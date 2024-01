Gaza entlarvt westliche Liberale als Schwindler

Die Aufgabe der sogenannten liberalen „Gemäßigten“ war es nie, gegen Rassismus, Faschismus, Tyrannei, Ungerechtigkeit oder Völkermord aufzustehen, ihre Aufgabe ist es, immer wieder den Kopf des zweiköpfigen Monsters zu heben, das das mörderische westliche Imperium ist.

Caitlin Johnstone

Die gesamte westliche liberale Weltanschauung beruht derzeit auf der Fähigkeit, sich psychologisch von den Massengräueln in Gaza und dem, was westliche Regierungen tun, um sie aufrechtzuerhalten, abzuschotten.

Alles, was die Mainstream-Liberalen zu bekämpfen vorgeben, findet sich in Israels Vorgehen in Gaza wieder. Rassismus. Faschismus. Tyrannei. Ungerechtigkeit. Völkermord. Dennoch müssen sie es um jeden Preis vermeiden, sich gegen diese Dinge zu stellen, denn das würde bedeuten, dass sie zugeben müssten, dass ihre eigene politische Zugehörigkeit untrennbar mit ihnen verbunden ist.

Demonstranten: „Völkermord Joe, wie viele Kinder in Gaza müssen getötet werden?!“ Demokraten im Hintergrund: „NOCH VIER JAHRE! NOCH VIER JAHRE! NOCH VIER JAHRE!“ Dieser verrückte Sektenabschaum ist verdorben und verdient das Schlimmste

protesters: "Genocide Joe, how many kids in Gaza have to be killed?!"



Democrats in the background: "FOUR MORE YEARS! FOUR MORE YEARS! FOUR MORE YEARS!"



these deranged cultist scum are depraved and deserve the worst pic.twitter.com/AWmMFdpaf7 — ☀️👀 (@zei_squirrel) January 24, 2024

Es würde bedeuten, sich in einem Wahljahr gegen Biden zu stellen. Es würde bedeuten, zuzugeben, dass ihre gesamte politische Haltung gegen Trump in all den Jahren eine Farce war, weil sie stillschweigend all das gutheißen, was sie angeblich an ihm hassen. Es wäre das Eingeständnis, dass ihr gesamtes Weltbild eine Lüge ist und all ihre linken Kritiker recht hatten.

Der westliche Liberale des Jahres 2024 befindet sich also in einem zermürbenden Regime ununterbrochener mentaler Gymnastik, um zu vermeiden, eine authentische Beziehung zur Realität dessen zu haben, was in Gaza geschieht. Sie winden sich hin und her und konzentrieren sich auf leeren Unsinn wie die Ablehnung von Barbie-Filmen bei den Oscars und Trumps jüngste verbale Diarrhöe, um nicht zu sehen, was wirklich passiert. Bei den seltenen Gelegenheiten, bei denen sie gezwungen sind, sich mit der Realität in Gaza auseinanderzusetzen, beginnen sie darüber zu schwadronieren, wie „kompliziert“ und „herzzerreißend“ die Situation sei und wie sehr sie hoffen, dass es so bald wie möglich Frieden geben werde.

Gaza entlarvt die liberale Mainstream-Ideologie des Westens als das, was sie immer war: ein Inszenierung. Die Aufgabe der sogenannten gemäßigten“ Liberalen war es nie, sich gegen Rassismus, Faschismus, Tyrannei, Ungerechtigkeit oder Völkermord zu stellen, ihre Aufgabe ist es, den Kopf des zweiköpfigen Monsters, das das mörderische westliche Imperium ist, zu stützen. Ihre Aufgabe ist es, eine globale Machtstruktur, die sich aus Menschenblut speist, positiv zu besetzen. Sie sollen helfen, die Bidens und Starmers und Trudeaus und Albaneses zu wählen, die dafür sorgen, dass sich die Zahnräder des Imperiums ungehindert weiterdrehen, während sie Lippenbekenntnisse zu Menschenrechten und sozialer Gerechtigkeit abgeben.

Der einzige schwache Lichtblick in diesem zutiefst dunklen Kapitel der Menschheitsgeschichte ist, dass es einigen die Augen öffnen könnte für die Betrügereien der politischen Mainstream-Pseudo-Linken, die der westlichen Öffentlichkeit als Alternative zur rechtsextremen Verkommenheit verkauft werden. Dass die Menschen in der westlichen Welt zu erkennen beginnen, dass alles, was man ihnen über die Politik, ihre Regierung und ihre Welt einzureden versucht hat, eine Lüge ist. Ein solches Erwachen wäre der erste Schritt zu einer Massenbewegung in Richtung Gesundheit.