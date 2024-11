Warum Matt Gaetz wichtig ist

Von Scott Ritter

Matt Gaetz, Donald Trumps Kandidat für das Amt des nächsten Justizministers der Vereinigten Staaten

Der designierte Präsident Donald Trump hat Matt Gaetz als nächsten Justizminister der Vereinigten Staaten nominiert. Viele Amerikaner sind über diese Wahl entsetzt und beleidigt. Ich finde, dass dies eine der besten Nominierungen von Trump ist. Ich sage Ihnen auch, warum. Und bitte beachten Sie, dass dies eine persönliche Meinung ist.

Lassen Sie uns den einfachen Teil gleich zu Beginn hinter uns bringen.

Auf dem Papier ist Matt Gaetz nicht qualifiziert, Justizminister der Vereinigten Staaten zu werden.

Sein Lebenslauf ist hauchdünn.

Und er steht unter dem dunklen Schatten einer Kontroverse, die ihn unter normalen Umständen automatisch disqualifizieren würde.

Und ich füge hinzu: Wenn Matt Gaetz wegen einer der ihm vorgeworfenen Taten für schuldig befunden wird, ist er in der Tat automatisch disqualifiziert.

Aber hier liegt der Hund begraben: Er wurde bisher wegen nichts für schuldig befunden.

Und in Amerika gilt man als unschuldig, bis die Schuld vor einem Gericht bewiesen ist.

Das Ethikkomitee des Repräsentantenhauses ist kein Gericht.

Es handelt sich jedoch um ein hoch politisiertes Gremium, das durchaus als Waffe eingesetzt werden kann, um eine der polarisierendsten Figuren der modernen amerikanischen Politikgeschichte zu Fall zu bringen.

Es gibt diejenigen, die lautstark fordern, dass der Ethikausschuss des Repräsentantenhauses einen Bericht veröffentlicht, der über verschiedene Vorwürfe potenziell illegalen Verhaltens von Matt Gaetz erstellt wurde.

Es besteht kein Zweifel daran, dass dieser Bericht von den politischen Gegnern von Matt Gaetz erstellt wurde, sowohl von Republikanern (erinnern Sie sich daran, dass er einen republikanischen Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, im Alleingang zu Fall gebracht hat) als auch von Demokraten.

Matt Gaetz hat sein Abgeordnetenmandat niedergelegt.

Die Ethikkommission ist nicht mehr für Matt Gaetz zuständig.

Dieser politisierte Bericht sollte in den Papierkorb der Geschichte geworfen werden.

Wenn Matt Gaetz ein Verbrechen begangen hat, sollte er vor ein Strafgericht gestellt werden.

Andernfalls sollte er sich hinsetzen und den Mund halten.

Man könnte sich fragen, warum ich eine solche Position einnehme.

Larry Sanchez, ehemaliger CIA-Verbindungsmann zur US-Mission bei den Vereinten Nationen

Im August 1998 wurde ich von Larry Sanchez, dem Verbindungsmann der CIA zur US-Mission bei den Vereinten Nationen, darüber informiert, dass das FBI mir, wenn ich meine Position als leitender Waffeninspekteur bei der Sonderkommission der Vereinten Nationen (UNSCOM) aufgäbe, „für den Rest meines Lebens in den Arsch ficken“ würde.

Ich kündigte aus Prinzip, weil ich die jahrelange Einmischung der USA in die Abrüstungsarbeit, mit der ich und meine Kollegen von der UNSCOM beauftragt waren, satt hatte.

Larry Sanchez log nicht.

Am selben Tag, an dem ich meinen Rücktritt einreichte, gab das FBI gegenüber CBS News bekannt, dass es mich wegen Spionage im Auftrag Israels ermittele.

