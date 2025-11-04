Trump, Xi und dieses G-2 in Südkorea

Pepe Escobar

China ist nicht besorgt; die technologische Erwartung ist, dass sie in einem Zeitraum von 2 bis 3 Jahren nichts mehr aus den USA benötigen werden.

Die jüngste Inkarnation des vielbeachteten G-2-Gipfels ist also gekommen und gegangen. Es fühlte sich tatsächlich an wie ein Wechsel von Trumps Zoll-Tarif-Wutanfall zu einem vorübergehenden Waffenstillstand.

Natürlich gab es eine Flut von Interpretationen, die sich auf die Lockerung der „Handelsspannungen“ konzentrierten; aber was in praktischer Hinsicht wirklich zählte, war das Fehlen eines vollständigen „Deals“ nach 1 Stunde und 40 Minuten Debatte in Südkorea – komplett mit einem lächelnden Handschlag zum Abschluss.

Nun, jeder mit einem IQ über Raumtemperatur wusste von Anfang an, was Trump aus Peking herausholen wollte. Im Wesentlichen drei Punkte:

Lockerung der Beschränkungen für den Export seltener Erden, denn der gesamte, riesige US-Industrie-Militär-Komplex mit seinem Gefolge von eingebetteten Hightech-Industrien kann einfach nicht von einer Lieferkettenunterbrechung „betroffen“ sein, und es gibt keine Möglichkeit, eine solche Kette in weniger als mindestens 5 Jahren aufzubauen. China sollte enorme Mengen US-amerikanischer Agrarprodukte kaufen, insbesondere Sojabohnen: Andernfalls würde Trumps Wählerbasis rebellieren, und dann war es das mit den Zwischenwahlen und sogar dem nächsten Präsidentschaftssieg. Das Toxische Asset Steve Bannon hat bereits offiziell angekündigt, dass Trump antreten wird. China sollte enorme Mengen überteuerten amerikanischen Öls kaufen und gleichzeitig seine Energieimporte aus Russland drastisch verringern; folglich würde Moskau gezwungen sein, an den „Verhandlungstisch“ bezüglich der Ukraine zurückzukehren.

Es bestand nie eine Chance, dass China auch nur in Erwägung ziehen würde, Punkt 3 zu diskutieren – in Anbetracht der Rolle der Energie in der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China.

Was wir also bekamen, waren geringfügige Zugeständnisse zu den Punkten 1 und 2, die immer noch recht vage blieben.

Das chinesische Handelsministerium seinerseits gab offiziell bekannt, dass Washington die sogenannten „Fentanyl-Zölle“ von 10 % aufheben und die 24 %igen gegenseitigen Zölle auf alle chinesischen Produkte, einschließlich denen aus den „Ein Land, zwei Systeme“-Vorzeigeregionen Hongkong und Macao, für ein weiteres Jahr aussetzen werde.

Sojabohnen-Zugeständnisse wurden erwartet. Brasilien spielte ein nicht sehr kluges Spiel, indem es den Preis für seine Sojabohnen von 530 USD pro Tonne auf 680 USD erhöhte. Peking begann, seine Meinung über den Kauf weiterer Waren von seinen BRICS-Brüdern zu überdenken: China ist zudem der größte Handelspartner Brasiliens. Peking kombinierte die Abwertung des US-Dollars mit der Rekordernte in den USA, bei der die Landwirte bereit sind, einen Rabatt von 10 % zu gewähren, und kam am Ende mit einem guten Deal davon – mit dem zusätzlichen Bonus, die inländischen Unterstützer des Zirkusdirektors zu besänftigen.

Die Steuerung des „Riesenschiffs“

Anstatt des markentypischen Prahlens des Zirkusdirektors bezüglich Deals, die vielleicht nur in seinem Kopf existieren, ist es viel relevanter, darauf zu achten, wie dieses G-2 von China interpretiert wurde.

Der Schwerpunkt lag auf Zusammenarbeit, der Besänftigung von Trumps Unberechenbarkeit plus einer subtilen Geschichtelektion – mit einer langen Perspektive. Sehen Sie sich zum Beispiel die von Xi verwendete Terminologie an, klassische metaphorische China-Sprache:

„Angesichts von Wind, Wellen und Herausforderungen sollten wir den richtigen Kurs beibehalten, uns durch die komplexe Landschaft navigieren und das stetige Vorwärtssegeln des Riesenschiffs der chinesisch-amerikanischen Beziehungen sicherstellen.“

Andere chinesische ministerielle Texte segelten sogar noch weiter als Xis „Riesenschiff“. Sie betonen das Konzept des „gegenseitigen Erreichens und gemeinsamen Wohlstands„. Das ist nicht neu, wenn es aus offiziellem China kommt. Aber dann gab es eine verblüffende, explizite Aussage:

„Chinas Entwicklung und Wiederbelebung und Präsident Trumps Ziel, ‚Amerika wieder großartig zu machen‘, schließen sich nicht gegenseitig aus.“

Übersetzung: Die Führung in Peking ist in Bezug auf Chinas erneuerte Stärken und die „objektive Situation“ – sprich: den Zustand des geopolitischen und geoökonomischen Schachbretts – inzwischen selbstbewusst genug. Sie glauben also, dass die USA und China nicht notwendigerweise in den Abgrund eines Nullsummenspiels fallen müssen.

