche veröffentlichte Bloomberg Intelligence einen Bericht mit dem Titel „Iran lehnt Trumps Angebot ab – Rückkehr zum Krieg wahrscheinlich“. Darin hieß es abschließend:

Der diplomatische Tanz geht weiter: Die USA und der Iran haben erneut Angebote ausgetauscht. Doch ihre Positionen liegen weiterhin weit auseinander, und sie stellen sich gegenseitig maximalistische Forderungen. Ein umfassendes Friedensabkommen ist unwahrscheinlich. Wir gehen davon aus, dass die USA und der Iran wahrscheinlich zu Angriffen zurückkehren werden. Wir erwarten jedoch, dass ein intensiver Feuerwechsel nur vorübergehend sein und sich auf ein geringeres Kampfniveau reduzieren wird – was wir in diesem langwierigen Konflikt als die „neue Normalität“ bezeichnen.

Weitere Auszüge aus der Analyse von Bloomberg Intelligence:

Kurz, aber intensiv … und kostspielig Trump will keinen langen Krieg. Seine Popularität leidet, da die wirtschaftlichen Auswirkungen spürbar werden. Wir gehen davon aus, dass Trump wahrscheinlich zu einer kurzen Luft- und Raketenangriffskampagne gegen iranische Infrastruktur, Militärstellungen und Energieanlagen zurückkehren wird, während er gleichzeitig die Blockade fortsetzt. Teheran wird wahrscheinlich mit eigenen Angriffen reagieren, sowohl auf US-Militäranlagen als auch auf Amerikas regionale Partner. Wir gehen jedoch davon aus, dass es sich hierbei um ein kurzes Bombardement handeln wird und nicht um die anhaltende, hochintensive Angriffskampagne, die den Beginn des Krieges kennzeichnete. Der Krieg hat bereits hohe wirtschaftliche Kosten verursacht. Die Ölmärkte schwankten von einem erwarteten Rekordüberschuss hin zu einer historischen Versorgungsunterbrechung. Große Zentralbanken, die mit neuen Inflationsrisiken konfrontiert sind, schlagen einen zunehmend restriktiven Kurs ein. Verbraucher zahlen nun mehr für Energie, während gleichzeitig ihre Kreditkosten steigen und die Zukunft immer ungewisser wird. Je länger die Straße von Hormus gesperrt bleibt, desto stärker werden die Ölvorräte aufgebraucht, die heute Regierungen, Unternehmen und Verbraucher abfedern. Sobald die Lagerbestände zur Neige gehen, müssen die Preise die harte Arbeit leisten: Sie müssen so stark steigen, dass die Nachfrage wieder auf das Niveau des verfügbaren Angebots zurückgeführt wird.

Seit der Veröffentlichung dieses Berichts hat sich nichts geändert, und beide Seiten scheinen ihre Positionen noch weiter zu verhärten.

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Laut einem Bericht der halbstaatlichen iranischen Nachrichtenagentur Fars vom Sonntag haben die Vereinigten Staaten Teheran ein unnachgiebiges Ultimatum gestellt, das nur auf „Friss oder stirb“-Basis akzeptiert werden kann. Beide Seiten versuchen weiterhin, die Hormuz-Krise geduldig auszusitzen, in der Hoffnung, der jeweils anderen Seite weitere wirtschaftliche Einbußen zuzufügen, bis diese nachgibt.

Ganz oben auf der Liste steht die Forderung der USA nach einem fast vollständigen Abbau der iranischen Atomprogramme, wobei „nur eine einzige iranische Atomanlage in Betrieb bleiben darf“.

Die Liste enthält direkte Ablehnungen als Reaktion auf die fünf Bedingungen, die der Iran vor einer Woche gestellt hatte und die Präsident Trump als „inakzeptabel“ und „Unsinn“ bezeichnete.

So weigern sich die USA beispielsweise, Entschädigungen für Schäden zu zahlen, die bei Angriffen auf iranischem Territorium entstanden sind – ein „maximalistischer“ Knackpunkt, den Teheran zuvor gefordert hatte.

Washington besteht Berichten zufolge zudem darauf, dass 400 Kilogramm angereichertes Uran aus dem Iran in die USA transferiert werden, während innerhalb der Islamischen Republik nur eine aktive Nuklearanlage in Betrieb bleiben würde.

Der Iran seinerseits hat kürzlich geschworen, sein Nuklearmaterial niemals aus der Islamischen Republik zu transferieren, und bezeichnete die Frage als eine Angelegenheit der nationalen Souveränität und Energiesicherheit, über die allein er zu entscheiden habe. Dies, obwohl sogar Russland angeboten hatte, es zu übernehmen.

Die nun von der US-Seite gemeldeten fünf Bedingungen besagen ferner, dass die USA nicht beabsichtigen, mehr als 25 % der eingefrorenen iranischen Vermögenswerte freizugeben. Teheran hat die Aufhebung aller US-Sanktionen als wesentliche Grundlage für eine dauerhafte Einigung gefordert.

Hier sind die fünf neu vorgeschlagenen Bedingungen Washingtons, die einige Experten als „Wunschdenken“ bezeichnet haben:

Keine Kriegsentschädigung durch die USA Übergabe von 400 kg hochangereichertem Uran an die USA Der Iran darf nur eine einzige aktive Nuklearanlage betreiben Nicht mehr als 25 % der eingefrorenen Vermögenswerte dürfen freigegeben werden Die Einstellung der Kriegshandlungen an allen Fronten hängt von den Verhandlungen ab

Damit bleibt eine riesige Kluft zwischen der Liste Washingtons und der Liste Teherans bestehen, da die scheinbar unüberbrückbare Kluft fortbesteht und der Iran zudem auf seiner Position beharrt.

Zur Erinnerung: Nachstehend ist die Liste der Islamischen Republik aufgeführt, von der sie nicht abgewichen ist. Sie hat Folgendes als einzige Grundlage für die Wiederaufnahme der Gespräche angeboten:

Beendigung des Krieges an allen Fronten, einschließlich des Libanon Aufhebung aller Sanktionen Freigabe der eingefrorenen iranischen Vermögenswerte Entschädigung für Kriegsschäden und -verluste Anerkennung der Hoheitsrechte des Iran über die Straße von Hormus

US response to #Iran includes zero compensation, not even 25% of frozen assets released, keeping only one #nuclear facility active, handing over 400kg of highly enriched uranium to the US, and ending the war on all fronts dependent on the negotiations. https://t.co/riS7M4fEeF — Abas Aslani (@AbasAslani) May 17, 2026

Übersetzungen von „X“: US-Antwort auf #Iran umfasst null Kompensation, nicht einmal 25 % der eingefrorenen Vermögenswerte freigegeben, nur eine #Kernkraftanlage aktiv haltend, Übergabe von 400 kg hochangereichertem Uran an die USA und Beendigung des Krieges an allen Fronten abhängig von den Verhandlungen.

Die USA haben 5 Bedingungen als Reaktion auf den Vorschlag von #Iran aufgestellt:

1️⃣ Keine Entschädigung von den USA

2️⃣ Übergabe von 400 kg HEU an die USA

3️⃣ Nur 1 #Kernkraftanlage bleibt aktiv

4️⃣ Nicht einmal 25 % der eingefrorenen Vermögenswerte werden freigegeben

5️⃣ Einstellung des Krieges an allen Fronten ist abhängig von Verhandlungen

Zwar trat am 8. April ein von Pakistan vermittelter Waffenstillstand in Kraft, doch die anschließenden Gespräche in Islamabad scheiterten vollständig; Präsident Trump verlängerte die Waffenruhe jedoch später auf unbestimmte Zeit, wahrscheinlich um Zeit zu gewinnen und zu überlegen, „wie es weitergehen soll“ – während er gleichzeitig eine vollständige Blockade der iranischen Ölexporte sowie aller Schiffe, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen, anstrebt.

Da Washington eine vollständige Abrüstung fordert und der Iran die Kontrolle über den weltweit wichtigsten Engpass für den Öltransport verlangt, ist die Bühne bereitet für eine wahrscheinliche Wiederaufnahme direkter Zusammenstöße, angesichts der Nullsummenforderungen beider Seiten, die nun auf dem Tisch liegen.

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