Putin: Russlands Sicht auf die Geopolitik

Der russische Präsident Putin hielt wie jedes Jahr auf dem Valdai-Forum eine Grundsatzrede über Russlands Sicht auf die weltpolitische Lage und die Ziele der russischen Außenpolitik. Im Zeitalter der entstellend und verlogen berichtenden Mainstream-Medien ist es außerordentlich wichtig, das, was Putin am 2. Oktober 2025 wirklich gesagt hat und wie er die Lage aus russischer Sicht beurteilt, im Original nachlesen zu können. Wir übernehmen daher die von Thomas Röper ins Deutsche übersetzte und auf Anti-Spiegel veröffentlichte ganze Rede des russischen Präsidenten. (hl)

Lukjanow: (Moderator): Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Freunde! Gäste des Valdai-Diskussionsclubs!

Wir beginnen die Plenarsitzung des 22. Jahresforums des Valdai International Discussion Club. Es ist mir eine große Ehre, Wladimir Wladimirowitsch Putin, den Präsidenten der Russischen Föderation, auf diese Bühne einladen zu dürfen.

Wladimir Wladimirowitsch, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, wieder bei uns zu sein. Der Valdai-Club hat das unglaubliche Privileg, seit 23 Jahren mit Ihnen zusammenzukommen und über die drängendsten Fragen zu sprechen. Das kann wohl niemand sonst von sich sagen, würde ich behaupten.