Dämonisch aussehende Statue vor der UNO wird mit dem Tier der Offenbarung verglichen

Die Kreatur ist nach Angaben der UNO ein „Wächter des internationalen Friedens und der Sicherheit“.

Eine Statue vor dem Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York City hat Vergleiche mit dem im Neuen Testament beschriebenen „Tier der Offenbarung“ gezogen.

Laut einem Twitter-Account der Vereinten Nationen ist die Statue – „eine Verschmelzung von Jaguar und Adler“ – „ein Wächter für internationalen Frieden und Sicherheit“. Sie wurde von der Regierung des mexikanischen Bundesstaates Oaxaca gestiftet und von den Künstlern Jacobo und Maria Angeles geschaffen.

A guardian for international peace and security sits on the Visitor's Plaza outside #UN Headquarters. The guardian is a fusion of jaguar and eagle and donated by the Government of Oaxaca, Mexico @MexOnu. It is created by artists Jacobo and Maria Angeles.

UN Photo/Manuel Elías pic.twitter.com/q8SSsQhz1L