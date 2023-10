Tucker Carlson: „Etwas sehr Schlimmes kommt… Haben Sie in letzter Zeit an das Ende der Welt gedacht?“

Der Journalist nahm an der Gala des Presse-Trusts Daily Caller teil und hielt eine Rede, in der er warnte, dass die Vereinigten Staaten unaufhaltsam auf einen Zusammenbruch zusteuern.

Er sagte:

„Wenn etwas wirklich Dramatisches in deinem Land passiert – wie , dass junge Menschen nicht heiraten oder sich kein Haus leisten können oder keine Hoffnung für die nahe Zukunft haben, die Zukunft der Mittelschicht – dann hast du ein riesiges Problem und jemand sollte dafür zur Rechenschaft gezogen werden.“

Tucker fügte hinzu:

„Und wenn Ihre Wirtschaft am Rande des Abgrunds zu stehen scheint, wenn das Land buchstäblich bankrott ist, hoffe ich, dass jemand das ausspricht.“

Der Journalist kommentierte das negative Gefühl, das alle Amerikaner empfinden:

„Jede einzelne Person, 350 Millionen Amerikaner, alle, unabhängig von ihrer politischen Zugehörigkeit, spüren, dass etwas Schlimmes kommt. Jeder weiß das.“

Und er fuhr fort:

„Ich meine, wenn Sie im letzten Jahr in der Kirche waren, haben Sie in letzter Zeit nicht an das Ende der Welt gedacht? Ja, das haben Sie… Denn Sie fühlen, dass sich eine brutale Veränderung anbahnt, und das ist sehr beunruhigend.“

Carlson behauptete, dass die Amerikaner noch nie so stark das Gefühl hatten, dass die Regierung sich nicht um sie kümmert, und bezog sich auf die Hilfe, die die Biden-Administration der Ukraine und Israel zukommen ließ.

„Man könnte sagen, die Regierung tut so, als ob sie sich kümmert. Aber wissen Sie, was nicht zusammenpasst? Wenn sie sagt, sie wird 100 Milliarden Dollar in anderen Ländern ausgeben.“

Und er fügte hinzu:

„Es spielt kaum eine Rolle, ob diese Länder recht haben, und es spielt kaum eine Rolle, ob ich persönlich zustimme oder nicht mit dem, was diese Länder tun – das ist nicht relevant. Die moralische Pflicht derjenigen, die unser Land führen, ist es, sich um das Volk dieses Landes zu kümmern. Punkt.“

Sehen Sie sich unten die vollständige Rede in Englisch von Tucker Carlson an: