Epsteins Bruder geht mit Autopsiefotos an die Öffentlichkeit, um zu beweisen, dass der Tod kein Selbstmord war

Mark Epstein ist mit den Autopsiefotos seines Bruders Jeffrey an die Öffentlichkeit gegangen, um zu beweisen, dass dessen Tod kein Selbstmord war, wie offiziell behauptet wurde.

Er veröffentlichte die Fotos von Jeffrey Epsteins Autopsie am Freitag gegenüber dem ehemaligen Fox-News-Star und jetzigen unabhängigen Podcaster Megyn Kelly.

Der Bruder des verstorbenen Pädophilen erklärte, warum er glaubt, dass Jeffrey Epstein keinen Selbstmord begangen hat.

In einer Folge der „The Megyn Kelly Show“ zeigte er bisher unveröffentlichte Bilder aus der Autopsie, um seine Behauptung zu untermauern.

Ein Autopsiefoto zeigt einen großen roten Fleck in der Mitte von Epsteins Hals.

Ein anderes Foto zeigt die Beine des verstorbenen demokratischen Mega-Spenders.

Mark Epstein sagt, die Bilder der Beine seien „eindeutige“ Beweise dafür, dass sich das Blut seines Bruders angesammelt habe.

„Die Tatsache, dass seine Beine deutlich zu sehen sind, auch wenn sie ihn hingelegt hätten, wäre das Blut nicht von seinen Beinen in seinen Rücken geflossen, es sei denn, er wäre kopfüber aufgehängt worden“, sagte Mark Epstein.

„Die Tatsache, dass seine Beine und sein Gesäß frei von Leichenflecken sind, lässt Zweifel daran aufkommen, dass er so gefunden wurde, wie sie es beschrieben haben.

Mark untersucht den roten Fleck am Hals seines toten Bruders.

Er stellt fest, dass der Fleck eher wie eine „Strangulation mit einer Ligatur“ aussieht als das Ergebnis einer Erhängung.

Er sagte, dass sich der Fleck in der Mitte von Epsteins Hals befand und er „weit vorn“ gewesen wäre, wenn er sich erhängt hätte.

„Das ist Blödsinn“, sagte Mark.

„Es gab, glaube ich, elf andere Gefangene in dieser Zelle, die ihn hätten töten können.“

Jeffrey Epsteins Bruder Mark enthüllt ein nie zuvor gesehenes Foto von Epstein aus der Autopsie, auf dem ein deutlicher roter Fleck an Epsteins Hals zu sehen ist, der seiner Meinung nach zeigt, dass Epstein sich nicht umgebracht haben könnte.

