Tucker Carlson kritisiert Kanadas Sterbehilfe-Programm und wirft der Regierung „Völkermord“ vor

Unabhängiger-Nachrichtensprecher Tucker Carlson hat Kanadas linksradikale Regierung wegen des radikalen Euthanasie-Programms des Landes angegriffen.

Carlson warf der kanadischen Regierung „Völkermord“ vor, weil sie Tausende Bürger durch „assistierten Suizid“ töte.

Er wies darauf hin, dass die Euthanasie-Agenda des Landes Einheimische gegenüber Neuankömmlingen unverhältnismäßig benachteilige.

Das Programm „Medical Assistance in Dying“ oder „MAiD“ ist für den Tod Zehntausender Kanadier verantwortlich.

Wie Slay News bereits berichtete, zeigen die letzten gemeldeten Zahlen, dass der „assistierte Suizid“ im Jahr 2022 für 4 Prozent aller Todesfälle in Kanada verantwortlich war.

Kanada hat eines der weltweit liberalsten Sterbehilfegesetze.

In den vergangenen Jahren hat die Regierung die Gesetze, die ursprünglich dazu gedacht waren, unheilbar kranken Menschen die Möglichkeit zum Sterben zu geben, immer weiter gelockert.

Die Ausweitung der Gesetze bedeutet jedoch, dass Menschen nun auch bei weit weniger schwerwiegenden Problemen wie Depressionen, Obdachlosigkeit oder psychischen Erkrankungen euthanasiert werden können.

Die Gesetze wurden sogar auf „volljährige Minderjährige“ ausgeweitet, und es gibt Bestrebungen, das Programm auch für Kleinkinder zu öffnen.

Unterdessen weigert sich die Regierung, weitere Daten über Euthanasieopfer zu veröffentlichen.

„Wenn man 50.000 seiner Bürger tötet, und die Regierung tut das durch das MAiD-Programm, und viele von ihnen sind nicht wirklich unheilbar krank, sie sind einfach nur traurig“, sagte Carlson am Mittwoch in Alberta, Kanada.

„Und die Regierung ermutigt sie, sich von der Regierung töten zu lassen.

„Und dann weigert sie sich, die neuesten Statistiken zu veröffentlichen.

„Was ist das? Ja, das ist Völkermord. Genau das ist es.“

„Wie viel Prozent von ihnen sind in Kanada geboren?

„Ich wette, so um die 100 Prozent“, fährt er fort.

„Wenn man eine Regierung ist, hat man eine Verpflichtung seinen Bürgern gegenüber.

„Menschen, die von hier stammen, Menschen, deren Vorfahren dieses Land aufgebaut haben.

„Nicht nur für sie, aber vor allem für sie.

„Wie viele Menschen, die in den vergangenen 10 Jahren nach Kanada gekommen sind, haben sich für das MAiD-Programm entschieden?

„Ich kenne die Antwort nicht, [aber] ich würde auf null tippen“.

Carlson fuhr fort und wies darauf hin, dass Kanada wegen seiner Einwanderungspolitik in einer Wahlkrise stecke.

„Wenn sie die Freiheit einschränken, zu sagen, was man denkt (das ist die Gewissensfreiheit), die Freiheit, sich und seine Familie vor körperlichem Schaden zu schützen“, sagte er.

„Wenn sie einem das Wahlrecht nehmen, indem sie die Bevölkerung des Landes verändern – und das tun sie.

„Kanada hat die höchste Einwanderungsrate pro Kopf in der Welt.

„Darauf hinzuweisen ist nicht rassistisch.

„Es ist mir egal, ob du aus Neuseeland kommst.

„Es ist mir egal, ob man die Bevölkerung von Stockholm nach Kanada bringt.

„Wenn man die Bevölkerung eines Landes verändert, verändert man das Land und verwässert das Wahlrecht der Menschen, die in dieses Land investiert haben.

„Menschen, die dort geboren sind, die lange dort gelebt haben, die die Geschichte und die Kultur kennen. Sie wurden gekauft.

„Und plötzlich zählt ihre Stimme viel weniger.“

Auf seiner Tour durch Kanada wies Carlson auch auf die antichristlichen Ursprünge der Transgender-Bewegung hin.

Er warnte davor, dass die Demokraten „unaussprechliche“ Dinge tun würden, um Präsident Donald Trump daran zu hindern, die nächsten Wahlen zu gewinnen.

Tucker Has Questions About Canada's Assisted-Suicide Program



"If you're k*lling 50,000 of your citizens, and the government is doing that through the MAID program, and a lot of them are not actually terminally ill, they're just sad. And the government is encouraging them to…