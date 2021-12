Trump und US-Gesetzgeber haben eine Zeitbombe für Biden hinterlassen

Von Henry Kamens: Er ist Kolumnist, Experte für Zentralasien und den Kaukasus, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Biden will sich vielleicht nicht mit Fragen des Nahen Ostens befassen, aber sie verschwinden nicht einfach. Über das Völkerrecht zu reden ist eine Sache, es zu befolgen eine andere.

Ein politischer Standpunkt sollte weniger mit der Finanzierung von Wahlkämpfen und einer politischen Basis zu tun haben. Deshalb ist der politische Prozess so weit von der Realität entfernt, und es fehlt jeder Anschein von Rechtsstaatlichkeit oder richtigem Handeln. Die Folgen einer prinzipientreuen Haltung können eine Führungspersönlichkeit jedoch durchaus in Konflikt mit dem Gesetz und der Justiz bringen, und ein Verstoß dagegen wird früher oder später für alle und jeden spürbar werden.

Nehmen wir zum Beispiel die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem im vergangenen Jahr: Sie war in jeder Hinsicht illegal, aber die US-Gesetzgebung stimmte ihr dennoch mit über 90 Senatoren zu. Der US-Senat stimmte mit 97 zu 3 Stimmen für den dauerhaften Verbleib der US-Botschaft in Jerusalem. Nur Bernie Sanders, Elizabeth Warren und Tom Carper waren gegen die Entscheidung.

Und warum? Vielleicht waren sie naiv genug zu glauben, dass Trump die präsidiale Ausnahmeregelung nutzen würde, um dies zu verhindern, und wollten Israel unterstützen und die Wahlkampffinanzierung aufrecht erhalten. Da dies aber nicht der Fall war, wird es schwer sein, diesen Schritt rückgängig zu machen, auch wenn er gegen alles Recht und die sprichwörtliche Regel“ des Völkerrechts verstößt.

Dasselbe US-Außenministerium, das sich gerne auf das Völkerrecht beruft, hat seine eigenen Prinzipien bei der Verlegung der US-Botschaft in das besetzte Jerusalem schlichtweg ignoriert. Die Politik hat gesiegt, aber die Politik ist in einer Demokratie fließender als das Recht, sowohl was den Empfang als auch die Ergebnisse angeht.

Biden steckt mehr als nur in einer Zwickmühle – wie es in einem Artikel so treffend heißt, befindet er sich zwischen einem Felsen und einem harten Ort. Fast jeder Präsident hat versprochen, die Botschaft nach Jerusalem zu verlegen (falls er gewählt wird), wohl wissend, dass seine Berater ihm immer sagen würden, dass dies im Großen und Ganzen politisch nicht sinnvoll sei, und sich dabei auf die Grundsätze des internationalen Rechts berufen.

Aber jetzt ist es passiert, es ist Realität und kein Traum mehr, und der wesentliche Schwindel der ganzen Idee wird aufgedeckt.

Ein Versprechen ist ein Versprechen

Natürlich denkt die zionistische Regierung in Israel und sogar in der jüdischen Diaspora gerne, dass die biblische Geschichte sowohl aktuelle Ereignisse als auch politische Realitäten sind. Es gibt viele pragmatische Gründe, warum Trump der israelischen Lobby nicht hätte nachgeben sollen – vor allem, um die ohnehin schon schwierige Situation mit den Palästinensern noch weiter zu erschweren. Aber wie man es von einem Showman erwarten würde, zählten diese Gründe nichts im Vergleich dazu, dass er der harte Kerl war, der es wagte, dorthin zu gehen, wohin kein anderer zuvor gegangen war.

Trump hat Biden in ein Dilemma gestürzt. Egal, was er in dieser Angelegenheit tut, einige werden sich daran stören, und das wird ihn sowohl finanziell als auch politisch kosten. Es könnte der letzte Nagel in seiner politischen Karriere sein und ein großer Verlust für die Demokraten.

Es sollte nicht überraschen, dass die meisten europäischen Länder den Schritt der USA aus moralischer Sicht immer noch verurteilen. Aber sie sind nicht bereit, mehr zu tun, um für internationale Regeln einzutreten, da Jerusalem technisch gesehen besetztes palästinensisches Gebiet ist, aber ebenfalls die Vorstellungskraft der europäischen Wähler anspricht.

