Trump verlegt „nuklearfähige“ Bomber in Reichweite des Iran

Von Mike Whitney

Jüngste Berichte und Satellitenbilder deuten auf eine erhebliche Verstärkung der US-Militärpräsenz auf Diego Garcia, einem strategischen Stützpunkt im Indischen Ozean, hin. Das Pentagon hat sieben B-2-Stealth-Bomber (die nukleare Sprengköpfe tragen können), zahlreiche C-17-Transportflugzeuge, zehn KC-135-Betankungsflugzeuge, ein U-Boot der Ohio-Klasse mit ballistischen Raketen und zwei Trägergruppen an Orten stationiert, von denen aus sie bei einem Präventivschlag gegen den Iran eingesetzt werden können. Die beispiellose Aufrüstung fällt mit den jüngsten Drohungen von Präsident Donald Trump in Bezug auf das iranische Atomprogramm zusammen. Am Freitag richtete Trump während einer Besprechung im Weißen Haus eine weitere unheilvolle Warnung an den Iran. Er sagte:

Die Zunahme der Warnungen zusammen mit dem Einsatz von B-2-Bombern hat bei Analysten für Aufsehen gesorgt. Viele von ihnen glauben nun, dass Trump plant, die iranischen Nuklearanlagen mit „Low Yield“-Atombomben zu bombardieren, die unterirdische, befestigte Anlagen durchdringen und zerstören sollen. Sollte es zu einem solchen Angriff kommen, wäre der Iran gezwungen, massive Vergeltungsschläge gegen US-amerikanische und israelische Stützpunkte, Marineeinrichtungen, kritische Infrastruktur und Ölanlagen im gesamten Nahen Osten zu starten. Und wenn diese Angriffe in der Lage wären, US-amerikanischen oder israelischen Zielen erheblichen Schaden zuzufügen, dann könnten wir eine schnelle Eskalation zu einem Atomkrieg erleben, ein Szenario, das heute wahrscheinlicher erscheint als je zuvor. Dies ist ein Auszug aus einem Interview mit dem ehemaligen Waffeninspekteur Scott Ritter:

… sieben B-2-Bomber wurden vom Luftwaffenstützpunkt Whitman in den Vereinigten Staaten nach Diego Garcia verlegt. Dies ist ein beispielloser Einsatz. Und sie werden von 10 KC-31-Tankflugzeugen begleitet; das ist nötig, um einen Angriff auf ein Ziel wie den Iran zu starten. Das ist etwas, das die Menschen wachrütteln sollte, denn es besteht ein echtes Konfliktpotenzial … Tatsache ist, dass es B-2-Bomber, U-Boote der Ohio-Klasse und an jedes dieser Waffensysteme angebundene Atomwaffen gibt; Atomwaffen, die ausschließlich für den Angriff auf Ziele wie diese, die es im Iran gibt, gebaut wurden. … Ich stelle lediglich fest, dass die Trump-Regierung eine nukleare Haltung hat, die mit einem nuklearen Einsatzplan verbunden ist, der den Einsatz von Atomwaffen in einem Konflikt gegen den Iran vorsieht, und wir können nicht so tun, als gäbe es das nicht.

Es ist erwähnenswert, dass die Trump-Regierung kurz davor steht, einen Krieg gegen ein Land vom Zaun zu brechen, das weder eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten darstellt, noch die Interessen der USA in der Region gefährdet. Das einzige Verbrechen des Iran besteht darin, dass er ein Stück Land in einer Region besetzt, in der Israel entschlossen ist, die vorherrschende Macht zu sein. Das bedeutet, dass die militärische Schlagkraft des Iran durch Israels Lieblings-Pitbull, die Vereinigten Staaten, erheblich geschwächt werden muss. Zu diesem Zweck füllten wohlhabende Zionisten während der letzten Präsidentschaftswahlen Trumps Wahlkampfkasse, da sie wussten, dass Trumps große Popularität bei der Umsetzung der israelischen Agenda nützlich sein würde. Das Hauptziel dieser Agenda war schon immer die Vernichtung der militärischen Fähigkeiten des Iran, damit Israel als unangefochtener regionaler Hegemon hervorgehen kann. Trump spielt lediglich die Rolle, für die er ausgewählt wurde. Hier ist mehr von Ritter:

Scott Ritter: Man braucht bestimmte Waffentypen … Wir haben jetzt eine neue nukleare „Low Yield“-Bunkerbombe, die die Anlage mit minimalem Fallout durchdringen und zerstören kann (wir haben ähnliche Nuklearwaffen auf Trident-U-Booten in der Region, die bei einem Enthauptungsschlag gegen den Iran eingesetzt werden können). Wir sind bereit, gegen den Iran in den Krieg zu ziehen. Diese Entscheidung haben wir bereits getroffen; der Plan existiert.

Deshalb ist Ritter so besorgt. Er glaubt ernsthaft, dass Trump einen Präventivschlag gegen die Nuklearanlagen des Iran plant, der einen Dominoeffekt auslösen und einen Atomkrieg auslösen würde. Ich halte diese Sorge für durchaus berechtigt, aber überraschenderweise hat Ritters Analyse bei einigen seiner Online-Anhänger einen Sturm der Entrüstung entfacht, die sich (über Nacht) in einige seiner schärfsten Kritiker verwandelt haben. Hier ist ein kurzer Ausschnitt aus einem Beitrag von Sony Thang@nxt888, der auf X weit verbreitet wurde:

Also, zählen Sie ruhig weiter Ihre Bomber, U-Boote und Fantasien mit geringer Durchschlagskraft auf. Denn unter all dem Stahl und den Strategien liegt eine einzige Wahrheit:

Der Tenor dieser Kritik ist ein stillschweigender Einspruch gegen jegliche Kompromiss- (oder Verhandlungs-)Bemühungen des Iran mit der Trump-Regierung. Dies wird allgemein als „Einlenken“ gegenüber dem bösen Imperium wahrgenommen. (was in vielerlei Hinsicht zutrifft.)

Es ist erwähnenswert, dass der Iran derzeit nicht gegen den Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NVV) verstößt und dies auch in der Vergangenheit nicht getan hat. Tatsächlich hat der Iran bereitwillig zahlreiche Zusatzprotokolle und vertrauensbildende Maßnahmen (die keinem anderen Land jemals auferlegt wurden) eingehalten, die alle darauf abzielten, die Befürchtungen zu zerstreuen, dass er heimlich Atomwaffen entwickelt. Aber wie Tulsi Gabbard kürzlich bestätigte, und der ehemalige CIA-Direktor William Burns vor ihr; der Iran hat keine Atomwaffen, baut keine Atomwaffen und hat seine Vereinbarungen im Rahmen des NVV nicht gebrochen. Die ganze Angelegenheit ist ein verlogener Schwindel, der von mächtigen Zionisten und ihren Medienmitarbeitern ausgeheckt wurde, die den Iran zerstören wollen, damit Israel zur dominierenden Macht im Nahen Osten wird.

Es ist auch erwähnenswert, wie unehrlich diese Krise dem amerikanischen Volk präsentiert wurde. Die Öffentlichkeit wurde glauben gemacht, dass Trump versucht, die Verbreitung von Atomwaffen zu verhindern, während die Regierung in Wirklichkeit auch vom Iran verlangt, sein Programm für ballistische Raketen aufzugeben.

Am 23. März 2025 erklärte Trump-Berater Mike Waltz in der Sendung Face the Nation unverblümt, dass Trumps Forderungen die Demontage des „strategischen Raketenprogramms“ des Iran beinhalten. Die ballistischen Raketen des Iran verstoßen jedoch weder gegen internationales Recht noch sind sie durch eine Vertragsverpflichtung verboten. Trump fordert den Iran lediglich auf, die Mittel zur Selbstverteidigung aufzugeben, da sonst mit einem Militäreinsatz der USA zu rechnen ist. Ist das eine angemessene Forderung?

Nein, es ist nationaler Selbstmord. Und wieder einmal ist der Ursprung dieses Wahnsinns Benjamin Netanjahu, der die USA immer wieder dazu drängt, härter gegen die Raketenfähigkeiten des Iran vorzugehen. (Israels Agenten im Kongress brachten im Juli 2023 den MISSILES Act ein, um die US-Sanktionen gegen die Raketen- und Drohnenprogramme des Iran unter Berufung auf die Sicherheit Israels zu kodifizieren. Gleichzeitig hat Trumps „Maximaldruck“-Kampagne „mit Raketen in Verbindung stehende Einrichtungen“ einbezogen, die „Netanyahus Beitrag zugeschrieben werden“.

Kurz gesagt, wird der Iran aufgefordert, sich freiwillig zu entwaffnen, damit Israel mit dem Iran das tun kann, was es derzeit mit Syrien und dem Libanon tut. Warum sollten sie das tun?

Sie werden es nicht tun. Sie werden inoffizielle Gespräche mit Trumps Gesandten aufnehmen und weiterhin ihren vertraglichen Verpflichtungen nachkommen, aber irgendwann wird Trump Luftangriffe auf nukleare Ziele im Iran anordnen und damit den Beginn des Krieges einläuten. Und dann werden Amerikas veraltete Waffenarsenale gegen die hochmodernen ballistischen Raketensysteme des Iran antreten, die – wie Will Schryver meint – die Schwäche Amerikas offenbaren und nicht den weit verbreiteten Mythos der unantastbaren amerikanischen Stärke untermauern werden.

Die Gründe dafür sind leicht zu verstehen. Nach den Raketenangriffen zwischen Israel und dem Iran im vergangenen Jahr, bei denen Gleiches mit Gleichem vergolten wurde, entstand die fantastische Geschichte, dass die israelischen Luftangriffe auf den Iran erfolgreich waren, während die iranischen Raketenangriffe auf Israel keinen nennenswerten Schaden anrichteten. Doch nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Die israelischen Luftangriffe wurden von den fortschrittlichen, mehrschichtigen Luftverteidigungssystemen des Iran scharf abgewehrt, während die überwiegende Mehrheit der iranischen ballistischen Langstrecken-Hyperschallraketen die hochgelobten israelischen Luftverteidigungssysteme durchdrang und ungehindert ihre Ziele traf.

Wie kommen wir zu diesen ungewöhnlichen Schlussfolgerungen?

Indem wir die dokumentierten Berichte über die tatsächlichen Ereignisse überprüfen. Nehmen wir zum Beispiel diesen frühen Bericht des ehemaligen Geheimdienstoffiziers Alastair Crooke über den Angriff Israels vom 26. Oktober:

Frage: Hat Israel dem Iran bei seinem Angriff am 26. Oktober nennenswerten Schaden zugefügt?

Alastair Crooke: Nein, aber es ist etwas Bedeutendes passiert, denn der Angriff sollte mit der Zerstörung der Luftverteidigungssysteme beginnen … was sie SEAD (Suppression of Enemy Air Defenses) nennen. Das Flugzeug sollte die Luftverteidigung im Irak, in Syrien und im Iran zerstören, damit die zweite und dritte Welle mit konventionellen Waffen die für sie ausgewählten Ziele zerstören konnte. Die zweite und dritte Welle konnte jedoch nur in den iranischen Luftraum eindringen, wenn dies für sie sicher war. (Wenn die Luftverteidigung ordnungsgemäß unterdrückt worden war.) Nun ist Folgendes passiert (auch wenn wir nicht genau wissen, was passiert ist): Die zweite und dritte Welle sind nie eingetroffen. Wir sind in die erste Welle eingedrungen und die Israelis sagten: „Das war’s, wir sind fertig. Es ist vorbei. Wir haben gewonnen und es ist ein großer Erfolg.“

Es scheint so, als ob die israelischen Flugzeuge mit ihren Langstreckenraketen zur Zerstörung der Luftverteidigungssysteme nie näher als 70 km an den Iran herangekommen sind, zu weit, als dass ihre Raketen die Luftverteidigungssysteme hätten erfassen können, da sie die Signale zum Zielen benötigten. … Das Wichtigste, was sie sagten – und das ist aus israelischen Quellen –, war: „Wir haben ein unbekanntes Luftverteidigungssystem über der Provinz Teheran entdeckt.“ Es scheint also, dass sie (die israelischen Flugzeuge) von einem anderen Luftverteidigungssystem erfasst wurden, sodass sie Angst hatten, weiterzumachen, und den Angriff abbrachen. Dann haben sie einfach ihre Langstreckenraketen abgefeuert (die meisten dieser Raketen werden per GPS gesteuert und die Russen sind sehr geschickt darin, GPS zu stören). Aber … dieses unerklärliche Luftverteidigungssystem war möglicherweise ein russisches Luftverteidigungssystem, das Tarnkappenjäger wie die F-35 angreifen kann. … Wenn man eine Rakete mit einer Radarkapazität hat, die in der Lage ist, einen Tarnkappenjäger zu identifizieren, dann scheint die ganze Idee des Angriffs auf den Iran gescheitert zu sein …

Alle konventionellen Bomber mit konventionellen Waffen würden nicht in das Gebiet fliegen, weil es zu gefährlich war, es war kein sicheres Gebiet. Der Luftraum wurde von der Luftverteidigung dominiert, die die Tarnkappenjäger selbst bedrohte.

Dies hat enorme geostrategische Auswirkungen, wenn dies tatsächlich passiert ist … Es gab nämlich einen Plan in drei Phasen, und als der Plan scheiterte, verkündeten sie einfach, der Plan sei aufgegangen. „Wir waren erfolgreich. Wir sind über Teheran geflogen, haben ihre Luftabwehr ausgeschaltet, Ziele bombardiert und ihre Raketen zerstört.“

Das ist nur heiße Luft. Es ist nicht wahr.

Judging Freedom, Alastair Crooke, YouTube