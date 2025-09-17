Trump wirbt für ein „Charlie-Kirk-Gesetz“ zur Einrichtung eines Ministeriums für Wahrheit

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass der Präsident der Vereinigten Staaten die Einrichtung eines Ministeriums für Wahrheit fördert, um Informationen in den Vereinigten Staaten in einem Gesetzesvorschlag mit der Bezeichnung „Charlie Kirk Act“ zu beschränken.

Caitlin Johnstone

Präsident Trumps Truth Social Account postete am Samstag ein virales Video von TikTok, in dem eine Trump-Wählerin namens Elly May der Presse die Schuld an der Ermordung des republikanischen Politikers Charlie Kirk gab und den Präsidenten aufforderte, sich für eine Gesetzgebung einzusetzen, die „Nachrichtenkonzerne dafür verantwortlich macht, das amerikanische Volk zu belügen und Propaganda statt der Wahrheit zu verbreiten“.

May stellt die Idee als Wiederaufnahme des Smith-Mundt-Gesetzes dar, beschreibt dann aber autoritäre Maßnahmen, die nichts mit Smith-Mundt zu tun haben.

„Präsident Trump, als ein Anhänger, der dreimal für Sie gestimmt hat, hoffe und bete ich, dass Sie wieder aufgreifen, was Barack Obama und Joe Biden 2013 abgeschafft haben, nämlich das Smith-Mundt-Gesetz, das Nachrichtenkonzerne zur Rechenschaft zieht, wenn sie das amerikanische Volk belügen und Propaganda statt der Wahrheit verbreiten“, sagt May. „Ich denke, anstatt es als Smith-Mundt-Gesetz wieder einzuführen, nennen Sie es Charlie-Kirk-Gesetz, machen Sie es zu einem Gesetz und machen Sie es diesen Leuten fast unmöglich, die amerikanische Öffentlichkeit weiterhin zu belügen, was Chaos, Hass, Spaltung und Anarchie in diesem Land verursacht hat. Sie werden mit Geldstrafen belegt, die ihre Unternehmen fast in den Bankrott treiben, sollten sie das amerikanische Volk jemals wieder anlügen.“

„Wegen ihrer ständigen Lügen hat ein Mann sein Leben verloren, wegen der ständigen hasserfüllten Rhetorik, die ihn einen Faschisten, einen Nazi, einen weißen Rassisten und einen Fanatiker nannte“, sagte May. „Ich denke, es wäre ein großartiges Vermächtnis für ihn, ein Gesetz nach ihm zu benennen, um Journalisten zu zwingen, endlich die Wahrheit zu sagen und die Integrität zu haben, die sie seit über einem Jahrzehnt vermissen lassen.“

„Wir befinden uns auf einem gefährlichen Weg mit den ständigen Lügen und der Propaganda“, sagt May. „Und das endet nicht nur bei Nachrichtenjournalisten. Es muss auch die Urheber von Inhalten treffen, die ständig Lügen, Propaganda und Halbwahrheiten im Internet verbreiten. Das muss ein Ende haben, und die Leute müssen anfangen, für unbegründete Behauptungen über absolut abscheuliche Dinge zur Verantwortung gezogen zu werden.“

„Bringen Sie dies vor den Kongress, lassen Sie es als Gesetz verabschieden und fangen Sie an, diese Nachrichtenkonzerne – ob rechts, links oder Mitte – für ihr Verhalten zur Verantwortung zu ziehen“, so May abschließend.

May hat eine Change dot org-Petition „Enact the Charlie Kirk Act to Restore Media Accountability“ (Charlie-Kirk-Gesetz zur Wiederherstellung der Rechenschaftspflicht der Medien) unterstützt, die bereits Zehntausende von Unterschriften hat.

„Mit diesem geänderten Gesetz werden Medien, Radiosender, Pädagogen und Autoren von Inhalten für falsche Darstellungen und fehlerhafte Informationen, die sie absichtlich oder in unverantwortlicher Weise verbreiten, zur Verantwortung gezogen“, heißt es in der Petition, in der hohe Geldstrafen für diejenigen vorgeschlagen werden, die dagegen verstoßen haben.

Dabei gibt es ein paar Probleme.

