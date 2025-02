TrumpED 2025: Privatisierung der Schulwahl, Finanzierung sozialer Auswirkungen und Demontage des Bildungsministeriums

Von John Klyczek

In Übereinstimmung mit dem Projekt 2025 verspricht Trump, das Bildungsministerium abzuschaffen und durch „Schulwahl“ zu ersetzen. Anstatt die Kontrolle des Bundes über das Bildungswesen zu beenden, droht die Bildungspolitik des Projekts 2025 damit, sowohl die staatliche als auch die unternehmerische Kontrolle über das Schulwesen auszuweiten, um die Bildungstechnokratie für die 4. Industrielle Revolution zu optimieren.

Präsident Donald Trump hat öffentlich erklärt: „Ich weiß nichts über das Projekt 2025“ und „Ich habe nichts mit dem Projekt 2025 zu tun. . . . Ich habe es nicht gelesen. Ich will es auch nicht lesen. Ich werde es nicht lesen.“ Trump hat auch versichert: „Ich habe keine Ahnung, wer dahintersteckt. Ich bin mit einigen der Dinge, die sie sagen, nicht einverstanden, und einige der Dinge, die sie sagen, sind absolut lächerlich und miserabel.“ Offensichtlich sind diese Aussagen widersprüchlich, denn wenn Trump die Machenschaften von Projekt 2025 wirklich nicht kennt, wie kann er dann ehrlich seine Richtlinien ablehnen, insbesondere wenn er das offizielle ‚Playbook‘, ‚Mandate for Leadership: Project 2025‘, nicht wirklich gelesen hat?

Während Sie über die Antwort auf diese Frage nachdenken, bedenken Sie, dass der Projekt-2025-Mitarbeiter Russell Vought mit einer versteckten Kamera aufgenommen wurde, die ihn dabei erwischte, wie er sagte, dass Trumps öffentliche Distanzierung von Projekt 2025 lediglich ein Ablenkungsmanöver sei, um seine Gegner in den Medien und der Politik zu beschwichtigen. Inzwischen haben mindestens 29 Projekt-2025-Mitarbeiter, darunter auch der Projekt-2025-Direktor Paul Dans, während seiner ersten Präsidentschaftsverwaltung in offiziellen Positionen auf verschiedenen Ebenen unter Trump gedient.

In Trumps zweiter Amtszeit sind viele seiner Kandidaten für hochrangige Positionen in seiner Exekutive Mitwirkende des Projekts 2025. Dazu gehören Ernennungen in das Kabinett, wie John Ratcliffe, der Direktor der Central Intelligence Agency (CIA), und Russell Vought, der Direktor des Office of Management and Budget. Zu den weiteren Ernennungen gehören Tom Homan, der Trumps Grenzbeauftragter ist, und Brendan Carr, der Vorsitzende der Federal Communications Commission. Insgesamt deutet diese Konstellation von Projekt-2025-Mitwirkenden, die Trump umgeben, darauf hin, dass seine Regierung zumindest einige der Projekt-2025-Richtlinien übernehmen wird, wie z. B. die Massendeportation, die bereits von Homan durchgeführt wird.

Heritage Foundation, Projekt 2025: Mandat für Führung

Heritage Foundation, Projekt 2025 „Playbook“

In Bezug auf die Bildungspolitik hat Trump Linda McMahon als Bildungsministerin nominiert. McMahon hat zwar nicht zum Projekt 2025 beigetragen, aber die Heritage Foundation, die die Veröffentlichung des Projekts 2025 beaufsichtigte, wurde von America First Works Inc. finanziert, wo McMahon als „Vorstandsmitglied“ und „Senior Advisor“ tätig ist. McMahon hat, wie Trumps frühere Bildungsministerin Betsy DeVos, mehrere gemeinnützige Unternehmen geleitet, darunter America First Works Inc. und das America First Policy Institute, die sich für öffentlich-private Partnerschaften im Bereich „Schulwahl“ einsetzen, die auch im Projekt 2025 befürwortet werden.

In Erwartung ihrer Bestätigung als Sekretärin hat sich McMahon bereits mit mehreren Kongressabgeordneten getroffen, darunter Senator Mike Lee (R-UT), Senator Dave McCormick (R-PA) und Senator Tommy Tuberville (R-AL), um den Ball für korporatistische Schulwahl-Überholungen ins Rollen zu bringen, die mit dem Projekt 2025 übereinstimmen. Angesichts von McMahons Werdegang signalisiert ihre Nominierung als Bildungsministerin, dass die Trump-Regierung die Pläne des Projekts 2025 zur Demontage des Bildungsministeriums (ED) und zur Ausweitung der Korporatisierung der Schulwahl vorantreiben wird.

Linda McMahon

Offizielles Foto als SBA-Administratorin

Weit davon entfernt, die staatliche Kontrolle über Schulen abzuschaffen, würde der Plan des Projekts 2025 zur Auflösung des Bildungsministeriums lediglich die Bürokratien umstrukturieren, die an der Verwaltung der Bildungsansprüche des Bundes beteiligt sind. In der Zwischenzeit werden die Reformen des Projekts 2025 zur Schulwahl, zu denen auch bundesweite „Bildungssparkonten“ (ESAs) gehören, wahrscheinlich die staatliche Kontrolle über Privatschulen, einschließlich religiöser Schulen, und Heimunterricht ausweiten, während gleichzeitig ed-tech-Unternehmen öffentlich subventioniert werden. Gleichzeitig sind die Steuergutschriften für die Schulwahl im Rahmen des Projekts 2025 darauf ausgelegt, die Kommerzialisierung des Bildungswesens durch öffentlich-private Partnerschaften auszuweiten, die Bildungstechnologie nutzen, um Daten darüber zu sammeln, wie sich „Pay for Success“-Stipendien (PFS) auf die Ergebnisse der Schüler für die Sozialkreditwirtschaft der Vierten Industriellen Revolution (4IR) auswirken.

Wie ich in einer Vielzahl von Artikeln und in meinem Buch „School World Order: The Technocratic Globalization of Corporatized Education“ (Schulweltordnung: Die technokratische Globalisierung der konzerngesteuerten Bildung) ausführlich dokumentiert habe, ist „Schulwahl“ nichts anderes als ein Euphemismus für eine Reihe von öffentlich-privaten Partnerschaften, die die staatliche Bildung korporatisieren, indem sie Steuersubventionen in Privatschulen, Charter-Schulunternehmen und Ed-Tech-Unternehmen leiten. Anstatt die Freiheit der Lehrpläne unabhängig von der Kontrolle durch die Bundesregierung zu fördern, ist das Menü der „Schulwahl“ von Project 2025 darauf ausgerichtet, die Optionen auf staatlich regulierte Privatschulen, Charter-Bildungsunternehmen und Ed-Tech-Unternehmen oder von Unternehmen verwaltete PFS-Stipendien zu beschränken, die die Lernanalysen der Schüler für die Kommerzialisierung sozialer Kredite in der digitalen Wirtschaft der 4. Industriellen Revolution auswerten. Tatsächlich sind die Hauptarchitekten des Projekts 2025 im State Policy Network (SPN) verankert: einem alten Sumpf neokonservativer und libertärer Think Tanks, der seit langem von der Philanthropie der Koch-Brüder finanziert wird, um die öffentlich-private „Schulwahl“-Korporatisierung und die Finanzierung sozialer Auswirkungen voranzutreiben, die integraler Bestandteil der geplanten Stakeholder-Wirtschaft der 4IR sind.

Das Gesetz zur Umstrukturierung des Bildungsministeriums: Die Kreidetafeln auf der Titanic neu mischen

Führungsauftrag: Projekt 2025 empfiehlt der Trump-Regierung, das Bildungsministerium durch die Verabschiedung eines „Gesetzes zur Reorganisation des Bildungsministeriums“ aufzulösen. Trump selbst hat sich im Wesentlichen damit einverstanden erklärt, da er versprochen hat: „Eine weitere Sache, die ich sehr früh in der Regierung tun werde, ist die Schließung des Bildungsministeriums in Washington D.C. und die Rückgabe aller Bildungs- und Bildungsaufgaben und -bedürfnisse an die Bundesstaaten.“ Trump hält sein Versprechen und bereitet sich darauf vor, eine Durchführungsverordnung zu unterzeichnen, die „alle Funktionen des Ministeriums [des Bildungsministeriums] schließen würde, die nicht ausdrücklich in der Satzung festgelegt sind, oder bestimmte Funktionen in andere Ministerien verlagern würde“, so Newsweek. In der Zwischenzeit hat das Department of Government Efficiency Verträge und Zuschüsse des Bildungsministeriums im Wert von fast 1 Milliarde US-Dollar gekürzt. Republikanische Kongressabgeordnete haben außerdem die Gesetzesvorlagen HR 369 und HR 899 eingebracht, die die Abschaffung oder Beseitigung des Bildungsministeriums zum Ziel haben.

Offizielles Siegel des US-Bildungsministeriums

Trump mag sich zwar dem Plan von Project 2025 anschließen, das ED auslaufen zu lassen, ob er es weiß oder nicht, aber allein dadurch würde nicht „die gesamte Bildung … an die Bundesstaaten zurückgegeben“. Anstatt die Kontrolle der Regierung über das Bildungswesen zu beenden, würde die Abschaffung des ED allein nur die für die Schulen zuständigen Bürokratien neu ordnen, da die im Rahmen des Elementary and Secondary Education Act (ESEA), des Higher Education Act (HEA), des Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) und des Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA) vorgesehenen Bundesansprüche weiterhin bestehen würden. Sofern die Trump-Regierung nicht auch Gesetze zur Aufhebung des ESEA, des HEA, des IDEA und des WIOA verabschiedet, würden die Mandate für die Verwaltung der Bildungsansprüche des Bundes lediglich auf andere Regierungsbehörden verlagert. Tatsächlich ist eine solche Umverteilung der Bildungsansprüche des Bundes durch eine „Reorganisation“ der Regierungsbürokratien genau das, was im Projekt 2025 vorgesehen ist.

Laut dem Playbook von Project 2025 würde das vorgeschlagene „Gesetz zur Reorganisation des Bildungsministeriums“ den Großteil der bundesstaatlichen Bildungsansprüche an das Ministerium für Gesundheit und menschliche Dienste (HHS) und das Arbeitsministerium (DOL) übertragen, während andere Ansprüche an das Justizministerium (DOJ), das Handelsministerium (DOC) und das Außenministerium (DOS) übertragen würden.

Zum Beispiel:

Das Office of Post-Secondary Education, das HEA-Ansprüche verwaltet, würde an das HHS übertragen werden.

Das Office of Special Education and Rehabilitative Services, das IDEA-Ansprüche verwaltet, würde an das HHS übertragen werden.

Das Office of Career, Technical, and Adult Education, das WIOA-Ansprüche verwaltet, würde an das DOL übertragen werden.

Das Büro für Bürgerrechte, das Titel IX der ESEA- und HEA-Änderungen von 1972 durchsetzt, würde an das Justizministerium übertragen werden.

Das Institut für Bildungswissenschaften, das die regionalen Bildungslabore gemäß Titel IV des ESEA beaufsichtigt, würde an das Census Bureau des DOC übertragen werden.

Programme, die „für die nationale Sicherheit wichtig sind“, würden an das Außenministerium übertragen werden.

Auf diese Weise würde das „Gesetz zur Neuorganisation des Bildungsministeriums“ des Projekts 2025 die Reichweite der Regierung in die Bildung tatsächlich erweitern und nicht verringern, da fünf verschiedene Bundesbehörden und nicht nur ein einziges Ministerium die Befugnis über die Schulsysteme erhalten würden. In der Zwischenzeit würden die „Mitarbeiter des Bildungsministeriums, deren Positionen als wesentlich für die Mission erachtet werden, mit ihren zugehörigen Programmen“ in die neu ernannten Ministerien wechseln, sodass ein Großteil des bürokratischen Personals gleich bleiben wird.

Gleichzeitig würde die Umstrukturierung des Bildungsministeriums durch das Projekt 2025, bei der das Bildungsministerium dem Gesundheits- und dem Arbeitsministerium unterstellt wird, die Bundesbürokratie im Grunde in ein System zurückverwandeln, das an die Zeiten des Ministeriums für Gesundheit, Bildung und Wohlfahrt (HEW) erinnert, das zentralisierte „Planungs-, Programmierungs- und Budgetierungssysteme (PPBS)“ als Vorläufer des Bildungsministeriums und des Gesundheitsministeriums einführte. Während das „Department of Education Organization Act“ von 1979 HEW auflöste und sein Office of Education in das ED umwandelte, während es seine Offices of Health and Welfare in das HHS umwandelte, würde das „Department of Education Reorganization Act“ des Projekts 2025 lediglich die Offices des ED wieder in das HHS und andere Abteilungen wie das DOL verlagern, das „Welfare-to-Work“-Zuschüsse verwaltet. Kurz gesagt würde die Auflösung des Bildungsministeriums durch das Projekt 2025 die Bundesbehörden für Gesundheit und Bildung unter dem Dach des HHS zusammenfassen, so wie sie unter dem Dach des HEW zusammengefasst waren, während andere Behörden, wie das DOL, Programme zur Förderung des Übergangs von der Schule ins Berufsleben und zur Förderung des Übergangs von der Sozialhilfe in den Arbeitsmarkt verwalten würden.





RAND Corporation, PPBS-Flussdiagramm – Quelle |

Offizielles Siegel des US-amerikanischen Ministeriums für Gesundheit, Bildung und Soziales

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Plan des Projekts 2025 zur Auflösung des Bildungsministeriums nur ein weiterer Versuch ist, das Labyrinth der Bundesbürokratie zu erneuern, das die schulischen Lernergebnisse schon immer systematisch auf eine Ansammlung von psychischer Gesundheit und beruflichen Kompetenzen reduziert hat, die die Platzierung der Schüler in der „Humankapital“-Lieferkette der Planwirtschaft Amerikas bestimmen. Durch die Verteilung der bundesstaatlichen Bildungsansprüche auf das HHS und das DOL würde die Datenerfassung der psychischen Gesundheit und der beruflichen Laufbahn der Schüler durch das HHS bzw. das DOL optimiert, wodurch die Medikalisierung und Kommerzialisierung der staatlichen Schulbildung verstärkt würde. In dieser neu verteilten Bürokratie würden das HHS und das DOL auch die Gesundheit und die beruflichen Ergebnisse der Schüler im Zusammenhang mit PFS-Stipendien verfolgen, die durch die im Projekt 2025 vorgeschlagenen Steuergutschriften für die Schulwahl subventioniert werden.

Schulwahl, Investitionen in soziale Projekte und staatliche Kontrolle von Privat-, Religions- und Heimschulen

Es sollte keinen Zweifel daran geben, dass Trump die im Projekt 2025 dargelegten Reformen zur Schulwahl grünes Licht geben wird. Von seiner früheren Ernennung von Betsy DeVos zur Bildungsministerin bis hin zu seinen aktuellen Nominierungen von Linda McMahon und Penny Schwinn für das Amt der Bildungsministerin bzw. der stellvertretenden Bildungsministerin hat Trump das Bildungsministerium konsequent mit Befürwortern der Schulwahl besetzt. Präsident Trump knüpft an seine erste Amtszeit an und hat verkündet, dass die im Projekt 2025 befürwortete „universelle Schulwahl“ ein Eckpfeiler seiner politischen Agenda „Agenda 47“ sein wird. Um sein Versprechen einzulösen, hat Trump die Durchführungsverordnung 14191 („Erweiterung der Bildungsfreiheit und -möglichkeiten für Familien“) unterzeichnet, die die Bildungs- und Arbeitsminister anweist, „Ermessenszuschussprogramme zur Erweiterung der Bildungsfreiheit“ zu formulieren, während der Minister für Gesundheit und Soziales angewiesen wird, „Blockzuschüsse … zur Erweiterung der Bildungsmöglichkeiten … einschließlich privater und konfessionsgebundener Optionen“ zu formulieren.

Donald und Melania Trump, Agenda 47

Executive Order 14191: „Erweiterung der Bildungsfreiheit und -möglichkeiten für Familien“

Die universellen Schulwahlreformen der Agenda 47 und des Projekts 2025 werden auf der Welle der von den Republikanern geführten Schulwahlgesetze gipfeln, die im Laufe des Jahres 2023 verabschiedet wurden. Dieses Jahr wurde zum „Jahr der Bildungswahl“ ernannt, nachdem zwanzig Bundesstaaten Subventionen für die Schulwahl hinzugefügt oder erweitert hatten. Im darauffolgenden Wahljahr 2024 schlossen sich drei weitere Bundesstaaten diesem Trend an. Im Rahmen der Vorbereitungen auf die Legislaturperioden auf Bundesebene im Jahr 2025 ebneten republikanische Gouverneure wie der Gouverneur von Tennessee, Bill Lee, und der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, den Weg für die Verabschiedung von Gesetzesentwürfen zur allgemeinen Schulwahl, indem sie Kongresskandidaten für 2024, ob Amtsinhaber oder Herausforderer, die sich nicht zur Unterstützung von Schulwahlreformen verpflichten wollten, aus dem Rennen warfen.

Mit dem Sieg von Trump und einem republikanischen Mandat ist nun der Weg frei für die Ausweitung der Privatisierung der Schulwahl durch das Projekt 2025 durch die Deregulierung von Charter-Schulunternehmen, die Genehmigung von ESAs zur Verteilung von ESEA-Titel-I-Mitteln und die Subventionierung von „Scholarship Granting Organizations“ (SGOs) mit Steuergutschriften des Bundes, die im Rahmen des „Educational Choice for Children Act“ (ECCA) gewährt werden. Trump hat sich für die offene Fahrspur entschieden und den Ball für das Projekt 2025 bereits ins Rollen gebracht, indem er einen Runden Tisch zur Nationalen Woche der Schulwahl einberufen hat, bei dem er republikanische Gouverneure, darunter Lee und Abbotts Vizegouverneur Daniel Patrick, empfing und sie darüber beriet, wie sie die Schulwahlzuschüsse nutzen können, die im Rahmen seiner neuen EO 14191 ausstehen.

Gouverneur von Tennessee, Bill Lee (links), und Gouverneur von Texas, Greg Abbott (rechts)

Während das „Playbook“ des Projekts 2025 eine „Lockerung der bundesstaatlichen Beschränkungen für Charter Schools“ fordert, legt das „Playbook“ einen ehrgeizigeren Schwerpunkt auf die Einführung von ESAs und Steuergutschriften, die staatliche Subventionen nicht nur in Charter-Schulunternehmen, sondern auch in Privatschulen, einschließlich religiöser Schulen, und Heimschulen leiten. Zwar würden sowohl die ESA- als auch die Steuergutschrift-Vorschläge des Projekts 2025 öffentliche Steuergelder in private Unternehmen umleiten, doch hat jeder Vorschlag unterschiedliche Auswirkungen auf die Ausweitung der Unternehmensbildung im öffentlichen Bildungswesen oder die bundesstaatliche Regulierung von Privat-, Religions- und Heimschulen. Insbesondere könnten ESAs die Regulierungsbefugnisse der Bundesregierung erweitern, während die von Project 2025 vorgeschlagenen Steuergutschriften darauf abzielen, „Pay for Success“-Investitionen (PFS) zu optimieren, die Gewinne basierend darauf erzielen, ob die Gesundheit und die Karriereergebnisse der Schüler den von ESG und anderen sozialen Kreditindizes standardisierten Benchmarks entsprechen.

In Bezug auf die Aussichten von ESAs fordert das Projekt 2025, dass ein Teil der ESEA-Titel-I-Mittel jedes Schülers für „Bildungssparkonten“ verwendet wird, „die Eltern für die Bezahlung von Privatlehrern, Bildungstherapeuten, Büchern und Lehrmaterialien, Privatschulgebühren, Transportkosten und mehr verwenden können“. Auf der Grundlage dieser Bestimmungen könnten solche ESA-Stipendien nicht nur zur Subventionierung von „Privatschulen“, sondern auch von Big-Tech-Unternehmen durch den Kauf von EdTech-Produkten verwendet werden, die für das allgegenwärtige Data-Mining und die allgegenwärtige KI unerlässlich sind und die soziale Kreditwirtschaft der 4. Industriellen Revolution vorantreiben. Beispiele:

Die ESA-Mittel für „Lehrmaterialien“ könnten für den Kauf von Skinnerian-Lernsoftware für adaptives Lernen verwendet werden, wie z. B. Clever und Knewton, die von Peter Thiel finanziert wurden, sowie Dreambox und Brightspace LeaP, die alle die kognitiven Verhaltenspsychometrie von Schülern dataminen.

Links: Dreambox Learning, „Adaptives Lernen – Was ist das?“ | Rechts: Peter Thiel – Quelle

Die ESA-Gelder für „Bildungstherapien“ könnten zur Finanzierung von tragbaren Biofeedback-Geräten verwendet werden, wie z. B. HeartMath EKG-Monitore zur Bewältigung von Prüfungsangst und BrainCo EEG-Stirnbänder zur Behandlung von ADHS, die beide die sozio-emotionale Biometrie von Schülern auswerten.

Links: Inneres Gleichgewicht – Quelle: |

Rechts: Gehirntechnologie, Implantate und Neuroprothetik – Quelle

Die ESA-Gelder für „persönliche Tutoren“ könnten für GPT-KI-Tutoren ausgegeben werden, die die kognitiven Verhaltens- und sozio-emotionalen Algorithmen der Schüler dataminen.

Der Tischroboter Moxie – Quelle

Gleichzeitig könnten die ESA-Stipendien für „Privatschulunterricht“ an bundesstaatliche Vorschriften gebunden sein, die Privat- und Heimschulen der staatlichen Kontrolle unterstellen. Nehmen wir das „Creating Hope and Opportunity for Our Students‘ Education (CHOOSE) Act“ (Gesetz zur Schaffung von Hoffnung und Möglichkeiten für die Bildung unserer Schüler (CHOOSE)) des Bundesstaates Alabama, das 7.000 US-Dollar an ESAs für den Besuch einer „akkreditierten Privatschule, einschließlich kirchlicher, konfessioneller oder religiöser Schulen“ sowie 2.000 US-Dollar an ESAs für die Kosten im Zusammenhang mit dem Besuch einer „Homeschool“ vorsieht. Das CHOOSE-Gesetz sieht vor, dass Auszahlungen aus diesen ESAs den folgenden Bestimmungen unterliegen:

„[P]articipating school[s]“, die ESA-Gelder erhalten, müssen sich „[a]gree to comply with all applicable health and safety laws or codes“ und „require all participating students receiving program funds to take a standardized assessment“. Darüber hinaus müssen „participating school[s]“ „[p]rovide the department [of Revenue] with school-level test results for participating students“. Die Nichteinhaltung „stellt für das Ministerium einen Grund dar, nach eigenem Ermessen die … teilnehmende Schule von der Auszahlung von Programmmitteln auszuschließen oder zu disqualifizieren.“

„Eltern“, einschließlich „Homeschooling“-Eltern, die ESA-Mittel erhalten, müssen sich „verpflichten, die vom Ministerium für die Verwaltung des Programms erlassenen Regeln einzuhalten“ und „dem Ministerium alle Informationen vorzulegen, die das Ministerium für die Umsetzung des Programms benötigt“. Die Nichteinhaltung „stellt für die Behörde einen Grund dar, nach eigenem Ermessen die [ESA-]Gutschrift, die ansonsten gemäß diesem Gesetz gewährt wird, zu widerrufen, zurückzufordern, auszusetzen oder zu verweigern.“

Ähnliche Einschränkungen könnten durch bundesstaatliche ESA auferlegt werden, da Project 2025 darauf hinweist, dass der Alabama CHOOSE Act eines der zehn staatlichen ESA-Gesetze ist, auf denen sein Vorschlag für bundesstaatliche ESA basiert. Infolgedessen würden solche ESA nach Titel I die Privatschulen ebenso verstaatlichen wie die öffentliche Bildung, gleichzeitig die Reichweite der großen Regierung erweitern und die Gewinne der großen Unternehmen maximieren.

Am anderen Ende der Plattform für Schulwahl von Projekt 2025 steht ein Vorschlag zur Verabschiedung des „Educational Choice for Children Act (ECCA)“ (Gesetz über die Bildungswahl für Kinder (ECCA)), der Unternehmen, die an „Scholarship Granting Organizations“ (SGOs) spenden, die dafür vorgesehen sind, „Stipendien“ an Schüler zu vergeben, um die Kosten für „qualifizierte Grund- oder Sekundarschulbildung“ zu decken, Steuergutschriften auf Bundesebene gewähren würde. Laut ECCA gehören zu diesen qualifizierten Ausgaben „Nachhilfekosten“ und „Kosten an privaten oder religiösen Grund- und weiterführenden Bildungseinrichtungen“.

