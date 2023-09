„Trump spekuliert über 9/11: Bomben, Flugzeuge und das Geheimnis des stählernen Kolosses“

Donald Trump äußerte sich interessant zum schicksalhaften Morgen der Anschläge vom 11. September. Von seinem Büro aus sah er, wie die Flugzeuge in das World Trade Center einschlugen.

Am 11. September 2001 kontaktierte er WWOR/UPN 9 News, um von seinen Beobachtungen zu berichten. Hier sind seine Eindrücke von diesem Moment, wie sie im “The Naked Emperor’s Newsletter” wiedergegeben werden.

Ein Reporter fragte: „Donald, Sie sind wohl einer der bekanntesten Baumeister, vor allem von großen Gebäuden in der Stadt. Es gibt große Spekulationen darüber, ob der Schaden und die darauf folgende Zerstörung der Gebäude durch die Flugzeuge, durch einen baulichen Fehler oder durch Bomben und nachfolgende Erschütterungen verursacht wurden. Was denken Sie darüber?“

Trump antwortete: „Es handelt sich nicht um einen baulichen Fehler. Das World Trade Center wurde stets als ein extrem stabiles Gebäude betrachtet. Denken wir daran, dass es bereits eine Bombe im Keller des Gebäudes gab. Der Keller ist der am meisten gefährdete Bereich, da er das Fundament bildet. Ich konnte diesen Ort etwa drei oder vier Tage nach den Anschlägen besichtigen, da ein Bauingenieur, der an der Errichtung des Gebäudes beteiligt war, mich mitnahm. Es war beeindruckend. Trotz des enormen Schadens stand das Gebäude noch.

Das war eines der ersten Gebäude, dessen Außenstruktur aus Stahl gebaut wurde. Der Grund, warum das World Trade Center solch schmale Fenster hatte, war, dass der Stahl außen angebracht wurde. Ich war schockiert, als ich die Beschädigung sah – der Stahl war durchbrochen. Und dieser Stahl – denken Sie an die Breite der Fenster des World Trade Centers. Es ist schwer vorstellbar, dass ein Flugzeug, selbst eine 767 oder 747, den Stahl durchdringen könnte.

Ich kam zu dem Schluss, dass nicht nur die Flugzeuge eine Rolle spielten, sondern dass auch Bomben nahezu zeitgleich detonierten. Denn es erschien mir fast unmöglich, dass etwas durch diese Stahlwand dringen könnte. Die meisten Gebäude haben ihre Stahlkonstruktion im Inneren um den Aufzugsschacht. Hier wurde der Stahl jedoch außen angebracht, was zu einer besonders stabilen Konstruktion führte. Es sah fast aus wie eine Konservendose.

Der Reporter fragte weiter: „Wir haben den ganzen Morgen über die Aufnahmen des Flugzeugs verfolgt, das in das zweite Gebäude einschlug. Ich sah, wie es sich einer Seite näherte und dann plötzlich, in nur wenigen Millisekunden, die Explosion auf der gegenüberliegenden Seite erfolgte. Was halten Sie davon?“

Trump antwortete: „Ich glaube, dass das Flugzeug nicht nur Treibstoff geladen hatte. Es waren offensichtlich sehr große Flugzeuge, die mit hoher Geschwindigkeit unterwegs waren. Mir erschien es so, als ob es mehr brauchte als nur ein großes Flugzeug, um diesen Stahl, den robustesten Stahl, der jemals in einem Gebäude verwendet wurde, zu zerstören. Diese Gebäude waren wirklich robust. Es ist erstaunlich. Dieses Land hat sich durch dieses Ereignis verändert und wird auch in vielen Jahren nicht mehr dasselbe sein.“

Das komplette Interview in Englisch:

Donald Trump Calls Into WWOR/UPN 9 News on 9/11