Erstens hatte der Smith-Mundt Act nichts damit zu tun, „Nachrichtenkonzerne für Lügen gegenüber dem amerikanischen Volk“ zur Rechenschaft zu ziehen; es handelte sich um ein Gesetz aus der Zeit des Kalten Krieges, das die Verbreitung von offizieller Propaganda der US-Regierung, die von Institutionen wie dem Außenministerium und der USAGM erstellt wurde, im Inland verbot. Dieses Gesetz wurde im Rahmen des Smith-Mundt Modernization Act of 2012 im Namen der Bekämpfung von Al-Qaida-Propagandakampagnen in den Vereinigten Staaten kontrovers überarbeitet.

Es wäre eine gute Idee, Smith-Mundt in seiner ursprünglichen Fassung wieder einzuführen. Amerikanische Rechtsaußen neigen dazu, die Änderungen unter der Obama-Regierung viel größer zu machen, als es eigentlich gerechtfertigt ist – jeder, der sich an die Vorbereitung der Irak-Invasion erinnert, weiß, dass die US-Regierung keine Probleme hatte, vor 2013 eine immens folgenreiche Propaganda in der amerikanischen Presse zu verbreiten. Aber alles, was die Fähigkeit der US-Regierung einschränkt, Propaganda an die Amerikaner zu verbreiten, könnte etwas hilfreich sein und nicht schaden.

Aber das ist nicht das, wofür der „Charlie Kirk Act“ eintritt. Smith-Mundt legte Beschränkungen dafür fest, was die US-Regierung in Bezug auf Propaganda tun darf, während der vorgeschlagene „Charlie Kirk Act“ der US-Regierung weitreichende neue Befugnisse geben würde, um zu entscheiden, was als Propaganda und Unwahrheit gilt und was nicht, und dementsprechend Strafen zu verhängen. Das eine schränkt die Möglichkeiten der US-Regierung zur Manipulation öffentlicher Informationen ein, während das andere sie ausdrücklich ausweitet. Niemand behauptet, dass die Propaganda des US-Außenministeriums oder von USAGM-Projekten wie Voice of America dazu geführt hat, dass Charlie Kirk ermordet wurde, indem er als Nazi bezeichnet wurde; es geht um die Schaffung eines neuen Gesetzes, das die Meinungsfreiheit von „Medien, Radiosendern, Pädagogen und Autoren von Inhalten“ unterdrücken soll.

Sie wissen, ohne darauf zu klicken, dass es um etwas alptraumhaft Dystopisches und Autoritäres geht.

You know without even clicking on it that it's going to be about something nightmarishly dystopian and authoritarian. pic.twitter.com/j8HMZjsQkl — Caitlin Johnstone (@caitoz) September 14, 2025

Das andere Problem ist natürlich, dass die Ermächtigung der Regierung, Propaganda und Lügen zu bestrafen, bedeutet, dass die Regierung die Befugnis erhält zu bestimmen, was Propaganda und Lügen sind. Sie könnte zum Beispiel entscheiden, dass es eine Lüge ist, zu sagen, dass Israel in Gaza einen Völkermord begeht, oder dass es Propaganda ist, zu sagen, dass die USA in der Ukraine keinen Stellvertreterkrieg führen sollten. Der „Charlie Kirk Act“ wird im Namen der Propagandabekämpfung vorangetrieben, aber in Wirklichkeit würde er der US-Regierung eine nie dagewesene Autorität darüber geben, was Amerikaner auf jeder Plattform sagen dürfen.

Das könnte sich natürlich als nichts herausstellen und sofort im Sande verlaufen, aber wenn der Präsident der Vereinigten Staaten auf die Einrichtung eines Wahrheitsministeriums drängt, das bestimmt, was die Amerikaner sagen dürfen, dann ist das meiner Meinung nach eine Aufmerksamkeit wert.

Ich bin nur erstaunt über die Viralität dieser ganzen Sache. Die rasende emotionale Hysterie der amerikanischen Rechten über den Mord an Charlie Kirk hat sie dazu gebracht, eine Initiative zu fördern, die sich nicht wesentlich von dem Wahrheitsministerium unterscheidet, das unter dem „Disinformation Governance Board“ der Biden-Administration vorgeschlagen wurde, das nach einem massiven öffentlichen Aufschrei der Rechten abgebrochen wurde. Und das ist erst drei Jahre her.

Ich habe es schon oft gesagt, und ich werde es sicher noch oft sagen: Wenn die Emotionen hochkochen, ist es am wichtigsten, allem, was die Regierung tut, mit großer Skepsis zu begegnen. Wir haben diese Lektion nach dem 11. September gelernt, wir wurden nach dem 7. Oktober erneut daran erinnert, und wir könnten mit der Ermordung von Charlie Kirk eine weitere Lektion erhalten.