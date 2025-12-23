Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

Trumps C-5: Ein Manöver, um die Vereinigten Staaten in die BRICS zu bringen?

Alfredo Jalife-Rahme

Die Arbeitsversion von Präsident Trumps Nationaler Sicherheitsstrategie sah vor, die Europäische Union zu versenken indem er sich auf Österreich, Ungarn, Italien und Polen stützte. Außerdem war geplant, die G7 durch eine C5 zu ersetzen. Diese beiden Objektive sind geheim geblieben. Während das erste nicht überraschend ist, ist das zweite eine klare Aufgabe Deutschlands, Kanadas, Frankreichs, Italiens, des Vereinigten Königreichs und der Europäischen Union. Donald Trump stellt sich nur eine Weltordnung um die vier Großmächte vor, zu denen er Japan hinzugefügt hat, um China einzudämmen.

