Tucker Carlson beging “Verrat”, als er den russischen Präsidenten Wladimir Putin interviewte… und die Welt liebte es!

Der große Effekt von Carlsons Interview ist, dass es ihm gelungen ist, eine wichtige Perspektive für ein breiteres amerikanisches und westliches Publikum aufzuzeigen, das leider bisher von den westlichen Medien schlecht informiert wurde.

Das Ausmaß des Giftes, mit dem der amerikanische Journalist Tucker Carlson von westlichen Medien und Politikern überschüttet wurde, war beeindruckend.

Carlson war nach Moskau gereist, um ein Interview mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu führen. Das Interview bestand aus einem vollständigen, ungekürzten Austausch mit Dutzenden Fragen, der mehr als zwei Stunden dauerte. Es wurde auf Carlsons Website und anderen Social-Media-Plattformen ausgestrahlt.

In den Stunden vor dem Interview wurde der ehemalige Fox-News-Moderator vom politischen und medialen Establishment in den Vereinigten Staaten und Europa unter Beschuss genommen. Ihre Reaktion war böse und hysterisch. Carlson wurde als “Verräter” und “nützlicher Idiot” beschimpft. Es wurde gefordert, ihn bei seiner Rückkehr in die USA zu verhaften und ihm die Einreise in die Europäische Union zu verbieten.

Eine bezeichnende Reaktion war auch, dass die westlichen Medien und Politiker nach der Veröffentlichung des Interviews dazu neigten, das Ereignis zu ignorieren, als ob es nicht stattgefunden hätte.

Ironischerweise wurde das Interview trotz der konzertierten Bemühungen, es zu unterdrücken, in der ganzen Welt mit großem Interesse verfolgt. Innerhalb weniger Stunden nach der Ausstrahlung wurde das Interview von schätzungsweise 100 Millionen Menschen gesehen. In den kommenden Wochen werden weitere Millionen von Zuschauern hinzukommen.

Amüsant ist, dass die Zuschauerzahlen die der westlichen Medien, die Carlson wegen seines Treffens mit Putin verunglimpft haben, bei weitem in den Schatten stellen. Dennoch maßen sich diese Randmedien (die man aufgrund ihrer schwindenden Einschaltquoten kaum noch als “Mainstream” bezeichnen kann) an, zu bestimmen, was die Mehrheit der Menschen sehen sollte oder nicht. Dazu gehören CNN, die BBC, die New York Times, der Guardian und so weiter. Allesamt Presstituierte, wie der amerikanische Schriftsteller Gerald Celente sie unnachahmlich nannte.

Daraus lassen sich mehrere Schlüsse ziehen. Eine davon ist die heimtückische, bösartige Kontrolle – oder zumindest der Versuch einer solchen Kontrolle – der Kommunikation, der Ansichten und der Erzählungen durch westliche Staaten und ihre Medien.

Es sollte eine journalistische Pflicht sein, sich mit verschiedenen Parteien und Perspektiven auseinanderzusetzen. Carlson hat das mit Putin getan, und daraufhin hat das westliche Establishment eine Flut von Hohn und Spott über ihn ausgeschüttet und vehement versucht, das Interview zu diskreditieren, bevor die Menschen überhaupt die Chance hatten, es zu sehen und sich eine eigene Meinung zu bilden. Das spricht Bände über den wirklichen Mangel an Meinungsfreiheit und unabhängigem Journalismus, den der Westen vorgibt, aufrechtzuerhalten.

Zweitens zeigt das große weltweite Interesse der Menschen an den Äußerungen von Präsident Putin, dass sie es sehr schätzen, eine andere Sichtweise zu hören als die, die von den westlichen Regierungen und Medien monopolisiert wurde. Dies gilt insbesondere für den Krieg in der Ukraine.

Die Tatsache, dass Carlsons Interview trotz der im Vorfeld unternommenen Verunglimpfungsversuche auf so großes Interesse stieß, zeigt nur, wie groß die Verachtung der Bevölkerung für die offiziellen westlichen Medien und ihre Selbstherrlichkeit ist.

Eine weitere Lehre, die man daraus ziehen kann, ist die Verzweiflung des westlichen Establishments, jegliches Verständnis der Öffentlichkeit für den Konflikt in der Ukraine zu verhindern: den historischen Hintergrund, die Ursachen des Krieges, die wahre Natur des Kiewer Regimes und seine neonazistische Zusammensetzung, die größere geopolitische Agenda der Vereinigten Staaten und ihrer europäischen Vasallen, die versuchen, westliche Hegemonialbestrebungen auf die Welt zu projizieren, und mehr.

All diese komplexen Themen erfordern eine tiefgreifende und langwierige Diskussion auf der Grundlage historischer Fakten. Westliche Medien und Politiker sind entgegen ihrer eingebildeten Ansprüche nicht in der Lage, eine solche Kommunikation zu führen. Sie dienen der Macht und der Propaganda, nicht dem öffentlichen Interesse.

Washington, seine europäischen Klienten und ihre unterwürfigen Medien haben den Konflikt in der Ukraine als eine oberflächliche Buhmanngeschichte über eine angebliche russische Aggression verzerrt. Putin wurde als Diktator und “neuer Hitler” verleumdet (wie schändlich und absurd!). Natürlich ist eine solche Fantasie gut für den westlichen Militarismus, der den amerikanischen Kapitalismus antreibt. Es ist auch ein gefundenes Fressen für westliche Politiker, die ideologisch durch Russophobie verblendet sind. Und dennoch wagen es die westlichen Medien, Russlands “verdrehte Argumente” zu verunglimpfen.

In seinem Interview mit Carlson legte Putin ausführlich dar, wie zynisch westliche Mächte den Begriff des ukrainischen Nationalismus zur Destabilisierung Russlands erfunden haben.

Der Krieg, der nach Ansicht des Westens im Februar 2022 mit einer “russischen Invasion” begann, wurde mindestens 2014 mit dem von der CIA unterstützten Putsch in Kiew begonnen, der ein Neonazi-Regime installierte.

Die westlichen Politiker und Medien leugnen diesen Hintergrund sowie den Verrat der NATO-Erweiterung an den Grenzen Russlands völlig. Wie können solche Medien auch nur so tun, als würden sie eine informative Perspektive auf den aktuellen Konflikt bieten? Die kognitive Dissonanz mit der Realität ist verblüffend.

Viele Menschen auf der ganzen Welt, auch in den Vereinigten Staaten, werden Putins Sichtweise zustimmen oder sie zum Nachdenken anregen. Wenn man den richtigen historischen Kontext des Konflikts in der Ukraine kennt, werden mehr Menschen verstehen, dass es sich um einen Stellvertreterkrieg handelt, der von den Vereinigten Staaten und ihren NATO-Verbündeten angezettelt wurde, und zwar nicht zur angeblichen Verteidigung der ukrainischen Demokratie (die es gar nicht gibt), sondern um die strategische Niederlage Russlands. Diese größere imperialistische Agenda besteht seit Jahrzehnten, wenn auch stillschweigend, und geht auf den Kalten Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg und die letzten 33 Jahre seit dem angeblichen Ende des Kalten Krieges 1991 zurück.

Die westlichen Staaten und ihre Medien können die russische Perspektive so sehr verunglimpfen, wie sie wollen, aber es gibt so etwas wie eine historische Wahrheit. Die meisten Menschen auf der Welt, darunter informierte amerikanische Wissenschaftler wie John Mearsheimer, Diplomaten wie Jack Matlock und Kommentatoren wie Jeffrey Sachs, wissen, dass der Konflikt in der Ukraine eine viel größere Dimension hat, als die westlichen Propagandamedien zu vermitteln versuchen.

Es gibt so etwas wie den Klang der Wahrheit. Die meisten Menschen, selbst diejenigen, die früher durch Fehlinformationen verblendet waren, wissen im Allgemeinen eine Version der Geschichte zu schätzen, die mit den Fakten und einer rationalen Analyse übereinstimmt.

Westliche Politiker und Medien können eine solche erbauliche Darstellung nicht liefern, weil sie über die Ursachen des Konflikts in der Ukraine und ganz allgemein über die Beziehungen zwischen dem Westen und Russland systematisch gelogen und verzerrt haben.

Putin hat in seinem Interview mit Tucker Carlson in dieser Woche viel dazu beigetragen, die Dinge richtig zu stellen. Es war beileibe nicht das erste Mal, dass der russische Staatschef dies tat. Denjenigen, die den Ukraine-Konflikt außerhalb der Grenzen der westlichen Medienpropaganda verfolgen, dürften die Äußerungen Putins durchaus bekannt vorkommen.

Der große Effekt von Carlsons Interview besteht darin, dass es ihm gelungen ist, einem breiteren amerikanischen und westlichen Publikum, das von den westlichen Medien bisher bedauerlicherweise schlecht informiert wurde, eine wichtige Perspektive zu vermitteln.

Schon jetzt sind immer mehr amerikanische und europäische Bürger misstrauisch und kritisch gegenüber dem aussichtslosen Krieg in der Ukraine und der unerbittlichen Vergabe öffentlicher Gelder zur Stützung eines korrupten Regimes in Kiew geworden.

Es ist Carlson hoch anzurechnen, dass er den Mut und die Integrität hat, eine Perspektive zu suchen, die nicht nur die Gründe für den blutigen Konflikt in der Ukraine beleuchtet, sondern auch die Korruption, die in den westlichen Staaten weit verbreitet ist: die Illusionen von unabhängigem Journalismus, Meinungsfreiheit und Förderung der Demokratie.

Früher oder später werden die Menschen erkennen, dass die Vereinigten Staaten und ihre europäischen Vasallen nichts anderes als Schurkenstaaten sind, deren imperialistische Verbrechen keine Grenzen kennen. Die westliche Medienmaschinerie spielt eine entscheidende Rolle bei der Vertuschung imperialer Verbrechen, nicht nur in der Ukraine, sondern auch derzeit in Syrien, Gaza, Jemen, Irak und darüber hinaus. Wenn der Schleier über dieser nackten westlichen Willkür gelüftet wird, muss das sofort unterbunden werden. Daher auch die wütende Reaktion auf Carlsons Interview.

Aber es ist zu spät. Die Wahrheit ist ans Licht gekommen. Die Flucht vor der Wahrheit wird unvermeidliche politische und historische Konsequenzen haben.

Gerade im Hinblick auf die Ukraine ist der von den USA geführte NATO-Vertreterkrieg nicht mehr haltbar. Die elitären westlichen Regime müssen – und werden – für das Anheizen dieses Krieges und die enorme Verschwendung und den Diebstahl öffentlicher Gelder zur Verfolgung ihrer geheimen imperialistischen Interessen zur Rechenschaft gezogen werden.