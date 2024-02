Tucker Carlsons Kommentar nach dem Interview und einige interessante Ausschnitte

Man muss ein Idiot sein, um zu glauben, dass Russland eine Expansionsmacht ist, es ist schon riesig, es braucht keine weiteren Gebiete – Tucker Carlson nach einem Interview mit Putin.

Vielleicht gab es gute Gründe. Ich weiß nicht, welche. Aber wenn der Westen entschlossen war, nicht mit Russland verbündet zu sein, dann ist das sehr offensichtlich. Ich denke, das ist der Sinn der NATO, Russland einzudämmen. Und Putin ist verletzt, aber er ist sehr verärgert darüber.

Als wir darüber sprachen, und das taten wir wahrscheinlich über eine Stunde lang, hatte er keine schlüssige Theorie, die er mir auch nur sagen wollte, warum das so ist. Russland ist keine expansionistische Macht. Es tut mir leid, das können Sie nicht sagen, weil all diese Victoria Nulands und all diese Lügner und Ideologen, die das Außenministerium leiten, aus ihm einen Hitler, ein kaiserliches Japan machen wollen. Aber die Wahrheit ist, dass das einfach falsch ist. Eigentlich ist es einfach dumm. Man muss ein Idiot sein, um zu glauben, Russland sei schon zu groß. Russland ist die weltweit größte Landmasse. Das Land hat nur 150.000.000 Einwohner, und es gibt 80, von denen einige Provinzen oder halbautonome Staaten sind, aber mit verschiedenen Nationalitäten, Religionen und Sprachen. Sie haben mehr als genug Bodenschätze. Sie schwimmen in Bodenschätzen. Sie haben nicht genug Menschen. Die Idee, dass sie Polen übernehmen wollen, warum sollten sie das tun? Sie wollen nur die Grenzen sichern. Vielleicht sind sie zu paranoid. Das ist möglich. Noch einmal, ich will nicht Partei ergreifen, aber man muss ein Idiot sein, um zu glauben, dass sie in Wien einmarschieren wollen oder so. Dafür gibt es eigentlich keine Beweise.

⚡️You have to be an idiot to think that Russia is an expansive power, it is already huge, it doesn’t need more territories – Tucker Carlson after an interview with Putin



