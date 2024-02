Studie warnt: Kohlendioxid verursacht keine Klimakrise

Eine Gruppe führender Klimawissenschaftler hat eine Warnung an Regierungen und die Öffentlichkeit gerichtet, nachdem sie eine Studie veröffentlicht haben, die die globalistische Anti-Kohlenstoff-Agenda widerlegt.

Drei Wissenschaftler, darunter der weltbekannte Atmosphärenforscher Yi Huang von der kanadischen McGill Universität, haben eine Studie veröffentlicht, die zeigt, dass Kohlendioxid nicht die sogenannte „Klimakrise“ verursacht.

Sie analysierten Daten, die häufig für die „Net Zero“-Agenda des Weltwirtschaftsforums (WEF) verwendet werden.

Doch selbst wenn man die derzeitige Menge an atmosphärischem Kohlendioxid (CO2) in ihren Berechnungen verdoppelt, sind die angegebenen Zahlen für die Auswirkungen auf die „globale Erwärmung“ um mindestens 40 Prozent übertrieben.

Außerdem stellten sie fest, dass CO₂ nicht in der Lage ist, die Atmosphäre über das bereits in vorindustrieller Zeit erreichte Maß hinaus zu erwärmen.

„Die Durchlässigkeit in der Mitte des CO₂-Bandes bleibt unverändert, wenn die CO₂-Konzentration ansteigt, da die Absorption bereits gesättigt ist“, stellen sie fest.

Die Ergebnisse der Studie zerstören die „etablierte“ Klimawissenschaft, die die kollektivistische „Net Zero“-Agenda des WEF und seiner Verbündeten unterstützt.

Wie Slay News berichtet, wird Kohlendioxid zunehmend von Konzerneliten, globalistischen Regierungsvertretern, dem WEF, den Vereinten Nationen (UN), der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und anderen nicht gewählten Bürokraten dämonisiert.

Um die Ziele der „Netto-Null-Agenda“ zu erreichen, wird von der Öffentlichkeit erwartet, dass sie ihre Lebensqualität drastisch einschränkt und gleichzeitig erhebliche Steuererhöhungen zur Deckung der Kosten des Systems akzeptiert.

Zu den vom WEF und der UNO propagierten Opfern gehören das Verbot des privaten Autobesitzes, Reisebeschränkungen, die Abschaffung eines Großteils der Landwirtschaft, der Ersatz von Fleisch- und Milchprodukten durch im Labor gezüchtete und auf Insekten basierende „Lebensmittel“, die Einführung digitaler IDs, CBDCs, „bargeldlose Gesellschaften“ und Einschränkungen der Privatsphäre.

UN-Chef Antonio Guterres erwartet sogar, dass die Bevölkerung in Lehmhütten lebt, um die „Net Zero“-Ziele zu erreichen.

Eine Idee, die oft von WEF-Mitgliedern angepriesen wird, ist die massive globale Entvölkerung.

Wie Slay News berichtete, schlug ein WEF-Mitglied kürzlich vor, dass eine Reduzierung der Weltbevölkerung um 90 Prozent den Globalisten helfen würde, ihre „Net Zero“-Ziele zu erreichen.

Natürlich werden diese Einschränkungen nur für die Allgemeinheit gelten und nicht für die mächtigen Eliten, die Privatjets benötigen, um „den Planeten zu retten“.

In der Zwischenzeit werden die Ergebnisse dieser bahnbrechenden Studie wahrscheinlich von den Mainstream-Medien ignoriert.

Wahrscheinlicher ist, dass einige aktivistische „Journalisten“ und Wissenschaftler versuchen werden, die Studie zurückzuziehen.

Bis auf Weiteres wird die Studie von der American Meteorological Society in ihrem peer-reviewed Journal of Climate veröffentlicht.

Die Wissenschaftler haben aber nicht nur das kohlenstofffeindliche Narrativ der „globalen Erwärmung“ widerlegt.

Ein weiteres sensationelles Ergebnis: Höhere CO₂-Konzentrationen scheinen die Antarktis tatsächlich abzukühlen.

„Der [verdoppelte] CO₂-Antrieb in den Polarregionen ist hemisphärisch stark asymmetrisch und in der Antarktis negativ“, schreiben die Wissenschaftler.

Für regelmäßige Leser ist das keine Überraschung, denn die Beobachtungen scheinen zu bestätigen, dass sich die Region in den vergangenen 70 Jahren „kaum erwärmt“ hat.

Die jüngsten „erstaunlichen“ Befürchtungen, dass das winterliche Meereis zu niedrig sei, wurden durch Beweise von frühen Wettersatelliten entkräftet, die ähnliche Werte im Jahr 1966 zeigten.

Das Hauptdokument ist hinter einer Bezahlschranke versteckt, aber der Wissenschaftsblog No Tricks Zone bietet eine ausgezeichnete Zusammenfassung des Inhalts.

