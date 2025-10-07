WF-Agenda schreitet voran: Jetzt will die EU unser Wasser rationieren

EU will „Wasser sparen“ – obwohl es nicht ausgehen kann

Die EU-Kommission hat eine „Strategie für Wasserresilienz“ vorgestellt – einen Plan, der den Mitgliedstaaten helfen soll, „das Wasser besser zu verwalten“ und „Wasser als Ressource zu sparen“ – obwohl Wasser keine endliche Ressource ist. Nun will man die Wasserrechnungen der Bürger erhöhen und eine völlig neue Wasserbürokratie schaffen, um die „Ziele“ einer 10-prozentigen Reduzierung des Wasserverbrauchs bis 2030 zu erreichen.

In der Strategie der Union für Wasserresilienz ist die Rede davon, die „Wasserversorgung zu sichern“, die „Wassereffizienz bis 2030 um 10 Prozent zu steigern“ und „wassersmarte Methoden einzuführen“.

Die Strategie warnt davor, dass die weltweite „Wassernachfrage“ bis 2030 das Angebot um 40 Prozent übersteigen werde. Doch wie man die „Verfügbarkeit“ von etwas misst, das in der Natur ständig zirkuliert, bleibt unklar.

Im Dokument setzt die EU den Mangel an sauberem Trinkwasser in trockenen Regionen mit einem globalen tatsächlichen Wassermangel gleich – der dadurch gelöst werden könne, dass man etwa in Schweden „Wasser spart“, wo die Wasserverfügbarkeit praktisch unbegrenzt ist.

Die Kommission sagt nichts darüber, wie die neuen Regeln private Brunnen und die lokale Wasserversorgung in ländlichen Gebieten beeinflussen werden.

Wird die EU anfangen zu regulieren, wie viel Wasser man aus seinem eigenen Brunnen pumpen darf? Das bleibt bislang offen.

💧 Water is life. But we can no longer take it for granted.



We’ve adopted the Water Resilience Strategy to ensure that water in the EU is clean, affordable, efficient and protected.



Our future depends on how we manage water today. — European Commission (@EU_Commission) June 4, 2025

„Eine wassersmarte Wirtschaft aufbauen“

Unter dieser Überschrift schlägt die EU-Kommission vor, den Wasserverbrauch zu verringern und die „Wassereffizienz“ zu erhöhen – als handele es sich um Öl oder Elektrizität.

Gleichzeitig will man Milliarden in „digitale Systeme“ investieren, um Wasserflüsse und Leckagen bürokratisch zu überwachen.

„Globales Eigentum“

Diese Ideen wurden bereits auf der Ausgabe des Weltwirtschaftsforums (WEF) 2022 in Davos diskutiert, wo die italienische Wirtschaftswissenschaftlerin Mariana Mazzucato vorschlug, die Machthaber sollten beginnen, die Zugänge der Menschen zu Wasser zu regulieren, um eine Kollektivierung des Lebens in Bereichen zu erzwingen, in denen das bislang nicht möglich gewesen sei.

„Wie erfolgreich waren wir bisher? Ist es uns gelungen, jeden Menschen auf der Welt zu impfen? Nein, aber das Wasser als globales Eigentum hervorzuheben, könnte funktionieren – nicht nur aus globaler Sicht, sondern auch aus eigennütziger, denn beides hängt zusammen“, sagte Mariana Mazzucato vor den Zuhörern des Weltwirtschaftsforums und fuhr fort:

„Wasser ist etwas, das die Menschen verstehen. Sie verstehen es besser als den Klimawandel, der vielen abstrakt erscheint – auch wenn manche ihn halb glauben und andere vollständig. Aber beim Wasser versteht jeder, selbst ein Kind, das Fußball spielt, was passiert, wenn man kein Wasser bekommt. Deshalb sollten wir beginnen, mit dem Zugang zu öffentlichen Gütern wie Wasser zu experimentieren. Dann könnten wir auf Gebieten Erfolg haben, auf denen wir bislang völlig gescheitert sind.“

Die EU spricht nun von einer „gesunden Preispolitik für Wasser“ und von „öffentlichen und privaten Investitionen“, um den Verbrauch zu senken – also, mit anderen Worten, davon, dass Menschen Steuern und Gebühren für eine Ressource zahlen sollen, die die Natur ohnehin kostenlos und unbegrenzt bereitstellt.

In dem Dokument vermischt die Kommission freimütig ein tatsächliches Umweltproblem (Verschmutzung) mit einem erfundenen (Wasserknappheit in Europa), um mehr Zentralisierung, Regulierung sowie neue Steuern und Abgaben auf den Wasserverbrauch der Bürger zu rechtfertigen.

Wie viel teurer die Wasserrechnungen tatsächlich werden sollen, wird im Dokument nicht angegeben – klar ist nur: Sie sollen hoch genug sein, damit die Menschen ihren Wasserverbrauch bis 2030 um 10 Prozent reduzieren.