TrumpRx wirbt mit günstigeren Medikamentenpreisen – Kritiker sagen jedoch, dass manche Präparate teurer sind als beim Direktkauf beim Hersteller

Von The WinePress

„Dies ist die wirkungsvollste Neufestsetzung der Arzneimittelpreise in der Geschichte unseres Landes. Dadurch bleibt den Amerikanern mehr Geld in der Tasche und die Gesundheitsversorgung wird endlich wieder erschwinglich“, heißt es auf der Website.

Inmitten einer Welle wachsender Frustration und Angst gegenüber der aktuellen Regierung kündigte Präsident Donald Trump letzte Woche den Start von TrumpRx an, einer Website, die damit wirbt, ausgewählte Arzneimittel direkt an Verbraucher zu deutlich günstigeren Preisen zu verkaufen.

TrumpRx basiert auf einem Exekutivschreiben, das am 31. Juli an die Leiter von Pharmaunternehmen verschickt wurde und auf eine im Mai erlassene Durchführungsverordnung mit dem Titel „Delivering Most-Favored-Nation Prescription Drug Pricing to American Patients” (Bereitstellung von Arzneimitteln zu den günstigsten Preisen für amerikanische Patienten) zurückgeht. „in dem die Schritte dargelegt werden, die sie unternehmen müssen, um die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente in den Vereinigten Staaten auf das Niveau der niedrigsten Preise in anderen Industrienationen (bekannt als Meistbegünstigungspreis oder MFN-Preis) zu senken”, heißt es in der Pressemitteilung des Weißen Hauses.

Der Brief wurde an AbbVie, Amgen, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly, EMD Serono, Genentech, Gilead, GSK, Johnson & Johnson, Merck, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Regeneron und Sanofi geschickt.

Der Brief an diese Unternehmen listet mehrere Schritte auf, die diese Unternehmen unternehmen sollten:

Aufforderung an die Hersteller, jedem einzelnen Medicaid-Patienten MFN-Preise anzubieten.

Verpflichtung der Hersteller, festzulegen, dass sie anderen Industrienationen keine besseren Preise für neue Medikamente anbieten als in den Vereinigten Staaten.

Schaffung einer Möglichkeit für Hersteller, Zwischenhändler zu umgehen und Medikamente direkt an Patienten zu verkaufen, sofern sie dies zu einem Preis tun, der nicht höher ist als der beste Preis, der in Industrienationen verfügbar ist.

Nutzung der Handelspolitik, um Hersteller bei der internationalen Preiserhöhung zu unterstützen, sofern die zusätzlichen Einnahmen im Ausland direkt in die Senkung der Preise für amerikanische Patienten und Steuerzahler reinvestiert werden.

The WinePress berichtete im vergangenen Jahr mehrfach über TrumpRx und hob dabei einige der ersten Vereinbarungen hervor, die die Regierung mit einigen der größten Arzneimittelherstellern des Landes getroffen hatte. Zu den ersten Vereinbarungen gehörten unter anderem Pfizer, AstraZeneca sowie Eli Lilly und Novo Nordisk.

Trump und Regierungsbeamte, insbesondere HHS-Minister Robert F. Kennedy Jr., lobten die Leiter dieser Unternehmen in höchsten Tönen. Bei der Bekanntgabe einer Zusammenarbeit mit Pfizer-CEO Albert Bourla sagte RFK damals: „Dies ist ein Signal an alle amerikanischen Familien, dass wir endlich ihre Gesundheit und finanzielle Sicherheit an erste Stelle setzen.“

Darüber hinaus lobte RFK, dass die Amerikaner durch den leichteren Zugang zu günstigeren GLP-1-Medikamenten unglaublich viel Gewicht verlieren würden.

Die Aussagen von RFK widersprechen seinen früheren Äußerungen und denen der Regierung, die im letztjährigen MAHA-Bericht aufgeführt sind und in denen die Verwendung von GLP-1-Medikamenten aufgrund ihrer zahlreichen negativen Auswirkungen auf die Gesundheit tatsächlich verurteilt wurde.

Am 6. Februar gaben Trump und die Regierung den offiziellen Start von TrumpRx bekannt.

Laut der Website

Amerika wurde für Medikamente übervorteilt. Die gleichen Medikamente, hergestellt in den gleichen Fabriken, in den gleichen Dosierungen, kosten die Amerikaner bis zu 1000 % mehr als in jedem anderen Land. Das ist inakzeptabel. Dank Präsident Trump sind die Zeiten der Preisabzocke durch die großen Pharmaunternehmen vorbei. Der Präsident hat das gesamte Gewicht und die Macht der Vereinigten Staaten von Amerika genutzt, um sicherzustellen, dass jeder Amerikaner die niedrigsten Preise für verschreibungspflichtige Medikamente in der entwickelten Welt erhält. Dies ist die wirkungsvollste Neufestsetzung der Preise für verschreibungspflichtige Medikamente in der Geschichte unseres Landes. Dadurch bleibt den Amerikanern mehr Geld in der Tasche und die Gesundheitsversorgung ist endlich wieder erschwinglich.

Seit seiner Einführung haben jedoch einige Leute darauf hingewiesen, dass viele der angebotenen Medikamente nicht billiger sind und viele sogar deutlich teurer als direkt beim Hersteller. Bemerkenswert ist auch, dass die Website bislang keine Generika anbietet, sondern nur Markenmedikamente, die teurer sind.

