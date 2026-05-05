Von The Winepress

Abschnitt 702, der erstmals 2008 genehmigt wurde, ermöglicht es den Geheimdiensten, die elektronische Kommunikation von Ausländern außerhalb der Vereinigten Staaten ohne richterliche Anordnung abzufangen.

Anfang dieser Woche hat der Kongress eine weitere Verlängerung von Abschnitt 702 des FISA-Gesetzes verabschiedet, der die Überwachung von US-Bürgern ohne richterliche Anordnung sowie die Überwachung von Ausländern, mit denen US-Bürger sprechen und kommunizieren, ermöglicht.

Reclaim The Net berichtete:

Das Repräsentantenhaus stimmte am Mittwoch mit 235 zu 191 Stimmen dafür, Abschnitt 702 des Foreign Intelligence Surveillance Act um weitere drei Jahre zu verlängern, und lehnte es erneut ab, Bundesbeamte zu verpflichten, vor der Durchsuchung von im Rahmen des Programms erfassten Kommunikationsdaten von US-Bürgern einen richterlichen Beschluss einzuholen. Etwa zwanzig republikanische Datenschützer brachen mit ihrer Parteiführung und schlossen sich den Demokraten in ihrer Ablehnung an, doch der Gesetzentwurf wurde noch einige Stunden vor Ablauf der Frist am Donnerstag um Mitternacht vom Repräsentantenhaus verabschiedet. Abschnitt 702, der erstmals 2008 genehmigt wurde, erlaubt es Geheimdiensten, die elektronische Kommunikation von Ausländern außerhalb der Vereinigten Staaten ohne richterliche Anordnung abzufangen. Der Haken – und der Punkt, der fast zwei Jahrzehnte lang Reformkämpfe ausgelöst hat – ist, dass bei diesen Abhörmaßnahmen routinemäßig auch die SMS, Anrufe und E-Mails von US-Bürgern erfasst werden, die zufällig mit den rund 350.000 ausländischen Zielpersonen in Kontakt stehen, die jedes Jahr überwacht werden. Diese Daten werden in einer Bundesdatenbank gespeichert, und das FBI kann sie nach Informationen über US-Bürger durchsuchen, ohne zuvor einen Richter anzurufen.

Der Senat lehnte den Vorschlag jedoch ab, sodass Trump eine vorübergehende Verlängerung um 45 Tage unterzeichnete; anschließend muss der Kongress das Verfahren von vorne beginnen.

Was diesmal jedoch besonders interessant ist, ist Präsident Trumps nachdrückliches Drängen auf den Kongress, diese Verlängerung zu verabschieden. Obwohl dieses Gesetz während der ersten Amtszeit dazu genutzt wurde, ihn und seinen Wahlkampf auszuspionieren, hat Trump es kürzlich befürwortet und argumentiert, das Militär brauche es.

„Ich bin bereit, meine Sicherheit zugunsten des Militärs aufzugeben“, sagte er letzte Woche gegenüber Fox News.

Um es mit den Worten von Benjamin Franklin zu sagen: