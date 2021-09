Wuhan-Labor beantragte DARPA-Finanzierung zur Herstellung chimärer Viren und zur genetischen Veränderung von Coronaviren, um sie für den Menschen ansteckender zu machen

18 Monate vor dem Ausbruch von COVID-19 entwarfen Wissenschaftler aus Wuhan Pläne, die sogar von der DARPA als verrückt und dumm bezeichnet wurden; ein Wissenschaftler stellt fest, dass die WIV sie möglicherweise auch ohne die Finanzierung durchgeführt hätte

Ein bahnbrechender Bericht kommt zu dem Schluss, dass Wissenschaftler des Wuhan Institute of Virology und ihre Partner versucht haben, 14 Millionen Dollar von der DARPA, dem wissenschaftlichen Arm des Pentagon, zu erhalten, um Viren, darunter Fledermaus-Coronaviren, genetisch zu verändern und für den Menschen infektiöser zu machen, und zwar nur 18 Monate vor dem Ausbruch der Pandemie.

Der Londoner Telegraph berichtet über die Erkenntnisse von Drastic, einem Internet-Untersuchungsteam, das von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt gegründet wurde, um die Ursprünge von Covid-19 zu untersuchen.

Aus den Dokumenten, die sie erhalten haben und die von ehemaligen US-Regierungsbeamten als echt bestätigt wurden, geht hervor, dass die DARPA den Antrag mit der Begründung abgelehnt hat, die Pläne für eine weitere Verstärkung der Funktionsforschung seien für die menschliche Bevölkerung ZU GEFÄHRLICH.

Laut The Telegraph enthüllen die Dokumente, dass die Wissenschaftler aus Wuhan „Pläne zur Freisetzung von hautdurchdringenden Nanopartikeln, die ’neuartige chimäre Spike-Proteine‘ von Fledermaus-Coronaviren enthalten, in Höhlenfledermäuse in Yunnan, China, einreichten“.

Aus den Dokumenten geht auch hervor, dass der Plan eine genetische Veränderung der Fledermaus-Coronaviren vorsah, um „humanspezifische Spaltstellen“ hinzuzufügen, die es dem Virus im Wesentlichen erleichtern, in menschliche Zellen einzudringen.

Genau dies wurde bei der ersten genetischen Sequenzierung von Covid-19 entdeckt, was viele Wissenschaftler zu der Vermutung veranlasste, dass das Virus in einem Labor genetisch manipuliert worden war.

Aus den Dokumenten geht hervor, dass der Plan der DARPA von denselben Personen vorgelegt wurde, die bereits im Zusammenhang mit der Funktionserweiterungsforschung in Wuhan unter Beobachtung standen. Sowohl der britische Zoologe Peter Daszak von der EcoHealth Alliance, der später versuchte, die wissenschaftliche Debatte über ein mögliches Leck im Labor zu unterbinden, als auch die „Fledermausfrau“ Dr. Shi Zhengli waren eng daran beteiligt.

Angus Dalgleish, Professor für Onkologie an der St. Georges University of London, der die Auffassung vertritt, dass die Pandemie wahrscheinlich durch ein genetisch verändertes Virus ausgelöst wurde, sagte, dass die Forschung möglicherweise auch ohne die Finanzierung weitergeführt worden wäre.

„Es handelt sich eindeutig um einen Funktionsgewinn, indem die Spaltstelle verändert und die neuen Viren poliert werden, um die Infektionsfähigkeit menschlicher Zellen in mehr als einer Zelllinie zu verbessern“, so Dalgleish.

Der Telegraph stellt fest, dass die Pläne von der DARPA abgelehnt wurden: „Es ist klar, dass das vorgeschlagene Projekt unter der Leitung von Peter Daszak lokale Gemeinschaften hätte gefährden können“, und warnt weiter, dass die Folgen der Verbesserung der Viren nicht angemessen berücksichtigt worden seien.

Lassen Sie das auf sich wirken. Selbst die DARPA, die geheime militärische Waffenentwicklungsbehörde, die implantierbare Mikrochips, Cyborg-Hunde und Drohnen erfunden hat, hält den Plan zur Funktionssteigerung der WIV für verrückt.

Der Telegraph stellt auch fest, dass ein „Covid-19-Forscher der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der anonym bleiben wollte, sagte, es sei alarmierend, dass der Förderantrag Pläne zur Verbesserung der tödlicheren Krankheit des Middle-East Respiratory Syndrome (MERS) enthielt“.

„Das Beängstigende daran ist, dass sie infektiöse chimäre MERS-Viren herstellen wollten“, warnte die Quelle.

Diese Erkenntnisse decken sich mit früheren Enthüllungen in Dokumenten, die im Rahmen der FOIA beschafft wurden und aus denen hervorgeht, dass in mehreren Labors in der Umgebung von Wuhan Labormanipulationen an MERS-ähnlichen Coronaviren vorgenommen wurden, darunter auch in einer Biocontainment-Einrichtung der Stufe 3, die eine geringere Sicherheit aufweist als die zuvor im Zusammenhang mit dem Ausbruch erwähnten Labors der Stufe 4.

MERS-Viren haben eine Sterblichkeitsrate von 30-50 Prozent, wobei die Quelle anmerkt: „Wenn einer ihrer Rezeptor-Ersatzstoffe dafür sorgen würde, dass sich MERS ähnlich (wie COVID-19) ausbreitet und dabei seine Tödlichkeit beibehält, wäre diese Pandemie nahezu apokalyptisch.“

Drastic gab eine Erklärung zu den neuesten Erkenntnissen ab und forderte: „Da wir in diesem Vorschlag eine Diskussion über die geplante Einführung humanspezifischer Spaltstellen finden, ist eine Überprüfung der Plausibilität der künstlichen Einfügung durch die breitere wissenschaftliche Gemeinschaft gerechtfertigt.“

Die sich häufenden wissenschaftlichen Beweise, die auf ein mögliches Coronavirus-Laborleck hindeuten, sowie Chinas Bilanz im Bereich der Biosicherheit und seine ständige Blockade rechtfertigen eine angemessene weltweite unabhängige Untersuchung, die bisher nicht stattgefunden hat.