Wie The New Republic hervorhebt:

Fast alle Medikamente sind bereits durch die Versicherung abgedeckt. Auf den Produktseiten der Website heißt es sogar: „Wenn Sie versichert sind, überprüfen Sie zunächst Ihre Zuzahlung – diese könnte sogar noch niedriger sein.“ Ein X-Nutzer überprüfte Trumps Behauptung vom Donnerstag, dass TrumpRx die Kosten für Inhalatoren von 458 Dollar auf 51 Dollar senken werde. In Wirklichkeit wird der Nutzer durch Anklicken des Links auf TrumpRx auf die Website des Herstellers weitergeleitet, um zu sehen, ob er Anspruch auf Härtefallrabatte hat. Wie der Nutzer hervorhob, sind diese Rabatte unabhängig davon verfügbar, ob TrumpRx beteiligt ist.

Ein anderer X-Nutzer wies darauf hin, dass die Preise aufgrund des Mangels an Generika auf TrumpRx höher sind als auf Vergleichsseiten für verschreibungspflichtige Medikamente wie GoodRx.

„TrumpRx ist eine Nebensache“, sagte Sean D. Sullivan, Gesundheitsökonom an der University of Washington. „Ich halte es nicht für eine echte, ernsthafte Bemühung, die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente für Amerikaner zu senken.“

Andere auf X wiesen ebenfalls auf diese Preisunterschiede hin.

Zwar könnte TrumpRx bei einigen Medikamenten möglicherweise Geld einsparen, doch es ist offensichtlich, dass TrumpRx bei weitem nicht so sparsam ist, wie es beworben wird.

AUTORENKOMMENTAR

Gehen Sie zurück zu meinem ersten Bericht über TrumpRx im Oktober. Damals schrieb ich:

Dieser Schritt ist jedoch offenbar etwas, was Pfizer bereits seit längerem geplant hat. Sasha Latypova, eine pensionierte Führungskraft aus der Pharmaindustrie, verwies auf einen Bericht aus dem Jahr 2024, wonach Pfizer eine Marke angemeldet habe, um eine Plattform für den Direktverkauf von Medikamenten an Verbraucher zu starten.

EndPoint News schrieb damals:

Das Unternehmen beantragte im April die Marke „Pfizer for All” für eine Reihe von Verwendungszwecken, darunter Online-Apothekendienste und mobile Software zur Bereitstellung von Informationen und Ressourcen für Patienten. Über den Markenantrag berichtete zuerst die Financial Times. Ungenannte Quellen teilten der FT im Mai mit, dass Pfizer an einer Online-Plattform für die Bestellung von Produkten wie dem Covid-19-Antivirusmittel Paxlovid und dem Migräne-Medikament Zavzpret arbeite.

Laut der Anmeldung umfassen die geplanten Apotheken-Dienstleistungen „Versandapotheken-Dienstleistungen, Online-Apotheken-Dienstleistungen, Online-Apotheken-Dienstleistungen für die Bestellung, den Kauf und die Lieferung von Arzneimitteln, Terminvereinbarungsdienste im Bereich Medizin und Telemedizin sowie pharmazeutische Dienstleistungen, nämlich die Bearbeitung von Online- und Telefon-Rezeptbestellungen in Einzelhandels- und Zentralapotheken”.

Latypova argumentiert, dass Pfizer, da dieser Plan bereits in Arbeit war, an die Trump-Regierung herantrat, um ihn unter dem Trump-Markennamen den Amerikanern zu präsentieren.

„Es ist offensichtlich, dass Pfizer versuchte, den dramatischen Umsatz- und Aktienkursverfall aufzuhalten, nachdem das Unternehmen mit seinem Covid-Impfstoff Millionen von Menschen getötet und verletzt hatte und seine Pipeline mit Vaporware gefüllt war, der die Investoren nicht mehr viel Vertrauen schenkten. Sie planten die Website und schickten dann Lobbyisten zu den Regulierungsbehörden der Trump-Regierung. Diese Verhandlungen führten dazu, dass Trump sich einen Teil der Gewinne sicherte, indem er seinen Namen für die Website „Pfizer-for-All“ lizenzierte. „Wenn noch jemand Zweifel daran hat, dass Trump persönlich und politisch von Big Pharma finanziert wird, hier ist der Beweis.“ Latypova hatte absolut Recht, und genau so ist es gekommen. Trump brauchte einen weiteren „Sieg“, und in den Augen der verbliebenen MAGA-Anhängerschaft, insbesondere der „Fox News Boomers“, wird dies großartig aussehen, und viele von ihnen werden leider wahrscheinlich zu TrumpRx gehen und erneut über den Tisch gezogen werden, indem sie noch höhere Preise zahlen, als wenn sie direkt beim Hersteller gekauft hätten. Was gibt es sonst noch Neues vom obersten Betrüger? Das ist ein schlechter Witz. RFK hat die großen Pharmaunternehmen scharf kritisiert, und innerhalb kürzester Zeit (was niemanden überrascht, der die WP abonniert hat) wurden er und die Regierung zu regelrechten Drogenhändlern. Auch das sollte absolut niemanden überraschen, da Trump natürlich Mr. Operation Warp Speed ist, woran er uns gerne erinnert. Ich meine, seine Stabschefin Susie Wiles ist buchstäblich Führungskraft bei großen Pharmaunternehmen wie Pfizer und hat mit Bill Gates zusammengearbeitet.

In der Politik dreht sich alles um Optik, Schall und Rauch, Show und Spektakel, aber die Trump-Regierung hebt das auf eine ganz neue Ebene.