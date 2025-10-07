EXKLUSIV: Der finstere Plan der extremen Linken, Amerika in die Knie zu zwingen | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Sie haben sogar ein Datum für den Zusammenbruch Amerikas festgelegt.

Die extreme Linke hat ein Datum für den Zusammenbruch Amerikas festgelegt.

Sie plant einen massiven Generalstreik und schleust Aktivisten in Gewerkschaften von Schulen, Fluggesellschaften, Automobilherstellern, Amazon und anderen Unternehmen ein.

Stellen Sie sich vor, Schulen, Flughäfen, Lieferdienste und ganze Industriezweige kämen gleichzeitig zum Erliegen.

Das Beängstigende daran? Dies geschieht nicht im Verborgenen, sondern wird offen geplant.

Und wir haben Details zu dem Datum, an dem dies umgesetzt werden soll.

Viele Menschen glauben, die Linke zu verstehen, aber in Wirklichkeit gibt es Progressive – die wir meist in den Medien sehen – und radikale revolutionäre Kommunisten, die Amerika zerstören wollen.

Karlyn Borysenko, eine Forscherin, die DecodeTheLeft.com betreibt, infiltriert seit Jahren die verschiedenen Ebenen der Linken und berichtet darüber. Was sie aufgedeckt hat, ist schockierend: ein Komplott zur Umwälzung Amerikas. Und laut ihr haben sie sogar schon ein Datum dafür festgelegt – den 1. Mai 2028.

Karlyn ist bei uns zu Gast, um all dies zu diskutieren.

Karlyn sagte, sie habe nie vorgehabt, verdeckte Ermittlerin zu werden.

Vor fünf Jahren war sie noch Demokratin, arbeitete als Organisationspsychologin und hielt Vorträge auf HR-Konferenzen. Aber als DEI-Schulungen plötzlich im ganzen Land boomten, fiel ihr etwas auf. Es ging nicht nur um Diversität – sie waren besessen davon, den Kapitalismus abzuschaffen.

„Warum reden sie in diesen Schulungen ständig über den Kapitalismus?“, fragte sie sich. Diese eine Frage weckte ihre Neugier und öffnete eine Tür, die sie nie wieder schließen konnte.

Als sie tiefer grub, erkannte sie, dass hinter DEI- und „Anti-Rassismus“-Workshops eine direkte Verbindung zur radikalen marxistischen Ideologie stand. Jeder kulturelle Kampf, den Konservative führten – Critical Race Theory, Abtreibung auf Wunsch, Geschlechtsidentität, Drag-Queen-Story-Hour – könne auf dieselbe revolutionäre Bewegung zurückgeführt werden, sagte sie.

Das war der Wendepunkt. „Meine ganze Welt öffnete sich … dieses Problem ist so viel größer, als wir jemals gedacht hatten.“

Antifa wird nicht von Gruppen wie Soros finanziert – und Karlyn warnte, dass genau das sie so gefährlich macht.

Sie beschrieb Antifa als ein „stark dezentralisiertes Netzwerk von wahrscheinlich mindestens tausend Zellen im ganzen Land“. Es gibt keine Anführer, keine Hierarchie, keine Großspender. „Die größte Gefahr besteht darin, dass die Leute denken, wir könnten ihnen einfach die Finanzierung entziehen. Nein, das kann man nicht. Das geht wirklich nicht.»

Stattdessen finanziert sich Antifa durch kleine Geldspenden und Sachspenden – «Gasmasken, Ziegelsteine, Steine und solche Dinge». Sie lehnen alles ab, was zurückverfolgt werden kann, wie Kreditkarten, und ihre gesamte Identität basiert darauf, die US-Regierung zu stürzen. Das bedeutet, dass sie weitermachen werden, egal was man ihnen wegnimmt.

Die einzige wirkliche Schwachstelle, so merkte sie an, sei die Rechtshilfe. Gruppen wie die National Lawyers Guild springen ein, um Kautionen zu stellen und vor Gericht zu verteidigen. Diese Lebensader zu kappen würde Antifa nicht vollständig stoppen, aber Karlyn argumentierte, dass es ihre Organisationsfähigkeit verlangsamen könnte.

Karlyn nahm kein Blatt vor den Mund, wenn es um Trumps Umgang mit Antifa ging. Sie als „inländische Terrororganisation“ zu bezeichnen, mag zwar hart geklungen haben, aber sie argumentierte, dass dies hohl sei.

Sie bezeichnete es als „riesigen PR-Gag“ und wies auf den fatalen Fehler hin: Es gab keine klare Definition dessen, was Antifa eigentlich ist. „Die meisten Antifa-Gruppen heißen nicht Antifa“, erklärte sie und merkte an, dass sie sich hinter Bezeichnungen wie „Kollektiv“ oder „Infoshop“ verstecken. Ohne Klarheit darüber, was „eine Antifa“ ist, war die Durchführungsverordnung ihrer Meinung nach wirkungslos.

Für sie war nicht die Rhetorik das Problem, sondern die mangelnde Durchsetzung. „Meiner Meinung nach“, sagte sie, „ist jeder, der in schwarzer Kleidung auftaucht, Antifa und sollte sofort verhaftet werden.“

Die extreme Linke macht keinen Hehl aus ihren Plänen – sie hat bereits ein Datum festgelegt: den 1. Mai 2028.

Karlyn erklärte, dass die Gewerkschaften im Mittelpunkt der Strategie stehen. Nicht jeder in einer Gewerkschaft sei Sozialist, merkte sie an, aber „es gibt sehr viele Sozialisten und Kommunisten, die die Gewerkschaften anführen, um sie für die Organisation extrem linker Politik zu nutzen“. Sie sagte, sie habe sich in eine Schulung der Demokratischen Sozialisten eingeschleust, in der den Mitgliedern beigebracht wurde, sich in kritischen Branchen – Automobilindustrie, Fluggesellschaften, Amazon, Bildungswesen – zu etablieren und sich auf einen landesweiten Generalstreik vorzubereiten, der Amerika lahmlegen soll.

„Sie wollen im Mai 2028 einen Massenstreik durchführen, bei dem im Grunde alle Gewerkschaften in allen verschiedenen Sektoren genau zur gleichen Zeit streiken, um ihre Macht zu demonstrieren und die Gesellschaft lahmzulegen, um zu zeigen, dass sie dazu in der Lage sind.“ Lehrergewerkschaften spielen eine zentrale Rolle in diesem Plan, da die Schließung von Schulen Eltern dazu zwingt, ihrer Arbeit fernzubleiben. Wenn man noch Fluggesellschaften, Lebensmittelgeschäfte, die Automobilindustrie und Amazon hinzufügt, kommt das Land einfach zum Stillstand.

„Sie versuchen, die Russische Revolution mit einer massiven Demonstration von Arbeiteraufständen in die Vereinigten Staaten zu bringen.“

Was die Sache noch schlimmer macht, betonte sie, ist, dass nichts davon geheim ist. „Seien Sie nicht überrascht, wenn Sie eines Tages im Jahr 2028 aufwachen und sie die gesamte Gesellschaft vollständig lahmgelegt haben … wir haben es buchstäblich Jahre im Voraus kommen sehen, und niemand hat etwas dagegen unternommen.“

Maria las direkt von einer anarchistischen Website vor – ein expliziter Aufruf, einen „Kriegskarneval“ in Amerika zu starten. Der Artikel hielt sich nicht zurück, nannte ICE-Haftanstalten als Ziele und forderte Brände, Gewalt und eine Eskalation weit über Occupy Wall Street hinaus.

Das war kein Geheimnis. Es war öffentlich bekannt. „So verbreitet Antifa Informationen“, erklärte Karlyn.

Doch trotz dieser offenen Drohung reagierte die Trump-Regierung kaum – und wenn sie reagierte, dann zu spät. Verhaftungen, so stellte sie fest, gab es nur „vereinzelt“, bei weitem nicht in dem Umfang, der erforderlich gewesen wäre, um gegen das vorzugehen, was sie als koordinierte Gewaltkampagne bezeichnete.

Ihre Frustration war unverkennbar. Es handelte sich nicht um Gerüchte oder Flüstereien, sondern um offene Kriegserklärungen, die online für jedermann sichtbar veröffentlicht wurden. Und dennoch wurde fast nichts unternommen. „Warum lassen wir das weiter zu“, fragte sie, „wenn Antifa offen veröffentlicht, dass sie genau das vorhat?“

Das Interview endete mit einer ernüchternden Bemerkung. Maria betonte, dass der Aufstieg des radikalen Linksextremismus nicht nur eine Frage der Ideologie sei, sondern in der Verzweiflung der Menschen begründet liege.

Junge Menschen sehen heute kaum eine Chance, ein Haus zu besitzen, eine Familie zu gründen oder sich eine stabile Zukunft aufzubauen. In dieses Vakuum tritt die extreme Linke und bietet nicht nur eine Erzählung, sondern auch eine Gemeinschaft. „Die extreme Linke wird zu ihrer Familie“, sagte Karlyn und beschrieb Netzwerke, die Lebensmittel, Kleidung, Kinderbetreuung und sogar Freundschaft bieten.

Deshalb, so argumentierte sie, wenden sich junge Menschen nicht aus Faulheit oder Anspruchsdenken dem Kommunismus zu. Sie tun es, weil sie sich von genau dem System verlassen fühlen, das ihnen eigentlich eine Zukunft bieten sollte.

Ihre Warnung war unverblümt: Wenn die Konservativen diese Grundprobleme nicht angehen, wird es die Linke tun. „Die Menschen werden nicht deshalb zu Linken, weil sie psychisch krank sind. Sie werden zu Linken, weil sie das Gefühl haben, keine andere Wahl zu haben.“

Sehen Sie sich das vollständige Interview unten an: