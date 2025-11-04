Alfredo Jalife-Rahme

Die US-Führung drängt Präsident Donald Trump zur Rückkehr zu Hillary Clintons Politik der Spaltung Russlands und Chinas. Diese Politik entstand jedoch während des Ukraine-Krieges und wird trotz der US-Sanktionen gegen Abnehmer russischer Kohlenwasserstoffe fortgeführt. Richard Nixons Politik gegen das Bündnis zwischen Mao und Chruschtschow war zwar für Washington zweifellos erfolgreich, doch Peking und Moskau wussten Dank ihrer Geschichte, dass sie im Falle einer Spaltung unweigerlich nacheinander vom Westen zerschlagen würden.

Wir erleben ein hochstrategisches „Machtspiel“ zwischen den drei Supermächten USA, Russland und China – zu denen wir auch Indien hinzufügen können – mit ihren jeweiligen Positionen auf der Weltbühne, das lokale und regionale Bewegungen miteinbezieht, die sich gegenseitig beeinflussen.

Auf Trumps dramatische Verschiebung des Budapester Gipfels mit Putin [1] folgte die Wiederaufnahme seines anderen Projekts: eines Gipfels mit Xi in Südkorea, der zuvor auf Eis gelegt worden war.

In ähnlicher Weise weigerte sich Trump, die tödlichen Langstreckenmarschflugkörper vom Typ Tomahawk an die Ukraine zu liefern, indem er sie von der zunehmend kriegerischen Europäischen Kommission unter der Leitung