„Bildungsgesetz für Kinder“ – Quelle

Im Gegensatz zum CHOOSE Act legt der ECCA fest, dass „nichts in diesem Gesetz oder in einer durch dieses Gesetz vorgenommenen Änderung so ausgelegt werden darf, dass es einer Bundes-, Landes- oder lokalen Regierungsstelle oder einem ihrer Beamten oder Angestellten gestattet, erlaubt, ermutigt oder autorisiert wird, einen Aspekt einer privaten oder religiösen Grund- oder weiterführenden Bildungseinrichtung anzuordnen, zu leiten oder zu kontrollieren.“ Das ECCA legt jedoch auch fest, dass „nichts in diesem Gesetz oder einer durch dieses Gesetz vorgenommenen Änderung so ausgelegt werden darf, dass es einer Bundes-, Landes- oder lokalen Regierungsstelle oder einem Beamten oder Angestellten derselben gestattet, erlaubt, ermutigt oder autorisiert wird, einen Aspekt einer Stipendienorganisation zu beauftragen, zu leiten oder zu kontrollieren“. Mit anderen Worten: Während das ECCA verhindert, dass private und religiöse Schulen aufgrund der Annahme staatlich subventionierter SGO-Stipendien bundesstaatlich reguliert werden, hindert es SGO-Unternehmen nicht daran, die Bedingungen, einschließlich der Bestimmungen über die sozialen Auswirkungen von PFS, der Stipendien zu kontrollieren.

Natürlich sind „Pay for Success“-Verträge im Every Student Succeeds Act (ESSA) vorgesehen, der das ESEA neu autorisiert und ändert. Gemäß ESSA können „Pay for Success“-Verträge vorsehen, dass eine SGO Unternehmensgelder im Voraus für Stipendien bereitstellt und diese dann von der Regierung zurückerhält, zusammen mit einem potenziellen Gewinn, je nachdem, ob die Ergebnisse der Studierenden die prognostizierten „sozialen Auswirkungen“ erfüllen oder übertreffen, die mit ESG und anderen sozialen Kreditmetriken übereinstimmen. Tatsächlich vergeben viele SGO ihre Stipendien über Verträge mit sozialer Wirkung.

Nehmen wir das Sagamore Institute, das „eine handlungsorientierte Denkfabrik“ ist, die Investitionen mit „sozialer Wirkung“ durch „nachhaltige Initiativen“ fördert, wie z. B. ihr „Stipendienprogramm für Bildungsfreiheit“. Das Sagamore Institute ist im Rahmen des „School Scholarship Tax Credit Program“ des Bildungsministeriums des Bundesstaates Indiana als „Certified Participating SGO“ registriert und vergibt „Education Choice“-Stipendien in „Partnerschaft mit großen und kleinen Schulen, traditionellen und klassischen Schulen, säkularen und konfessionellen Schulen sowie Schulen, die sich um Bevölkerungsgruppen mit besonderen Bedürfnissen kümmern“. Das Sagamore Institute hat auch „Impact Investing“ vorangetrieben, das auf eine „Angebotsseitige Wohlfahrtsreform“ abzielt, die „privates Kapital für das Gemeinwohl“ umverteilt, um so sozioökonomische Ungleichheiten zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen zu beseitigen.

The Sagamore Institute – Quelle

In ähnlicher Weise vergibt die Point Foundation, die „die größte Stipendienorganisation des Landes für LGBTQ-Studierende“ ist, „Impact“-Stipendien, die darauf abzielen, „Generationen von Rassismus und ein Bildungssystem, das aus diskriminierenden Richtlinien hervorgegangen ist, zu mildern, indem LGBTQ-Studierenden, die sich als Schwarze, Indigene und People of Color [BIPOC] identifizieren, finanzielle Unterstützung, Gemeinschaftsressourcen und berufliche Weiterbildung zur Verfügung gestellt werden“. Die Stipendien der Point Foundation, die von Partnern des Weltwirtschaftsforums (WEF) wie Amazon und Morgan Stanley gesponsert werden, werden durch Spenden finanziert, die für die „Förderung von sozialer Gerechtigkeit, Vielfalt, Inklusion und Gleichstellung“ sowie für „Gerechtigkeit“ vorgesehen sind. Mit anderen Worten: Die Impact-Stipendien der Point Foundation werden vergeben, um die Ergebnisse der sozialen Gerechtigkeit für LGBTQ-BIPOC-Interessengruppen in Übereinstimmung mit der vom WEF befürworteten ESG-Sozialkreditwirtschaft zu fördern.

Point Foundation: Der LGBTQ-Stipendienfonds – Quelle

Wenn Sie glauben, dass solche „DEI“-Einflussstipendien aufgrund der jüngsten Executive Orders (EOs) von Trump verboten wurden, dann irren Sie sich. Die EOs 14151 („Beendigung radikaler und verschwenderischer DEI-Programme und Bevorzugung der Regierung“) und 14173 („Beendigung illegaler Diskriminierung und Wiederherstellung leistungsbasierter Chancen“) heben nur die DEI-Bestimmungen auf, die in früheren Executive Orders festgelegt wurden, einschließlich EO 11246, EO 11478, EO 12898, EO 13583, EO 13672 und EO 13985. Obwohl EO 14190 („Beendigung der radikalen Indoktrination in der Schulbildung von der Vorschule bis zur 12. Klasse“) „Bundesfinanzierungsquellen und -ströme, einschließlich Zuschüsse oder Verträge, die den Unterricht, die Förderung oder die Verbreitung der Gender-Ideologie oder der Ideologie der diskriminierenden Gleichheit direkt oder indirekt unterstützen oder subventionieren“, ausschließt, geschieht dies nur „im größtmöglichen Umfang, der mit dem geltenden Recht vereinbar ist“. Da keine der von Trump erlassenen Durchführungsverordnungen die im ESSA-Gesetz kodifizierten Bestimmungen zu Vielfalt, Gerechtigkeit, Inklusion oder PFS aufhebt, verbietet keine seiner Durchführungsverordnungen ESSA-PFS-Verträge, die SGO-Wirkungsstipendien subventionieren, die auf DEI- oder ESG-Ergebnisse abzielen; noch verbietet eine seiner Durchführungsverordnungen Steuergutschriften des Bundes, die Unternehmensspenden an solche SGOs subventionieren.

