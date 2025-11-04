Die „Donroe-Doktrin“: Das ist Trumps neokolonialer Plan für Lateinamerika

Von Ben Norton

Die Regierung von Donald Trump versucht, Lateinamerika gewaltsam die Vorherrschaft des US-Imperiums aufzuzwingen. Mit Krieg lässt er die koloniale Monroe-Doktrin wieder aufleben, die von Beamten als Donroe-Doktrin bezeichnet wird.

Die Regierung von Donald Trump führt Krieg gegen Venezuela, aber dies ist Teil eines größeren politischen Krieges gegen Lateinamerika.

Im ersten Jahr der zweiten Amtszeit von Trump als Präsident hat die US-Regierung:

Dutzende Menschen ohne Anklage und Gerichtsverfahren bei US-Militärschlägen auf Boote in der Karibik und im östlichen Pazifik getötet und dabei nicht nur einfache Fischer aus Venezuela, sondern auch aus Kolumbien und Trinidad und Tobago hingerichtet;

Sanktionen gegen den demokratisch gewählten linken Präsidenten Kolumbiens, Gustavo Petro, verhängt;

Brasilien mit Zöllen in Höhe von 50 % belegt, einem der höchsten Sätze weltweit, um den demokratisch gewählten linken Präsidenten Lula da Silva zu destabilisieren;

mit der gewaltsamen „Übernahme” und Kolonialisierung des Panamakanals gedroht und damit die Souveränität des mittelamerikanischen Staates verletzt;

die seit sechs Jahrzehnten andauernde illegale Blockade Kubas verschärft; und

einen Krieg zur Änderung des Regimes geführt, um die Regierung Venezuelas zu stürzen, und die CIA angewiesen, den Präsidenten Nicolás Maduro zu entführen oder sogar zu ermorden.

Das sind die „Stöcke“ von Trumps neuer „Big Stick Policy“, die sich gegen die linken Führer Lateinamerikas richtet.

Was die „Zuckerbrote“ angeht, so hat Trump versprochen, die rechten Verbündeten der USA in der Region wirtschaftlich zu unterstützen.

So bot die Trump-Regierung beispielsweise 40 Milliarden Dollar an, um den libertären Präsidenten Argentiniens, Javier Milei, zu retten, einen engen Verbündeten Trumps, der eine schwere Wirtschaftskrise zu bewältigen hat.

Die Ziele des US-Imperiums in Lateinamerika

Die US-Regierung hat sich schon immer in die inneren Angelegenheiten Lateinamerikas eingemischt. Das ist nichts Neues.

Laut einer Studie des Historikers John Coatsworth von der Columbia University haben die Vereinigten Staaten zwischen 1898 und 1994 mindestens 41 Regierungen in Lateinamerika gestürzt.

In den letzten drei Jahrzehnten hat Washington Dutzende weiterer Staatsstreiche, Putschversuche, Regimewechseloperationen und „Farbrevolutionen” in der Region unterstützt.

Nach Angaben des Congressional Research Service hat das US-Militär in jedem einzelnen Land Lateinamerikas interveniert. (Die einzige Ausnahme bildet Französisch-Guayana, eine Kolonie Frankreichs.)

Der US-Imperialismus war in Washington schon immer parteiübergreifend und wurde sowohl unter republikanischen als auch unter demokratischen Präsidenten fortgesetzt.

Donald Trump hat jedoch die offenste und aggressivste Form des Interventionismus wiederbelebt.

Mit seinen flagranten Angriffen auf die Souveränität Lateinamerikas verfolgt das US-Imperium drei Hauptziele.

Ausbeutung der Ressourcen der Region

Erstens wollen die USA die reichhaltigen natürlichen Ressourcen Lateinamerikas ausbeuten, darunter Öl und Erdgas, Gold, Eisenerz, Lithium, Kupfer und andere Mineralien, landwirtschaftliche Produkte und Süßwasser. (Mit der Verschärfung der Klimakrise wird Wasser geopolitisch immer wichtiger werden.

Trump hat sehr offen darüber gesprochen, dass er möchte, dass US-Unternehmen die natürlichen Ressourcen der Region übernehmen und davon profitieren.

Bei einer Kundgebung im Jahr 2023 prahlte Trump, dass er Venezuela „übernehmen“ wolle und „wir hätten all das Öl bekommen“.

Abbruch der Beziehungen zu China

Das zweite Ziel des US-Imperiums besteht darin, alle Regierungen Lateinamerikas daran zu hindern, enge Beziehungen zu China zu unterhalten. Washington möchte auch die regionalen Beziehungen zu Russland und dem Iran abbrechen, aber China hat oberste Priorität.

China ist bereits der wichtigste Handelspartner Südamerikas, und der wirtschaftliche Austausch wächst von Jahr zu Jahr.

Die Vereinigten Staaten führen einen Zweiten Kalten Krieg, der darauf abzielt, China zu isolieren. US-Strategen wollen nicht nur Lateinamerika, sondern die gesamte westliche Hemisphäre zu einer imperialen „Einflusssphäre” machen.

Es ist kein Zufall, dass Marco Rubio, der Außenminister unter Trump, auf seiner ersten Auslandsreise nach Panama reiste, wo er das Land erfolgreich dazu drängte, sich aus Chinas globalem Infrastrukturprojekt, der Belt and Road Initiative (BRI), zurückzuziehen.

Installation rechter Regime, die die Löhne der Arbeitnehmer niedrig halten, damit US-Unternehmen ihre Produktion „friendshoren” können

Das dritte Ziel des US-Imperiums, das eng mit den ersten beiden verbunden ist, besteht schließlich darin, alle unabhängigen linken Regierungen in Lateinamerika zu stürzen und sie durch rechte, von Oligarchen geführte Regime zu ersetzen, die gehorsam den Interessen Washingtons und der US-Unternehmen dienen.

Diese rechten Regierungen würden auch arbeitnehmerfeindliche, kapitalfreundliche Maßnahmen umsetzen, die die Löhne der Arbeiter niedrig halten, damit US-Unternehmen ihre Produktion aus Asien zurückholen oder nach Lateinamerika verlagern können, was für Trump eine wichtige Priorität ist.

Die imperialistischen Strategen der USA erkennen, dass es für die USA selbst nicht realistisch ist, sich zu reindustrialisieren und Arbeitsplätze in der Fertigung zurückzuholen, insbesondere in arbeitsintensiven Branchen, die anfällig für Gewerkschaftsbildung sind – daher planen sie stattdessen, die niedrig bezahlten lateinamerikanischen Arbeiter auszubeuten.

Der libertäre argentinische Politiker Javier Milei ist das Aushängeschild für die Art von Führer, die Washington gerne in jedem Land Lateinamerikas an der Macht sehen würde. Seine extreme neoliberale Politik, die von langjährigen Mitarbeitern der Wall-Street-Megabank JPMorgan entworfen wird, führt zu einer raschen Deindustrialisierung Argentiniens, verwandelt das südamerikanische Land in eine Rohstoffkolonie und zerstört alle lokalen Hersteller, die möglicherweise mit US-Unternehmen konkurrieren könnten.

Aus diesem Grund hat die Trump-Regierung Milei 40 Milliarden Dollar zur Rettung angeboten. Hinzu kommen 20 Milliarden Dollar, die Milei vom US-dominierten Internationalen Währungsfonds (IWF) erhalten hat, sowie 12 Milliarden Dollar von der Weltbank und 10 Milliarden Dollar von der Interamerikanischen Entwicklungsbank (IDB), insgesamt also 82 Milliarden Dollar von US-gestützten Institutionen. Diese enorme neue, auf Dollar lautende Verschuldung, die innerhalb nur eines Jahres zur Unterstützung von Mileis hyperneoliberalem Projekt angeboten wurde, entspricht in etwa dem Wert aller argentinischen Exporte in einem Jahr oder erstaunlichen 12 % des argentinischen BIP zu Marktwechselkursen (oder 5,5 % des BIP gemessen an der Kaufkraftparität, KKP).

Ein weiteres Vorbild für die Art von Führer, den das US-Imperium gerne in ganz Lateinamerika sehen würde, ist Ecuadors rechtsgerichteter Präsident Daniel Noboa, der die doppelte Staatsbürgerschaft der USA besitzt und Sohn des reichsten Oligarchen des Landes ist. Noboa treibt Maßnahmen voran, die es dem US-Militär ermöglichen, Stützpunkte in Ecuador wieder zu eröffnen und das Land jederzeit und aus beliebigen Gründen ohne Kontrolle durch die lokale Regierung zu betreten.

Trump verwandelt die koloniale Monroe-Doktrin in die Donroe-Doktrin

Donald Trump hat stolz die koloniale Monroe-Doktrin wiederbelebt, eine 202 Jahre alte Politik, die im Wesentlichen besagt, dass Lateinamerika der imperiale „Hinterhof“ des US-Imperiums ist.

Die US-Regierung verkündete die Monroe-Doktrin erstmals 1823, als sie begann, ihr territoriales Imperium sowohl nach Westen als auch nach Süden auszudehnen.

Von 1846 bis 1848 führten die USA beispielsweise einen kolonialen Angriffskrieg gegen Mexiko und stahlen die nördliche Hälfte seines Territoriums, aus der die heutigen US-Bundesstaaten Arizona, Kalifornien, Nevada, Texas, Utah und New Mexico hervorgingen (deshalb heißt es New Mexico, weil es dem „alten Mexiko” weggenommen wurde).

Es sei darauf hingewiesen, dass diese an Bodenschätzen reichen Gebiete, die Mexiko geraubt wurden, für das US-Imperium eine Geldquelle darstellten: Kalifornien ist flächenmäßig der drittgrößte US-Bundesstaat und hat die größte Einzelwirtschaft (4,1 Billionen Dollar BIP), während Texas sowohl flächenmäßig als auch wirtschaftlich (2,7 Billionen Dollar BIP) an zweiter Stelle steht.

Mit der ursprünglichen Monroe-Doktrin sandte Washington eine Botschaft an die europäischen Kolonialreiche und warnte sie, dass Lateinamerika Teil des Einflussbereichs des US-Imperiums sein würde und dass es keine europäische Intervention in der Region dulden würde. Dies wurde zynisch als eine Art kolonialer Antiimperialismus dargestellt.

Heute verwendet die Monroe-Doktrin 2.0 dieselbe zynische Formulierung, nur dass das US-Imperium nun China mitteilt, dass es keine Beziehungen zu den Ländern Lateinamerikas unterhalten darf.

Tatsächlich berichtete das Wall Street Journal, dass Beamte der Trump-Regierung ihre neokoloniale Strategie beiläufig als „Donroe-Doktrin” bezeichneten.

Gemäß dieser neokolonialen Donroe-Doktrin, so das Wall Street Journal, behandelt Trump „die Hemisphäre als eine Erweiterung des US-amerikanischen Heimatlandes, in der Washington einseitig gegen vermeintliche Feinde vorgehen wird. Loyalität wird belohnt, und Widerstand kann einen Preis haben”.

Eine noch direktere Beschreibung lieferte Pete Hegseth, Trumps extremistischer, selbsternannter Kriegsminister: „Amerika zuerst“.

Die Trump-Regierung hat ihren ultranationalistischen Slogan „America first“ (also „die USA zuerst“) still und leise zu dem neokolonialen Prinzip „Amerika zuerst“ ausgeweitet, wobei die USA an der Spitze stehen und die Kontrolle ausüben – oder, wie linke Kritiker in Lateinamerika es formulieren, „Amerika für die Nordamerikaner“.

Die Idee ist, dass die US-Regierung alles in der westlichen Hemisphäre kontrolliert, von Kanada (das Trump zum „51. Bundesstaat der USA“ machen will) und Grönland (das Trump ebenfalls gegen den Willen der indigenen Bevölkerung kolonisieren will) an der Spitze Nordamerikas bis hinunter zur Südspitze Südamerikas, in Argentinien, das von dem loyalen US-Verbündeten Javier Milei regiert wird.

Genau aus diesem Grund hat Donald Trump den lebenslangen neokonservativen Kriegsbefürworter Marco Rubio sowohl zu seinem Außenminister (Chef des Außenministeriums) als auch zu seinem nationalen Sicherheitsberater (Chef des Nationalen Sicherheitsrates) ernannt.

Rubio ist nach dem berüchtigten Kriegsverbrecher Henry Kissinger erst der zweite Beamte in der Geschichte der USA, der beide Ämter gleichzeitig bekleidet.

Der ehemalige Senator von Florida ist der wahre König der rechten Golpistas (Putschisten) von Miami. Er hat seine gesamte Karriere dem Versuch gewidmet, die linken Regierungen in Kuba, Nicaragua und Venezuela zu stürzen.

MAGA’s neokolonialer Slogan für Lateinamerika: Monroe 2.0

Das Wall Street Journal beschrieb die neokolonialen Angriffe der US-Regierung auf Lateinamerika als „Trumps neuen Krieg gegen den Terror“.

