Wie Trumps „Project Freedom“ gescheitert ist

Moon of Alabam

Gestern, um 20:35 Uhr UTC, schien US-Präsident Donald Trump den militärischen Schutz der USA für die Schifffahrt durch die Straße von Hormus anzukündigen:

.. Zum Wohle des Iran, des Nahen Ostens und der Vereinigten Staaten haben wir diesen [neutralen] Ländern mitgeteilt, dass wir ihre Schiffe sicher aus diesen eingeschränkten Wasserstraßen führen werden, damit sie frei und fähig ihre Geschäfte fortsetzen können.

…

Dieser Prozess, Project Freedom, wird am Montagmorgen, Ortszeit Naher Osten, beginnen.

…

Wenn dieser humanitäre Prozess in irgendeiner Weise behindert wird, muss diese Behinderung leider mit Nachdruck behandelt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!

Eine deutliche Ankündigung. Das US-Zentralkommando, das US-Militär in der Region, verlieh dem noch mehr Nachdruck:

Die militärische Unterstützung der USA für Project Freedom umfasst Lenkwaffenzerstörer, über 100 land- und seegestützte Flugzeuge, multidomänen unbemannte Plattformen und 15.000 Soldaten.

Der Iran warnte vor einem solchen Schritt:

Wie iranische Staatsmedien berichteten, hat Generalmajor Ali Abdollahi, Kommandeur des Zentralen Militärkommandos Khatam Al Anbiya, ausländische Marinen davor gewarnt, in die Straße von Hormus einzulaufen, um Handelsschiffe zu eskortieren. Er sagte, jede derartige Präsenz könne die Spannungen in der strategischen Wasserstraße eskalieren lassen, durch die ein erheblicher Teil der globalen Ölversorgung fließt.

…

Die Warnung erfolgt, nachdem US-Präsident Donald Trump eine Marinemission namens Project Freedom angekündigt hatte, um festsitzende Schiffe aus der Straße von Hormus zu führen.

So gebar der amerikanische Berg nach langer Vorbereitung eine Maus (archiviert):

Die neue Initiative, die Trump „Project Freedom“ nannte, ist ein Prozess, über den Länder, Versicherungsgesellschaften und Schifffahrtsorganisationen die Koordination des Verkehrs durch die Straße abwickeln können, so ein hochrangiger US-Beamter. Es seien derzeit keine Kriegsschiffe der US-Marine daran beteiligt, Schiffe durch die Straße zu eskortieren, so der Beamte.

Kein vernünftiger Eigentümer und keine Versicherungsgesellschaft wird es zulassen, dass Schiffe mit US-„Koordination“ durch die Straße fahren, während der Iran solche Schritte ablehnt.

Seyed Mohammad Marandi @s_m_marandi – 9:44 UTC · 4. Mai 2026

Der Iran hat den Kontrollbereich in der Straße von Hormus wie von den Streitkräften definiert erklärt: von Süden her die Linie zwischen dem Berg Mobarak im Iran und Süd-Fudschaira in den VAE; und von Westen her die Linie zwischen dem Ende der Insel Qeschm im Iran und Umm Al Quwain in den VAE.

Man könnte spekulieren, dass Trump tatsächlich beabsichtigte, die Straße zu öffnen, und von der Marine zurückgepfiffen wurde, die gegen das blutige Chaos ist, das jeder Versuch einer gewaltsamen Öffnung der Straße verursachen würde. Dennoch führte sie einige Tests durch.

In der letzten Stunde versuchte offenbar ein Schiff der US-Marine, bei Dschask in die Straße einzulaufen, wurde aber umgeleitet, nachdem das iranische Militär zwei Raketen darauf abgefeuert hatte. Das Zentralkommando scheint den Angriff zu bestätigen, indem es behauptet, dass keine Rakete getroffen habe.

Innerhalb weniger Stunden ist der jüngste Versuch von Donald Trump, die Situation in der Straße irgendwie zu verändern, gescheitert.

Ihm bleiben immer noch drei Optionen:

Die Blockade des Iran (und damit von Hormus) aufrechterhalten, während sich die globale Wirtschaft weiter verschlechtert; Erneut militärische Gewalt gegen den Iran anwenden, mit dem wahrscheinlichen Ergebnis einer noch schlimmeren Situation; Den Sieg erklären und abziehen.

Ich vermute, Trump wird zumindest Schritt 2 versuchen, bevor er aufgibt und sich Schritt 3 zuwendet.