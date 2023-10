Am selben Tag, an dem eine Delegation der Hamas zu einem seltenen Besuch in Moskau eintraf, um die Krise im Gazastreifen zu erörtern, warnte Präsident Wladimir Putin in einer Rede davor, dass sich der Konflikt weit über den Nahen Osten hinaus ausbreiten könnte.

Bei einem Treffen im Kreml am Mittwoch verurteilte er die wahllosen Luftangriffe Israels auf den Gazastreifen, bei denen mehr als 7.000 Menschen getötet wurden, die meisten davon Zivilisten, mindestens die Hälfte davon Frauen und Kinder. „Unsere Aufgabe heute, unsere Hauptaufgabe ist es, das Blutvergießen und die Gewalt zu stoppen“, wurde Putin in einem offiziellen Kommuniqué zitiert.

„Andernfalls wird eine weitere Eskalation der Krise schwerwiegende und äußerst gefährliche und zerstörerische Folgen haben“. Der russische Präsident betonte weiter: „Und zwar nicht nur für die Region des Nahen Ostens. Es könnte weit über die Grenzen des Nahen Ostens hinausgehen“.

An dem Treffen nahmen russische Religionsführer verschiedener Konfessionen teil. In seiner Rede warf Putin dem Westen auch vor, die Saat der Eskalation zu säen und die Augen davor zu verschließen, dass die Zahl der zivilen Opfer im Gazastreifen in nie gekanntem Ausmaß steige. Putin weiter:

Hinter dieser breit angelegten Destabilisierungskampagne stünden „unbekannte Kräfte“. Putin hat in den letzten Jahren auch die illegale Besetzung syrischen Territoriums durch Washington verurteilt, und russische und amerikanische Militärkonvois sind in den letzten Jahren mehrmals beinahe zusammengestoßen.

Putin verurteilte den Angriff der Hamas vom 7. Oktober auf südisraelische Gemeinden als Terrorismus, verurteilte aber auch die israelische Bombenkampagne, die große Teile des Gazastreifens in Schutt und Asche gelegt hat, wie Reuters berichtet:

„Der Kampf gegen den Terrorismus kann nicht nach dem berüchtigten Prinzip der kollektiven Verantwortung geführt werden, wenn alte Menschen, Frauen, Kinder, ganze Familien und Hunderttausende ohne Unterkunft, Nahrung, Wasser, Strom und medizinische Versorgung zurückgelassen werden“, so Putin weiter.

In den Stunden nach Putins Äußerungen flog das Pentagon massive Luftangriffe gegen Kämpfer in Syrien, die von den USA als „mit dem Iran verbundene Kämpfer“ bezeichnet wurden.