PFS-Wirkungsinvestitionen werden nicht nur von „linken“ DEI-Organisationen vorangetrieben, sondern auch von „rechten“ konservativen Denkfabriken wie dem American Enterprise Institute (AEI), wo Max Eden, Mitverfasser des Kapitels „Bildungsministerium“ des Projekts 2025, als Forschungsstipendiat, Senior Fellow und Programmleiter für Bildungspolitik tätig war. In einem „Forschungsbericht“, der für eine AEI-Forschungskonferenz im Jahr 2014 mit dem Titel „Schulwahl: Förderung neuer und besserer Schulen“ verfasst wurde, setzt sich Eden für „Social Impact Bonds“ ein, die von „Risikokapitalgesellschaften für die Wahl von Privatschulen“ finanziert werden.

Links: American Enterprise Institute (AEl) – Quelle |

Rechts: Max Eden – Quelle

Obwohl die AEI keine wirkungsorientierten Investitionen unterstützt, die auf soziokulturelle DEI-Ergebnisse abzielen, fordert die AEI PFS-Investitionen, die auf sozioökonomische Ergebnisse abzielen, einschließlich der Ergebnisse in den Bereichen Arbeitskräfte, Gesundheit und Sicherheit. In beiden Fällen sind SGOs darauf vorbereitet, PFS-Stipendien zu vermarkten, die darauf abzielen, soziale Auswirkungen zu fördern, seien es soziokulturelle oder sozioökonomische Auswirkungen, um „Humankapital“-Märkte sozial zu gestalten, in denen Studierende zur Optimierung der Lieferketten für Sozialkredite für die 4IR-Stakeholder-Wirtschaft zur Ware gemacht werden.

„Humankapitalmärkte, digitale Identität und die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung“ – Quelle

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass PFS-Stipendien, die durch ECCA-Steuergutschriften finanziert werden, öffentlich-private Bildungspartnerschaften fördern, bei denen Unternehmen die Finanzierungsströme für öffentliche und private Schulen steuern, während Bundes- und Landesregierungen die Investitionen dieser Unternehmen in soziale Kredit- und Humankapitalmärkte subventionieren. Gleichzeitig werden die Titel-I-ESAs die staatliche Kontrolle über Privatschulen, einschließlich religiöser und Heimschulen, ausweiten, während gleichzeitig staatlich subventionierte EdTech-Produkte von Unternehmen gefördert werden, die darauf abzielen, die Auswirkungen von PFS auf die Ergebnisse der sozialen Bonität von Schülern digital zu verfolgen und nachzuverfolgen. Insgesamt werden die Reformen des Projekts 2025 zur Schulwahl die Kontrolle der Regierung über private, religiöse und Heimschulen ausweiten und gleichzeitig die Kontrolle der Wirtschaft über die öffentliche und private Bildung durch Impact-Stipendien erweitern, die ESG- und andere Social-Credit-Ergebnisse fördern, die von Big-Tech-Unternehmen, die die geplante Stakeholder-Wirtschaft der 4IR leiten, optimiert werden.

„Grundlagen der Herkunft des Bankwesens und der Philosophie der sozialen Bewertung – Ein neuer Vorschlag für ein Bewertungssystem“, Sustainability 2019, 11(13), 518 – Quelle

SPN-Ärzte: Lernen Sie die neue Schulwahl kennen, die der alten Schulwahl gleicht

Die Agenda zur Schulwahl im Rahmen des Projekts 2025 ist nichts anderes als eine Überarbeitung einer langjährigen Strategie von Koch-SPN (State Policy Network), um die Kontrolle der Unternehmensregierung über die Bildung durch öffentlich-private Partnerschaften zu kartellisieren, die öffentliche Steuersubventionen in Ed-Tech-Unternehmen und Privatschulen, einschließlich religiöser Schulen, Heimschulen und virtueller Online-Charter-Schulen, leiten. Seit über 30 Jahren setzen sich Koch-SPN-Partner, darunter die Heritage Foundation, der American Legislative Exchange Council (ALEC), das Cato Institute, die AEI und EdChoice, für Subventionen für Privatschulen und EdTech-Unternehmen ein, die die digitale Infrastruktur für Data-Mining, PFS-Auswirkungen auf die Lernalgorithmen der Schüler und Social-Credit-Analysen bereitstellen. Tatsächlich zeigt eine Umfrage unter den Autoren und dem Beirat von Project 2025, dass die im „Mandate for Leadership“ vorgeschlagenen Schulwahl-ESAs und Steuergutschriften von Tochtergesellschaften dieser Koch-SPN-Partner vorgeschlagen wurden, von denen viele auch PFS und andere Impact-Investment-Programme vorantreiben.

Dem Beratungsausschuss für das Projekt 2025 gehören die Heritage Foundation und ALEC an, wobei es sich bei letzterer um ein Konsortium aus Anwälten, Gesetzgebern, Lobbyisten und anderen „Stakeholdern“ handelt, die Mustertexte für Gesetzesentwürfe verfassen, die von den Gesetzgebern verabschiedet werden, um Privatisierungsprogramme voranzutreiben. Beispiele:

ALEC hat den „Education Savings Account Act“ (Gesetz über Bildungssparkonten) entworfen, der allgemeine Bestimmungen für „ESA“-Subventionen festschreibt, die staatliche Zahlungen für „Privatschulen“, „Charter-Schulen“ und „nicht-öffentliche Online-Lernprogramme“ bereitstellen, einschließlich „Zahlungen für den Kauf von Lehrplänen [und] jeglichen ergänzenden Materialien“, wie z. B. ed-tech-Kursunterlagen.

Gesetz über Bildungssparkonten – Quelle

ALEC hat auch den „Student-Centered Funding Act“ entworfen, der Richtlinien für die Ausstellung von staatlichen „Gutscheinen“ und „Steuergutschriften für Stipendien“ für „Privatschulen“ und „Charter Schools“ durch ein „schülerzentriertes Finanzierungsmodell“ bietet, das auf einer gewichteten Schülerformel basiert, bei der das Geld einem Kind zu seiner Schule „folgt“, indem die Finanzierung an die Leistung gekoppelt wird.