Der Autor als UN-Chefwaffeninspekteur, Januar 1998

Was Dan Rather, der Nachrichtensprecher der CBS Nightly News, nicht erwähnte, war, dass die FBI-Untersuchung mit der Geheimdienstarbeit zusammenhing, die ich im Auftrag der UNSCOM durchführte. Diese basierte auf einer Vereinbarung, die im Juli 1995 zwischen der CIA (ja, Larry Sanchez) und dem Vorsitzenden der UNSCOM, Rolf Ekeus, getroffen wurde und von Richard Butler aufrechterhalten wurde, als er im Sommer 1997 die Nachfolge von Botschafter Ekeus antrat. Die FBI-Untersuchung wurde 1996 auf Betreiben verärgerter CIA-Mitarbeiter der Iraq Operations Group (IOG) eingeleitet, die über den Zugang zu israelischen Geheimdiensten verärgert waren, den ich durch diese Zusammenarbeit erlangte. Die IOG sabotierte offen die Zusammenarbeit zwischen der UNSCOM und dem König von Jordanien, indem sie russische Lenk- und Kontrollgeräte abfing, die ich mithilfe eines Geheimdiensthinweises aus Israel koordiniert hatte, und tat dasselbe bei einer ähnlichen geheimdienstlichen Zusammenarbeit zwischen der UNSCOM und Rumänien zusammen mit dem britischen MI-6 und dem israelischen Geheimdienst, um einen irakischen Versuch zu blockieren, heimlich einen Mehrheitsanteil an einem rumänischen Luft- und Raumfahrtunternehmen zu kaufen, das Raketenkomponenten herstellte.

Das FBI verfolgte mich seit 1995, kurz nachdem die Zusammenarbeit mit Israel begonnen hatte. Im Mittelpunkt der Angelegenheit stand ein Film, der von amerikanischen U-2-Spionageflugzeugen produziert wurde, die im Auftrag der UNSCOM den Irak überflogen. Ich leitete zu dieser Zeit das U-2-Projekt für die UNSCOM, half bei der Steuerung der U-2-Flüge und stimmte mich mit den USA über die Interpretation des Films ab. Die CIA reagierte jedoch nicht auf meine Anfragen nach besseren Bildern und engagierten Fotoanalysten. Daher wandte ich mich an Israel, um zu sehen, ob sie bei der Interpretation des Films helfen würden, und als Nebenprodukt dieser Beziehung ihre Geheimdienstakten öffnen würden, um alle Fragen zu beantworten, die sich aus der Untersuchung des Films ergaben.

U-2-Spionageflugzeug der US-Luftwaffe in Saudi-Arabien, 1991

Dies verärgerte die IOG der CIA, die mich an das FBI auslieferte und behauptete, ich würde geheimes Material an Israel weitergeben.

Das Problem war, dass die IOG falsch lag – der fragliche Film, der von der CIA als „geheim“ eingestuft worden war, wurde automatisch freigegeben, als er an die UNSCOM übergeben wurde. Obwohl der Film als „geheim – freigegeben für UNSCOM“ gekennzeichnet war, hatte diese Kennzeichnung keine rechtliche Bedeutung – der Film wurde freigegeben, weil das UNSCOM-Personal, das mit den Bildern arbeitete, keine Sicherheitsfreigabe hatte.

Als das FBI Larry Sanchez im Sommer 1998 mitteilte, dass sie mich verhaften würden, wandte sich Larry an den Rechtsbeistand der CIA und ließ ein Schreiben aufsetzen, in dem dies dem FBI erklärt wurde.

Das bedeutet, dass das FBI zum Zeitpunkt meines Rücktritts wusste, dass es keine rechtliche Grundlage für ein Verfahren gegen mich gab.

Und dennoch gaben sie die Existenz der Untersuchung aus politischen Gründen an CBS News weiter – um mich „in den Arsch zu ficken“, weil ich es gewagt hatte, gegen den Willen der US-Regierung zurückzutreten.

Dies ist keine rechtmäßige Pflicht des FBI, und dennoch ist es genau die Art von Arbeit, die es täglich in den Vereinigten Staaten verrichtet – politisch motivierte Ermittlungen unter Verwendung gefälschter „Beweise“, die darauf abzielen, das Leben amerikanischer Bürger zu zerstören, die den Mächtigen politisch unbequem waren.

Scott besprach diesen Artikel in Folge 212 von „Ask the Inspector“.

Ich konnte das FBI schließlich dazu bewegen, die Anklage fallen zu lassen, aber nicht bevor sie mir fast drei Jahre lang eine Erwerbstätigkeit unmöglich machten und mich ein Vermögen an Anwaltskosten kosteten, um einen Anwalt zu engagieren, der es mit dem Southern District of New York aufnehmen konnte.

Das FBI hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben gesetzestreuer Amerikaner zu zerstören, deren Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung von ihren politischen Vorgesetzten als anstößig empfunden wird.

Das FBI ermittelte gegen mich, weil ich den Dokumentarfilm „In Shifting Sands“ gedreht hatte, in dem dargelegt wurde, dass der Irak von UN-Waffeninspektoren entwaffnet worden war. Da dieser Film eine Erzählung enthielt, die der von der US-Regierung vorgebrachten Argumentation für einen Krieg widersprach, wurde ich zum Ziel einer Rufmordkampagne.

Es war das FBI, das 2003 Informationen über Rechtsangelegenheiten an die Presse durchsickern ließ, die von einem Richter abgewiesen und durch einen Gerichtsbeschluss in New York versiegelt worden waren.

Der Zweck des Durchsickerns war es, mich für Nachrichtenorganisationen „radioaktiv“ zu machen, damit ich am Vorabend der Entscheidung, in den Irak einzumarschieren und ihn zu besetzen, nicht in der Lage sein würde, den von der US-Regierung vorgebrachten Kriegsgrund öffentlich in Frage zu stellen.

Das FBI ermittelte 2006 gegen mich, als ich es wagte, die Behauptungen der US-Regierung bezüglich des iranischen Atomprogramms in Frage zu stellen.

Das FBI ermittelt derzeit gegen mich wegen Bemühungen, die Bemühungen der US-Regierung zur Förderung von Russophobie zu kontern, und beschuldigt mich, gegen das Foreign Agent Registration Act verstoßen zu haben, nur weil ich nach Russland gereist bin und nach Hause zurückgekehrt bin, um dem amerikanischen Volk die Wahrheit über das, was ich gesehen habe, zu berichten.

Das FBI hat sich mit dem Außenministerium abgestimmt, um meinen Reisepass ohne Grund zu beschlagnahmen, einfach um mich daran zu hindern, weiterhin nach Russland zu reisen.

Das FBI hat am 7. August 2024 einen Durchsuchungsbefehl für mein Haus vollstreckt, basierend auf falschen Aussagen, die einem Bundesrichter vorgelegt wurden, um die Annahme eines hinreichenden Verdachts zu untermauern.

FBI-Agenten entfernen Kisten mit dem Dokumentenarchiv des Autors über die Entwaffnung des Irak

Während der Ausführung dieses Durchsuchungsbefehls beschlagnahmte das FBI mein Dokumentenarchiv aus meiner Zeit als UNSCOM-Waffeninspekteur mit der Begründung, dass Dokumente, die eindeutig mit „Geheim – Freigabe an UNSCOM“ gekennzeichnet waren, irgendwie als Verschlusssache eingestuft wurden, obwohl das Schreiben der CIA an das FBI das Gegenteil besagte.

Das FBI hat sich zusammen mit dem Außenministerium mit dem Büro des Präsidenten in der Ukraine und dem ukrainischen Geheimdienst abgestimmt, um meinen Namen auf drei separate „Abschusslisten“ zu setzen und mich damit zum Tode zu verurteilen.

Mein Verbrechen: Ich habe mein Recht auf freie Meinungsäußerung wahrgenommen und die US-Politik gegenüber der Ukraine kritisiert.

Ich wurde von der ukrainischen Regierung im Rahmen von Programmen, die vollständig von US-Steuerzahlern finanziert und sowohl vom Außenministerium als auch vom FBI unterstützt werden, als „Informationsterrorist“ bezeichnet.

Die fraglichen Täter innerhalb des FBI sind in der Nationalen Sicherheitsabteilung tätig.

Dies ist dieselbe Nationale Sicherheitsabteilung, die 2016 den russischen Konspirationsfall gegen Präsident Trump erfunden hat – Operation Crossfire Hurricane.

Dieselbe Nationale Sicherheitsabteilung, die am 6. Januar 2021 zahlreiche Zivilbeamte in die Menge eingeschleust hat, was zum Sturm auf das Kapitol führte.

Dieselbe Abteilung für Nationale Sicherheit, die Trumps Anwesen in Mar-a-Lago, Florida, durchsucht hat.

Dieselbe Abteilung für Nationale Sicherheit, die mit der Untersuchung des Anschlags auf Präsident Trump im vergangenen Juli in Butler, Pennsylvania, beauftragt ist – und noch keine Ergebnisse vorweisen kann.

Peter Strzok, leitender FBI-Sonderagent der Operation „Crossfire Hurricane“

Die Nationale Sicherheitsabteilung des FBI untersteht der Nationalen Sicherheitsabteilung des Justizministeriums (DOJ).

Die Nationale Sicherheitsabteilung des DOJ überwacht die Verfolgung der Uhuru-3 Black Nationalist Movement und nutzt FARA als Schwert, um sie für politisch unbequeme freie Meinungsäußerung zu bestrafen.

Die Nationale Sicherheitsabteilung des DOJ und des FBI sind heute die größte Bedrohung für das amerikanische Volk und das Konzept der verfassungsmäßigen Rechtsstaatlichkeit.

Matt Gaetz weiß das.

Matt Gaetz hat den Direktor des FBI, Christopher Wray, und den amtierenden Justizminister, Merrick Garland, während der Anhörungen im Kongress auseinandergenommen.

Matt Gaetz ist die einzige Person, die das Motiv und die Fähigkeit hat, es mit der National Security Division des Justizministeriums und des FBI aufzunehmen und Gerechtigkeit für die amerikanischen Bürger zu erlangen, deren Leben durch ihre eindeutig illegalen Aktivitäten auf den Kopf gestellt wurde.

1998 versprach das FBI, „mich in den Arsch zu ficken“, weil ich es gewagt hatte, mich gegen die schlechte US-Politik im Irak auszusprechen.

Heute, etwa 26 Jahre später, arbeitet das FBI immer noch daran, dieses Versprechen einzulösen.

Das FBI terrorisiert täglich unschuldige Amerikaner wegen des „Verbrechens“, Dinge zu sagen, die ihren politischen Herren missfallen.

Gegen Matt Gaetz wurde vom FBI wegen der Vorwürfe ermittelt, die Gegenstand des Berichts des Ethikausschusses des Repräsentantenhauses sind.

Das FBI hat keine Anklage erhoben.

Matt Gaetz hat versprochen, das FBI und das Justizministerium für die Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen, die sie gegen ihn begangen haben.

Für die Verbrechen, die sie gegen Präsident Trump begangen haben.

Für die Verbrechen, die sie gegen das amerikanische Volk begangen haben.

Für die Verbrechen, die sie gegen mich begangen haben.

Sie sehen, es ist eine persönliche Angelegenheit.

Nicht nur für diejenigen, die direkt in die Missbräuche des FBI und des Justizministeriums verwickelt waren.

Sondern für alle Amerikaner.

Das FBI und das Justizministerium, so wie sie derzeit organisiert sind und arbeiten, sind eine Beleidigung für uns alle.

Sie sind ein Affront gegen die Verfassung.

Matt Gaetz möchte sie zur Rechenschaft ziehen.

Und wir sollten alles in unserer Macht Stehende tun, um ihm die Möglichkeit zu geben, genau das zu tun, indem wir seine Nominierung zum Justizminister unterstützen.

Wir befinden uns mitten in der Trump-Revolution, und Matt Gaetz ist so revolutionär wie nur möglich.