Wissenschaft ist komplex. In der „Zusammenfassung“ wird erklärt, dass die Arbeit die „räumlich-zeitliche Variation des momentanen langwelligen CO₂-Strahlungsantriebs sowohl am TOA [Obergrenze der Atmosphäre] als auch an der Oberfläche“ untersucht.

Im Klartext: Die Arbeit untersucht den Temperaturanstieg auf drei Ebenen in der Atmosphäre, wenn die Erde ihr thermisches Gleichgewicht durch die von den sogenannten „Treibhausgasen“ eingeschlossene Wärme anpasst.

Das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) geht bei einer Verdoppelung der CO₂-Konzentration in Watt pro Quadratmeter (3,7 W/m2) von einem Temperaturanstieg von 1,2 °C am TOA aus.

Die Wissenschaftler haben diesen Wert auf 2,26 W/m2 reduziert, was einer Reduktion von 39% und einem Temperaturanstieg von 0,72°C entspricht.

An der Erdoberfläche beträgt der Anstieg nur 0,55 °C.

In weiten Teilen der Erde werden 0 W/m2 gemessen, in der Antarktis sogar unter Null.

Die unbequeme Vorstellung, dass das CO₂ oberhalb bestimmter atmosphärischer Werte „gesättigt“ ist, möglicherweise bei Werten unterhalb der heutigen Konzentrationen, wurde lange Zeit abgelehnt.

Sie hat jedoch den Vorteil, dass sie die in der Vergangenheit beobachteten höheren Gaskonzentrationen erklären könnte.

Kohlendioxid absorbiert Wärme nur in schmalen Bereichen des Infrarotspektrums und überlagert sich häufig mit anderen wärmenden Gasen wie dem allgegenwärtigen Wasserdampf.

„Die Überlagerung von Wasserdampf und CO₂ in einem absorbierenden Band verhindert die Absorption durch zusätzliches CO₂“, so die Autoren.

Der Wasserdampf dämpft normalerweise den doppelten CO₂-Antrieb, indem er die Energie reduziert, die das zusätzliche CO₂ absorbieren kann“, fügen sie hinzu.

Die W/m2-Zahl ist ein wichtiger Baustein bei dem Versuch, den endgültigen Temperaturanstieg zu quantifizieren, der durch eine Verdoppelung des CO₂ verursacht wird, ein Prozess, der als Klimasensitivität bekannt ist.

Wissenschaftler weisen auch auf andere Einflüsse auf das Klima hin, z.B. Rückkopplungen von vielen Quellen wie Verdunstung, Eisalbedo (Reflexion) und Wolken.

Für eine „solide“ wissenschaftliche Darstellung ist bemerkenswert wenig darüber bekannt, wie solche Rückkopplungen tatsächlich ablaufen.

In einer chaotischen, nicht linearen Atmosphäre sind sie wahrscheinlich nicht genau messbar.

Die Ergebnisse der Klimamodelle der letzten 40 Jahre scheinen letzteres zu bestätigen.

Nichts von alledem hat aktivistische Wissenschaftler davon abgehalten, eine doppelte CO₂-Erwärmung von 2-6°C zu behaupten.

Dabei handelt es sich im Wesentlichen um eine erfundene Zahl, die oft als Hypothese bezeichnet wird – wissenschaftlicher Jargon für Meinung.

Trotz der Behauptung, sie könne nicht „geleugnet“ werden, ist sie weder eine „Theorie“ noch ein „Gesetz“.

Sie ist eine Meinung, die seit über 50 Jahren unbewiesen ist.

Keine wissenschaftliche Arbeit kann uns sagen, wie groß die Klimasensitivität ist.

Einige Wissenschaftler behaupten, dass die Temperaturen um bis zu 6°C steigen werden.

Andere behaupten, der Anstieg liege weit unter 1°C und sei nicht von natürlichen Klimaschwankungen zu unterscheiden.

Trotzdem werden in den meisten wissenschaftlichen Publikationen Katastrophenszenarien mithilfe von RCP 8.5″-Pfad“-Modellen gepredigt, die einen globalen Temperaturanstieg von bis zu 4°C in weniger als 80 Jahren vorhersagen.

Andere „Experten“ der grünen Agenda verwenden Computermodelle, um zu behaupten, sie könnten einzelne Unwetterereignisse auf langfristige Klimaveränderungen zurückführen.

All dies ist Pseudowissenschaft, denn es ist nicht falsifizierbar und hält daher dem Test einer wissenschaftlichen Hypothese nicht stand.

Dies ist jedoch der Dreh- und Angelpunkt des Arguments, dass es sinnlos sei, über die Klimawissenschaft zu diskutieren, und alle Ketzer im Interesse einer drastischen wirtschaftlichen und sozialen Kontrolle auf der Grundlage von Net Zero zum Schweigen gebracht werden sollten.