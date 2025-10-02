Trump-Verbündete Bill Gates, Larry Ellison, Tony Blair treiben auf dem World Governments Summit globalisierte digitale IDs voran

Das „Tier-System“ ist hier, sogar schon vor der Tür, während sich die vormals freie westliche Welt zum Gehorsam aufreiht; Gates warnt, dass diejenigen, die sich weigern, biometrisch digitalisiert zu werden, „zurückgelassen“ werden.

Leo Hohmann

Der Independent Sentinel berichtet, dass die Gates-Stiftung der erste große Anteilseigner des Global Digital ID-Schemas ist, das vom Weltwirtschaftsforum ausgerollt wird.

Ja, wie der Sentinel feststellt, ist dies derselbe Bill Gates, der während der „Covid-Plandemie“ schwor, jede Erwähnung digitaler IDs mache einen zum „Verschwörungstheoretiker“. Jetzt preist er sie offen an.

Auf dem World Governments Summit in Dubai schlug Oracle-Vorsitzender und Arch-Technokrat Larry Ellison vor, dass jede Nation die Bürgerdaten – einschließlich Gesundheitsakten, Finanzen und Wählerhistorie – in einer zentralen Datenbank vereinheitlichen solle, um „KI-Anwendungen“ in öffentlichen Diensten wie Betrugserkennung und Ressourcenzuweisung zu ermöglichen.

Ellison sagte, er unterstütze Körperkameras für Polizei und Bürger, um durch ständige Überwachung Rechenschaftspflicht zu fördern, und befürwortete biometrische Authentifizierung gegenüber traditionellen Computerpasswörtern.

Kritiker, darunter ich selbst und andere, haben den Plan als Schritt in Richtung dystopischer Überwachung verurteilt und ihn als völlige Missachtung von Datenschutzrechten und als Vergleich zu autoritärer orwellscher Kontrolle bezeichnet.

Der britische Premierminister Keir Starmer hat in einer großen Rede vor seinen Landsleuten Pläne zur Einführung von Digitalausweisen angekündigt. Die Regierung der Schweiz hat ebenfalls gerade für die Einführung digitaler IDs gestimmt, und die EU hat ihren eigenen Plan, sie für alle Bewegungen zwischen Staaten vorzuschreiben.

Starmer behauptete, die digitalen Ausweise würden gegen illegale Einwanderer vorgehen, die im Land arbeiten wollen. Die Regierung argumentierte, das Programm werde illegale Arbeit bekämpfen und es gleichzeitig den Menschen erleichtern, staatliche Dienste zu nutzen. Es werde „sicherer“, „verlässlicher“ und „bequemer“ sein, alle Lebensdaten auf dem Telefon zu haben, eingespeist in eine zentrale globale Datenbank.

Der ehemalige britische Premierminister Tony Blair ist ein großer Unterstützer dieses globalen Unheils, derselbe Tony Blair, der kürzlich von Präsident Trump engagiert wurde, um in einem „Friedensrat“ den Übergang von Gaza zu einem kommerziellen Unterhaltungsviertel zu überwachen, das als globale SMART City betrieben werden soll. Geht es noch böser?

Die kanadische Regierung treibt ebenfalls Pläne zur Einrichtung eines landesweiten digitalen ID-Systems für die breite Öffentlichkeit voran.

Gates warnte, dass jeder, der nicht mitmacht, zurückgelassen werde. Was genau meint Gates mit „zurückgelassen“? Bedeutet es, dass man keinen Job bekommt, was im Vereinigten Königreich und in vielen anderen Ländern bereits der Fall zu sein scheint? Schließlich wird man keine Gesundheitsversorgung mehr erhalten, keine Bildung, keinen Kredit oder keine Hypothek bekommen, keinen Führerschein, nicht fliegen, keine Rentenleistungen bekommen – und die Liste geht weiter. Und dennoch sagen sie uns, diese Digitalisierung aller Menschen werde die Gesellschaft „integrativer“ machen, während sie uns gleichzeitig alle Dinge aufzählen, die wir nicht tun können, wenn wir nicht „mit dem Plan gehen“.

Unterdessen hat der globale Technokrat Sam Altman in sechs von Demokraten kontrollierten Städten in den USA ein digitales ID-Projekt namens World ID eingeführt.

Gestartet in Atlanta, Austin, Los Angeles, Miami, Nashville und San Francisco, bietet das Programm jedem, der bereit ist, seine Augen scannen zu lassen, 40 US-Dollar in Kryptowährung an.

Im Gegenzug erhalten die Teilnehmer eine sogenannte World ID, mit der sie sich bei verschiedenen Einkaufs- und Social-Media-Plattformen anmelden können.

Digitale IDs sind nur ein Schritt in einem Prozess, der uns zu globaler Staatsbürgerschaft, zentraler Weltherrschaft und dem Ende nationaler oder persönlicher Souveränität führt. Kurz gesagt, es ist entscheidend für die Schaffung eines globalen Superstaates, in dem jeder nach den Vorgaben eines zentralisierten, von KI betriebenen Systems lebt.

Das ist es, was Larry Ellison, einer von Präsident Trumps Technologiepartnern in Operation Stargate, ganz offen gesagt hat.

Ellison sagte Tony Blair auf dem World Governments Summit, er wolle, dass die USA und alle Nationen „alle nationalen Daten vereinheitlichen“ und dann der KI zuführen. Unter diesem Plan wird die ganze Welt ein gemeinsames Datenzentrum teilen. Was könnte da schon schiefgehen?

VIDEO HIER ANSEHEN, wie Ellison die Katze aus dem Sack lässt über das von den Globalisten gewünschte weltweite Datensammelsystem, das jede Person mit einer digitalen ID verbindet.

Für diejenigen, die mit biblischer Prophetie vertraut sind, klingt das unheimlich ähnlich zu dem, was viele als das „Tier-System“ bezeichnen, das irgendwann an eine antichristliche Figur übergeben wird, die nach Weltherrschaft strebt. Lassen Sie dieses System nicht unbemerkt an Ihnen vorbeischleichen. Ich würde sagen, es klopft an unserer Tür. Sind Sie bereit?

Die einzige Zuflucht wird in Jesus Christus sein, indem Sie Ihn zu Ihrem Herrn und Retter machen. Wenn Sie das noch nicht getan haben, schieben Sie es nicht auf.