Die Zeitung interviewte Steve Bannon, der 2016 CEO von Trumps Präsidentschaftskampagne war und während seiner ersten Amtszeit als Chefstratege des US-Präsidenten fungierte.

Bannon beschrieb Trumps neokoloniale Außenpolitik stolz als „Monroe 2.0“.

„Das lässt sich der America-First-Basis viel besser verkaufen als das Zeug im Nahen Osten”, fügte Bannon hinzu und spielte damit indirekt auf den von den USA unterstützten Völkermord in Palästina und die nicht enden wollenden Kriege in Westasien an.

Das Wall Street Journal stellte fest, dass „‚Monroe 2.0‘ zu einem beliebten Schlachtruf im gesamten konservativen Lager geworden ist“.

Dies zeigt, dass Trumps rechtsextreme, sogenannte „MAGA“-Bewegung (Make America Great Again) in Wirklichkeit weder gegen Krieg noch gegen Interventionen ist. Die MAGA-Republikaner unterstützen gerne den US-Imperialismus in Lateinamerika. Sie betrachten Lateinamerikaner nicht als gleichberechtigte Menschen, sondern als minderwertig und behandeln sie alle wie Kriminelle.

Die aggressiven Angriffe auf Lateinamerika sind keineswegs ein neues Merkmal von Trumps zweiter Amtszeit.

In der ersten Trump-Regierung umgab sich der US-Präsident freiwillig mit neokonservativen Kriegstreibern wie seinem nationalen Sicherheitsberater John Bolton, der einer der Architekten des Irakkriegs in der Regierung von George W. Bush war.

Bolton gab in einem CNN-Interview stolz zu, dass die erste Trump-Regierung einen Putschversuch in Venezuela unternommen habe. „Als jemand, der bei der Planung von Staatsstreichen geholfen hat“, prahlte er, „weiß ich, dass das eine Menge Arbeit ist“.

Während dieses Putschversuchs im Jahr 2019 erklärte Bolton „stolz“, dass die Monroe-Doktrin „lebendig und gut“ sei. In seinen 2020 erschienenen Memoiren „The Room Where It Happened“ erklärte Bolton, dass es „an der Zeit sei, die Monroe-Doktrin wiederzubeleben“, und behauptete, Venezuela sei „aufgrund seiner Verbindungen zu Kuba und der Möglichkeiten, die es Russland, China und dem Iran bot, eine Bedrohung“.

In seiner ersten Amtszeit ernannte Trump auch den neokonservativen Kriegsbefürworter Mike Pompeo zum CIA-Direktor und später zum Außenminister. Auch Pompeo berief sich auf die koloniale Monroe-Doktrin, als er die von den USA unterstützten Putschversuche in Venezuela, Nicaragua und Kuba beaufsichtigte.

US-Beamte haben unmissverständlich klargestellt, dass sie den unverhohlenen Kolonialismus in Lateinamerika unterstützen.

In einer Sendung von Fox News im Oktober 2025 schlugen der republikanische Senator Lindsey Graham, ein enger Verbündeter Trumps, und der Trump-freundliche Moderator Sean Hannity vor, Venezuela zu kolonisieren und es zum 51. Bundesstaat der USA zu machen.

Trumps neuer „Krieg gegen die Drogen“ ist ein imperialistischer Krieg, der auf Lügen basiert: Es ist WMDs 2.0

US-Geheimdienste unterhalten seit langem enge Beziehungen zu Drogenhändlern in Lateinamerika.

In den 1980er Jahren finanzierte die CIA mit Drogen ihren Terrorkrieg gegen linke Gruppen in Mittelamerika. In seinem einflussreichen Buch Dark Alliance: The CIA, the Contras, and the Crack Cocaine Explosion dokumentierte der Journalist Gary Webb die Rolle der US-Geheimdienstbehörde beim Kokainhandel zur Finanzierung der Contra-Todesschwadronen (Kontrarevolutionäre), die Terror gegen Zivilisten verübten, um die sozialistische Sandinista-Regierung Nicaraguas zu stürzen.

In seinem brisanten Buch „The Big White Lie: The Deep Cover Operation That Exposed the CIA Sabotage of the Drug War“ zeigte Michael Levine, ein ehemaliger Agent der Drug Enforcement Administration (DEA), wie US-Geheimdienstmitarbeiter Drogen und Kartelle nutzten, um die imperialen Interessen Washingtons in Lateinamerika und auf der ganzen Welt voranzutreiben.

