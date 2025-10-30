Irland unter Druck: Europarat verlangt Gesetze gegen Hass und für Selbstbestimmung von Kindern

ECRI ruft Irland auf, Gesetze gegen Hassrede einzuführen

Die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) forderte Irland in ihrem sechsten Monitoring-Bericht vom 28. Oktober auf, Gesetze gegen Hassrede priorisiert umzusetzen. Das 44-seitige Dokument stellt fest, dass Hassrede „weiterhin weitverbreitet“ sei.

Die ECRI forderte, dass das Strafrecht „Aufstachelung zu Hass, Gewalt oder Diskriminierung“ klar definiert und bestraft.

Sie bestand darauf, dass Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, einschließlich Politiker und Führungspersönlichkeiten, „eine prompte, feste und öffentliche Haltung gegen das Äußern von rassistischer und LGBTI-feindlicher Hassrede“ einnehmen, und dies durch Gegenrede und Solidarität zeigen. Alle Parteien sollten die Charta Europäischer Politischer Parteien für eine nicht-rassistische und inklusive Gesellschaft gemäß der Resolution 2443 (2022) unterzeichnen.

MORE – The report urges the Irish government to honor its commitment to introduce self-declaration gender recognition for minors and to recruit more police "with a minority or immigrant background."https://t.co/GhuOroSdAm — Disclose.tv (@disclosetv) October 30, 2025

Hassrede „erstreckt sich über Nachrichtenmedien, Online-Plattformen und die Politik“ und wird angetrieben von „einwandererfeindlichen, afrika- bzw. schwarzenfeindlichen, flüchtlings- bzw. asylbewerberfeindlichen Stimmungen“.

Unter anderen Punkten empfiehlt die ECRI Irland dringend, seine ins Stocken geratene Zusage zur Einführung der Selbstbestimmung bei der Geschlechtsanerkennung für 16- bis 17-Jährige zu erfüllen und dies auf jüngere Kinder auszuweiten. Sie beruft sich auf niedrige Zahlen ausgestellter Bescheinigungen und verweist auf die UN-Kinderrechtsleitlinien von 2023.

Sie fordert auch die irische Polizei (Gardaí) auf, aktiv mehr Beamte aus Minderheiten- oder Einwanderergruppen anzuwerben, Diversitätsdaten zu Einstellungen und Beförderungen zu veröffentlichen und die Anti-Rassismus-Schulungen für alle Polizisten im Umgang mit Travellern, Roma, Migranten und anderen schutzbedürftigen Gruppen auszuweiten.

Die ECRI wurde auf dem Wiener Gipfel des Europarates 1993 gegründet, als 32 europäische Staats- und Regierungschefs – alarmiert durch die zunehmenden neonazistischen Angriffe, Antisemitismus und ethnische Gewalt nach dem Kalten Krieg – die Einrichtung eines unabhängigen Expertengremiums vereinbarten, um Rassismus auf dem gesamten Kontinent zu überwachen und zu bekämpfen. Vorgeschlagen von Generalsekretärin Catherine Lalumière in Expertenberichten von 1992, nahm die ECRI 1994 ihre Arbeit als ständige Beobachtungsstelle ohne rechtliche Befugnisse, aber mit hoher moralischer Autorität auf, um Missstände zu benennen, unter Druck zu setzen und die Politik zu beraten.