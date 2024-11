Trump will nationalen Notstand ausrufen, um Massenabschiebungen durchzuführen

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat am Montag bestätigt, dass er den nationalen Notstand ausrufen wird, um Massenabschiebungen durchführen zu können.

Als Antwort auf einen Beitrag des Präsidenten von Judicial Watch, Tom Fitton, auf Truth Social, dass Trump „bereit ist, den nationalen Notstand auszurufen und militärische Mittel einzusetzen, um die Biden-Invasion durch ein Massenabschiebeprogramm rückgängig zu machen“, antwortete Trump: „WAHR!!!“.

„Am ersten Tag werde ich das größte Abschiebeprogramm … in der Geschichte unseres Landes starten“, sagte Trump bei einem seiner letzten Wahlkampfauftritte in Pittsburgh am 4. November, einen Tag vor der Wahl. „Ich werde jede Stadt und jedes Dorf retten, das angegriffen wurde … und wir werden die bösartigen und blutrünstigen Verbrecher hinter Gitter bringen“.

Offiziell leben in den USA schätzungsweise 11 Millionen illegale Einwanderer (manche sprechen von mehr als 20 Millionen), die während der Biden-Administration ins Land gekommen sind. Trump ernannte Tom Homan, den ehemaligen kommissarischen Leiter der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE), zu seinem „Grenzschutzbeauftragten“ und die Gouverneurin von South Dakota, Kristi Noem, zu seiner Sekretärin im Heimatschutzministerium (DHS), um die Grenze zu sichern und Menschen, die sich illegal im Land aufhalten, abzuschieben.

Homan sagte am vergangenen Wochenende, dass er bei gezielten Abschiebungen „den schlimmsten zuerst“ den Vorrang geben werde.

Unterdessen bereiten sich Einwanderungsaktivisten darauf vor, Trump vor Gericht zu stellen, berichtet Axios.

„Wir sind bereit, gegen die Massenrazzien und Abschiebungen zu kämpfen, sowohl juristisch als auch durch Lobbyarbeit und indem wir auf die Straße gehen“, sagte Maribel Hernández Rivera, Direktorin für Politik und Regierungsangelegenheiten für Grenzen und Einwanderung bei der American Civil Liberties Union (ACLU).

„Wir glauben fest daran, dass das amerikanische Volk, wenn es versteht, was diese Drohung bedeutet, sie nicht akzeptieren wird.“

Trumps Team ist jedoch bestrebt, Durchführungsverordnungen auszuarbeiten, die rechtlichen Anfechtungen standhalten können, um eine ähnliche Niederlage wie bei seinem Muslim-Verbot in der ersten Amtszeit zu vermeiden, berichtet Politico. Die neue Regierung plant auch, das Bewährungsprogramm für undokumentierte Einwanderer aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela zu beenden.

Trumps am 25. Januar 2017 unterzeichnetes Dekret zur Grenzsicherheit wies das Heimatschutzministerium an, die Grenze zu schließen und mehrere andere Sofortmaßnahmen zu ergreifen, darunter den Bau weiterer Abschnitte der Grenzmauer zwischen den USA und Mexiko und die Aufstockung des Grenzschutzes um 5.000 Beamte.

Diese erste Anordnung forderte auch eine Überprüfung des Umgangs der Regierung mit Asylanträgen, Inhaftierungen und Abschiebungen illegaler Einwanderer.