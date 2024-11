CBDC könnte zur staatlichen Überwachung verwendet werden, da es eine Fülle von persönlichen Daten und Verhaltensmustern enthält: IMF

Programmierbare digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) könnten zur staatlichen Überwachung eingesetzt werden und gleichzeitig Risiken für die Privatsphäre und die Cybersicherheit bergen, die das Vertrauen in Zentralbankgeld untergraben könnten, so ein Grundsatzpapier des Internationalen Währungsfonds (IWF).

Der jüngste Policy Brief, der „die wichtigsten Erkenntnisse aus einer neuen Welle“ von Kapiteln für das CBDC-Handbuch des IWF zusammenfasst, warnt davor, dass CBDCs als ein Instrument zur staatlichen Überwachung wahrgenommen werden könnten, bei dem die Transaktionshistorie, die Demografie und die Verhaltensmuster der Menschen gesammelt, verarbeitet und gespeichert werden.

„CBDC könnte als Instrument der staatlichen Überwachung wahrgenommen werden. Einige könnten befürchten, dass die Regierung oder die Zentralbank es nutzen könnte, um Zahlungen zu kontrollieren oder einzuschränken, die Nutzer mit CBDC tätigen können, und so das Vertrauen der Öffentlichkeit in Zentralbankgeld untergraben. Dies kann insbesondere in Ländern mit schwerwiegenden Schwachstellen in der Regierungsführung und Korruption ein Problem darstellen. IWF, „Central Bank Digital Currency: Fortschritte und weitere Überlegungen“, November 2024

Laut dem Brief „Central Bank Digital Currency: Progress And Further Considerations„:“

CBDC, als digitale Form des Zentralbankgeldes, könnte es ermöglichen, dass eine „digitale Spur“ – Daten – abgerufen, gesammelt, verarbeitet und gespeichert wird.

„Im Gegensatz zu Bargeld könnte CBDC so konzipiert sein, dass es eine Fülle von persönlichen Daten enthält, die Transaktionshistorien, demografische Daten und Verhaltensmuster der Nutzer umfassen.

„Persönliche Daten könnten eine Verbindung zwischen der Identität der Gegenpartei und den Transaktionen herstellen.

"Is it [digital euro] going to be as private as cash? No. A digital currency will never be as anonymous and as protecting of privacy in many respects as cash, which is why cash will always be around": Christine Lagarde, BIS Innovation Summit, March 2023 #CBDC pic.twitter.com/BLMVOPax6a — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) April 11, 2023

Übersetzung von „X“: „Wird er [der digitale Euro] so privat sein wie Bargeld? Nein. Eine digitale Währung wird niemals so anonym sein und die Privatsphäre in vielerlei Hinsicht so gut schützen wie Bargeld, weshalb es Bargeld immer geben wird: Christine Lagarde, BIZ-Innovationsgipfel, März 2023

„CBDC könnte Bargeld, Geschäftsbankeinlagen und Reserven ersetzen“ IWF, „Central Bank Digital Currency: Fortschritte und weitere Überlegungen“, November 2024

Laut der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, wird ein CBDC niemals so privat oder anonym sein wie Bargeld.

Einer der Gründe dafür ist, dass für das Funktionieren eines CBDC jeder in irgendeiner Form eine digitale Identität haben muss.

So heißt es im Jahreswirtschaftsbericht 2021 der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ):

„Die Identifizierung auf einer bestimmten Ebene ist daher von zentraler Bedeutung für die Gestaltung von CBDCs. Dies erfordert ein CBDC, das auf einem Konto basiert und letztlich an eine digitale Identität gebunden ist.“

Und: „Der vielversprechendste Weg, Zentralbankgeld im digitalen Zeitalter bereitzustellen, ist ein kontobasiertes CBDC, das auf einer digitalen Identität mit Beteiligung des öffentlichen Sektors aufbaut.“

"What are the tools of the New World? Everybody should have a digital ID; everybody should have a bank account; everybody should have a smartphone. Then, anything can be done. Everything else is built on that": @NandanNilekani to @IMFNews #DigitalID #DigitalIdentity #IMFmeetings pic.twitter.com/6HIAqfBigz — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) April 19, 2023

Übersetzung von „X“: „Was sind die Werkzeuge der neuen Welt? Jeder sollte einen digitalen Ausweis haben; jeder sollte ein Bankkonto haben; jeder sollte ein Smartphone haben. Dann kann man alles machen. Alles andere baut darauf auf.“

Da die digitale Identität untrennbar mit dem CBDC verbunden ist, heißt es im jüngsten Kurzdossier des IWF, dass:

„Ein gewisses Maß an Informationen über die Identität von Nutzern und Transaktionen ist erforderlich, um die Anforderungen der Geldwäschebekämpfung und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) zu erfüllen; daher müssen die Länder sorgfältig abwägen, ob die Entscheidung für Privacy by Design eine wirksame Minderung der Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ermöglicht.“

Die potenziellen Risiken eines voll programmierbaren, durch eine digitale ID gestützten CBDC sind enorm.

„Wenn sie schlecht konzipiert oder verwaltet werden, könnte die Nutzung persönlicher Daten durch Zentralbankgeldautomaten Risiken für die Privatsphäre mit sich bringen, die sich aus Ereignissen wie Datenlecks, Datenmissbrauch und Cyberangriffen ergeben und somit auch die Einführung von Zentralbankgeldautomaten negativ beeinflussen. IMF, „Central Bank Digital Currency: Fortschritte und weitere Überlegungen“, November 2024

Das Kurzdossier listet mehrere Risiken für den Datenschutz, die Cybersicherheit und die staatliche Übervorteilung auf:

„Die Nutzung der Daten des CBDC könnte jedoch Risiken für die Privatsphäre mit sich bringen, was wiederum das Vertrauen in Zentralbankgeld untergraben kann. Die Privatsphäre kann den Schutz des persönlichen Raums einer Person und das Recht, in Ruhe gelassen zu werden, die Kontrolle über und den Schutz von persönlichen Informationen sowie einen Aspekt der Würde, Autonomie und letztlich der menschlichen Freiheit umfassen.

„Wenn sie schlecht konzipiert oder verwaltet wird, könnte die Verwendung von persönlichen Daten durch das CBDC Risiken für die Privatsphäre mit sich bringen, die sich aus Ereignissen wie Datenlecks, Datenmissbrauch und Cyberangriffen ergeben und sich somit auch negativ auf die Akzeptanz des CBDC auswirken.“

Die Autoren warnen weiter:

„CBDC könnte als ein Instrument zur staatlichen Überwachung wahrgenommen werden. Einige könnten befürchten, dass die Regierung oder die Zentralbank es nutzen könnte, um Zahlungen zu kontrollieren oder einzuschränken, die Nutzer mit CBDC tätigen können, und so das öffentliche Vertrauen in Zentralbankgeld untergraben.

„Dies kann insbesondere in Ländern mit schwerwiegenden Schwachstellen in der Regierungsführung und Korruption ein Problem darstellen.

Abgesehen von der Datensammlung, der Überwachung und den Cyber-Bedenken wird die Programmierbarkeit von CBDCs als gut für die Wirtschaft angepriesen, aber sie kann auch dazu verwendet werden, um einzuschränken, was man kaufen und verkaufen kann, wann man Transaktionen durchführen kann und wo.

„Zentralbank-Digitalwährungen können auf unterschiedliche Weise und mit unterschiedlichen Funktionen gestaltet werden, wie z. B. Programmierbarkeit, intelligente Verträge und Offline-Dienste.„ IMF, „Central Bank Digital Currency: Fortschritte und weitere Überlegungen“, November 2024

"You could have a potentially […] darker world where the government decides that [CBDC] can be used to purchase some things, but not other things that it deems less desirable like say ammunition, or drugs, or pornography, or something of the sort": Eswar Prasad, WEF #AMNC23 pic.twitter.com/KkWgaEWAR5 — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) June 28, 2023

Übersetzung von „X“: „Man könnte eine potenziell […] dunklere Welt haben, in der die Regierung beschließt, dass [CBDC] für den Kauf einiger Dinge verwendet werden kann, aber nicht für andere Dinge, die sie für weniger wünschenswert hält, wie z. B. Munition oder Drogen oder Pornografie oder so etwas“: Eswar Prasad, WEF

Das CBDC-Handbuch richtet sich an „mittlere bis hochrangige politische Entscheidungsträger in Zentralbanken und Finanzministerien sowie in gewissem Umfang in anderen Regierungsbehörden“.

Es soll ein lebendiges Dokument sein, das mindestens 19 Kapitel enthält, die in den kommenden Jahren schrittweise veröffentlicht werden.

Ziel des Handbuchs ist es, die am häufigsten gestellten Fragen im Zusammenhang mit dem CBDC zu ermitteln, darunter:

Politische Ziele und operativer Rahmen des CBDC Grundlegende Anforderungen und Bereitschaft zur Ausgabe von CBDC, wie z. B. rechtliche Überlegungen, Cyber-Resilienz, Zentralbank-Governance sowie Regulierung und Aufsicht CBDC-Konstruktionsprozesse, -Überlegungen und -Entscheidungen Projektansätze und Technologie Potenzielle makrofinanzielle Auswirkungen von CBDC

Trotz der Bedenken in Bezug auf Datenschutz, staatliche Übergriffe und Cybersicherheit unterstreicht das jüngste IWF-Grundsatzpapier zuversichtlich : „Das Interesse der Länder an der Erprobung von CBDC sowohl für Privatkunden als auch für Großkunden ist nach wie vor groß.“