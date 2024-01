Weiter tragische Geschichten von mRNA-Schädigungen: Kinder, die beide Elternteile verloren haben

William Makis MD

Kinder, die beide Elternteile verloren haben: Der zweijährige Bronson Battersby aus Großbritannien starb zusammengerollt neben seinem Vater, der einen Herzinfarkt erlitten hatte; ein 14-jähriger Junge aus Kanada verlor an Weihnachten 2023 plötzlich beide Elternteile.

Wenn Eltern mit COVID-19 mRNA geimpft werden, besteht bei einer mRNA-Todesrate von etwa 1:500 bis 1:1000 immer das Risiko, dass beide Eltern innerhalb kurzer Zeit plötzlich sterben und die Kinder als Waisen zurückbleiben.

Ich stelle 4 dieser tragischen Fälle vor.

Ich bin überzeugt, dass jede Familie, die mindestens ein mRNA-geimpftes Mitglied hat, sich auf die Möglichkeit eines plötzlichen Todes vorbereiten sollte und was in einem solchen Fall mit ihren Kindern geschehen würde.

Die tragische Geschichte des zweijährigen britischen Jungen Bronson Battersby, der an der Seite seines Vaters verhungerte, nachdem dieser einen unerwarteten Herzinfarkt erlitten hatte, ist das deutlichste Warnsignal, das ich bisher gesehen habe.