Um seine neokolonialen Angriffe auf Lateinamerika zu rechtfertigen, behauptet Donald Trump, er bekämpfe angeblich den „Drogenhandel“.

Das ist völlig falsch. Es ist eine Lüge, die an die falsche Behauptung der Regierung von George W. Bush erinnert, der Irak habe angeblich „Massenvernichtungswaffen“ (WMDs) besessen.

Erstens ist nicht Kokain, sondern synthetische Opioide wie Fentanyl für die überwiegende Mehrheit der drogenbedingten Todesfälle in den USA verantwortlich.

Venezuela ist bereits kein bedeutender Kokainproduzent mehr, hat aber praktisch nichts mit Fentanyl zu tun.

Journalisten der unabhängigen Publikation Drop Site News sprachen mit einem hochrangigen US-Regierungsbeamten und berichteten Folgendes (Hervorhebung hinzugefügt):

Der US-Geheimdienst ist zu dem Schluss gekommen, dass kaum oder gar kein Fentanyl, das in die Vereinigten Staaten geschmuggelt wird, in Venezuela hergestellt wird, trotz jüngster Behauptungen der Trump-Regierung, wie ein hochrangiger US-Beamter, der mit der Angelegenheit direkt vertraut ist, gegenüber Drop Site erklärt.

Der Beamte wies darauf hin, dass viele der Boote, die von der Trump-Regierung ins Visier genommen wurden, nicht einmal über die erforderliche Benzin- oder Motorleistung verfügen, um US-Gewässer zu erreichen, was die Behauptungen von Verteidigungsminister Pete Hegseth dramatisch untergräbt. Diese Behauptung wird durch aktuelle Äußerungen von Senator Rand Paul (R-Ky.) gestützt, der ebenfalls feststellte, dass in Venezuela kein Fentanyl produziert wird.

Selbst einige westliche Mainstream-Medien wie die Financial Times (FT) haben zugegeben, dass es bei Trumps Krieg gegen Venezuela nicht wirklich darum geht, den Drogenfluss zu stoppen.

„Die Priorität liegt jetzt darin, die Spitzenpolitiker der venezolanischen Regierung zum Rücktritt zu zwingen“, schrieb die FT. Sie fügte hinzu, dass die Trump-Regierung „die klare Drohung ausspricht, dass die Amerikaner gezielte militärische Gewalt anwenden könnten, um Maduro und seinen inneren Kreis zu fassen oder zu töten, sollten diese an der Macht festhalten“.

Dies ist nicht überraschend, da Marco Rubio während Trumps erster Amtszeit beim Präsidenten dafür lobbyierte, eine US-Invasion in Venezuela zu starten.

Heute ist Rubio die zweitmächtigste Person in der US-Regierung und überwacht nun diesen neokolonialen Krieg.

Die FT machte deutlich, dass die USA drei Hauptziele verfolgen: den Sturz der unabhängigen linken Regierung Venezuelas, die Ausbeutung der reichhaltigen natürlichen Ressourcen des Landes und die Unterbrechung seiner Beziehungen zu China, Russland und dem Iran.

„In Venezuela stehen die weltweit größten nachgewiesenen Ölreserven und wertvolle Vorkommen an Gold, Diamanten und Coltan auf dem Spiel“, betonte die Zeitung.

Die FT zitierte einen wohlhabenden, von den USA unterstützten venezolanischen Oppositionspolitiker, der verriet: „Der Plan sieht nun die Gefangennahme von Nicolás Maduro vor. Er soll gefangen genommen und getötet oder gefangen genommen und verhaftet und auf die eine oder andere Weise ausgeschaltet werden.“

Das US-Imperium hat also zwei Kriegsszenarien für Venezuela: die Panama-Option oder die Libyen-Option.

Die USA marschierten 1989 in Panama ein, töteten viele Zivilisten, stürzten die Regierung und verhafteten deren Anführer Manuel Noriega (der ironischerweise ein langjähriger CIA-Agent war, der jahrelang mit Unterstützung der US-Geheimdienste Drogenhandel betrieben hatte).

Von den USA geführte NATO-Truppen führten 2011 einen Krieg zur Regimewechsel in Libyen, töteten den linken antikolonialen Führer Muammar Gaddafi und brachten den Staat zum Zusammenbruch. Auch heute, 14 Jahre später, ist Libyen ein gescheiterter Staat ohne einheitliche Zentralregierung. Während der Herrschaft Gaddafis genossen die Menschen in dem ölreichen Land den höchsten Lebensstandard in ganz Afrika. Jetzt wird das Land endlos von Bürgerkriegen heimgesucht und es gibt Sklavenmärkte unter freiem Himmel, auf denen afrikanische Flüchtlinge wie Vieh gekauft und verkauft werden.

Beide Szenarien wären für die große Mehrheit der einfachen Arbeiterklasse Venezuelas katastrophal – doch sie werden in den Kriegsplänen der imperialistischen Strategen in Washington nie berücksichtigt.

Die US-Regierung verbündet sich mit den schlimmsten Drogenhändlern Lateinamerikas

Das US-Militär tötete im September und Oktober 2025 Dutzende Menschen bei Angriffen auf Boote in der Karibik und im östlichen Pazifik. Keines der Opfer wurde offiziell angeklagt, geschweige denn vor Gericht gestellt.

Die Trump-Regierung legte nicht den geringsten Beweis dafür vor, dass es sich bei den hingerichteten Personen um „Drogenhändler“ handelte.

Unter den Opfern befanden sich Fischer aus Venezuela, Kolumbien und Trinidad und Tobago.

Einer der wenigen Politiker in der Region, der mutig genug war, sich gegen das US-Imperium zu stellen und sich gegen dessen außergerichtliche Hinrichtungen auszusprechen, war der kolumbianische Präsident Gustavo Petro, der erste linke Staatschef des Landes.

Petro hat sich besonders offen gegen Trump ausgesprochen. In seiner Rede vor der UN-Generalversammlung im Jahr 2025 verglich der kolumbianische Präsident die US-Regierung mit Nazi-Deutschland und bezeichnete Trump als den „neuen Hitler“.

Kolumbien ist seit jeher der engste Verbündete der USA in Lateinamerika. Das Land wird seit Jahrzehnten von korrupten rechten Oligarchen regiert.

Petro ist der erste moderne Staatschef des Landes, der eine unabhängige, blockfreie Außenpolitik verfolgt. Im Mai unternahm er eine historische Reise nach Peking, wo er ein Abkommen über den Beitritt Kolumbiens zur Belt and Road Initiative unterzeichnete. Dies erzürnte die China-Falken in Washington.

Um Petro für seinen Widerstand gegen das US-Imperium und die Verteidigung der Souveränität seines Landes zu bestrafen, verhängte die Trump-Regierung Sanktionen gegen den demokratisch gewählten kolumbianischen Präsidenten und seine Familienangehörigen.

In einem wütenden Beitrag auf seiner Website Truth Social griff Trump Petro heftig an und schrieb den Namen des Landes wiederholt falsch, wobei er Kolumbien, die Nation, mit Columbia, der US-amerikanischen Universität, verwechselte.

In seinem Social-Media-Beitrag behauptete Trump ohne jegliche Beweise, Petro sei angeblich ein „illegaler Drogenboss”.

Dies ist völlig falsch und stellte einen eklatanten Angriff auf den demokratisch gewählten Führer eines souveränen, unabhängigen Landes dar.

US-Finanzminister Scott Bessent, ein milliardenschwerer Hedgefonds-Manager aus der Wall Street, schloss sich ebenfalls Trumps Lügen an. Er schrieb fälschlicherweise auf Twitter: „Seit Präsident Gustavo Petro an die Macht gekommen ist, ist die Kokainproduktion in Kolumbien auf Rekordhöhen explodiert”. Das ist eine Lüge.

Unabhängige Experten haben gezeigt, dass die Kokainproduktion unter Präsident Petro zurückgegangen ist.

Tatsächlich ist das Gegenteil von dem, was die USA behaupten, wahr: Die Kokainproduktion stieg unter dem früheren rechten Staatschef Kolumbiens, Iván Duque, der ein enger Verbündeter der USA und Freund von Trump war, erheblich an.

Während Trumps erster Amtszeit spielte die ultrakonservative Regierung von Duque in Kolumbien eine Schlüsselrolle bei dem von den USA angeführten Putschversuch im benachbarten Venezuela.

Duques politischer Mentor war die mächtigste Figur in der kolumbianischen Politik, der rechte Oligarch Álvaro Uribe.

