Trump zur Untersuchung der Beweise für Wahlbetrug: „Es muss sofort etwas unternommen werden“!

Präsident Donald Trump hat am Dienstag eine Erklärung veröffentlicht, in der er den ehemaligen militärischen Geheimdienstoffizier Seth Keshel für seine Untersuchung der Präsidentschaftswahlen 2020 lobt. Die Untersuchung ergab, dass die Wahl gestohlen war.

Trump, der schrieb, er kenne Keshel nicht persönlich, meinte, die Zahlen seien „überwältigend“. „Sie zeigen, dass ich die Wahl mit großem Vorsprung gewonnen habe“. Er erwarte, dass die Demokraten nun alles tun werden, um zu verhindern, dass die Wahrheit ans Licht kommt, einschließlich der Inhaftierung von Personen.

Er nannte den Wahlbetrug „eine offene Wunde“ und sagte, es müsse sofort etwas unternommen werden. Die Untersuchung wurde am vergangenen Wochenende auf Telegram von Keshel veröffentlicht. Der ehemalige Geheimdienstoffizier verglich die Stimmenzahlen mit geschätzten Zahlen, die u. a. auf politischen Trends, Bevölkerungswachstum und -rückgang sowie der Wahlgeschichte beruhten.

Keshels Untersuchungen zeigen, dass mehr als acht Millionen Stimmen zu viel an Joe Biden vergeben wurden. Am Dienstag war er zu Gast in Bannons War Room, um über seine Erkenntnisse zu sprechen:

President Trump: "These numbers are overwhelming, election-changing, and according to Keshel, could be even bigger in that they do not account for cyber-flipping of votes. They show I won the election—by A LOT!"



WATCH Capt. Keshel breaks it down here👇pic.twitter.com/aWfmnzHEqw