Trumps verrückte Gaza-Drohungen und andere Notizen am Rande der Matrix

US-Präsidenten töten ständig Zivilisten, aber es ist höchst ungewöhnlich, dass sie einer Zivilbevölkerung in einer direkt an sie gerichteten Erklärung ausdrücklich mit Vernichtung drohen

Caitlin Johnstone

In einer Erklärung, die „an die Menschen in Gaza“ gerichtet war, warnte Präsident Trump am Mittwoch: „Eine schöne Zukunft erwartet uns, aber nicht, wenn Sie Geiseln halten. Wenn ihr das tut, seid ihr TOT!“

Auch dies war ausdrücklich an die gesamte Bevölkerung von Gaza gerichtet, nicht nur an die Hamas. US-Präsidenten töten ständig Zivilisten, aber es ist höchst ungewöhnlich, dass sie einer Zivilbevölkerung in einer direkt an sie gerichteten Erklärung ausdrücklich mit der Vernichtung drohen; man muss bis zu den Flugblättern zurückgehen, die Präsident Truman 1945 auf Japan abwarf und in denen er vor der nuklearen Vernichtung warnte, um so etwas zu finden.

Gleichzeitig bereitet Israel Berichten zufolge einen „Höllenplan“ vor, wonach es seinen völkermörderischen Angriff fortsetzen und den Gazastreifen von Strom und Wasser abschneiden wird, falls die Hamas sich weigert, Israels revidierte Bedingungen für das Waffenstillstandsabkommen in den kommenden Tagen zu akzeptieren. Der Plan, die Wasserversorgung zu unterbrechen, ist besonders erschreckend, da er relativ schnell zu einem Massensterben unter der Zivilbevölkerung führen würde.

❖

Alle Gründe der Trump-Befürworter für die Unterstützung Trumps werden durch seine Haltung zu Israel entkräftet.

„Er stellt Amerika an die erste Stelle“ – er stellt Israel an die erste Stelle.

„Er macht Frieden“ – er unterstützt Israels Massenmord und Tyrannei.

„Er unterstützt die Redefreiheit“ – aber keine Rede, die Israel kritisiert.

❖

Die derzeitige Argumentation der Israel-Apologeten zur Belagerung des Gazastreifens durch die IDF lautet, dass Israel nicht verpflichtet ist, Menschen zu ernähren, mit denen es sich im Krieg befindet, was in mehrerlei Hinsicht idiotisch ist.

Erstens ist die Behauptung, Israel müsse den Gazastreifen nicht mit Nahrung versorgen, so, als ob man die Menschen in einem Gefängnis oder einem Krankenhaus nicht versorgen müsste. Natürlich müssen Sie das, Sie Psychopath, denn es ist ein Gebiet, das Sie eingezäunt und vollständig von Hilfe von außen abhängig gemacht haben

Außerdem ernährt Israel den Gazastreifen nicht einmal. Sie halten derzeit andere Leute davon ab, Gaza mit Nahrung zu versorgen, was so ist, als würde man Sicherheitskräfte vor einem Krankenhaus oder einem Gefängnis postieren, um sicherzustellen, dass niemand die lebenswichtige Hilfe hereinbringen kann, die man nicht bereitstellt.

❖

Seit dem 7. Oktober sind einundsechzig palästinensische Gefangene berichten zufolge aufgrund der grausamen Behandlung durch ihre Entführer gestorben. Israelische Geiseln starben, weil Israel Bomben abwarf und den Ort, an dem sich die Gefangenen befanden, belagerte, während palästinensische Geiseln sterben, weil Israel sie foltert, vergewaltigt, aushungert und misshandelt. Israel tötet palästinensische Geiseln und israelische Geiseln.

❖

Die Leute sagen mir: „Caitlin, ich mag, was du über Gaza sagst, aber ich hasse, was du über die Ukraine sagst!“

Okay, das liegt daran, dass Sie die Missstände des westlichen Imperiums nur teilweise wahrnehmen. Gaza ist viel, viel leichter zu verstehen als die Ukraine. Sie müssen noch eine Menge lernen.

❖

Ich kann verstehen, warum einige Kriegsgegner Trump gegenüber Harris unterstützt haben; es gab Argumente dafür, dass er der geringere Kriegstreiber war. Was ich allerdings nicht verstehen kann, ist, wie jemand, der Frieden will, ihn jetzt, wo er im Amt ist, weiterhin verteidigen kann. An diesem Punkt ist es nur noch Schuhplatteln.

