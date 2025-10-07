Alles gelogen! Zuerst hiess es «Drohnenaktivitäten über kritischen Infrastrukturen». Jetzt nennt es der dänische Minister «Beobachtungen aus der Luft».

Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen (V) und der Chef des dänischen Militärgeheimdienstes (Forsvarets Efterretningstjeneste, FE), Thomas Ahrenkiel, sprachen am Freitag auf einer Pressekonferenz über eine neue Bewertung hybrider Bedrohungen.

Die Botschaft war unmissverständlich.

In einer zuvor aufgezeichneten Rede sagte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am 25. September, dass fremde Drohnen an einigen der wichtigsten Orte der dänischen Gesellschaft gesichtet worden seien.

„Drohnen wurden an mehreren Orten bei kritischer Infrastruktur gesehen – militärisch und zivil. Es sind Angriffe, von denen wir erwarten müssen, dass noch mehr kommen werden“, sagte sie in der Videobotschaft.

Am Montag, dem 22. September, wurde der Luftraum über dem Flughafen Kopenhagen-Kastrup für mehrere Stunden gesperrt – wegen dessen, was die Polizei „Drohnenaktivitäten“ nannte. Niemand wurde festgenommen, doch die Behörden erklärten rasch, dass es sich um einen „fähigen Akteur“ gehandelt habe.

Fast zwei Wochen später sind noch immer keine Anklagen erhoben worden. Die Behörden können weiterhin keine klaren Beweise vorlegen, und Polizeichef Thorkild Fogde sagte, die Polizei verfüge noch über keine „handfesten Informationen“ darüber, welche Drohnen im Einsatz gewesen seien oder woher sie kamen.

Damit bleibt die zentrale Frage:

Waren es überhaupt Drohnen, die über Nordeuropas größtem Flughafen in Kastrup und über mehreren militärischen Anlagen im Land gesichtet wurden?

Ein plötzlicher Wandel in der Sprache

Auf der Pressekonferenz am Freitag mit Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen und Geheimdienstchef Thomas Ahrenkiel war plötzlich ein deutlicher Wechsel in der Rhetorik spürbar – insbesondere seitens des Verteidigungsministers.

„Ich denke, die Lehre aus dem, was wir in Bezug auf Drohnenbeobachtungen gesehen haben – oder das, was wir jetzt in höherem Maße Luftbeobachtungen nennen – ist, dass es viele verschiedene Faktoren braucht, um genau zu erkennen, ob es sich tatsächlich um eine Drohne oder um ein anderes Objekt handelt.“

Mette Frederiksen sagte am Donnerstag, es sei wichtig, das „große Ganze“ zu betrachten und nicht „Einzelfälle“.

Ähnliche Signale kamen nun auch von Poulsen:

Ein Journalist fragte:

„Heißt das, dass Sie im Grunde jetzt nicht wissen, ob es tatsächlich ein hybrider Angriff auf Dänemark war, den wir in der vergangenen Woche gesehen haben?“

Darauf der Minister:

„Ich kann nicht viel mehr sagen, als der FE-Chef erklärt hat: Es läuft derzeit eine Untersuchung. Aber was wir auch letzte Woche besprachen, war die gleichzeitige Aktion, die an mehreren Orten in Dänemark fast gleichzeitig stattfand. Daher war damals auch die Einschätzung, dass es sich um einen hybriden Angriff handelte, dem wir ausgesetzt waren.“

Poulsen präzisierte nicht, was er mit „damals war die Einschätzung“ meinte – also ob sich die Lage seitdem verändert hat.

Kontrast zu den ersten Reaktionen

Diese Äußerung steht im Kontrast zu den Stellungnahmen der Behörden und Politiker in den Tagen nach den ersten Berichten.

Damals hatte Mette Frederiksen ausdrücklich von einem „Angriff mit Drohnen“ gesprochen.

DR-Nachrichtenkorrespondent Mads Korsager bemerkte ebenfalls den Wandel im Tonfall:

„Nach dem, was auf den Pressekonferenzen gesagt wird, scheint sich etwas in der Sprache der Behördenvertreter verändert zu haben. Man ist von klaren Beschreibungen der Bewegungs- und Lichtmuster der Drohnen zu dem übergegangen, was der Verteidigungsminister jetzt Luftbeobachtungen nennt.“

Ob die neue Wortwahl direkt widerspiegelt, dass die Behörden selbst Zweifel haben, ob überhaupt Drohnen im Spiel waren, könne Korsager nicht mit Sicherheit sagen.

„Aber von außen betrachtet scheint es so, dass viele der gemeldeten Drohnenbeobachtungen sich als natürlich erklärbar herausgestellt haben. Doch selbst wenn das so ist, könnten sich unter der Vielzahl der Beobachtungen immer noch echte Drohnen verbergen.“

Das Problem sei, so Korsager weiter, dass keine elektronischen Hilfsmittel zur Verfügung standen, um das zu bestätigen, was menschliche Beobachter gesehen hätten.

Fazit:

Dänemarks Behörden scheinen in ihrer Bewertung zurückzurudern:

Was zunächst als „Drohnenangriffe“ über kritischer Infrastruktur bezeichnet wurde, heißt jetzt „Luftbeobachtungen“ – ein deutlich vorsichtigerer Begriff, der zeigt, dass die Beweise schwach sind und die Regierung möglicherweise nicht mehr sicher ist, was tatsächlich geschah.