Das Gesetz zur Finanzierung von Studierenden – Quelle

ALEC hat auch die Privatisierung der Online-Schulwahl vorangetrieben, indem es den „Virtual Public Schools Act“ propagiert hat, der dazu verwendet wurde, die öffentliche Finanzierung von virtuellen Online-Charter-Schulunternehmen in Übereinstimmung mit den „10 Elementen des hochwertigen digitalen Lernens“ zu legalisieren, die vom Digital Learning Council des ehemaligen Gouverneurs von Florida, Jeb Bush, standardisiert wurden.

Gesetz über virtuelle öffentliche Schulen – Quelle

Während der gesamten ersten Amtszeit von Trump als Präsident besetzte eine Liste von ALEC-Mitgliedern mindestens 19 seiner Ernennungen für das Weiße Haus und das Kabinett, darunter seine Bildungsministerin Betsy DeVos, die ihr Bildungsministerium mit Veteranen von Bushs Stiftung für Exzellenz in der Bildung (ExcelinEd) besetzte. In der ALEC-Zentrale versprach DeVos, sich als Sekretärin dafür einzusetzen, „die Bundesregierung aus dem Weg zu räumen“, damit ALEC seine Fortschritte bei der Gesetzgebung für Reformen der Schulwahl für Unternehmen, einschließlich der Reformen „ESA“, „Gutscheine“ und „Steuergutschriften für Stipendien“, vorantreiben könne. Vor ihrer Ernennung zur Bildungsministerin finanzierte und/oder leitete DeVos zahlreiche gemeinnützige Organisationen für Schulwahlfreiheit, darunter EdChoice, die Alliance for School Choice und die American Federation for Children, die mehrere ALEC-Jahrestagungen sponserten, darunter die Jahrestagung 2011, auf der Bushs „Elemente des hochwertigen digitalen Lernens“ von der „Education Task Force“ der ALEC angenommen wurden.

Links: Betsy DeVos – Quelle | Rechts: Jeb Bush – Quelle

Staatssekretärin DeVos, Robert S. Eitel und Jim Blew, die beide Mitautoren des Kapitels „Bildungsministerium“ des Projekts 2025 sind, fungierten als „Senior Counselor“ bzw. „Assistant Secretary of Planning, Evaluation, and Policy Development“. Eitel war außerdem „nationaler Direktor“ der Alliance for School Choice, deren Vorsitz DeVos innehat. DeVos, die die Heritage Foundation seit Langem finanziell unterstützt, hat angekündigt, dass „die Agenda für die zweite Amtszeit von Trump sehr, sehr gut mit dem übereinstimmt, was wir begonnen haben. Es ist eine Fortsetzung der ersten Amtszeit.“ DeVos riet Präsident Trump sogar, dass er während seiner zweiten Amtszeit „… die Bundessteuergutschrift verabschieden und das Bildungsministerium entmachten“ müsse, in Übereinstimmung mit den Schulwahlreformen des Projekts 2025.



Links: Robert S. Eitel – Quelle | Rechts: Jim Blew – Quelle

DeVos ist nicht die einzige Bildungsministerin, die sich mit ALEC zusammenschließt, um die technokratische Kommerzialisierung der Schulwahl voranzutreiben. Tatsächlich verlieh ALEC seinen Thomas Jefferson Award an Bildungsminister William Bennett, der die Schirmherrschaft über das Projekt BEST (Basic Education Skills through Technology) übernahm, das öffentlich-private Partnerschaften zwischen staatlichen Schulen und Big-Tech-Unternehmen ins Leben rief und den Grundstein für die datengestützte Bildungstechnologie in der Sozialkreditwirtschaft des 4IR legte. Der „Education Task Force“ von ALEC gehören Vertreter von virtuellen Online-Charter-Schulunternehmen an, wie z. B. K12 Inc., das von Bennett gegründet und von DeVos finanziert wurde.

Es ist erwähnenswert, dass K12 Inc. auch vom Milliardär und Technokraten Larry Ellison finanziert wurde, den Trump kürzlich für das Stargate-KI-Infrastrukturprojekt gewinnen konnte, um Oracle, ein mit der CIA verbundenes Unternehmen für künstliche Intelligenz, das mit dem WEF zusammenarbeitet, einzusetzen. Es ist auch erwähnenswert, dass Trumps „Schattenpräsident“ Peter Thiel als privater Berater von Bildungsministerin DeVos und als Redenschreiber für Bildungsminister Bennett tätig war.

Links: William Bennett – Quelle | Rechts: Larry Ellison von Oracle – Quelle

Wie DeVos ist auch Bennett nicht nur ein langjähriger Verbündeter von ALEC, sondern auch der Heritage Foundation, dem „erzkonservativen“ Think Tank, der seit mehr als einem halben Jahrhundert die Politik der Republikaner, einschließlich des Projekts 2025, vorantreibt. Insbesondere war Bennett als Distinguished Fellow in Cultural Policy Studies bei der Heritage Foundation tätig, wo Lindsey M. Burke, die Hauptautorin des Kapitels „Bildungsministerium“ von Project 2025, Direktorin des Center for Education Policy ist. Einer der Co-Autoren von Burke für Project 2025, Jonathan Butcher, ist Senior Research Fellow am Heritage Center for Education Policy.

Links: Lindsey M. Burke, Ph.D. – Quelle | Mitte: Logo der Heritage Foundation | Rechts: Jonathan Butcher – Quelle

Burke war auch als „Fellow“ bei EdChoice tätig, früher bekannt als Milton and Rose Friedman Foundation for Educational Choice, die Pionierarbeit bei der Förderung von öffentlich-privaten Gutscheinsystemen leistete, die staatliche Stipendien für die Wahl von Privatschulen durch Unternehmen vergeben. EdChoice, die Heritage Foundation, ALEC, ExcelinEd und die AEI sind alle Partner des State Policy Network (SPN), einem von Koch unterstützten Konsortium von Denkfabriken, das „dunkles Geld“ in neokonservative und libertäre Initiativen investiert, die darauf abzielen, die korporatistische politische Ökonomie voranzutreiben.

Links: EdChoice – Quelle | Rechts: State Policy Network – Quelle

Bei der Charles Koch Foundation war eine weitere Mitautorin von Burkes Projekt 2025, Erin Valdez, als „Programmmanagerin“ für „Bildungspartnerschaften“ tätig. Ein weiterer Mitverfasser von Burke, Andrew Gillen, war als „Programmbeauftragter“ für die Charles G. Koch Foundation tätig. Er ist außerdem „Policy Scholar“ am von Koch gegründeten Cato Institute, wo er als „Forschungsstipendiat“ am Cato’s Center for Educational Freedom tätig ist. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass sich unter den von Koch unterstützten SPN-Partnern auch das America First Policy Institute befindet, dessen „Vorstandsvorsitzende“ Linda McMahon ist.

Links: Erin Valdez – Quelle | Rechts: Andrew Gillen – Quelle

Es ist auch erwähnenswert, dass viele dieser Koch-SPN-Kumpane PFS und andere Anlagestrategien mit Wirkung befürwortet haben. Zum Beispiel:

In einem Bericht mit dem Titel „Pay-for-Outcomes: Transforming Federal Social Programs to Expand Individual Well-Being“ (Erfolgsabhängige Bezahlung: Umgestaltung von Sozialprogrammen des Bundes zur Steigerung des individuellen Wohlbefindens) wog die Heritage Foundation die Kosten-Nutzen-Vor- und -Nachteile von „Pay-for-Success“-Verträgen und „Social Impact Bonds (SIBs)“ zugunsten einer „Pay-for-Outcomes“-Finanzierung ab, die „die besten Eigenschaften dieser [PFS- und SIB-]Reformen kombiniert“.

In einem Whitepaper mit dem Titel „Pursuing Innovation: How Can Educational Choice Transform K12 Education in the US?“ forderte EdChoice „neue soziale Finanzmodelle, die aus Partnerschaften zwischen dem öffentlichen, gemeinnützigen und privaten Sektor hervorgegangen sind. Dazu gehören Social Impact Bonds, Innovationsfonds und Impact Investing“ sowie „Pay-for-Success (PFS)-Verträge“.

Auf dem ExcelinEd National Summit 2015 wurde eine „Strategiesitzung“ zur Diskussion von Innovationen im Bereich „Schulwahl und Pay for Success“ von Chester Finn Jr., dem stellvertretenden Bildungsminister unter Bennett, moderiert. Bei dieser Strategiesitzung wurde ein Gremium einberufen, dem Kevin Chavous, der als Präsident von Bennetts K12 Inc. tätig war, ein Mitglied des Führungsteams von Bushs Digital Learning Council, ein Vorstandsmitglied von DeVos‘ American Federation for Children und ein Berater für Barack Obamas Wiederwahlkampagne angehörten.

Die Charles Koch Foundation hat mit Google und Social Finance, einem führenden Unternehmen für Investitionen mit sozialer Wirkung, in Zusammenarbeit mit Per Scholas zusammengearbeitet, um „Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion“ durch „Null-Prozent-Darlehen“ für „Karrierewege“-Schulungen zu fördern, die „nachhaltige Tech-Talent-Pipelines“ für die „Tech-Belegschaft“ fördern.

„Investieren für den ‚Impact‘ oder Investieren für den Profit? Social Impact Bonds, Pay for Success und die nächste Welle der Privatisierung von Sozialdiensten und Bildung“ – Quelle

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Koch-SPN-Netzwerk, das das Projekt 2025 umgibt, zeigt, dass die Reformen der Schulwahl des Mandate for Leadership nichts anderes sind als die Erneuerung einer langjährigen Strategie zur Privatisierung der staatlichen Bildung durch ESAs und Steuergutschriften, die die ed-tech-Infrastruktur subventionieren, die für die Datenauswertung der Social-Credit-Analysen von Schülern benötigt wird. Tatsächlich zeigt die Geschichte des Koch-SPN-Syndikats hinter dem Projekt 2025, dass öffentlich-private Partnerschaften zur Schulwahl schon immer darauf ausgerichtet waren, das digitale Ökosystem zu optimieren, das notwendig ist, um das Lernen der Schüler auf Humankapital zu reduzieren, das durch Impact Finance in der Stakeholder-Wirtschaft des 4IR monetarisiert und sozial gestaltet werden kann.

Wählen Sie Ihr Gift

Lassen Sie sich nicht vom Wirbelsturm der Trump’schen Umstrukturierungen oder dem damit verbundenen Hype, dass Trump „gewinnt“ und der „tiefe Staat“ „verliert“, mitreißen. Sicherlich mag es so aussehen, als würde die Auflösung der Bildungsbehörde in Verbindung mit Reformen der Schulwahl die Kontrolle der Bundesregierung über das Bildungswesen beenden. Doch der Projektplan 2025 zur Auflösung der ED wird nur die bürokratische Kontrolle des Bildungswesens umstrukturieren, während die ESAs wahrscheinlich die Kontrolle des Bundes über die Schulen ausweiten werden, da die ESAs üblicherweise an staatliche Bedingungen geknüpft sind. Gleichzeitig sollen Steuergutschriften des Bundes für SGO-Stipendien durch PFS-Wirkungsverträge genutzt werden, die an Unternehmensbedingungen geknüpft sind, die wiederum an die Ergebnisse der Sozialkredite geknüpft sind.

Letztendlich werden die Bedingungen für die Schulwahloptionen von Projekt 2025 nicht von Schülern, Eltern oder sogar Schulen festgelegt, sondern von den Interessengruppen Big Government, Big Business und Big Tech. Selbst das allgemeine Menü der Charter-Schulen und EdTech-Anbieter, das einen Großteil der Trostmöglichkeiten für Schüler und Eltern ausmacht, wurde von den Koch-SPN-Konzernvertretern lange vor der Popularität von Trump oder dem damit verbundenen MAGA-Branding ausgewählt. Leider ist Trumps geplante Agenda zur Schulwahl nichts anderes als ein Rebranding eines sehr alten Koch-SPN-Entwurfs für eine öffentlich-private EdTech-Herrschaft in der geplanten Stakeholder-Wirtschaft der 4. Industriellen Revolution.