Trump zu verteidigen, indem man darüber schwafelt, wie schlecht Kamala Harris war, ist so, als würde man die US-Invasion im Irak verteidigen, indem man sagt: „Ach so, ich schätze, du wünschst dir, Hitler hätte den Zweiten Weltkrieg gewonnen.“ Die Wahl liegt in der Vergangenheit. Sie ist vier Monate her. Es hat keine Relevanz für die aktuelle Kritik an Trumps Handeln.

Es ärgert mich, wie Trumpisten dies in Antikriegskreisen tun. Neulich kritisierte ich das Vorgehen des Präsidenten in Gaza und bekam mehrere MAGA-Leute zu hören, die von Kamala Harris schwärmten. Es ist wie, wer? Ich habe praktisch vergessen, wer Harris überhaupt ist. Ich bin damit beschäftigt, das tatsächliche Imperium zu kritisieren, so wie es gegenwärtig existiert. Wenn Harris gewonnen hätte, würde ich sie kritisieren, aber das hat sie nicht, also konzentriere ich mich auf Trump. Das würde jeder tun, der nicht ein blinder Parteifreund ist.

Sie taten dies während Trumps erster Amtszeit mit Hillary Clinton. „Okay, sicher war sein Veto gegen den Jemen schlecht, aber ich habe ihn lieber als Hillary.“ Okay, und? Warum unterbrechen Sie wichtige Kritiken an den Mächtigen, um über einen irrelevanten ehemaligen demokratischen Präsidentschaftskandidaten zu schwafeln? Wie können Sie überhaupt auf die Idee kommen, dass das etwas wert ist, gesagt zu werden?

Egal, wie schlecht Kamala Harris oder Hillary Clinton waren, das macht Trump nicht auf magische Weise gut. Das ist so, als würde man denken, Krebs sei gut, nur weil Herzkrankheiten schlecht sind. Das ist beschissenes Denken, und es ist zu einem echten Lieblingsärgernis von mir geworden.

❖

Im Westen haben wir das Sprichwort „Reden ist billig“, aber das Komische ist, dass es in der westlichen Gesellschaft absolut nichts gibt, was dies als unsere tatsächliche Position widerspiegelt. Die Politiker, die am meisten reden, sind diejenigen, die an die Macht kommen. Die Beförderungen, Investitionen und Geschäftskredite gehen an die Leute, die am überzeugendsten reden. Unsere gesamte Gesellschaft ist ständig von Propaganda durchdrungen, bei der geschickte Manipulatoren Worte verwenden, um die Art und Weise zu beeinflussen, wie Menschen denken, sprechen, wählen, arbeiten, Geld ausgeben und sich massenhaft verhalten.

Reden ist in der westlichen Gesellschaft nicht billig. Reden wird hochgeschätzt und reichlich belohnt. Das Gespräch ist unser wertvollstes Produkt.

Interessanterweise habe ich gelesen, dass in China genau das Gegenteil der Fall ist. Es wird sehr wenig Wert auf Gerede gelegt. Die Politiker, die in den Vordergrund gerückt werden, sind diejenigen, die sich im Laufe der Jahre durch ihre Leistungen bewährt haben. Westliche Geschäftsleute haben es in China manchmal schwer, weil sie während ihrer gesamten Laufbahn gelernt haben, dass große Geschäfte nur durch große Worte zustande kommen, aber chinesische Unternehmen sind nur daran interessiert, ob man eine solide Erfolgsbilanz vorweisen kann. Sogar zwischen Familienmitgliedern und romantischen Partnerschaften wird viel weniger Wert darauf gelegt, „Ich liebe dich“ zu sagen, sondern viel mehr darauf, deine Liebe mit Taten zu zeigen, denn in China sind Worte wirklich billig.

Und witzigerweise ist es genau das, was wir auf der Weltbühne beobachten: Der Westen steckt Unmengen von Ressourcen in Propaganda, kulturelle Vorherrschaft und Soft-Power-Einflussoperationen, während China in aller Stille jedes Jahr in mehr und mehr Bereichen vorprescht. Wir reden, während China handelt.