Der kommende Luft- und Raketenkrieg mit dem Iran

Sollte es zum Krieg kommen, könnte das Weiße Haus unter Trump einen Ausweg benötigen …

von Oberst Douglas Macgregor

Präsident Trump hat die größte Konzentration von US-Luft- und Seestreitkräften im Nahen Osten seit dem Angriff auf den Irak im Jahr 2003 zusammengezogen.

Dan Grazier, ein pensionierter Marineoffizier und Senior Fellow am Stimson Center, stellt fest, dass sich inzwischen fast 100 Luftbetankungsflugzeuge im Nahen Osten befinden – zusätzlich zu den Trägerkampfgruppen und Kampfflugzeugen –, was auf eine deutlich größere und länger andauernde Operation hindeutet.

Für erfahrene Beobachter deutet die Zusammensetzung der Angriffsverbände auf einen strategischen Zweck hin: ein Zerstörungsgrad, der die Desintegration des iranischen Staates und seiner Gesellschaft herbeiführen soll.

Ist „Desintegration“ durch den Einsatz von Distanzangriffen ein erreichbares politisch-militärisches Ziel? Wird der Iran unter dem erdrückenden Gewicht amerikanischer und israelischer Luft- und Raketenangriffe wie ein „Kartenhaus“ in sich zusammenfallen? Die Antworten sind unklar, doch politische und militärische Führer, die Luft- und Raketenkriege beginnen, sind in der Regel überzeugt, dass die Anwendung massiver Feuerkraft aus der Distanz überwältigend wirksam sein wird.

Der Grund ist einfach: Im analytischen Rausch präziser Zielauswahl gegen kritische Knotenpunkte des Gegners – seine Systeme, Waffen sowie politische und militärische Führung – werden Entscheidungsträger zu wahren Gläubigen. In einer Welt, in der Bodentruppen Verluste bedeuten, wird das Versprechen eines Sieges durch Luft- und Raketenmacht dankbar aufgenommen.

Mit der Zeit erscheint der Planungsprozess selbst so gründlich und professionell, dass er Widerstand gegen diplomatische Lösungen mobilisiert. Die Grenzen von Distanzangriffen und Wissenslücken der Planer über die gegnerischen Streitkräfte sowie deren Verbündete werden häufig übersehen oder verharmlost.

Der Präsident, der Kriegsminister und ihre ranghöchsten militärischen Berater werden überzeugt, dass die Luft- und Raketenkampagne den Gegner zwingen wird, sich den Forderungen Washingtons zu unterwerfen. Präsidenten befassen sich selten mit den Details militärischer Operationen, und die politische Klasse in Washington erkennt die Grenzen militärischer Macht kaum an. Die Fähigkeit, einen anderen Staat aus der Luft oder von See aus ungestraft anzugreifen, ist fast immer der Diplomatie vorzuziehen.

Nur wenige Entscheidungsträger fragen, was beim letzten Versuch einer Luft- und Raketenkampagne geschah. Falls doch, neigen Planer dazu, ihnen zu versichern, dass neue Technologie und größere Mengen an Sprengstoff den Erfolg garantieren werden. Doch mit Ausnahme der israelischen Luftwaffe, die 1967 präventive Luftschläge gegen die ägyptische Luftwaffe durchführte, hat keine Luft- und Raketenkampagne wirklich entscheidende Ergebnisse erzielt.

Als Präsident Bill Clinton im Januar 1999 seinen zivilen und militärischen Beraterkreis fragte, wie lange die Kosovo-Luftkampagne dauern werde, erhielt er die Antwort: „Drei oder vier Tage, höchstens eine oder zwei Wochen.“ Tatsächlich dauerte die gegen den serbischen Staat geführte Luftkampagne 78 Tage.*

Die serbische Luftverteidigung aus den 1970er-Jahren erwies sich als weitaus widerstandsfähiger als erwartet. Dank innovativer Nutzung von Radartechnologie gelang es serbischen Luftverteidigungsoffizieren, ein Lockheed-F-117-Tarnkappenflugzeug zu orten und abzuschießen. Die serbische Luftverteidigung wurde nie unter 83 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit geschwächt.

Trotz intensiver Bombardierung zwang die Luft- und Raketenkampagne die serbische Armee nicht zum Rückzug aus dem Kosovo. Es war Strobe Talbott, der stellvertretende US-Außenminister, der nach Moskau flog und die russische Führung überzeugte, ihre Unterstützung für die Serben einzustellen. Ohne Moskaus Hilfe bei Treibstoff, Lebensmitteln und Medikamenten kam Belgrad zu dem Schluss, dass die serbische Bevölkerung den Balkanwinter nicht überstehen würde.

Die einzige Gewissheit in den heutigen Kriegsvorbereitungen gegen den Iran ist, dass die im Nahen Osten versammelten Luft- und Seestreitkräfte einen großen Teil der kritischen Infrastruktur, der Streitkräfte sowie der wissenschaftlich-industriellen Basis Irans zerstören werden. Wie viel Schaden der Iran den US-Streitkräften und ihren Stützpunkten zufügen wird, ist schwerer vorherzusagen.

Vielleicht noch wichtiger ist die Frage, wie Washington den Luft- und Raketenkrieg gegen den Iran beenden wird. Endet die Kampagne, wenn der Iran den formulierten Forderungen Washingtons nachgibt? Oder endet sie, wenn Washington die Raketen ausgehen und Israel in Trümmern liegt?

In seinem grundlegenden Werk All Wars Must End schrieb Dr. Fred Ickle: „Staaten müssen die gleiche Disziplin auf die Planung des Ausstiegs anwenden wie auf die Planung taktischer Angriffe.“ Die Scheu, sich mit der Beendigung eines Konflikts auseinanderzusetzen, ist verständlich, aber notwendig.

Irans massive Raketenverbände sind weit verstreut, viele befinden sich unterirdisch. Sollte die amerikanische Luft- und Raketenmacht nicht in der Lage sein, Irans gewaltiges Raketenarsenal über viele Wochen hinweg durch harte Schläge auszuschalten, und sollte der Iran die israelische Luft- und Raketenabwehr überwältigen, wird das Weiße Haus einen Ausweg benötigen.

*Von November 1997 bis Dezember 1999 diente Macgregor als Chefstratege und Direktor des Joint Operations Center im Supreme Headquarters Allied Powers Europe.

Oberst Douglas Macgregor (USA, a. D.) ist ein dekorierter Kampfveteran mit einem Doktortitel in Internationalen Beziehungen von der University of Virginia. Während der ersten Trump-Regierung war er leitender Berater des amtierenden Verteidigungsministers.*