Trumps Ukraine-Politik verändert die Weltordnung

Von Ramesh Thakur

Mit der Wiederwahl von Präsident Donald Trump und seinen bekannten Ansichten sahen sich Europa und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky mit einem Einfallstor aus der Hölle konfrontiert. Doch ihr Schock ist eher eine Anklage gegen ihre Unfähigkeit als eine Perfidie von Trump. Die interessantere Frage ist: Wird dies Europa aus seinem strategischen Schlummer aufwecken?

Alle Großmächte verfolgen eine imperiale und nicht ethische Außenpolitik. Trumps Kunst des Deals war es schon immer, alles zu verlangen, den Zeitpunkt zu beurteilen, an dem die andere Partei ihr letztes Angebot gemacht hat, und dann zu nehmen, was er bekommen kann. Wenn man die beiden Sätze zusammenfügt, kann man besser verstehen, was Trump in der Ukraine tut.

Die Klagen darüber, dass Trump die internationale Ordnung auf den Kopf stellt, ersetzen die Realität durch eine Fantasievision. Die auf Regeln basierende liberale internationale Ordnung hat den unfassbar barbarischen und verwerflichen Angriff der Hamas auf Israel im Jahr 2023, den Einmarsch Russlands in die Ukraine im Jahr 2022, die schleichende Militarisierung des Südchinesischen Meeres durch China, die Invasion und Eroberung des Irak durch die USA im Jahr 2003 und zahlreiche andere Beispiele für das Fehlverhalten von Großmächten nicht verhindert.

Am 12. Februar telefonierte Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, und Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärte den NATO-Staats- und Regierungschefs in Brüssel, dass die USA innenpolitischen Belangen und der Bedrohung durch China Vorrang vor der Ukraine einräumen würden. Vizepräsident J.D. Vances „tough love“-Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die Reise der Marco Rubio-Delegation nach Riad zu Friedensgesprächen mit russischen Gesprächspartnern ohne europäische und ukrainische Präsenz und Trumps Wahrheits-Sprüherei bei Zelensky folgten in rascher Folge.

Die Hauptangriffslinie gegen Trumps Äußerungen zur Ukraine lautet, dass sie „ein erschreckendes Echo auf den Verrat an der Tschechoslowakei im Jahr 1938“ (Antony Beevor, The Australian) seien und eine Beschwichtigung Russlands und einen Verrat an der Ukraine bedeuten. Dies wird China dazu verleiten, sich Taiwan anzueignen, da die Sicherheitsgarantie der USA ihre Gültigkeit verloren hat. Trumps Wahrheitssprüherei bei Zelensky war eine typische Mischung aus Bombast, Übertreibung und Angeberei. Es sind zwar nicht Millionen Menschen im Krieg gestorben, aber die Zahl der Opfer geht in die Hunderttausende. Ich lasse die Übertreibungen und den Narzissmus beiseite und konzentriere mich auf vier wichtige Punkte.

Erstens hat Trump seine aus dem Stegreif aufgestellte falsche Behauptung im Fernsehen, die Ukraine habe den Krieg begonnen, bereits zurückgenommen. Trumps Beschimpfung von Zelensky war nuancierter: Der Krieg „musste nie beginnen“, er „konnte nicht gewonnen werden“, und er kann nicht ohne die USA beendet werden.

Es gibt eine anhaltende Debatte darüber, ob die NATO-Osterweiterung ein gebrochenes Versprechen war, das Putin zum Angriff auf die Ukraine provoziert hat oder nicht. Ich bin der Meinung, dass dies der Fall war, und habe an anderer Stelle auf die umfangreiche Dokumentation verwiesen, die dieses Argument stützt. In dem Irrglauben, Russland sei besiegt und so weit geschwächt, dass es nicht mehr zurückschlagen könne und wolle, haben die NATO-Führer die weise Warnung des verstorbenen Henry Kissinger vergessen: „Keine Großmacht zieht sich für immer zurück. Es ist unschicklich für diejenigen, die mit harten Bandagen kämpfen, zu weinen, wenn sie verlieren. Nebenbei bemerkt ist der Anblick von Zelensky in seiner „heldenhaften“ Kleidung selbst bei den förmlichsten Anlässen ein regelrechtes Ärgernis, ebenso wie die beharrliche Forderung, dass alle anderen Länder ihre außenpolitischen Interessen zur Unterstützung der Ukraine zurückstellen müssen.

Abgesehen davon sind sich vernünftige Menschen nicht einig darüber, ob der Einmarsch Russlands vor drei Jahren unprovoziert war oder durch die NATO-Osterweiterung ausgelöst wurde. Für den Westen war die NATO-Erweiterung eine natürliche Anpassung an die Gegebenheiten im Europa nach dem Kalten Krieg und an die historische Antipathie der Osteuropäer gegenüber Russland. Für Russland stellte sie eine Bedrohung seiner zentralen Sicherheitsinteressen dar. Alle russischen Staats- und Regierungschefs von Michail Gorbatschow bis hin zu Putin waren der Ansicht, dass Russland den friedlichen Bedingungen für die Beendigung des Kalten Krieges auf der Grundlage zweier grundlegender Abmachungen zugestimmt hatte: Die NATO würde ihre Grenzen nicht nach Osten ausdehnen, und Russland würde in eine umfassende gesamteuropäische Sicherheitsarchitektur eingebunden werden. Die Amerikaner neigen dazu, anwaltlich zu erwidern, dass die informellen Absprachen nie schriftlich festgehalten wurden.

Für einen unbeteiligten Außenstehenden weist die russische Feindseligkeit gegenüber den NATO-Raketen in der Ukraine auffällige Parallelen zu der Bereitschaft der USA auf, 1962 wegen der sowjetischen Raketen auf Kuba einen Atomkrieg zu riskieren. Jeder unabhängig denkende Analytiker sollte in der Lage sein, eine direkte hypothetische Analogie zu erkennen, bei der China sich in Kanada oder Mexiko einmischt und die USA garantiert robust reagieren.

Die Behauptung, dass der Krieg nicht zu gewinnen ist, hat einen realen Hintergrund. Als der Krieg einmal begonnen hatte, war aufgrund des demografischen, wirtschaftlichen und militärischen Ungleichgewichts zwischen Kiew und Moskau ein ukrainischer Sieg im Alleingang eine Schimäre. Mit einer aktiven Beteiligung der NATO wäre er vielleicht möglich gewesen, aber nur mit dem sehr hohen Risiko eines Atomkriegs, der die Welt zerstören würde. Putin rechnete mit einem schnellen Sieg, aber die ukrainische Tapferkeit und Entschlossenheit unter der mutigen Führung von Zelensky machten dem einen Strich durch die Rechnung.

Im Laufe der Zeit sind die Kosten für die Ukraine jedoch erschütternd hoch und würden nur steigen, wenn der Krieg verlängert würde. Hegseths unverblümte Botschaft in Brüssel lautete, dass alle Erwartungen, die Ukraine könne zu ihren Grenzen von vor 2014 zurückkehren oder der NATO beitreten, „unrealistisch“ seien: heute unmöglich, morgen unwahrscheinlich, übermorgen unwahrscheinlich. Dies ist keine neue Politik, sondern lediglich eine öffentliche Bekräftigung der Tatsache, dass in der Ukraine-Politik der NATO das Perfekte zum Feind des Guten geworden ist.

Zweitens nannte Trump Zelensky einen Diktator. Der US-amerikanische Menschenrechtsanwalt Bob Amsterdam erklärte gegenüber Tucker Carlson, dies sei eine Untertreibung. Die Ukraine ist faktisch ein Polizeistaat“. Einen Monat nach Beginn des Krieges hat Zelensky 11 Oppositionsparteien verboten und mehrere Medien verstaatlicht. Er sagte Wahlen ab, die im vergangenen Mai hätten stattfinden sollen. In einem Bericht des US-Außenministeriums über die Ukraine aus dem Jahr 2023 wurden „erhebliche Menschenrechtsprobleme“ festgestellt: Verschwindenlassen von Personen, Folter, Einmischung in die Justiz, Übergriffe auf Journalisten. Die Kampagne gegen kritische Medien wurde zum Teil von USAID finanziert. Zelenskys Umfragewerte sind von 90 Prozent im Mai 2022 auf 16 Prozent im vergangenen Dezember gesunken. Eine Gallup-Umfrage vom November ergab, dass die Ukrainer zum ersten Mal seit Beginn des Krieges mit 52 zu 38 Stimmen ein frühzeitiges Ende des Krieges auf dem Verhandlungswege einem Weiterkämpfen bis zum Sieg vorziehen.

Drittens sagte Trump, die Hälfte der US-Gelder für die Ukraine sei verschwunden. In der Tat sind riesige Summen von US-Milliarden, die der Ukraine zur Verfügung gestellt wurden, verschwunden. Im Korruptionsindex 2021 von Transparency International wurde die Ukraine als korruptestes Land Europas eingestuft. Die Pandora Papers, die 2021 die weltweite Korruption aufdeckten, zeigten, dass Zelenskys enger Kreis von einem Netz von Offshore-Firmen profitierte, darunter einige mit teurem Immobilienbesitz in London. Der Oligarch Ihor Kolomoisky, ein wichtiger Unterstützer von Zelenskys Wahlkampf 2019, wurde 2021 vom US-Außenministerium wegen „erheblicher Korruption“ mit Sanktionen belegt. Im Dezember 2023 wurde ein Beamter des Verteidigungsministeriums verhaftet, weil er bei einem betrügerischen Kauf von Artilleriegranaten 40 Millionen Dollar veruntreut hatte. Im darauffolgenden Monat deckte Verteidigungsminister Rustem Umerow nach nur vier Monaten in seinem Amt Korruption bei der militärischen Beschaffung im Wert von 262 Millionen Dollar auf.

Viertens sagte Trump, der Krieg könne nicht ohne die USA beendet werden. Mehrere aufeinanderfolgende US-Präsidenten haben von den NATO-Partnern eine Lastenteilung gefordert, wurden aber ignoriert. Eine BBC-Aufschlüsselung der Militärhilfe für die Ukraine von Januar 2022 bis einschließlich Dezember 2024 zeigt, dass die USA 69 Milliarden Dollar und der Rest der NATO zusammen – mit einer größeren Bevölkerung und einem höheren BIP als die USA – 57 Milliarden Dollar bereitgestellt haben. In einem Folgeartikel wurde darauf hingewiesen, dass eine Analyse des Kieler Instituts die Summe der militärischen, finanziellen und humanitären Hilfe untersucht hat und zu dem Schluss kam, dass Europa mehr als die USA bereitgestellt hat, nämlich 139 bzw. 120 Milliarden Dollar. Trump hat jedoch Recht, wenn er behauptet, dass die USA wesentlich mehr als die Europäer in Form von direkten Zuschüssen bereitstellen.

Ohne erkennbare Strategie für Sieg oder Frieden hat die NATO, einschließlich Bidens USA, der Ukraine genug Unterstützung gegeben, um weiter zu kämpfen, aber nicht um zu gewinnen. Das Ergebnis ist das Schlimmste von allen: Hunderttausende von Opfern, eine ausgelöschte Generation junger Männer, eine zerstörte Wirtschaft, eine ausgehöhlte Infrastruktur und ein wahrscheinlich schlechteres Land-für-Frieden-Abkommen, als es vor oder in den ersten Tagen des Krieges ohne die damit verbundenen Kosten hätte ausgehandelt werden können.

Harte militärische Fakten vor Ort werden die kartografischen Karten bestimmen, die die neuen Grenzen der Ukraine abstecken. Andere wichtige Fragen wären dann noch offen: der Status der Krim und der ethnischen Russen in der Ostukraine, die Beziehungen der Ukraine zu Russland, der NATO und der EU, die Identität der Bürgen und die Art der Sicherheitsgarantien für die Ukraine sowie der Zeitpunkt der Aufhebung der Sanktionen gegen Russland. Nichts von alledem kann ohne Russland und die USA geschehen.

Die unzureichenden Militärausgaben Europas sind „eine implizite Steuer für das amerikanische Volk, um die Sicherheit Europas zu gewährleisten“, schrieb der damalige Senator Vance vor einem Jahr in der Financial Times. Trump und seine Kabinettskollegen haben die amerikanischen Steuerzahler aufgefordert, den aufgeblähten europäischen Wohlfahrtsstaat nicht länger zu subventionieren.

Die erstaunliche öffentliche Auseinandersetzung zwischen Trump und Zelensky am 28. Januar im Weißen Haus und der Appell der europäischen Staats- und Regierungschefs, die sich zur Unterstützung Zelenskys aufstellen, zeigen die Realität der Abhängigkeit von den Gebern. Die Europäer müssen glauben, dass sie Anspruch auf eine dauerhafte Sicherheitssubvention der USA haben, während sie ihren Luxusvorstellungen frönen.

Hätten die verweichlichten Europäer die Verantwortung für die westliche Unterstützung der Ukraine in einem Konflikt im geopolitischen Herzen Europas übernommen, bei dem es um ihre gemeinsame Zukunft geht, wären sie bei den Friedensgesprächen am Drücker. Das haben sie nicht und sind es auch nicht. Wenn die Europäer und Zelensky den Deal von Trump ablehnen, ohne eine realistische Alternative vorzulegen, kann Trump seine Hände in Unschuld waschen und Putin kann den Krieg wieder aufnehmen. Wie wird sich das für die Ukraine und Europa auswirken?

Was ist mit der Analogie des Münchner Pakts von 1938? Während des Kalten Krieges bedeuteten geopolitische und wirtschaftliche Relativitäten, dass der „Globocop“ USA die Rechnung für die Eindämmung der Sowjetunion übernahm. Für Trump ist es strategisch vernünftig, den Krieg zu den bestmöglichen Bedingungen zu beenden und die Last der Ukraine auf Europa abzuwälzen.

Die geopolitische Landschaft hat sich verschoben. Trump passt die US-Politik an die neuen Konturen an. Daran sollten sich Verbündete und Gegner gleichermaßen gewöhnen. Wenn in den Wäldern jenseits von Europas Hinterhof ein hungriger Bär lauert, ist es für Europa an der Zeit, die Waffen zu strecken und zu laden.

Indem er der selbstgefälligen Selbstgefälligkeit auf der Münchner Sicherheitskonferenz die Wahrheit sagte, vertrat Vance die Kernthese, dass die wachsende Kluft in Bezug auf die freie Meinungsäußerung die gemeinsamen demokratischen Werte untergräbt, die das Fundament der Sicherheitsbeziehungen zwischen den USA und Europa bilden. Der Ausstieg aus dem Netto-Null-Todeskult, die Beendigung der Gender-Fluidität-Fantasie, die Abkehr vom DEI- und Antirassismus-Irrsinn, die drastische Eindämmung der Masseneinwanderung und die Rückbesinnung auf die Errungenschaften der westlichen Zivilisation und Kultur würden mehr dazu beitragen, die Deindustrialisierung und Verarmung Europas zu beenden, die soziale Spaltung abzuschwächen, den kulturellen Zusammenhalt wiederherzustellen und das nationale Selbstvertrauen, die Entschlossenheit und die Grundlagen der militärischen Macht wiederherzustellen, als das Gejammer darüber, dass Trump die Interessen der USA über die der Europäer stellt.

Die Aufgabe Israels durch westliche Regierungen, einschließlich Australiens, die Druck auf Premierminister Benjamin Netanjahu ausübten, damit dieser Zugeständnisse macht, anstatt Israel bei der Ausrottung der bösen Hamas zu unterstützen, war ein unverzeihlicher Verrat an westlichen Werten und Interessen.

Die USA sind zu einer überforderten Supermacht geworden, die nicht mehr in der Lage ist, alle Regionen der Welt zu kontrollieren. Solange niemand einem zu Recht skeptischen amerikanischen und globalen Publikum überzeugend darlegen kann, dass Uncle Sam weiterhin mit allen Bedrohungen gleichzeitig fertig werden kann, ist es für Trump strategisch sinnvoll, zu versuchen, die Last der Auseinandersetzung mit der Ukraine auf Europa abzuwälzen oder den Krieg zu den bestmöglichen Bedingungen zu beenden und der Falle des Fehlschlusses der versunkenen Kosten zu entgehen.

Für die australischen Interessen ist es unabdingbar, China den Vorrang zu geben. Der Ukraine-Krieg hat Russland de facto in ein grenzenloses Bündnis mit China gedrängt und damit die einzigartige Errungenschaft von Richard Nixon und Henry Kissinger vor mehr als fünfzig Jahren zunichte gemacht. Das Wall Street Journal berichtete am 21. Februar, dass eines der Hauptargumente hinter Trumps Umarmung Putins „der strategische Wunsch ist, einen Keil zwischen Moskau und Peking zu treiben“, die beide seit langem versuchen, die Dominanz der USA in der internationalen Ordnung zu bremsen.

Elbridge Colby, der für das Amt des Unterstaatssekretärs für Verteidigungspolitik nominiert wurde, twitterte am 16. Dezember, dass die USA „der Tatsache ins Auge sehen müssen, dass wir nicht alles in der Welt machen können. Und dass wir bei der wichtigsten geopolitischen Frage, die sich dem Land stellt, nämlich der Dominanz Chinas in Asien, weit im Rückstand sind, und dass wir in Asien nicht gewinnen, wenn wir in der Ukraine Geld ausgeben“. Würde ein Australier dieser Meinung widersprechen?

Zelensky und die NATO-Führer sind verunsichert. Das transatlantische Bündnis droht zu zerbrechen. Die Isolation Russlands ist zu Ende. Die Überlegungen sollten sich darauf konzentrieren, wie die Abschreckungskapazitäten der Ukraine am besten gestärkt und die Ursachen des Konflikts angegangen werden können, damit externe Sicherheitsgarantien an Bedeutung verlieren. Dies erfordert eine neue europäische Sicherheitsarchitektur, die die Beteiligung Russlands und der USA voraussetzt. Unhaltbar, aber unvermeidlich.

Um auf Trump zurückzukommen, erinnern wir uns an die apokryphe Geschichte von Churchill, der sagte: „Man kann sich immer darauf verlassen, dass die Amerikaner das Richtige tun, nachdem sie alles andere versucht haben. Tatsächlich scheint es sich dabei um eine Abwandlung einer Bemerkung des ehemaligen israelischen Außenministers Abba Eban zu handeln, die zwar anders formuliert wurde, aber im Kern gleich blieb: seine „Überzeugung, dass Menschen und Nationen sich weise verhalten, wenn sie alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft haben“. Drei Jahre lang haben Zelensky und die NATO alles getan, um sich den Russen zu widersetzen und sie aus der Ukraine zu vertreiben, aber dabei haben sie noch mehr Territorium abgetreten. Trump, der in seiner ersten Amtszeit als erster Präsident seit Menschengedenken keinen neuen Krieg begonnen hat, versucht nun, den Fleischwolf des Krieges zu stoppen.

In ähnlicher Weise ist es leicht, Trumps erzwungenes Mineraliengeschäft als ein Beispiel für Neokolonialismus anzuprangern, der von Tyrannen betrieben wird. Allerdings wird die Hälfte der Einnahmen aus der Erschließung der Bodenschätze in einen gemeinsamen Fonds eingezahlt, der in die „Sicherheit und den Wohlstand des Landes“ investieren soll. Damit haben die USA einen materiellen Anteil an einer friedlichen Zukunft mit sicheren Grenzen für die Ukraine. Wie immer kann nur die Geschichte selbst beantworten, ob Trump am Ende auf der richtigen oder falschen Seite der Geschichte steht.