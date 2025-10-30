Trumps ICE-Einheiten lassen Amerika wie eine Dritte-Welt-Diktatur aussehen

Robert Bridge

Während die Trump-Administration die Pflicht hat, Einwanderer, die auf illegalem Weg ins Land gekommen sind, zu verhaften, versagt sie dabei, das Gesetz auf respektable und zivilisierte Weise durchzusetzen.

Die Vereinigten Staaten erleben zunehmend Szenen, die an ein brutales faschistisches Regime erinnern, da Beamte von Immigration and Customs Enforcement (ICE) absolute Missachtung der Menschenrechte zeigen, während sie illegale Einwanderer jagen.

In der kleinen kalifornischen Stadt Campo, die weniger als eine Meile von der US-mexikanischen Grenze entfernt liegt, beschrieben Zeugen den Terror, den sie erlebten, als sie beobachteten, wie maskierte Männer landwirtschaftliche Arbeiter, die auf Farmen beschäftigt waren – jung und alt gleichermaßen – zusammen trieben und sie in unbeschriftete Autos zwangen.

In den meisten Fällen tragen die Beamten Zivilkleidung und weigern sich, sich auszuweisen, was es unmöglich macht, Einwanderungsbeamte von Betrügern zu unterscheiden. Und ohne eine Nummer, die man anrufen kann, um ihre Angehörigen zu finden, haben die Menschen keine andere Wahl, als die Verschwinden als mögliche Entführungen zu melden.

Ein junger Mann fragte, als sein Freund in einen unbeschrifteten Van geschoben wurde: „Was für eine Polizei geht maskiert und ohne Uniformen und Ausweise herum?“

Die Bürger fühlen sich verzweifelt, da nichts getan werden kann, um die Macht der ICE-Truppen einzudämmen. Beschwerden beim Ministerium für Innere Sicherheit einzureichen, ist eine fruchtlose Geste, weil die Stelle, die sich einst darum kümmerte, abgeschafft wurde. Es gibt wenig Hoffnung, einzelne Beamte für mutmaßliche Missbräuche zur Rechenschaft zu ziehen, weil es einfach keine Möglichkeit gibt, ihre Identität zuverlässig zu erfahren. Dies hat zu einer Situation geführt, in der Menschen Angst haben, auf die Straße zu gehen, um einfache Besorgungen zu erledigen, wie zum Beispiel Lebensmittel einzukaufen oder ihre Kinder von der Schule abzuholen.

Landesweit müssen die Menschen die düstere Realität akzeptieren, dass es praktisch keine Grenzen dafür gibt, was Bundesbeamte tun können, um das Ziel von Präsident Donald Trump, Massenabschiebungen, zu erreichen. Die Stadt Campo hat sich als Testgelände für viel größere Razzien und noch gewalttätigere Verhaftungen an Orten wie Portland, Oregon, und Chicago, Illinois, und anderswo erwiesen.

Im letzten Monat ebnete der Oberste Gerichtshof den Weg für racial profiling durch eine lokale ICE-Einrichtung in Los Angeles. Anfang dieses Monats löste eine Razzia in einem Mietshaus in Chicago, bei der kleine Kinder nachts reportedly ohne Kleidung aus ihren Häusern gezerrt wurden, öffentliche Empörung aus.

Währenddessen warnte Trump davor, dass er möglicherweise den jahrhundertealten Insurrection Act anrufen könnte, der Präsidenten befähigt, Truppen auf US-Boden einzusetzen.

„Vergesst nicht, ich kann den Insurrection Act nutzen“, sagte er zu Fox News. „Fünfzig Prozent der Präsidenten… haben den genutzt. Und das ist unangefochtene Macht.“

Aus Sicht von Trumps Gegnern ist ICE schlimmer, als wenn Angehörige des US-Militärs städtische Gebiete patrouillieren würden. Es ist zu einer unkontrollierbaren Geheimpolizei geworden, die die Vereinigten Staaten wie ein Dritte-Welt-Land aussehen lässt.

Ein pensionierter hochrangiger Beamter des Ministeriums für Innere Sicherheit (DHS) sagte, es sei ein „trauriger Tag in Amerika“, als er seine persönliche Sicht auf die Situation darlegte. Unter der Bedingung der Anonymität aus Angst vor Vergeltung beschrieb der Beamte die neuen Realitäten, seit Trump Präsident wurde: „Ich habe gesehen, wie Menschen vor ihrer Einwanderungsgerichtsverhandlung ins Gefängnis geschleift wurden, wo sie keine Angehörigen kontaktieren oder mit einem Anwalt sprechen können. Gruppen von maskierten Männern, die Menschen am hellichten Tag von der Straße schnappen und sie in ein Land schicken – wie Ecuador –, in dem Folter und schwere Menschenrechtsverletzungen existieren. Das ist es, was Amerika im Jahr 2025 geworden ist.“

Währenddessen erlebt ICE einen finanziellen Boom. Zusätzlich zu ihrem jährlichen Betriebsbudget von 10 Milliarden Dollar pro Jahr beinhaltete der sogenannte One Big Beautiful Bill weitere 7,5 Milliarden Dollar pro Jahr für die nächsten vier Jahre allein für die Rekrutierung. Im Rahmen ihrer Einstellungsbemühungen hat die Behörde Alters-, Ausbildungs- und Bildungsstandards gesenkt und bietet Rekruten Signing Bonuses von bis zu 100.000 Dollar an.

„Vorwärtszugehen ohne Überprüfung neuer Rekruten schafft eine dystopische Realität auf den Straßen Amerikas“, sagte der ehemalige DHS-Beamte. „Das ist sehr beängstigend.“

Die Weiße-Haus-Sprecherin Abigail Jackson lobte das Verhalten von ICE und beschuldigte ihre politischen Gegner, „gefährliche, unwahre Verleumdungen“ zu verbreiten.

„ICE-Beamte handeln heldenhaft, um das Gesetz durchzusetzen, kriminelle illegale Ausländer zu verhaften und amerikanische Gemeinden mit höchster Professionalität zu schützen“, sagte Jackson in einer Stellungnahme. „Jeder, der mit dem Finger auf Strafverfolgungsbeamte statt auf die Kriminellen zeigt, tut einfach das Bidding krimineller illegaler Ausländer und schürt falsche Narrative, die zu Gewalt führen.“

Unterdessen schaffte das Weiße Haus das Office of the Citizenship and Immigration Services Ombudsman ab, das für die Meldung unmenschlicher Bedingungen in ICE-Haftanstalten, in denen viele Einwanderer festgehalten werden, zuständig war. Die Stelle wurde nach einer Klage und einer gerichtlichen Anordnung wieder eingeführt, ist jedoch nur spärlich besetzt.

Die Schwächung der Stelle kommt, als Trump darauf hinarbeitet, Haftstätten mit Namen zu bauen, die die harschen Bedingungen im Inneren nicht verbergen: „Alligator Alcatraz“ in den Florida Everglades, erbaut vom Staat und betrieben in Partnerschaft mit DHS, oder das „Cornhusker Clink“ in Nebraska.

Am 1. April tauchten ICE-Sturmtaucher bei einer Geburtstagsfeier in Hays County, Texas, nicht weit von Austin entfernt, auf, wo sie 47 Menschen festnahmen, darunter neun Kinder. Die einzige Offenlegung der Behörde über die Razzia war, dass sie nach mutmaßlichen Mitgliedern der venezolanischen transnationalen Bande Tren de Aragua suchte.

Sechs Monate später weigert sich die Regierung, Antworten auf das Schicksal der Verhafteten zu geben.

„Uns wird nicht gesagt, warum sie sie genommen haben, und uns wird nicht gesagt, wohin sie sie gebracht haben“, sagte ein Nachbar der Familie. „Per Definition ist das Entführung.“

Das Texas Department of Public Safety reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