Uribe war von 2002 bis 2010 Präsident Kolumbiens. Während dieser Zeit ermordete das von den USA unterstützte kolumbianische Militär mehr als 6.400 unschuldige Zivilisten und kleidete sie in die Uniformen revolutionärer sozialistischer Gruppen, um fälschlicherweise zu behaupten, sie seien Guerillakämpfer gewesen, was als der berüchtigte „False-Positives”-Skandal bekannt wurde.

Uribe war der engste Verbündete der USA in Lateinamerika. Er tat gehorsam alles, was Washington wollte.

Uribe ist zufällig auch einer der mächtigsten Drogenhändler in der modernen Geschichte Lateinamerikas.

Die US-Regierung weiß seit Jahrzehnten, dass Uribe ein Drogenbaron ist, hat ihn aber dennoch gerne unterstützt, weil er stets loyal den Interessen der USA in der Region gedient hat.

Ein Bericht der Defense Intelligence Agency (DIA) aus dem Jahr 1991 beschrieb Uribe als einen der „bedeutendsten kolumbianischen Drogenhändler“ und identifizierte ihn als „engen persönlichen Freund von Pablo Escobar“, der „sich auf hoher Regierungsebene der Zusammenarbeit mit dem Medellín-Kartell verschrieben hatte“.

Es gibt eine Fülle von Beweisen, die dies belegen. Die Associated Press berichtete 2018: „Als Alvaro Uribe, Kolumbiens mächtigster Politiker, vor mehr als zwei Jahrzehnten seinen Aufstieg zum Präsidenten begann, wurden US-Beamte wiederholt darauf hingewiesen, dass der aufstrebende Politiker Verbindungen zu den Drogenkartellen des Landes hatte, wie aus kürzlich freigegebenen Depeschen des Außenministeriums hervorgeht”.

Trotz Uribes gut dokumentierter Vergangenheit als Drogenhändler verteidigt die US-Regierung ihn bis heute öffentlich.

Während die Trump-Regierung fälschlicherweise behauptet, ihr Krieg gegen Venezuela diene dazu, den Drogenfluss zu stoppen, überschüttet Rubio den Drogenhändler Uribe mit Lob.

„Die kolumbianische Justiz hat gesiegt, da der ehemalige Präsident Uribe nach Jahren der politischen Hexenjagd gegen ihn und seine Familie freigesprochen wurde“, twitterte Marco Rubio am 21. Oktober und fügte den Hashtag „Uribe ist unschuldig“ hinzu.

Zu Beginn des jüngsten Krieges der Trump-Regierung gegen Venezuela im Juli twitterte Rubio: „Das einzige Verbrechen des ehemaligen kolumbianischen Präsidenten Uribe bestand darin, unermüdlich für sein Heimatland zu kämpfen und es zu verteidigen“.

Dies ist nachweislich falsch.

Neben Uribes Zusammenarbeit mit Drogenkartellen ist seit Jahrzehnten bekannt, dass Uribe und seine Familie eng mit rechtsextremen Todesschwadronen zusammenarbeiten, die im Auftrag großer Unternehmen, Grundbesitzer und Oligarchen linke Aktivisten, Gewerkschafter, Landverteidiger und indigene Führer in Kolumbien töten.

Tatsächlich nutzte eine rechtsextreme paramilitärische Gruppe in Kolumbien eine Ranch der Familie Uribe als Operationsbasis.

All dies zeigt, dass die Politik der US-Regierung in Lateinamerika grundlegend auf Lügen basiert.

Die Vereinigten Staaten unterstützen seit Jahrzehnten die schlimmsten Drogenhändler der Region, um unabhängige, linke Regierungen zu destabilisieren und die Interessen US-amerikanischer Unternehmen zu fördern.

Trumps neokolonialer Krieg gegen Lateinamerika ist heute sicherlich nichts Neues. Jeder US-Präsident hat in der Region imperiale Verbrechen begangen.

Der Unterschied zu Trump besteht jedoch darin, dass er stolz darauf ist, ein Kolonialist zu sein. Er versteckt es nicht. Er wiederholt nicht zynische Propaganda über „Demokratie“ und „Menschenrechte“.

Trump spricht das Unausgesprochene laut aus. Er hat dem US-Imperium die Maske abgenommen und sein wahres Gesicht gezeigt: ein hässliches Antlitz, das auf Lügen, Ausbeutung und Krieg basiert.