Dass US-Präsident Trump mit dem Gedanken spielt, Tomahawk-Marschflugkörper an das Regime in Kiew zu liefern, macht keinen guten Eindruck. Nicht, weil dies eine Bedrohung für Russland darstellen würde. Das tut es nicht. Vielmehr zeigt es, dass Trump es nicht ernst meint mit der Beendigung des NATO-Stellvertreterkrieges gegen Russland.

Daher wird Russland den Krieg militärisch auf dem Schlachtfeld gewinnen und als klarer Sieger seine Friedensbedingungen vorlegen müssen. Jede Chance auf eine Verhandlungslösung des Konflikts mit der Trump-Regierung scheint nun in weite Ferne gerückt.

Als Trump am 15. August den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska empfing, titelte unsere Wochenredaktion: „Trump-Putin-Gipfel ist Durchbruch für den Frieden, aber die USA müssen den Krieg beenden.“

Das Treffen in Anchorage war in der Tat ein Durchbruch für eine mögliche Diplomatie, anstatt der üblichen Sackgasse westlicher Feindseligkeit gegenüber Russland, und Trump schien die russische Position zu verstehen, die Ursachen des Konflikts anzugehen.

Zwei Monate später hat Trump jedoch keine Anzeichen gezeigt, den „Krieg zu beenden“. Er hätte dies tun können, indem er alle militärische Unterstützung der USA für das Regime in Kiew eingestellt hätte. Im Gegenteil, in den Wochen seit dem Gipfeltreffen in Alaska hat Trump die Lieferung von Extended Range Attack Missiles (ERAMs) an die Ukraine angekündigt. Die ERAMs mit einer Reichweite von 500 km übertreffen das Angebot der Biden-Regierung. Trump genehmigte diesen Schritt, weil die europäischen NATO-Mitglieder für die Munition aufkommen würden – eine zynische Kalkulation, die nicht nach einem prinzipientreuen Friedensstifter klingt.

Trump beendet also den Krieg nicht. Er manövriert nur, um die Europäer dazu zu bringen, dafür zu bezahlen, das ist alles. Trumps Problem ist, dass er einen schnellen, spektakulären Friedensvertrag mit Russland erwartet hatte, um den fast vierjährigen Krieg in der Ukraine zu beenden – und dafür als brillanter Verhandlungsführer den Friedensnobelpreis zu erhalten. Was für ein Hollywood-Happy-End!

In Wirklichkeit haben Trump und seine Regierung offensichtlich weder Verständnis noch den Willen, die Ursachen des Stellvertreterkrieges anzugehen. In ihrer Rhetorik erkennen sie zwar an, dass es sich um einen Stellvertreterkrieg handelt, aber Trump und seine Berater sind ratlos, wenn es darum geht, ernsthafte Verhandlungen über die historische Aggression der NATO, den Verrat der NATO an den Versprechen nach dem Kalten Krieg, die strategischen Sicherheitsbedenken Russlands und die Rechte des russischen Volkes zu führen, das an seinen Grenzen mit einem von der NATO bewaffneten, völkermörderischen Neonazi-Regime konfrontiert ist. Trumps oberflächliche Herangehensweise wird durch sein unberechenbares Verhalten und seine zunehmend unhöflichen Kommentare über Putin und Russland verraten.

Trumps jüngster Schritt, angeblich die Entsendung von Tomahawk-Marschflugkörpern in die Ukraine in Betracht zu ziehen, und seine angebliche Genehmigung, US-Geheimdienstinformationen mit dem Kiewer Regime zu teilen, um gezielte Angriffe innerhalb Russlands durchzuführen, ergeben keinen Sinn. Es klingt eher wie ein leerer Bluff einer Person, deren übergroßes Ego verletzt ist, weil Russland nicht auf seine theatralischen Friedensbemühungen eingeht.

Zunächst einmal tauschen die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Partner bereits Informationen mit dem Kiewer Regime über Raketen- und Drohnenangriffe auf Russland aus. Und dafür haben sie ernsthaftes Blut an ihren Händen. Daher ist Trumps „Zustimmung zum Informationsaustausch“ nichts Neues. Die dramatische Berichterstattung in den US-Medien suggeriert, dass Trump dies als eine Art Druckmittel gegenüber Russland inszeniert.