Es ist unmöglich zu sagen, ob Trump das selbst vollständig versteht. Diverse Sinophobe Berater um ihn herum tun es mit Sicherheit nicht.

Es ist auch entscheidend, das G-2 in Südkorea im Kontext dessen zu sehen, was unmittelbar zuvor passiert ist, früher in der Woche, während der mehrere Gipfeltreffen, die in den jährlichen ASEAN-Gipfel in Kuala Lumpur eingebettet waren, wie ich hier behandelt habe.

Der erneuerte interconnected Handelsantrieb zwischen der ASEAN + 3 (China, Japan und Südkorea) und der RCEP (die den größten Teil Asien-Pazifiks umfasst) weist darauf hin, dass Ostasien den imperialen Tarif-Wutanfällen als geschlossene Einheit entgegenwirkt.

Und was die cruciale, fortschreitende Yuanisierung des Planeten betrifft, so war es ebenfalls diese Woche, dass Peking offiziell Petroyuan-Geschäfte mit den arabischen Petromonarchien ankurbelte und gleichzeitig alle seine BRICS-Brüder und -Partner einlud, das chinesische Cross-Border Interbank Payment System zu nutzen: kurz gesagt, den digitalen Yuan.

Parallel dazu stellte Li Chenggang, Vizeminister für Handel und Chinas Internationaler Handelsrepräsentant, klar, wie sich die Exportkontrollmaßnahmen für seltene Erden auf Chinas Außenhandel mit Grün-Technologie-Produkten auswirken werden.

Er sagte, dass diese Exportkontrollen vor allem mit der Verbesserung der Sicherheit zusammenhängen: „Grüne Entwicklung ist eine Entwicklungsphilosophie (…) Über die Beziehung zwischen Sicherheit und Entwicklung (…) kurz gesagt, die Gewährleistung von Sicherheit ist Voraussetzung für eine bessere Entwicklung, und eine bessere Entwicklung garantiert wiederum eine stärkere Sicherheit.“

Nationen des Globalen Südens werden das verstehen. Das Pentagon nicht unbedingt.

Kein Wort zu Halbleitern oder Taiwan

Gleich nach dem G-2 setzte Xi seine Auftritte auf der ersten Sitzung des 32. APEC-Treffens der Wirtschaftsführer fort, mit einem Fünf-Punkte-Vorschlag zur Förderung einer inklusiven wirtschaftlichen Globalisierung, zum Wohle der „asiatisch-pazifischen Gemeinschaft“ (nicht „Indo-Pazifik“, ein konzeptionell leeres Konstrukt).

Xi sprach direkt zum Globalen Süden; er rief zu „gemeinsamen Anstrengungen“ auf, um „das multilaterale Handelssystem zu schützen“; eine „offene regionale Wirtschaftsumgebung“ aufzubauen; die Stabilität und den „reibungslosen Fluss der Industrie- und Lieferketten“ aufrechtzuerhalten; Digitalisierung und Vergrünung des Handels zu fördern; und „allgemein nützliche und inklusive Entwicklung“ zu fördern.

Das ist nicht gerade eine Trump-2.0-Plattform.

Nun, China wird 2026 den APEC-Gipfel ausrichten, und die USA werden 2026 den G-20-Gipfel ausrichten. Dieses G-2 in Südkorea kann sicherlich als eine symbolische Pause oder eine Auszeit angesehen werden. Doch niemand weiß, was der Zirkusdirektor als nächstes vorhat – er selbst eingeschlossen.

Zwei letzte, entscheidende Punkte: Kein Wort von beiden Seiten über mögliche US-Zugeständnisse im Zusammenhang mit Exportkontrollen für fortschrittliche Halbleiter. Das bedeutet: Kein Deal. China ist nicht besorgt; die technologische Erwartung ist, dass sie in einem Spektrum von 2 bis 3 Jahren nichts von den USA benötigen werden.

Und kein Wort zu Taiwan. Alle Wetten sind ungültig – aber es könnte der Fall sein, dass jemand Trump (der nicht liest) den Inhalt von Zhou Bos jüngster scharfen Kolumne zu dem Thema ins Ohr geflüstert hat.

Also keine Provokation und/oder Eskalation. Zumindest vorerst.