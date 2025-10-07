Wir haben jetzt klare Beweise dafür, dass die COVID-mRNA-Impfungen die Fortpflanzungsfähigkeit der Menschheit beeinträchtigt

mRNA-Impfung und der sich abzeichnende Fruchtbarkeits-Abgrund

Der renommierte Pathologe Dr. Roger Hodkinson bezeichnet die weltweite mRNA-Impfkampagne als „katastrophal und beispiellos“ – einen Angriff auf die menschliche Biologie selbst.

Laut Daten aus einer Pfizer-Studie in Japan, die durch ein Informationsfreiheitsgesuch veröffentlicht wurden, verbleiben die Lipid-Nanopartikel der COVID-19-Impfstoffe nicht an der Injektionsstelle, sondern verteilen sich im gesamten Körper. Besonders betroffen seien die Eierstöcke und Nebennieren, also zentrale Organe des endokrinen und reproduktiven Systems.

Die Konsequenzen für die weibliche Fruchtbarkeit beschreibt Hodkinson als potenziell dauerhaft.

Denn anders als Männer, die kontinuierlich neue Spermien bilden, werden Frauen mit einer endlichen Zahl von Eizellen geboren.

Ein immunologischer Angriff auf diese Zellen – ausgelöst durch die Spike-Protein-Produktion nach der Injektion – könne dieses begrenzte Reservoir unwiederbringlich zerstören.

Von der Gesundheitskrise zur demografischen Katastrophe

Diese Vorgänge treffen laut Hodkinson auf einen historischen Moment, in dem die Geburtenraten weltweit ohnehin stark sinken.

Die massenhafte Verabreichung dieser Impfstoffe an Frauen im gebärfähigen Alter sei daher nicht nur ein medizinisches, sondern ein demografisches Experiment ungekannten Ausmaßes.

Während Afrika als einziger Kontinent noch eine Reproduktionsrate über der Bestandserhaltung hält, steuert der Westen ohne Zuwanderung auf einen demografischen Zusammenbruch zu – mit allen Folgen: schrumpfende Wirtschaftsbasis, soziale Spannungen, Wertewandel, nationale Destabilisierung.

Mehr als eine Fruchtbarkeitskrise

Hodkinson warnt, dies sei nicht bloß ein medizinisches Problem, sondern ein „fundamentaler Angriff auf die Menschheit“.

Er verweist auf die Möglichkeit der Reverse Transkription – also der Integration von mRNA-Sequenzen in die DNA menschlicher Zellen – mit unbekannten, potenziell irreversiblen Folgen für das Erbgut künftiger Generationen.

All das, so Hodkinson, sei für eine Bedrohung geschehen, die in Wahrheit maßlos übertrieben worden sei.

Vor Einführung der Impfstoffe habe keine außergewöhnliche weltweite Übersterblichkeit bestanden.

Der „Pandemie“-Begriff sei politisch aufgeladen, und viele Todesfälle seien Folge falscher medizinischer Interventionen (z. B. Beatmung, Remdesivir) gewesen, nicht des Virus selbst.

Als Beleg verweist er auf Statistiken der Lebensversicherungsbranche, die einen sprunghaften Anstieg nicht erklärbarer Todesfälle nach Beginn der Impfkampagnen dokumentieren.

Das Urteil: Ein medizinisches Großexperiment

Die Schlussfolgerung ist beunruhigend:

Eine globale, unter falschen Vorwänden durchgesetzte medizinische Intervention könnte dauerhafte Schäden an der Fruchtbarkeit und genetischen Integrität der Menschheit angerichtet haben – für ein Virus, das, so Hodkinson, in seiner Gefährlichkeit einer schweren saisonalen Grippe entspreche.

Ergänzende Bestätigung: Nicolas Hulscher, MPH

Unterstützt wird diese Einschätzung durch den Epidemiologen Nicolas Hulscher, MPH, der in einer Videoanalyse auf dieselben Gefahren hinweist.

Er verweist auf Tierversuche, bei denen mRNA-geimpfte Ratten einen Verlust von rund 60 % ihrer primordialen Follikel erlitten – also jener Eizellen, mit denen Frauen geboren werden und die sich nicht regenerieren.

Diese Schäden führten, so Hulscher, in den Daten zu deutlich niedrigeren Geburtenraten bei geimpften Weibchen, was sich inzwischen auch in menschlichen Bevölkerungsdaten widerspiegle.

Er bezeichnet dies als „außerordentlich beunruhigend“ und kritisiert die Untätigkeit der Regulierungsbehörden.

Seine Warnung ist deutlich:

„Wir steuern die Fruchtbarkeit der Menschheit auf einen Abgrund zu.“

Fazit

Was Hodkinson und Hulscher hier beschreiben, ist mehr als eine medizinische Kontroverse.

Es ist der Verdacht, dass im Namen der öffentlichen Gesundheit ein irreversibler Eingriff in die biologische Zukunft der Menschheit erfolgt ist – begleitet von politischem Schweigen und wissenschaftlicher Zensur.

Ob diese Prognosen Bestand haben, wird die Zeit zeigen.

Doch die zentrale Frage bleibt:

Wie konnte eine Maßnahme, die „Leben retten“ sollte, zur größten Gefährdung der menschlichen Fortpflanzung werden?