Der ganze Lärm, der gemacht wird, soll darüber hinwegtäuschen, dass er abklingen soll, wenn die Menschen müde werden, ihn zu hören, und den Weg für die Anerkennung der Tatsache ebnen, dass Besitz neun Zehntel des Gesetzes ist. Ja, die Europäer würden gerne behaupten, dass Trumps Schritt 2018 nicht im Einklang mit dem internationalen Konsens stand und nicht hätte erfolgen dürfen, bis der Status von Jerusalem in Gesprächen mit den Palästinensern endgültig geklärt ist. Aber er ist wahrscheinlich dauerhaft, und die Proteste ebnen lediglich den Weg, um dies aus Opportunitätsgründen anzuerkennen.

Die Verlegung der US-Botschaft war ein weiterer Grund, warum Bernie Sanders nicht zum Präsidenten gewählt werden konnte. Als Jude war ihm klar, was für ein Schlamassel das anrichten würde, vor allem wenn man bedenkt, dass Amerika behauptet, ein neutraler Akteur in der Region zu sein, und dass die Dinge dadurch nur noch schlimmer werden könnten.

Pferd mit Scheuklappen

Es ist nicht so, dass sich die US-Regierung der Herausforderungen und Chancen einer Verlegung der amerikanischen Botschaft nach Jerusalem und der potenziellen Rückschläge nicht bewusst wäre, wie eine Anhörung im Jahr 2017 gezeigt hat.

Wenn die Zusage, die Botschaft zu verlegen, eingehalten wird, demonstriert das die amerikanische Führungsrolle. Führende Politiker im Nahen Osten respektieren ein starkes Pferd, und entschlossenes Handeln zur Verteidigung amerikanischer Interessen und zur Unterstützung eines engen Verbündeten ist weitaus besser, als ein wichtiges Versprechen nicht einzulösen, wie es frühere Politiker getan haben.

Einem Verbündeten beizustehen mag gut klingen, aber nicht für die Menschen in der Region und die Experten für internationale Beziehungen, und gegen internationale Regeln zu paddeln, hat die USA in der Region politisch, sicherheitstechnisch und in Bezug auf ihren Ruf kompromittiert. Dies erneut zu tun, zeugt eher von mangelnder Führungsstärke – so viel Lärm zu machen, weil man keine Lösung hat, aber so tun muss, als ob man Recht hätte.

Der ägyptische Außenminister Sameh Shoukry, ein weiterer regionaler Sicherheitsverbündeter, beschreibt, wie „der Schutz der Interessen Israels und der Vereinigten Staaten sowie der demokratischen Interessen in der Region“ nicht so einfach ist. Er bezeichnete die vorgeschlagene sofortige Verlegung der Botschaft als „ein sehr brisantes Thema im Moment“ und betonte, dass dies eine der Fragen des endgültigen Status sei, die zwischen den beiden Seiten durch Verhandlungen mit den Palästinensern gelöst werden müsse. Dies ist vorausschauend und auch offensichtlich, aber wer hört schon zu?

Es ist erwähnenswert, dass viele dachten, der Sieg von Joe Biden bei den US-Präsidentschaftswahlen sollte sich kurzfristig als Vorteil erweisen. Die gängige Meinung war, dass die USA diplomatischer werden, ihre hawkistische Rhetorik aufgeben und wieder in Verträge und Abkommen eintreten würden, aus denen Trump sie herausgeholt hatte.

Israel und seinen Unterstützern würden die Flügel gestutzt, zumindest für eine gewisse Zeit. Iran, China und Russland würden aufatmen. Doch das ist nur die Oberfläche. Biden hat noch einen weiten Weg vor sich, bevor er versuchen kann, den tiefen Staat aus dem Sumpf zu ziehen, wie Trump es versprochen, aber nicht getan hat.

Es wäre schön zu glauben, dass die Welt durch den offensichtlichen Sieg Bidens stabiler sein wird. Aber egal, ob man es den Tiefen Staat oder den militärisch-industriellen Komplex nennt, Biden ist genau das, was Trump gesagt hat – als Insider mit einer langen Erfahrung in der Regierung ist er dem „System“ mehr verpflichtet als er. Es ist nun wahrscheinlicher, dass diejenigen, die wirklich die Kontrolle haben, losgelassen werden, um der Welt Schaden zuzufügen, einfach weil sie zu viele von Bidens Fäden ziehen können, um ihm oder irgendjemandem gegenüber verantwortlich zu sein.

Als Trump diese Entscheidung traf, wurde er von John Bolton beraten. Er vertrat den Standpunkt, dass die Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt und die Verlegung der Botschaft dorthin für die US-Regierung sinnvoll, umsichtig und effizient wäre.

Die vollständige Legalisierung der amerikanischen diplomatischen Präsenz in Israel würde beiden Ländern zugute kommen, behauptete er und wies darauf hin, dass sich die US-Botschaft in praktisch jedem anderen von den USA anerkannten Land in dessen Hauptstadt befindet. Aber nur sehr wenige andere Hauptstädte, wenn überhaupt, sind umstrittenes Territorium, das Teil eines Streits ist, der seit Jahrhunderten zu Kriegen führt. Sich dorthin zu begeben, ist dasselbe wie die Verlegung der serbischen Botschaft in den Kosovo, aus denselben historischen Gründen, und wird sich wahrscheinlich als Sammelbecken für jede vage antiamerikanische Gruppe in der Region erweisen.

John Bolton muss das eigentlich gewusst haben, aber er hat sich bei seinen Egos eingeschleimt. Hier ist, was er 2017 vor dem Senat sagte:

„(Die Verlegung der Botschaft) würde sich NICHT negativ auf die Verhandlungen über den endgültigen Status Jerusalems oder den breiteren Nahost-Friedensprozess auswirken, noch würde sie unsere diplomatischen Beziehungen zwischen überwiegend arabischen oder muslimischen Nationen beeinträchtigen.

„Durch die ehrliche Anerkennung der Realität würde sich die Verlegung der Botschaft sogar insgesamt positiv auf die diplomatischen Bemühungen der USA auswirken.

„Im Laufe der Jahre hat sich, wie bei so vielen anderen Aspekten der Geopolitik des Nahen Ostens, hier und im Ausland eine fast theologische und völlig trockene Scholastik über die Auswirkungen einer Verlegung der Botschaft entwickelt. Jetzt ist in der Tat der ideale Zeitpunkt, diesen Schutt beiseite zu fegen und die längst überfällige Verlegung einzuleiten“.

Was er damit meinte, war, dass es jetzt an der Zeit sei, so zu tun, als sei man jenseits aller Grenzen, die es gibt. Ein schöner Traum, nicht wahr? Aber Menschen können nicht ohne Hilfe fliegen, und der „Schutt“, von dem Bolton sprach, wird nicht zu dem, nur weil er ihn so nennt.

Die Vergangenheit ist Prolog

Sogar die Washington Post hat es richtig gemacht – was aufschlussreich ist -, wenn auch mit einem Artikel, der nicht von ihren eigenen Mitarbeitern geschrieben wurde. Darin geht es darum, dass die Regierung Biden das US-Konsulat in Ost-Jerusalem wiedereröffnen will, um die Palästinenser im Westjordanland zu bedienen, was Israel auf keinen Fall zulassen will. Anstatt der US-Diplomatie zu helfen, verursacht dies einen diplomatischen Feuersturm.

In dem Artikel wird weiter ausgeführt, dass Joe Biden zwar ein Freund Israels und im Grunde genommen ein überzeugter Zionist ist, aber die Jerusalem-Politik seines Vorgängers nicht unterstützt. Es würde der Wahrheit näher kommen zu sagen, dass er ein Freund der Finanzströme und der politischen Unterstützung ist.

Aber das Gesetz war bereits verabschiedet worden, der US Jerusalem Embassy Act von 1995, der eine Rückverlegung der Botschaft nach Tel Aviv nahezu unmöglich macht. Es ist nicht verwunderlich, dass die aufeinanderfolgenden Präsidenten von ihrem Vorrecht Gebrauch machten, die Umsetzung des Gesetzes zu verschieben, bis Trump es in Kraft setzte, aber es war dennoch Gesetz. Die USA sind seit langem der Meinung, dass sie über den Gesetzen aller anderen stehen, aber sie haben Millionen von Menschenleben in bisher vergeblichen Versuchen geopfert, alle anderen dazu zu bringen, diese Auffassung zu teilen.

Die Umsetzung des Gesetzes von 1995 hat die Palästinenser und ihre Unterstützer in Europa und in den USA natürlich verärgert. Die Wiedereröffnung des Konsulats für die Palästinenser – das Gegenteil von dem, was die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem signalisieren sollte – sieht aus wie die Art und Weise, wie das Außenministerium sein stilles Bedauern über Trumps Schritt zum Ausdruck bringt. Aber zweimal falsch ergibt hier kein richtiges Ergebnis, und nur das Gegenteil von dem zu tun, was Trump getan hat, hat ein Verfallsdatum, so notwendig diese Maßnahmen auch sind.

