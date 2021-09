Studie: Pfizer-Impfstoff steigert Myokarditis um das Dreifache

mercola.com

Eine groß angelegte Studie aus Israel hat ergeben, dass die COVID-19-mRNA-Impfung von Pfizer mit einem dreifach erhöhten Risiko für Myokarditis verbunden ist, wobei die Häufigkeit der Erkrankung bei einem bis fünf Ereignissen pro 100.000 Personen liegt.

Auch andere erhöhte Risiken wurden nach der COVID-Impfung festgestellt, darunter Lymphadenopathie (geschwollene Lymphknoten), Blinddarmentzündung und Herpes-Zoster-Infektion.

Wenn eine Myokarditis auftritt, verringert sich die Pumpleistung des Herzens und es kann zu schnellen oder abnormalen Herzrhythmen kommen, die tödlich sein können.

In schweren Fällen kann Myokarditis den Herzmuskel dauerhaft schädigen und zu Herzversagen, Herzinfarkt, Schlaganfall und plötzlichem Herztod führen; im August 2021 wurde in Neuseeland der Tod einer Frau nach der COVID-19-Impfung von Pfizer gemeldet, der vermutlich auf eine durch den Impfstoff ausgelöste Myokarditis zurückzuführen war

Aufgrund des Myokarditisrisikos hat der britische Joint Committee on Vaccination and Immunization (JCVI) empfohlen, gesunden 12- bis 15-Jährigen keine COVID-9-Impfung zu verabreichen.

Während die massenhafte Verabreichung von COVID-19-Impfstoffen weltweit fortgesetzt wird, treten allmählich einige der häufigeren Nebenwirkungen auf. Dazu gehört die Myokarditis, eine Entzündung des Herzmuskels. Diese Erkrankung kann zu Symptomen führen, die einem Herzinfarkt ähneln, einschließlich Schmerzen in der Brust, Kurzatmigkeit, abnormalem Herzschlag und Müdigkeit.

Eine große Studie aus Israel ergab, dass die COVID-19-mRNA-Impfung von Pfizer mit einem dreifach erhöhten Risiko für Myokarditis verbunden ist, was zu einer Häufigkeit von einem bis fünf Ereignissen pro 100.000 Personen führt. Auch andere erhöhte Risiken wurden nach der COVID-Impfung festgestellt, darunter Lymphadenopathie (geschwollene Lymphknoten), Blinddarmentzündung und Herpes-Zoster-Infektion.

Pfizer COVID-Impfung birgt Risiko für das Herz

Die reale Fall-Kontroll-Studie aus Israel umfasste durchschnittlich 884.828 Personen im Alter von 16 Jahren und älter in zwei Gruppen: eine geimpfte und eine Kontrollgruppe.6 Das erhöhte Risiko einer Myokarditis war eindeutig, und die Forscher stellten fest:

Das Risiko scheint bei jungen Männern am höchsten zu sein. Wir stellten fest, dass das Myokarditis-Risiko nach der Impfung um den Faktor drei anstieg, was etwa 3 überzähligen Ereignissen pro 100.000 Personen entspricht; das 95 %-Konfidenzintervall deutet darauf hin, dass Werte zwischen 1 und 5 überzähligen Ereignissen pro 100.000 Personen mit unseren Daten vereinbar sind.

Bei den 21 Personen mit Myokarditis in der geimpften Gruppe lag das Durchschnittsalter bei 25 Jahren (Interquartilsbereich, 20 bis 34), und 90,9 % waren männlich.

Eine Myokarditis beeinträchtigt die Pumpleistung des Herzens und kann zu schnellen oder abnormalen Herzrhythmen führen, die tödlich sein können. In schweren Fällen kann Myokarditis den Herzmuskel dauerhaft schädigen und zu Herzversagen, Herzinfarkt, Schlaganfall und plötzlichem Herztod führen. Im August 2021 meldete Neuseeland den Tod einer Frau nach der COVID-19-Impfung von Pfizer, der vermutlich auf eine durch den Impfstoff ausgelöste Myokarditis zurückzuführen war.

Der Todesfall veranlasste das Gesundheitsministerium, eine Erklärung herauszugeben, um sicherzustellen, dass „Angehörige der Gesundheitsberufe und Verbraucher nach der Impfung wachsam bleiben und sich der Anzeichen von Myokarditis und Perikarditis bewusst sind“.

Eine Reihe von Studien hat inzwischen einen Zusammenhang zwischen COVID-19-Impfungen und Myokarditis festgestellt. In einem Fallbericht vom September/Oktober 2021 mit Literaturübersicht wurde die Schlussfolgerung gezogen, dass „die Ergebnisse dieses Fallszenarios Myokarditis als wahrscheinliche Komplikation von COVID-19-Impfstoffen bestätigen“. In einer anderen Studie aus Israel wurde Myokarditis nach der COVID-19-Impfung von Pfizer bei sechs männlichen Patienten mit einem Durchschnittsalter von 23 Jahren beschrieben.

Eine ähnliche Studie, die in der Zeitschrift Pediatrics veröffentlicht wurde, berichtete über sieben Fälle von akuter Myokarditis oder Myoperikarditis bei ansonsten gesunden männlichen Jugendlichen. Bei allen traten innerhalb von vier Tagen nach der zweiten Dosis des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer Schmerzen in der Brust auf. In der Fachzeitschrift JAMA Cardiology veröffentlichte Daten von Ärzten der Marine, der Armee und der Luftwaffe zeigten ebenfalls eine unerwartet hohe Rate an Myokarditis bei US-Militärangehörigen, die eine COVID-19-Impfung erhalten hatten.

Dr. Charles Hoffe, ein Hausarzt aus Lytton, British Columbia, berichtete den Gesundheitsbehörden, dass seine Patienten unter den Nebenwirkungen der mRNA-COVID-19-Impfstoffe litten, darunter auch Myokarditis. Über seine jungen, männlichen Patienten erklärte Hoffe: „Sie haben dauerhaft geschädigte Herzen“:

Es spielt keine Rolle, wie mild die Erkrankung ist, sie werden nicht mehr in der Lage sein, das zu tun, was sie früher getan haben, denn der Herzmuskel regeneriert sich nicht. Die langfristigen Aussichten sind sehr düster, und mit jeder weiteren Spritze wird der Schaden noch größer. Der Schaden ist kumulativ, weil die Kapillaren nach und nach mehr geschädigt werden.

Beamte raten von der Impfung von 12- bis 15-Jährigen ab

Wegen des Risikos einer Herzmuskelentzündung hat das britische Joint Committee on Vaccination and Immunization (JCVI) von COVID-9-Injektionen für gesunde 12- bis 15-Jährige abgeraten. JCVI-Mitglied Adam Finn erklärte gegenüber Reuters:

Die Zahl der schweren COVID-Fälle, die wir bei Kindern in diesem Alter beobachten, ist wirklich sehr gering. Es gibt Ungewissheiten über die langfristigen Folgen (der Myokarditis), und das macht das Nutzen-Risiko-Verhältnis für diese Kinder wirklich sehr knapp und viel knapper, als wir es für eine Empfehlung halten würden.

In den USA untersuchen die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ebenfalls Myokarditis und Perikarditis, d. h. Entzündungen der Herzinnenhaut, nach mRNA-COVID-19-Impfungen und geben an, dass dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) seit April 2021 mehr als 1.000 Fälle gemeldet wurden. Nach Angaben der CDC:

Bis zum 25. August 2021 hat VAERS 1.377 Berichte über Myokarditis oder Perikarditis bei Personen im Alter von 30 Jahren und jünger erhalten, die den Impfstoff COVID-19 erhalten haben … Die meisten Fälle wurden nach einer mRNA-COVID-19-Impfung (Pfizer-BioNTech oder Moderna) gemeldet, insbesondere bei männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Durch Nachuntersuchungen, einschließlich der Überprüfung von Krankenakten, haben CDC und FDA 798 Berichte über Myokarditis oder Perikarditis bestätigt. Das CDC und seine Partner untersuchen diese Berichte, um festzustellen, ob es einen Zusammenhang mit der COVID-19-Impfung gibt.

Trotz des Risikos rät die CDC Kindern ab 12 Jahren, sich impfen zu lassen, und am 23. August 2021 erteilte die US-Arzneimittelbehörde FDA die volle Zulassung für die COVID-19 mRNA-Injektion von Pfizer, die jetzt unter dem Markennamen Comirnaty verkauft wird, für Personen ab 16 Jahren.

FDA listet Myokarditis in der Verschreibungsinformation von der Impfung auf

Die Zulassung der Injektion ist die schnellste Zulassung in der Geschichte, die weniger als vier Monate nach dem Zulassungsantrag von Pfizer am 7. Mai 2021 erteilt wurde. Sie basiert außerdem auf Daten von 44.060 Personen im Alter von 16 Jahren und älter, die nur bis zu sechs Monate lang gesammelt wurden. Die Hälfte von ihnen erhielt die Injektion, die andere Hälfte zunächst ein Placebo.

In der zweiten Dezemberwoche 2020 löste Pfizer jedoch die Verblindung der Kontrollgruppe, und 93 % der Kontrollpersonen entschieden sich für die echte Injektion, anstatt für den Rest der Studie, die noch zwei Jahre andauern soll, in der Kontrollgruppe zu bleiben. In den Beipackzetteln wird das Risiko einer Herzentzündung eingeräumt. Wie von STAT News berichtet:

In den FDA-Verschreibungsinformationen für den Impfstoff wird das Risiko von Myokarditis und Perikarditis erwähnt, zwei Arten von Herzentzündungen, die bei Personen, die die mRNA-Impfstoffe erhalten haben, selten aufgetreten sind, meist innerhalb von sieben Tagen nach der zweiten Impfung, so die Gesundheitsbehörden.

Bei Männern unter 40 Jahren scheint das Risiko höher zu sein als bei Frauen und älteren Männern, wobei das höchste Risiko bei Jungen im Alter von 12 bis 17 Jahren beobachtet wurde.

In ihrem Zulassungsschreiben für Comirnaty fordert die FDA Pfizer außerdem auf, das Risiko von Entzündungen im und um das Herz herum zu untersuchen, da die freiwilligen Berichtsmechanismen unzureichend sind.

Die FDA akzeptierte den von Pfizer vorgeschlagenen Zeitplan für die Studie nach der Zulassung zur Bewertung der Häufigkeit von Entzündungen im und am Herzen, der die Vorlage eines Zwischenberichts Ende Oktober 2023, den Abschluss der Studie am 30. Juni 2025 und die Vorlage eines Abschlussberichts am 31. Oktober 2025 vorsieht.

Spike-Protein im Impfstoff ist entzündungsfördernd

Dr. Robert Malone, der Erfinder der mRNA- und DNA-Impfstoff-Plattformtechnologie, hat mutig vor den Gefahren von COVID-19-Impfstoffen gewarnt, unter anderem wegen des darin enthaltenen Spike-Proteins.

In seiner nativen Form in SARS-CoV-2 ist das Spike-Protein für die Pathologien der Virusinfektion verantwortlich, und in seiner wilden Form ist es dafür bekannt, die Blut-Hirn-Schranke zu öffnen, Zellschäden (Zytotoxizität) zu verursachen und, so Malone, „die Biologie der Zellen zu manipulieren, die das Innere der Blutgefäße auskleiden – vaskuläre Endothelzellen, zum Teil durch seine Interaktion mit ACE2, das die Kontraktion der Blutgefäße, den Blutdruck und andere Dinge steuert“.

Malone ist sich der Wirkung des Spike-Proteins sehr wohl bewusst, da er daran arbeitete, ein wirksames Medikament zu finden, das die Wirkung des COX-2-Enzyms, eines wichtigen Entzündungsenzyms, blockiert. In einer seiner Arbeiten legte er dar, wie das Spike-Protein und ein anderes Protein im Virus den COX-2-Promotor in infizierten Zellen direkt anschalten.

Diese Erkenntnis, dass es sich bei dem Spike-Protein um ein biologisch aktives Protein handelt, veranlasste ihn im Herbst 2020, die FDA auf die damit verbundenen Risiken hinzuweisen. Seine FDA-Kollegen leiteten seine Bedenken an die FDA-Prüfungsabteilung weiter, die seine Bedenken mit der Begründung zurückwies, dass sie nicht glaubten, dass das Spike-Protein biologisch aktiv sei, und dass es nicht genügend Belege für das Gegenteil gäbe. Wie die Geschichte nun zeigt, wurde die EUA dennoch erteilt.

Inzwischen hat sich jedoch herausgestellt, dass das Spike-Protein allein ausreicht, um Entzündungen und Schäden am Gefäßsystem zu verursachen, und zwar auch unabhängig von einem Virus. Blutgerinnsel sind ein weiteres ernstes Problem im Zusammenhang mit dem Spike-Protein. Laut Hoffe:

Das bedeutet, dass diese Zellen, die die Blutgefäße auskleiden und eigentlich glatt sein sollten, damit das Blut reibungslos fließen kann, nun diese kleinen, stacheligen Teile aufweisen. Es ist also absolut unvermeidlich, dass sich Blutgerinnsel bilden, denn Ihre Blutplättchen zirkulieren in Ihren Gefäßen, und die Aufgabe der Blutplättchen ist es, ein beschädigtes Gefäß aufzuspüren und diese Beschädigung zu blockieren, wenn es zu bluten beginnt.

Wenn also ein Blutplättchen durch eine Kapillare kommt und plötzlich auf all diese Zacken trifft, die in das innere Gefäß hineinragen … dann bilden sich Blutgerinnsel, die das Gefäß blockieren. So funktionieren Blutplättchen.

Hoffe hat den D-Dimer-Test bei seinen Patienten innerhalb von vier bis sieben Tagen nach der COVID-19-Injektion durchgeführt und festgestellt, dass 62 % Anzeichen für eine Gerinnselbildung aufweisen.

Wegen des Risikos der Bildung von Blutgerinnseln in den Gefäßen ging Dr. Sucharit Bhakdi, ein pensionierter Professor, Mikrobiologe und Spezialist für Infektionskrankheiten und Immunologie, der zusammen mit mehreren anderen Ärzten und Wissenschaftlern die Organisation Doctors for COVID Ethics gegründet hat, so weit zu sagen, dass die Verabreichung der COVID-19-Injektion an Kinder ein Verbrechen sei: „Geben Sie es nicht an Kinder, weil sie absolut keine Möglichkeit haben, sich zu verteidigen, wenn Sie es Ihrem Kind geben, begehen Sie ein Verbrechen.“

Wie bereits erwähnt, ergreift das JCVI Großbritanniens aufgrund des Myokarditis-Risikos bei Jugendlichen ebenfalls Vorsichtsmaßnahmen für COVID-19-Injektionen bei 12- bis 15-Jährigen. Wei Shen Lim, COVID-19-Vorsitzender des JCVI, erklärte: „Die Gewinnspanne wird als zu gering angesehen, um zum jetzigen Zeitpunkt eine allgemeine Covid-19-Impfung für diese Altersgruppe zu befürworten“.

Quellen: