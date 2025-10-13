Trumps Schein-Friedensplan

Von Chris Hedges

An fehlgeschlagenen Friedensplänen im besetzten Palästina mangelt es nicht – alle versehen mit detaillierten Phasen und Zeitplänen, die bis in die Präsidentschaft von Jimmy Carter zurückreichen. Und sie enden alle gleich:

Israel bekommt zunächst, was es will – im jüngsten Fall die Freilassung der verbleibenden israelischen Geiseln –, während es jede weitere Phase ignoriert oder verletzt, bis es seine Angriffe auf das palästinensische Volk fortsetzt.

Es ist ein sadistisches Spiel. Ein Karussell des Todes. Dieser Waffenstillstand, wie auch die früheren, ist eine Werbepause. Ein Moment, in dem der Verurteilte eine Zigarette rauchen darf, bevor er in einem Kugelhagel hingerichtet wird.

Sobald die israelischen Geiseln freigelassen sind, wird der Völkermord weitergehen. Ich weiß nicht, wie bald. Hoffen wir, dass das Massenmorden wenigstens um ein paar Wochen hinausgezögert wird. Doch eine Pause im Völkermord ist das Beste, was wir erwarten können.

Israel steht kurz davor, Gaza zu leeren – ein Gebiet, das nach zwei Jahren ununterbrochener Bombardierungen praktisch ausgelöscht ist. Es wird nicht aufhören. Das ist der Höhepunkt des zionistischen Traums.

Die Vereinigten Staaten, die Israel seit dem 7. Oktober 2023 über 22 Milliarden Dollar an Militärhilfe gewährt haben, werden ihre Unterstützung nicht einstellen – das einzige Mittel, das das Morden stoppen könnte.

Wie immer wird Israel Hamas und die Palästinenser beschuldigen, sich nicht an die Vereinbarung gehalten zu haben – vermutlich wegen einer angeblichen Weigerung, sich zu entwaffnen, wie es der Vorschlag verlangt.

Washington wird unter Berufung auf diesen angeblichen Verstoß Hamas verurteilen und Israel grünes Licht geben, den Völkermord fortzusetzen – um Trumps Fantasie von einer „Gaza-Riviera“ und einer „Sonderwirtschaftszone“ mit der „freiwilligen“ Umsiedlung von Palästinensern im Austausch gegen digitale Token zu verwirklichen.

Unter den zahllosen Friedensplänen der letzten Jahrzehnte ist der aktuelle der am wenigsten ernsthafte.

Abgesehen von der Forderung, dass Hamas die Geiseln innerhalb von 72 Stunden nach Beginn des Waffenstillstands freilassen soll, enthält er keine konkreten Zeitpläne oder Verpflichtungen.

Er ist voller Schlupflöcher, die es Israel ermöglichen, das Abkommen aufzuheben – und genau das ist der Punkt.

Er ist nicht darauf ausgelegt, einen echten Weg zum Frieden zu bieten, was den meisten israelischen Führern bewusst ist.

Israels auflagenstärkste Zeitung, Israel Hayom – gegründet vom verstorbenen Casinounternehmer Sheldon Adelson als Sprachrohr von Premierminister Benjamin Netanjahu und als Fürsprecher des messianischen Zionismus – beruhigte ihre Leser:

Man müsse sich über Trumps Plan keine Sorgen machen, er sei „nur Rhetorik“.

Ein Beispiel aus dem Vorschlag lautet:

„Israel wird nicht in Gebiete zurückkehren, aus denen es sich zurückgezogen hat, solange Hamas das Abkommen vollständig umsetzt.“

Wer entscheidet, ob Hamas das Abkommen „vollständig umgesetzt“ hat?

Israel.

Glaubt irgendjemand an Israels guten Glauben?

Kann Israel als unparteiischer Schiedsrichter des Abkommens gelten?

Wenn Hamas – von Israel als Terrororganisation dämonisiert – Einwände erhebt, wird jemand zuhören?

Wie ist es möglich, dass ein Friedensvorschlag das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom Juli 2024 völlig ignoriert, das Israels Besatzung erneut als illegal bezeichnete und ihr Ende forderte?

Wie kann er das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung unerwähnt lassen?

Warum werden die Palästinenser, die nach internationalem Recht das Recht auf bewaffneten Widerstand gegen eine Besatzungsmacht haben, aufgefordert, sich zu entwaffnen – während Israel, die illegale Besatzungsmacht, das nicht tun muss?

Mit welcher Autorität kann die USA eine „vorübergehende Übergangsregierung“ – Trumps und Tony Blairs sogenannte „Board of Peace“ – einsetzen und damit das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung aushebeln?

Wer gab den USA die Befugnis, eine „Internationale Stabilisierungsstreitmacht“ nach Gaza zu entsenden – ein höflicher Ausdruck für eine ausländische Besatzung?

Wie sollen die Palästinenser die Errichtung einer israelischen „Sicherheitsbarriere“ an Gazas Grenzen akzeptieren, was die Fortsetzung der Besatzung bestätigt?

Wie kann ein Vorschlag die schleichende Annexion und den fortgesetzten Völkermord im Westjordanland ignorieren?

Warum wird Israel, das Gaza zerstört hat, nicht verpflichtet, Reparationen zu zahlen?

Was sollen die Palästinenser von der im Vorschlag geforderten „Deradikalisierung“ der Bevölkerung in Gaza halten?

Wie soll das umgesetzt werden?

Durch Umerziehungslager?

Zensur?

Umschreiben von Schulbüchern?

Verhaftung von Imamen, die „anstößig“ predigen?

Und was ist mit der hetzerischen Rhetorik israelischer Politiker, die Palästinenser als „menschliche Tiere“ und deren Kinder als „kleine Schlangen“ bezeichnen?

Der israelische Rabbi Ronen Shaulov erklärte:

„Ganz Gaza und jedes Kind in Gaza sollten verhungern. Ich habe kein Mitleid mit denen, die in ein paar Jahren groß werden und kein Mitleid mit uns haben werden. Nur eine dumme fünfte Kolonne, ein Israelhasser, hat Mitleid mit zukünftigen Terroristen, auch wenn sie heute noch jung und hungrig sind. Ich hoffe, sie verhungern, und wer ein Problem mit dem hat, was ich sage, das ist sein Problem.“

Israels Verstöße gegen Friedensabkommen haben historische Vorläufer.

Die Camp-David-Abkommen von 1978, unterzeichnet vom ägyptischen Präsidenten Anwar Sadat und dem israelischen Premier Menachem Begin – ohne Beteiligung der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) –, führten 1979 zum Friedensvertrag zwischen Israel und Ägypten, der die diplomatischen Beziehungen normalisierte.

Doch die weiteren Phasen der Camp-David-Abkommen, die eine Lösung der Palästinafrage mit Jordanien und Ägypten, palästinensische Selbstverwaltung in Westjordanland und Gaza binnen fünf Jahren und ein Ende des Siedlungsbaus vorsahen, wurden nie umgesetzt.

Die Oslo-Abkommen von 1993 führten dazu, dass die PLO Israels Existenzrecht anerkannte und Israel die PLO als legitime Vertretung der Palästinenser.

Was folgte, war die Entmachtung der PLO und ihre Umwandlung in eine koloniale Polizeitruppe.

Das Oslo-II-Abkommen (1995) sollte den Weg zu einem palästinensischen Staat ebnen, doch auch es scheiterte.

Die Frage der illegalen Siedlungen wurde auf „Endstatusverhandlungen“ verschoben – zu einem Zeitpunkt, an dem der israelische Rückzug aus dem Westjordanland bereits abgeschlossen sein sollte. Stattdessen wurde das Gebiet in die Zonen A, B und C aufgeteilt.

Die palästinensische Autonomiebehörde erhielt nur in den Zonen A und B begrenzte Befugnisse, während Israel über 60 % des Westjordanlands (Zone C) behielt.

Das Rückkehrrecht palästinensischer Flüchtlinge, völkerrechtlich verankert, gab PLO-Chef Jassir Arafat auf – ein Schritt, der viele Palästinenser, besonders in Gaza (wo 75 % Flüchtlinge oder deren Nachkommen sind), entfremdete.

Der Intellektuelle Edward Said nannte die Oslo-Abkommen „ein Instrument der palästinensischen Kapitulation – ein palästinensisches Versailles“ und bezeichnete Arafat als „den Pétain der Palästinenser“.

Die unter Oslo vorgesehenen israelischen Truppenabzüge fanden nie statt.

Als das Abkommen unterzeichnet wurde, lebten rund 250 000 jüdische Siedler im Westjordanland – heute sind es über 700 000.

Der Journalist Robert Fisk bezeichnete Oslo als „eine Farce, eine Lüge, ein Trick, um Arafat und die PLO in die Aufgabe all dessen zu verstricken, wofür sie ein Vierteljahrhundert lang gekämpft hatten – eine Methode, falsche Hoffnung zu erzeugen, um den Traum von Staatlichkeit zu entkräften“.

Israel brach den letzten zweimonatigen Waffenstillstand am 18. März 2025, als es Luftangriffe auf Gaza startete.

Netanyahus Büro behauptete, der Angriff sei eine Reaktion auf Hamas’ Weigerung, Geiseln freizulassen und den Waffenstillstand zu verlängern.

Mehr als 400 Menschen wurden in der ersten Nacht getötet, über 500 verletzt – viele im Schlaf.

Damit scheiterte die zweite Phase des Abkommens, die den Austausch von Geiseln und Gefangenen sowie die Aufhebung der Gaza-Blockade vorsah.

Israel hat Gaza seit Jahrzehnten immer wieder angegriffen – zynisch bezeichnet als „Rasenmähen“.

Kein Friedensabkommen oder Waffenstillstand hat es je aufgehalten.

Und auch dieses wird keine Ausnahme sein.

Diese blutige Geschichte ist nicht zu Ende.

Israels Ziele bleiben dieselben: die Vertreibung und Auslöschung der Palästinenser aus ihrem Land.

Der einzige Frieden, den Israel den Palästinensern anzubieten bereit ist,

ist der Frieden des Grabes.