Und was nun?

Biden hat sich in eine unmögliche Situation begeben, ohne einen Fahrplan oder ein Mikrofon zu haben. Die Rechte der Palästinenser werden nach wie vor ungestraft verletzt, die Lage im Libanon verschlechtert sich erneut, und die allgemeine Haltung der USA in der gesamten Region ist nach wie vor die, dass indigene Völker keine Rechte haben, keine Selbstbestimmung, keinen Anspruch auf Rechtsstaatlichkeit. Daran hat sich nichts geändert, seit die amerikanischen Ureinwohner in Reservate gezwungen wurden, und Sklaven waren keine Personen des Rechts.

Kann Biden zurückgehen und behaupten, dass Trump im Rahmen der Waiver Authority einen Fehler gemacht hat? Natürlich nicht, obwohl es sich um eine Fehlentscheidung handelt, die „zum Schutz der nationalen Sicherheitsinteressen der Vereinigten Staaten geändert werden kann.“

Nachdem sie in regionalen Konflikten Flagge gezeigt hat, kann sie jetzt nicht zur Neutralität zurückkehren und kann es nicht ertragen, ihren Kurs völlig zu ändern. Wann hat sich das letzte Mal ein Kämpfer in einem Bürgerkrieg für überparteilich erklärt, nachdem er sich öffentlich auf die eine oder andere Seite geschlagen hatte, und wann hat man das letzte Mal jemandem geglaubt, der dies behauptete?

Der Embassy Act von 1995 war im Grunde eine Ausweichklausel. Er ermöglichte es den Politikern, ihrer Basis zu schmeicheln, aber gleichzeitig der realen Bedrohung der nationalen Interessen der USA zu begegnen. Es schaffte ein Gleichgewicht zwischen Anspruch und Wirklichkeit, an das diejenigen glauben konnten, die immer noch etwas Besseres wollten als das, was sie hatten, und das Gefühl hatten, dass sie es bekommen könnten.

Dies ist jedoch nicht das Jahr 1995. Wir leben in einer Welt des zunehmenden Anti-Establishment-Populismus, dessen Mantra lautet, dass das System einem niemals seine Rechte geben wird, man muss sie sich nehmen. Jeder Schritt der USA wird von großen Teilen der Bevölkerung so gesehen werden, die verteufelt wurden, weil sie für dasselbe eintraten, und die nun sehen, dass ihr „Terrorismus“ von den am wenigsten wahrscheinlichen Mitläufern übernommen wird.

Aus diesem Grund wird die Entscheidung der USA zu nichts Angemessenem und Richtigem führen. Das Ergebnis wird sein, dass der Friedensprozess im Nahen Osten nicht vorankommt und der Ruf der USA und Bidens nur noch mehr beschädigt wird. Onkel Sam glaubt, er wisse alles, und wenn eine seiner Handlungen die Lage verschlimmert, was ist dann mit allem anderen, das von demselben Vorurteil ausgeht?

Unterm Strich geht es darum, ein Gleichgewicht zwischen grundlegender Fairness und potenziellem Schaden für die amerikanische Sicherheit, diplomatische Prioritäten und die Verbündeten und potenziellen Verbündeten der USA in der Region zu finden. Es ist schwierig, ein solches Gleichgewicht zu finden, aber es geht darum, es zu versuchen.

Der Umzug nach Jerusalem ist ein vorsätzlicher Versuch, ein Ungleichgewicht zu schaffen und dann die dadurch verursachte Störung mit Gewalt durchzusetzen. Vielleicht hätten die USA dies vor sechzig Jahren tun können.

Aber diejenigen, die es damals für richtig hielten, sehen das heute nicht mehr so, eben weil sie immer noch an die USA von damals glauben. Die Kraft des Rechts wird immer über die Kraft der Waffen triumphieren, wie Mahatma Gandhi zu sagen pflegte.

Biden glaubt immer noch an die USA von 1961, und das ist ein Grund, warum er als tattriger alter Narr dargestellt wird. Es ist nicht seine Art, Situationen wie diese zu schaffen. Aber es wird ihm nicht möglich sein, mit den Konsequenzen umzugehen, denn das Land muss im Recht sein, um damit durchzukommen, und das ist es einfach nicht, und er weiß das.

Dies ist ein Problem, das nicht verschwinden wird – nicht in absehbarer Zeit, und es wird den Nahen Osten weiter destabilisieren, wie geplant.