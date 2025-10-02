Generäle versammelten sich in Massen…

Daniel McAdams

Am Dienstag erlebten wir eines der seltsamsten Spektakel unserer Zeit. Präsident Trump und sein „Kriegsminister“ Pete Hegseth riefen zu einer Pflichtversammlung aller hochrangigen Offiziere des US-Militärs auf. Über 800 Generäle, Admirale und ähnliche Ränge versammelten sich auf dem Marine Corps Stützpunkt Quantico in Virginia, um eine Doppelansprache von Hegseth und Trump zu hören.

Da ein solches Ereignis nahezu beispiellos ist – zumindest in Friedenszeiten –, waren die Tage vor der Versammlung zunehmend von Spekulationen und sogar Angst geprägt.

Die Spannungen zwischen den USA und Russland steigen angesichts von Berichten, dass die Trump-Regierung den Start von Tomahawk-Raketen – die sowohl Moskau treffen als auch mit Nuklearwaffen bestückt werden könnten – ermöglichen und unterstützen könnte. Die Regierung Putin wies auf das Offensichtliche hin: Der Einsatz solcher Waffen würde die aktive Beteiligung des US-Geheimdienstes sowie von ausgebildetem US- oder NATO-Personal erfordern und sollte er erfolgen, die USA und die NATO in einen Kriegszustand mit Russland bringen. Es wäre ein Krieg, der angesichts der Nukleardoktrinen beider Länder sehr schnell auf die Ebene eines Austauschs von Atomwaffen und totaler Zerstörung eskalieren könnte.

Ebenso schlugen Medienberichte und Beobachter von Truppenbewegungen in den letzten Tagen Alarm über die massive Verlegung von US-Kampfjets und Tankflugzeugen aus den USA in den Nahen Osten. Beobachter verweisen auf die Ähnlichkeit zu den Tagen vor dem US-Angriff auf den Iran Ende Juni, also vor etwas mehr als drei Monaten. Da der israelische Präsident Benjamin Netanjahu Anfang dieser Woche in der Stadt war – wurde Präsident Trump erneut überredet, sich Israel in seinem Krieg gegen seine Nachbarn anzuschließen?

Zusätzlich haben sich US-Kriegsschiffe seit Wochen vor der Küste Venezuelas versammelt und mindestens drei Schnellboote, die des Drogenschmuggels beschuldigt wurden, sind vom US-Militär versenkt worden. Die New York Times berichtete über verstärkte US-Bemühungen, die venezolanische Regierung zu stürzen und einen neuen Führer einzusetzen (wie es das Trump-Team in seiner ersten Amtszeit versucht und nicht geschafft hatte). Medien melden, dass die Trump-Regierung sogar Militärschläge tief im Inneren Venezuelas in Betracht zieht – was selbstverständlich unprovozierte Kriegshandlungen wären.

Was also war von der Versammlung der Generäle zu erwarten? Viele von uns warteten gespannt.

Was wir sahen, waren zwei nicht besonders gut vorbereitete – und noch weniger gut aufgenommene – Reden von Trump und Hegseth über die Umwandlung des US-Militärs in eine „MAGA“-Truppe und über die Übel spätmittelalterlicher Leibesfülle unter den ranghöchsten Offizieren. Die grobe Behandlung der Spitzenoffiziere Amerikas – ob einige die Kritik verdient haben oder nicht – wird wahrscheinlich das Gegenteil des beabsichtigten Effekts haben.

Die in den vorgefertigten Reden eingeplanten Pausen für Applaus wurden mit eisigem Schweigen beantwortet.

Fat-Shaming und Brustgetrommel sind nicht der Weg, um im US-Militär den Esprit de Corps aufzubauen. Besonders dann nicht, wenn eine solche öffentliche Standpauke per Live-Übertragung dem ganzen Land gezeigt wird.

Aber was, wenn ein Teil unseres anfänglichen Gefühls der Beklemmung nicht unbegründet war? In seinem unverzichtbaren Sonar21-Blog fragt sich der ehemalige CIA-Offizier Larry Johnson, ob nicht eine (sehr) öffentliche Botschaft überbracht wurde, um eine geheime und gefährlichere Botschaft zu verbergen.

Zuerst zitiert Johnson Yves Smith vom Blog Naked Capitalist:

Nach Charlie Kirk bin ich vielleicht zu sehr von komplizierten Theorien eingenommen. Aber es ist absurd, so viele hochrangige Leute für eine derart alberne Agenda einzuberufen. Ein strenges Memo und/oder Videositzungen hätten es auch getan. Also war das große dumme Treffen meiner Meinung nach nur ein Deckmantel für eine kleinere Zusammenkunft, die persönlich stattfinden musste. Und wer auch immer dafür einberufen wurde, wäre ein klarer Hinweis darauf, was das eigentliche Thema war.

Johnson signalisiert dann seine Zustimmung zu dieser Spekulation:

Nein, Yves… ich denke, Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Neben der massiven US-Marineflotte vor der Küste Venezuelas hören wir jetzt, dass US-Tankflugzeuge über England in den Nahen Osten fliegen. Dasselbe Phänomen sahen wir in den Tagen vor dem Angriff auf den Iran am 24. Juni. Wenn die Trump-Regierung einen koordinierten Angriff auf Venezuela und den Iran plant, wären die Kommandeure von USCENTCOM und USSOUTHCOM beteiligt. Während Pläne für solche Angriffe über ein SVTCS (d.h. Secure Video Teleconferences) hätten besprochen werden können, nehmen an diesen Sitzungen normalerweise Dutzende von Mitläufern teil. Wenn man solche Planungen wirklich streng geheim halten will, macht man es persönlich. Wären die CENTCOM- und SOUTHCOM-Kommandeure allein nach Washington einberufen worden, wäre die Wahrscheinlichkeit hoch, dass jemand dies berichtet hätte. Mit der Präsenz der US-Marineflotte vor der Küste Venezuelas und der Verlegung von US-Flugzeugen in Richtung Persischer Golf hätte das wahrscheinlich unerwünschte Aufmerksamkeit erregt… Gut gespielt, Frau Smith!

Was Larry Johnson hier schreibt, ergibt eine Menge Sinn. Selbst in der Trump-Welt macht es wenig Sinn, Millionen Dollar dafür auszugeben, um das US-Militär öffentlich herunterzuputzen. Ein Memo oder eine Videoschaltung wäre weitaus effektiver und weniger störend gewesen.

War der eigentliche Zweck dieses Spektakels also, ein geheimes Nebentreffen abzuhalten, um Befehle für einen bevorstehenden, multi-kontinentalen Krieg zu erteilen? Wir werden es bald wissen…