Was die Tomahawk-Raketen selbst angeht: Wie Putin diese Woche während einer großen öffentlichen Diskussion auf dem Valdai-Forum in Sotschi bestätigte, sind die Tomahawks eine mächtige Waffe, die schweren Schaden anrichten kann. Die Marschflugkörper haben eine Reichweite von 1.500 bis 2.000 km und einen Sprengkopf mit einer Sprengkraft von 450 kg, der auch tief liegende Bunker durchschlagen kann. Aber die Unterschallwaffe aus den 1970er Jahren würde durch die modernen russischen Luftabwehrsysteme effektiv neutralisiert werden. Außerdem übersteigt der Abschuss von Tomahawks die Kapazitäten der ukrainischen Streitkräfte. Sie werden von Kriegsschiffen und U-Booten aus gestartet. Sind die Vereinigten Staaten bereit, offen Langstreckenraketen auf Russland abzufeuern?

Wie Putin ebenfalls feststellte, würden selbst gelieferte Tomahawks nichts an der Lage auf dem Schlachtfeld ändern, wo die von der NATO unterstützten ukrainischen Streitkräfte an der gesamten 1.000 km langen Front rapide an Boden verlieren. Die NATO hat den Krieg verloren. Die Tomahawks sind nur eine weitere illusorische „Wunderwaffe”, die die NATO und ihre Propagandamedien schon oft angepriesen haben, ohne dass sie militärische Erfolge gebracht hätte. Man denke nur an F-16, Leopard-Panzer, Abrams, Challenger, Storm Shadows, SCALPS, ATACMS und so weiter. Sie alle sollten den Krieg gewinnen, haben es aber nicht geschafft.

Jedenfalls hieß es in einem Reuters-Bericht später in dieser Woche unter Berufung auf eine „offizielle Quelle“, dass es derzeit unwahrscheinlich sei, dass die USA Tomahawks an die Ukraine liefern würden, da keine zur Verfügung stünden, da der gesamte Bestand für die Bedürfnisse der US-Marine reserviert sei. Und da „Friedensstifter“ Trump sich anschickt, gegen Venezuela und erneut gegen den Iran in den Krieg zu ziehen, tun die Amerikaner wahrscheinlich gut daran, ihre Vorräte zu schonen.

Dies deutet darauf hin, dass Trump sich wie ein großmäuliger Pokerspieler verhält, der nur sehr wenige Karten zu spielen hat, wie er einmal den Kiewer Marionettenpräsidenten Selenskyj in einer Auseinandersetzung im Weißen Haus ermahnte. Der amerikanische Präsident setzt darauf, dass seine groben Drohungen und der Hype um die Lieferung von Tomahawks an die Ukraine und den „Austausch von Geheimdienstinformationen“ Russland irgendwie einschüchtern werden, sich an den Verhandlungstisch zu setzen und einen halbherzigen Friedensvertrag zu akzeptieren, bei dem es ihm nur darum geht, den Nobelpreis zu gewinnen und sein Ego mit Neonlichtern zu beleuchten.

Trumps Gerede über Tomahawks ist, wenn es ernst gemeint wäre, „Wahnsinn“, wie Scott Ritter diese Woche betonte.

Aber hier ist das Problem: Trumps Gerede ist nicht ernst gemeint, und das bedeutet, dass auch seine ganze Haltung, einen Friedensvertrag zwischen der Ukraine und Russland zu finden, nicht ernst gemeint ist. Er spielt Spiele für sein Ego und um die Kosten des Krieges einfach auf Europa abzuwälzen.

Moskau kann sich nicht darauf verlassen, dass die Trump-Regierung den Konflikt auf der Grundlage einer ausgehandelten, ehrlichen Lösung der Ursachen beendet. Die Ursachen liegen in der imperialistischen Macht der USA und ihren europäischen Handlangern. Trump ist damit völlig überfordert.

Russland wird den Krieg militärisch zu seinen Bedingungen beenden müssen, um einen dauerhaften Frieden zu erreichen.