Tucker Carlson enthüllt „Satanismus“-Powerpoint-Folie, die der Armee zur Förderung der Impfung vorgelegt wurde

Moderator Tucker Carlson enthüllte am Montag eine bizarre Powerpoint-Folie, die den Mitgliedern der US-Armee vorgelegt wurde, um sie für die verpflichtende COVID-Impfungen zu gewinnen. Die Folie fragt sarkastisch: „Wie viele Kinder wurden dem Satan für den Impfstoff geopfert?“, bevor sie behauptet, dass nur drei Menschen an den Nebenwirkungen gestorben sind, und dann die „Lehren des Satanismus“ auflistet, die direkt von der Website „Tempel des Satanismus“ stammen.

Die Armee bestätigte dass dies den Soldaten gezeigt wurde, behauptet aber, dass es nicht von der Führung genehmigt wurde, so Carlson, der das militärische Impfmandat als „Übernahme des US-Militärs“ bezeichnete.

Was zum Teufel ist das?

Tucker Carlson reveals a powerpoint from the U.S. Army justifying vaccine mandates with a slide that says "How many children were sacrificed to Satan for the vaccine?" along with listing the 7 tenets of Satanism pic.twitter.com/a6SmmNwLvS